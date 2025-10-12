Creo Scalper EA
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Creo Scalper EA — M1 시간 프레임에서 GOLD (XAUUSD) 거래를 위해 만들어진 검증된 로봇입니다. 저희가 수년 동안 거래해 온 수동 전략을 기반으로 합니다. 마팅게일(Martingale)은 사용하지 않으며, 모든 거래는 고정 로트로 개설되며, 이는 기록에서 확인할 수 있습니다. (요구 사항: $500부터 예치금, 로트 0.01, M1).
실제 계좌 모니터링
시그널 링크: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2348939
시그널 링크: https://www.mql5.com/ko/signals/2323078
실제 거래 4개월 차부터 Expert Advisor의 비용은 가치 상승을 반영하여 매월 $30 USD씩 증가합니다.
참고: 이 Expert Advisor는 실제 거래 계좌에서 사용하도록 오직 설계 및 최적화되었습니다.
Creo Scalper 가격 변동
- 시작 가격: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (발효됨)
- 01.12.2025: 90 USD (발효됨)
- 01.01.2026: 120 USD (발효됨)
- 01.02.2026: 150 USD (예상)
지원 및 올바른 설정
검증된 매개변수로 거래를 시작하십시오. 빠른 시작에 필요한 모든 것을 제공해 드립니다.
- 저희가 실제 거래 계좌에서 사용하는 준비된 설정 세트(.set 파일)를 받게 됩니다.
- 귀하의 거래 계좌에서 로봇을 올바르게 구성하는 데 필요한 자세한 권장 사항을 제공해 드립니다.
- 지원 서비스는 MQL5.com 내부 메시징 시스템 또는 제품 댓글 섹션을 통해 제공됩니다.
Expert Advisor 설정
시간 설정
- Enabling - 설정 활성화 true/false
- Start trades - 시작 시간 (00:00 형식)
- Stop trades - 종료 시간 (00:00 형식)
주요 설정
- Auto Lot - 수식 (잔액/AutoLot*0.01)을 사용한 자동 로트
- Lot of orders - 고정 로트
- Take profit (0 is not set) - 이익 실현 (0 - 설정 안 함)
- Stop loss (0 is not set) - 손실 제한 (0 - 설정 안 함)
- Deleting pending orders - 보류 중인 주문 삭제 true/false
- Deletion time - 보류 중인 주문 삭제 시간 (00:00 형식)
- Averaging - 주문 평균화. (피보나치 신호에 기반하여 추가 주문을 여는 것을 활성화 / 비활성화 (로트 증가 없음))
- Total orders (0 - one) - 동시에 열린 총 주문 수 (0 - 한 주문)
- Magic number - 매직 넘버
ZigZag 설정
- Depth
- Deviation
- Backstep
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.