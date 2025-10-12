Creo Scalper EA
- エキスパート
- Aleh Rabtsau
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Creo Scalper EA — 検証済みのロボットで、M1時間足でのGOLD (XAUUSD)取引のために作成されました。当社が長年取引している手動戦略に基づいています。マーチンゲールは使用せず、すべての取引は固定ロットで開始され、これは履歴で確認できます。(要件：$500以上の証拠金、ロット0.01、M1)。
リアル口座モニタリング
シグナルリンク: https://www.mql5.com/ja/signals/2348939
シグナルリンク: https://www.mql5.com/ja/signals/2323078
リアル取引開始から4ヶ月目以降、このエキスパートアドバイザーの費用は、その価値の向上を反映し、毎月$30 USD増加します。
注記: このエキスパートアドバイザーは、リアル取引口座での使用のためにのみ設計・最適化されています。
Creo Scalper の価格変更
- 開始価格: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (発効済み)
- 01.12.2025: 90 USD (発効済み)
- 01.01.2026: 120 USD (予定)
サポートと正しい設定
検証済みのパラメータで取引を開始してください。迅速なスタートに必要なすべてを提供します。
- お客様は、当社が自身のリアル取引口座で使用している既製の設定セット（.setファイル）を受け取ります。
- お客様の取引口座でロボットを正しく設定するために必要な詳細な推奨事項を提供します。
- サポートは、MQL5.comの内部メッセージシステム、または製品のコメント欄を通じて行われます。
エキスパートアドバイザーの設定
時間設定
- Enabling - 設定の有効化 true/false
- Start trades - 開始時間（00:00形式）
- Stop trades - 停止時間（00:00形式）
メイン設定
- Auto Lot - 自動ロット（(残高/AutoLot*0.01)の計算式に基づく）
- Lot of orders - 固定ロット
- Take profit (0 is not set) - テイクプロフィット (0 - 設定しない)
- Stop loss (0 is not set) - ストップロス (0 - 設定しない)
- Deleting pending orders - 待機注文の削除 true/false
- Deletion time - 待機注文を削除する時間（00:00形式）
- Averaging - 注文の平均化。 (フィボナッチシグナルに基づいて追加注文を開く / 開かない（ロット増加なし）)
- Total orders (0 - one) - 同時に開いている注文の総数 (0 - 1つの注文)
- Magic number - マジックナンバー
ZigZag 設定
- Depth
- Deviation
- Backstep
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.