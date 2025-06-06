Haven Market Structure PRO

4

Haven Market Structure PRO - Ваш Профессиональный Аналитик Рынка

Представляем  Haven Market Structure PRO – это не просто индикатор, а полноценная система для автоматизации анализа ценового движения, основанная на ключевых концепциях Price Action и Smart Money. Эта PRO-версия была создана для трейдеров, которые хотят получить максимальный контроль над графиком и видеть полную картину рынка.

Другие продукты -> ЗДЕСЬ.

Понимание структуры рынка — это фундамент прибыльной торговли. Индикатор автоматически определяет важнейшие элементы структуры, освобождая ваше время для принятия взвешенных торговых решений.

Ключевые Сигналы Индикатора

  • BOS (Break of Structure / Пробой структуры) – возникает, когда цена пробивает предыдущий максимум (в восходящем тренде) или минимум (в нисходящем тренде). Это является  подтверждением силы текущего тренда.

  • CHoCH (Change of Character / Смена характера) – происходит, когда цена пробивает структуру в обратном направлении (например, пробивает последний минимум в восходящем тренде). Это  первый и самый важный признак возможной смены тренда.

Что нового и уникального в версии PRO?

Версия PRO включает продвинутые функции, которые превращают индикатор в комплексную торговую систему:

  1. Динамические Полосы Волатильности (на основе ATR)
    Они не просто показывают волатильность, а работают как  динамическая поддержка или сопротивление. В восходящем тренде нижняя полоса (Bull Band) следует за ценой, а в нисходящем — верхняя (Bear Band). Это помогает визуально удерживать позицию и определять силу тренда.

  2. Автоматическая Раскраска Графика
    Забудьте о сомнениях в текущем тренде! Индикатор автоматически  окрашивает свечи в цвет активной полосы волатильности. Бирюзовые свечи — бычий тренд, красные — медвежий. Вы мгновенно определяете, кто доминирует на рынке.

  3. Визуализация Торговых Сессий
    Торгуете только в определенные часы? Включите эту функцию, и индикатор  затенит на графике неактивное торговое время. Это поможет вам сосредоточиться на самых волатильных часах и избежать торговли на "тонком" рынке.

Все Функции Haven Market Structure PRO:

  • Автоматическое определение свингов:  Higher Highs (HH), Lower Lows (LL), Higher Lows (HL) и Lower Highs (LH).

  • Четкая идентификация пробоев  BOS и смены характера  CHoCH.

  • Динамические полосы волатильности (ATR Bands) для визуализации тренда.

  • Автоматическая окраска свечей в соответствии с направлением тренда.

  • Визуализация торговых сессий для концентрации на ключевых часах.

  • Гибкая настройка пробоя: по телу свечи или по ее тени (фитилю).

  • Продвинутая система уведомлений: Alerts (в терминале) и Push-уведомления (на телефон), чтобы вы не пропустили ни одного сигнала.

  • Полностью настраиваемый внешний вид: цвета, размеры, стили линий — всё под вашим контролем.

  • Оптимизирован для работы на любой валютной паре и любом таймфрейме.

  • Параметр HistoryBars для ограничения расчетов на истории, что экономит ресурсы ПК.

Основные Настройки:

  • SwingPeriod – чувствительность определения экстремумов. Меньшее значение = больше локальных свингов.

  • HistoryBars – количество баров истории для анализа (0 = все бары).

  • UseBodyForBreakout – использовать для определения пробоя тело свечи (true) или тень (false).

  • ShowVolatilityBands – включить/выключить отображение полос волатильности.

  • ATRLength / VolatilityMultiplier – параметры для расчета ширины полос волатильности.

  • EnableChartColoring – включить/выключить автоматическую раскраску свечей.

  • ShowTradingSession – включить/выключить отображение торговых сессий и указать их время.

  • Notification Settings – настройка уведомлений.

Для кого этот индикатор?

  • Для трейдеров Price Action: автоматизируйте свой анализ и экономьте время.

  • Для последователей Smart Money Concepts (SMC): получайте четкие сигналы BOS и CHoCH, которые лежат в основе этой стратегии.

  • Для новичков: начните понимать, как движется рынок, и научитесь видеть структуру цены.

  • Для опытных трейдеров: получите мощного помощника, который подтвердит ваши идеи и не даст пропустить важный сетап.

Повысьте точность своих входов и начните глубже понимать рынок с  Haven Market Structure PRO! По любым вопросам и предложениям обращайтесь в личные сообщения.

Отзывы 2
Jose Nunes
95
Jose Nunes 2025.09.09 09:36 
 

Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.

Рекомендуем также
Adaptive Market Structure Grid
Peat Winch
Индикаторы
Adaptive Market-Structure Grid (AMSG) Indicator Overview The Adaptive Market-Structure Grid (AMSG) is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to visualize evolving market structure through adaptive grid levels. It detects price swings, constructs dynamic grids, and adjusts to changing volatility conditions. The indicator helps traders observe how market structure shifts between trending and ranging phases. How It Works AMSG continuously evaluates price data to identify swing highs and low
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Индикаторы
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Эксперты
Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.64 (14)
Индикаторы
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Stochastics crossover scanner MT5
Jan Flodin
Индикаторы
Этот индикатор с несколькими таймфреймами и несколькими символами определяет, когда сигнальная линия стохастика пересекает основную линию стохастика. В качестве альтернативы он также может предупреждать, когда стохастик покидает (без пересечения сигнальной линией основной линии) зону перекупленности/перепроданности. В качестве бонуса он также может сканировать полосы Боллинджера и пересечения перекупленности/перепроданности RSI. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикат
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Эксперты
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
AngelsStairwayEUR034
Hiroshi Aoki
Эксперты
An updated version is now available free of charge. Ver. 034.33   is available. Basics Currency Pair: EUR-USD 5 Minute Display and set the 5-minute chart of EUR-USD. Adjustments may be necessary depending on the broker. In particular, entry is controlled by " エンベロープミドル偏差"  and the ATR 1H value. About Envelope Middle Deviation " エンベロープミドル偏差" is closer to 1.0, the easier it is to enter the market, but at the same time, the rate of being cut-risk increases. About  ATR EntryLimit   ATR Entry Li
FREE
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
Эксперты
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Система торговли на развороте тренда 1. Что такое DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN   — это интеллектуальная система торговли на   развороте тренда , которая автоматически открывает и закрывает сделки в ключевые моменты смены рыночного направления. Система подходит   для любых торговых инструментов и любых брокеров , включая   Форекс (Forex)   и   Синтетические индексы (Synthetic Index) . 2. Основные преимущества и возможности системы Автоматическое определение разв
Previous Day Close
Vincent Kipleting Burugo
Индикаторы
The indicator is a line right at yesterday's closing price. With the indicator, there is no need for adding or deleting previous day close lines each new day. T he line gives you an instant visual reference point for support, resistance, and market sentiment.   Whether you are day trading or swing trading, this line helps you quickly gauge where the market closed last session and how current price action relates to that level. It works seamlessly across all timeframes - from 1-minute charts to d
FREE
Midpoint Bands
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Индикаторы
Midpoint Bands   is a   channel-like   indicator that draws two lines on the chart - an upper band and a lower band, pointing out possible reversal levels. This is one of the indicators used in the Sapphire Strat Maker - EA Builder. Sapphire Strat Maker - EA Builder:  https://www.mql5.com/en/market/product/113907 The bands are simply calculated like this: Upper Band   = (HighestHigh[N-Periods] + LowestHigh[N-Periods])/2  Lower Band   = (LowestLow[N-Periods] + HighestLow[N-Periods])/2 Middl
FREE
ABC Indicator
Denys Babiak
Индикаторы
ABC Indicator анализирует рынок через волны, импульсы и тренды, помогая находить ключевые точки разворота и смены тренда. Автоматически определяет волны A, B и C, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита. Удобный инструмент для повышения точности и эффективности вашей торговли. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 4 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/128179 Основные особенности индикатора: 1. Идентификация волн и трендов:    - Автоматическое определение волн на основе
Quantina iTrend
Quantina Intelligence Limited
Индикаторы
Представляем iTrend Indicator — новейший инструмент, созданный для предоставления четких и надежных рыночных данных для трейдеров любого уровня. Этот индикатор эффективно анализирует каждую свечу отдельно, выявляя восходящий или нисходящий импульс с непревзойденной точностью, гарантируя, что вы будете на шаг впереди рыночных движений без перерисовки. Ключевые особенности: Точные сигналы БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ : Как только сигнал сгенерирован, он остается зафиксированным, предоставляя вам уверенность в
Dumangan MT5
Jose Lagayan
Эксперты
Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest (MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98661 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan MT5
FREE
BaiHu S1
Jing Bo Wu
Эксперты
This EA combines market structure analysis with candlestick pattern analysis to identify high-probability entry points in ranging markets. It intelligently analyzes the highs and lows of consolidation ranges based on market structure and enters the market when reversal candlestick patterns appear. The EA also includes intelligent risk allocation logic that adjusts lot sizes according to trend strength and recent price action. The price will increase by $50 with every 10 purchases. Final price
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
MP Market Sessions for MT5
Pierre Ksachikian
Индикаторы
This indicator helps to identify market sessions, It's High/Low, Open Range (OR), range of the sessions in pips and percentage of previous day (change%) under OHLC.   It is also editable for any brokerage market watch time. For traders who use session trading strategies such as Mark B. Fisher ACD it can be super effective, where they can edit OR from the settings to either line or box.  We tried to make the settings easier to edit, for traders' use on different markets, charts and brokerage ti
Trend dashboard MT5
Jan Flodin
5 (1)
Индикаторы
Этот мультитаймфреймовый и мультисимвольный индикатор тренда отправляет предупреждение при обнаружении сильного тренда или его разворота. Это можно сделать, выбрав создание панели управления с использованием скользящей средней (одинарной или двойной (пересечение скользящих средних)), RSI, полос Боллинджера, ADX, композитного индекса (Констанс М. Браун), Awesome (Билл Вильямс), MACD (сигнальная линия). ), Сглаживание Хайкена Аши, скользящая средняя Халла, пересечения стохастиков, активатор Ганна
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Индикаторы
Скользящая средняя Т3 Тиллсона была представлена ​​миру технического анализа в статье «Лучшая скользящая средняя», опубликованной в американском журнале Technical Analysis of Stock Commodities. Разработанный Тимом Тиллсоном, аналитики и трейдеры фьючерсных рынков вскоре увлеклись этой техникой, которая сглаживает ценовой ряд, уменьшая при этом лаг (лаг), типичный для систем следования за трендом.
FREE
FX Vision AI MT5
Andrey Barinov
5 (1)
Эксперты
FX Vision AI — Precision, Clarity, and Intelligence in Every Trade FX Vision AI represents a breakthrough in intelligent automated trading — combining professionally engineered trading logic with real AI forecasting and deep market analysis. Designed for Gold, Forex, and CFD instruments, FX Vision AI sees beyond market noise, adapts to changing conditions, and executes smart decisions with surgical precision. This is not just another “AI-powered EA.” FX Vision AI delivers true market intellige
Multi Exponential Moving Averange
Nicanor Jr Cagape Layco
Индикаторы
Inspired by the popular beat the market maker Multi MA. Now available for MT5 to be utilized. Multi Exponential Moving Average (Multi-EMA) Indicator for MT5 The Multi-EMA Indicator is designed to help traders visualize multiple exponential moving averages on one chart with precision and clarity. It plots five customizable EMA lines, each with distinct colors, making it easy to identify market trend direction, strength, and potential reversal zones at a glance. Key Features: Plots five indepen
B4S Adaptive YAxis Scaling
Henry Waribu Macharia
Индикаторы
Product Description: Adaptive Y-Axis Scaling is a powerful MT5 indicator designed to enhance your trading experience by providing precise control over the Y-axis (price) scaling of your charts. This innovative tool allows you to customize the price scaling by specifying the number of pips from the visible chart's highs and lows. The calculated price range from this input is then used to set the maximum and minimum prices for the open chart, ensuring an optimized and comprehensive view of market
FREE
SpikeHunter
Franklin Cornelio Perez Colina
Индикаторы
Este es un indicador que trabaja en indices BOOM 1000 y su equivalente en Weltrade Gain 1200. Basicamente trabaja en temporalidad de 15 minutos y su objetivo es cazar spikes. Se recomienda la temporalidad de 15 minutos por que genera un poco mas de precision. Se recomienda indices que general altos spikes, como el BOOM 1000. Lo interesante de cazar spikes es que se puede gestionar el riesgo. La configuracion ideal para BOOM 1000 y Gain 1200  es la que esta por defecto.
VWAP Cloud
Flavio Javier Jarabeck
4.1 (10)
Индикаторы
Do you love VWAP? So you will love the VWAP Cloud . What is it? Is your very well known VWAP indicator plus 3-levels of Standard Deviation plotted on your chart and totally configurable by you. This way you can have real Price Support and Resistance levels. To read more about this just search the web for "VWAP Bands" "VWAP and Standard Deviation". SETTINGS VWAP Timeframe: Hourly, Daily, Weekly or Monthly. VWAP calculation Type. The classical calculation is Typical: (H+L+C)/3 Averaging Period to
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Индикаторы
Multi-TF Trend Dashboard Short Description / Slogan: See the entire market trend in a single glance! A simple, clean, and powerful dashboard for every trader. Full Description: (1. For Free Distribution) Hello MQL5 Community, I am excited to share the Multi-TF Trend Dashboard , a tool I developed to simplify trend analysis. This indicator is offered completely free as a contribution to this amazing community. (2. Indicator's Functionality) Are you tired of constantly switching between timeframe
FREE
KT Tether Line MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
The KT Tether Line is a trend-following tool consisting of three indicators that work together to generate trading signals. It can correctly identify market trends while signaling trade entries. It was first introduced by Bryan Strain in the Stock & Commodities magazine in 2000 in "How to get with the trend and out at the end." The Concept When a market trend is confirmed, the most challenging part is determining the timing of the entries. This indicator alerts you to potential trend reversals
R breaker Variation
Xiong Luo
Индикаторы
In the Forex trading system, the Pivot Points trading method is a classic trading strategy. Pivot Points is a very simple resistance support system. Based on yesterday’s highest, lowest and closing prices, seven price points are calculated, including one pivot point, three resistance levels and three support levels. The resistance line and the support line are one of the tools that are often used in technical analysis, and the role of the support line and the pressure line can be mutually trans
Universum Mt5
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Эксперты
Universum - Advanced Multi-Asset Trading Algorithm (Forex & Metals) After years of intensive research, programming, and rigorous testing, Universum was born – an innovative MQL5 Expert Advisor designed to capitalize on market dynamics and volatility across forex pairs and precious metals (XAU/USD, EUR/USD, EUR/GBP, etc.). Technical Requirements Minimum Deposit: $100 Leverage: 1:30 or high Timeframe : M15 Recommended: Low-latency VPS for best performance Broker: Fast execution (e.g., IC Markets,
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Price Predictor Pro Turn Market Patterns into Predictable Profits! Are you tired of guessing where the market will go next? With Price Predictor Pro , you’ll trade with confidence by spotting powerful chart patterns and receiving precise price projections —directly on your MT5 chart. What Price Predictor Pro Does: ️ Detects high-probability chart patterns like Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants, and more . ️ Instantly projects the next price target using adv
FREE
Quarter EMA
Jithin Sajan Sajan
5 (2)
Индикаторы
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The 5 EMA is plotted in green color ( Lime ). The 14 EMA is plotted in red color ( Red ). The 20 EMA is plotted in blue color ( Blue ). The 200 EMA is plotted in yellow color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is represented by a different color on the chart. Here's a description of each EMA:
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Другие продукты этого автора
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   Haven FVG   — это инструмент для анализа рынков, который позволяет выделять области неэффективности (Fair Value Gaps, FVG) на графике, предоставляя трейдерам ключевые уровни для анализа цены и принятия торговых решений. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные особенности: Индивидуальные настройки цветов: Цвет для бычьего FVG   (Bullish FVG Color). Цвет для медвежьего FVG   (Bearish FVG Color). Гибкая визуализация FVG: Максимальное количество свечей для поиска FVG. Дополнительное удлинени
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Индикаторы
Haven Volume Profile - это многофункциональный индикатор для анализа объемного профиля, который помогает определять ключевые ценовые уровни на основе распределения объема торгов. Он предназначен для профессиональных трейдеров, желающих более точно понимать рынок и выявлять важные точки для входа и выхода из сделок. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные возможности: Расчет Point of Control (POC) - уровня максимальной торговой активности, который позволяет выявить наиболее ликвидные уровни Определени
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
Индикаторы
Haven Trend Tracker PRO - Ваш навигатор в мире трендов Представляем   Haven Trend Tracker PRO   – это мощный мультитаймфреймовый индикатор, созданный для трейдеров, которые хотят торговать в гармонии с рынком. Его главная задача — избавить вас от сомнений, показывая направление тренда одновременно на вашем рабочем (LTF) и старшем (HTF) таймфреймах. Другие мои продукты ->  ЗДЕСЬ . Торговля по тренду — самая надежная стратегия. Индикатор помогает определить доминирующую силу на рынке и найти опти
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Индикаторы
Индикатор "Haven Candle Timer Countdown" - простой и удобный инструмент для трейдеров, который поможет вам держать под контролем временные рамки различных таймфреймов. Отображает текущее серверное время и счетчики до окончания свечей на трех выбранных таймфреймах одновременно. Этот инструмент особенно полезен для трейдеров, которым нужно точно знать, сколько времени осталось до завершения текущей свечи на нескольких таймфреймах одновременно, чтобы своевременно принимать решения. Использование эт
FREE
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Bands Reversion – профессиональный индикатор для торговли на возврате к среднему Представляем Haven Bands Reversion – мощный и точный инструмент, созданный для трейдеров, использующих стратегии возврата к среднему. В отличие от классических Полос Боллинджера, в основе этого индикатора лежит Объемно-Взвешенная Скользящая Средняя (VWMA) , что делает его каналы более чувствительными к реальной рыночной активности. Самое главное – индикатор генерирует сигналы, которые не перерисовываются , обе
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   "Haven Key Levels PDH PDL"   помогает трейдерам визуализировать ключевые уровни на графике. Он автоматически отмечает следующие уровни: DO (Daily Open)   — уровень открытия дня. NYM (New York Midnight)   — уровень полуночи Нью-Йорка. PDH (Previous Day High)   — максимум предыдущего дня. PDL (Previous Day Low)   — минимум предыдущего дня. WO (Weekly Open)   — уровень открытия недели. MO (Monthly Open)   — уровень открытия месяца. PWH (Previous Week High)   — максимум предыдущей недел
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Индикаторы
Haven Stop Loss Hunter Indicator Точный инструмент для анализа ключевых уровней. Разработан для трейдеров, стремящихся глубже понять динамику цен и улучшить свои торговые решения. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Ключевые функции: Помогает быстро находить важные ценовые экстремумы. Идентификация уровней потенциального пробоя (sweep) Выявляет моменты, когда цена пытается пробить уровень, но не может этого сделать, сигнализируя о возможном развороте или продолжении тренда. Визуальное отображение крити
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Bar Replay — Ваш персональный тренажер для трейдинга Представляем   Haven Bar Replay   – это профессиональный симулятор для ручной торговли и тестирования стратегий. Он превращает ваш график MT5 в исторический плеер, позволяя проживать месяцы рыночных движений за считанные минуты. Другие мои продукты ->  ЗДЕСЬ . Хотите научиться торговать прибыльно, но не готовы ждать формирования сетапов часами? Этот инструмент создан для вас. Тренируйте глаз, проверяйте гипотезы и набивайте руку на исто
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Индикаторы
Haven Average Daily Range - это мощный и гибкий индикатор, который рассчитывает и отображает средний дневной диапазон, предоставляя трейдерам незаменимый инструмент для оценки волатильности и потенциальных дневных движений цены. С последним обновлением индикатор стал еще более функциональным, добавив возможность анализа исторических данных прямо на графике! Другие мои продукты ->  ЗДЕСЬ Ключевые особенности: Исторические уровни ADR: Визуализируйте уровни ADR за прошлые дни прямо на графике для у
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven HTF Candle — Сила Старшего Таймфрейма на Вашем Графике Представляем Haven HTF Candle — мощный инструмент, который отображает свечи старшего таймфрейма (HTF) прямо на вашем рабочем графике. Перестаньте постоянно переключаться между окнами и начните видеть истинный рыночный контекст, что является основой для принятия взвешенных торговых решений. Другие продукты -> ЗДЕСЬ . Ключевые Возможности и Концепция "Power of 3" Анализ по концепции "Power of 3" (AMD): Индикатор четко отображает цену от
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Индикаторы
Данный индикатор предназначен для отображения фракталов на ценовом графике, помогая трейдерам выявлять важные локальные экстремумы. Фракталы представляют собой особые точки на графике, которые соответствуют классическому определению: локальный максимум формируется, если центральная свеча выше двух соседних с обеих сторон, а локальный минимум — если центральная свеча ниже двух соседних. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные возможности и преимущества : Гибкость отображения — индикатор позволяет визу
FREE
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Индикаторы
Haven CBDR - это простой в использовании индикатор, который отображает на графике диапазон  ICT «Central Bank Dealers Range» (CBDR). Программа строит прямоугольники, выделяющие ценовой диапазон CBDR, а также показывает дополнительные линии стандартных отклонений для оценки возможных уровней поддержки и сопротивления. Продукт позволяет настраивать временной интервал CBDR, число отображаемых календарных дней, цвета и стили графических элементов, а также автоматически подбирает цветовую схему в зав
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Индикаторы
" Haven Market Session Time PRO " - ваш надежный помощник для анализа рыночных сессий и новостей. Этот компактный индикатор поможет вам быть в курсе ключевых торговых сессий и важных новостных событий прямо на графике. Настройте отображение нужных вам сессий - Азия, Лондон, США и других регионов. Индикатор автоматически выделит периоды активности, покажет время начала и окончания каждой сессии. Вы получите уведомления о приближающихся событиях высокой важности из экономического календаря. На удо
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven RSI Candlestick — это инновационный технический индикатор, который преобразует традиционный линейный график Relative Strength Index (RSI) в интуитивно понятную форму свечного графика (K-линий). Этот инструмент разработан для трейдеров, которые полагаются на технический анализ и стремятся быстрее и глубже интерпретировать рыночный импульс и потенциальные точки разворота. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ . Ключевые особенности: Визуализация RSI в виде свечей: Ключевая функция. Теперь вы можете напр
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Утилиты
Советник "Risk Control" "Risk Control" - это продвинутый менеджер позиций для MetaTrader 5, который автоматизирует процесс частичного закрытия позиций на основе заданных параметров риска и отношения прибыли к риску (RR). Советник помогает трейдерам эффективно управлять открытыми позициями, минимизировать риски и максимизировать потенциальную прибыль. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные особенности: - Автоматическое частичное закрытие позиций на основе заданных параметров; - Гибкая настройка уро
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ваш Автоматический Аналитик Рыночных Диапазонов Представляем Haven Fibonacci Volume Profiles — мощный инструмент, который выводит анализ рынка на новый уровень. Этот индикатор автоматически определяет ключевые ценовые диапазоны, построенные по значимым точкам разворота (пивотам), и накладывает на каждый из них детализированный Профиль Объема вместе с уровнями Фибоначчи. Это позволяет трейдерам мгновенно видеть, где сосредоточена ликвидность и где находятся истин
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Entry Bands - Ваш Навигатор для Точных Входов в Рынок Представляем Haven Entry Bands – это не просто набор линий на графике, а комплексная система для определения тренда и поиска высоковероятных точек входа. Индикатор основан на комбинации сглаженного ценового движения и адаптивной волатильности, что позволяет ему строить динамические уровни поддержки и сопротивления на основе чисел Фибоначчи. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ . Перестаньте гадать, где войти в рынок. Haven Entry Bands автоматическ
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven QQE PRO - Ваш Визуальный Гид по Трендам на Всех Таймфреймах Представляем   Haven QQE PRO   – практичный инструмент на основе алгоритма QQE, созданный для решения главной задачи трейдера: быстро определять текущий тренд и торговать в его направлении. Индикатор анализирует данные сразу по нескольким таймфреймам и наглядно показывает, кто доминирует на рынке — покупатели или продавцы. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ . Забудьте о необходимости переключаться между графиками. Вся нужная информация дл
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Range Dynamics - визуализируйте ключевые уровни рынка Представляем Haven Range Dynamics – индикатор, который автоматически строит ключевые уровни поддержки и сопротивления на вашем графике. Он определяет торговый диапазон за заданный период на основе High и Low, освобождая ваше время для принятия взвешенных торговых решений. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ . Инструмент строит 8 динамических уровней на основе проверенной математической модели. Эти уровни служат мощными ориентирами для определения
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Эксперты
Haven Gold Daily Breakout – это полностью автоматизированный советник, созданный для торговли по одной из самых популярных и понятных стратегий на финансовых рынках: пробой дневного диапазона . Он специально оптимизирован для золота (XAUUSD), чтобы использовать его высокую волатильность для получения прибыли, при этом строго контролируя риски и исключая эмоциональные решения. Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ || Мониторинг советника -> ПОСМОТРЕТЬ Принцип торговли: прозрачная и проверенная стратегия В
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven ZScore Oscillator — это мощный статистический осциллятор, разработанный для выявления аномальных отклонений цены от её среднего значения. Индикатор не просто следует за ценой, а измеряет, насколько текущая цена является статистически значимым событием, что позволяет с высокой точностью определять зоны перекупленности/перепроданности и находить потенциальные точки разворота тренда. Этот инструмент станет незаменимым помощником для трейдеров, которые предпочитают data-driven подход и стремят
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Breakout Channels - Ваш ключ к торговле на пробоях Представляем Haven Breakout Channels – это интеллектуальный индикатор, предназначенный для автоматического обнаружения зон консолидации (ценовых каналов) и точного определения моментов их пробоя. Основанный на анализе волатильности, он избавляет вас от необходимости вручную искать флэтовые участки, позволяя сосредоточиться на самом важном — входе в сделку в начале нового движения. Другие мои продукты ->  ЗДЕСЬ . Понимание рыночных циклов
Фильтр:
Jose Nunes
95
Jose Nunes 2025.09.09 09:36 
 

Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.

550033342
65
550033342 2025.07.13 07:34 
 

I had the previous indicator from Haven which was the very best indicator I had ever used. This indicator is definitely not as visually easy to understand. The blue and Red price bars can't be changed and in my mind they add confusion rather than clarity. So you can have down bars in a buy zone which don't change colour and vice versa. This is visually confusing. However the CHOCH and BOS points on the chart are excellent. Overall the free version was better.

Maksim Tarutin
55633
Ответ разработчика Maksim Tarutin 2025.07.13 08:21
Good day.
You can turn off the color palette in the column (Enable chart coloring based on trend) and then the bars will not be colored in the color of the trend.
Volatility bands help determine where to put the stop loss. You just had to write me a private message and I would help you figure it out.
Regarding the free version, it was removed by MQL Market moderators referring to internal rules, I myself did not remove it from MQL MARKET, I repeat, this was done by the moderators. Therefore, I posted the file of the free indicator in the blog.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762223 Otherwise, everything concerning the market structure itself and its definition is no different from the free version.
Please reconsider your assessment of this indicator, because what you are writing does not correspond to reality.
Thank you.
Ответ на отзыв