Haven Market Structure PRO
- Индикаторы
- Maksim Tarutin
- Версия: 1.3
- Обновлено: 24 ноября 2025
- Активации: 10
Haven Market Structure PRO - Ваш Профессиональный Аналитик Рынка
Представляем Haven Market Structure PRO – это не просто индикатор, а полноценная система для автоматизации анализа ценового движения, основанная на ключевых концепциях Price Action и Smart Money. Эта PRO-версия была создана для трейдеров, которые хотят получить максимальный контроль над графиком и видеть полную картину рынка.
Понимание структуры рынка — это фундамент прибыльной торговли. Индикатор автоматически определяет важнейшие элементы структуры, освобождая ваше время для принятия взвешенных торговых решений.
Ключевые Сигналы Индикатора
-
BOS (Break of Structure / Пробой структуры) – возникает, когда цена пробивает предыдущий максимум (в восходящем тренде) или минимум (в нисходящем тренде). Это является подтверждением силы текущего тренда.
-
CHoCH (Change of Character / Смена характера) – происходит, когда цена пробивает структуру в обратном направлении (например, пробивает последний минимум в восходящем тренде). Это первый и самый важный признак возможной смены тренда.
Что нового и уникального в версии PRO?
Версия PRO включает продвинутые функции, которые превращают индикатор в комплексную торговую систему:
-
Динамические Полосы Волатильности (на основе ATR)
Они не просто показывают волатильность, а работают как динамическая поддержка или сопротивление. В восходящем тренде нижняя полоса (Bull Band) следует за ценой, а в нисходящем — верхняя (Bear Band). Это помогает визуально удерживать позицию и определять силу тренда.
-
Автоматическая Раскраска Графика
Забудьте о сомнениях в текущем тренде! Индикатор автоматически окрашивает свечи в цвет активной полосы волатильности. Бирюзовые свечи — бычий тренд, красные — медвежий. Вы мгновенно определяете, кто доминирует на рынке.
-
Визуализация Торговых Сессий
Торгуете только в определенные часы? Включите эту функцию, и индикатор затенит на графике неактивное торговое время. Это поможет вам сосредоточиться на самых волатильных часах и избежать торговли на "тонком" рынке.
Все Функции Haven Market Structure PRO:
-
Автоматическое определение свингов: Higher Highs (HH), Lower Lows (LL), Higher Lows (HL) и Lower Highs (LH).
-
Четкая идентификация пробоев BOS и смены характера CHoCH.
-
Динамические полосы волатильности (ATR Bands) для визуализации тренда.
-
Автоматическая окраска свечей в соответствии с направлением тренда.
-
Визуализация торговых сессий для концентрации на ключевых часах.
-
Гибкая настройка пробоя: по телу свечи или по ее тени (фитилю).
-
Продвинутая система уведомлений: Alerts (в терминале) и Push-уведомления (на телефон), чтобы вы не пропустили ни одного сигнала.
-
Полностью настраиваемый внешний вид: цвета, размеры, стили линий — всё под вашим контролем.
-
Оптимизирован для работы на любой валютной паре и любом таймфрейме.
-
Параметр HistoryBars для ограничения расчетов на истории, что экономит ресурсы ПК.
Основные Настройки:
-
SwingPeriod – чувствительность определения экстремумов. Меньшее значение = больше локальных свингов.
-
HistoryBars – количество баров истории для анализа (0 = все бары).
-
UseBodyForBreakout – использовать для определения пробоя тело свечи (true) или тень (false).
-
ShowVolatilityBands – включить/выключить отображение полос волатильности.
-
ATRLength / VolatilityMultiplier – параметры для расчета ширины полос волатильности.
-
EnableChartColoring – включить/выключить автоматическую раскраску свечей.
-
ShowTradingSession – включить/выключить отображение торговых сессий и указать их время.
-
Notification Settings – настройка уведомлений.
Для кого этот индикатор?
-
Для трейдеров Price Action: автоматизируйте свой анализ и экономьте время.
-
Для последователей Smart Money Concepts (SMC): получайте четкие сигналы BOS и CHoCH, которые лежат в основе этой стратегии.
-
Для новичков: начните понимать, как движется рынок, и научитесь видеть структуру цены.
-
Для опытных трейдеров: получите мощного помощника, который подтвердит ваши идеи и не даст пропустить важный сетап.
Повысьте точность своих входов и начните глубже понимать рынок с Haven Market Structure PRO! По любым вопросам и предложениям обращайтесь в личные сообщения.
Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.