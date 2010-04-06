Quantum Gold Monarch PRO MT5

🇷🇺 Русская версия:

👑 Quantum Gold Monarch MT5

Ультимативный торговый советник по золоту на базе ИИ

Добро пожаловать в будущее торговли золотом с Quantum Gold Monarch MT5 — самым интеллектуальным и высокотехнологичным экспертом, созданным специально для XAUUSD. Более двух лет разработки с использованием модели GPT-4o от OpenAI, реальных рыночных данных и непрерывной оптимизации сделали Monarch лидером в точности, стабильности и результативности.

🧠 Почему выбирают Quantum Gold Monarch?

🚀 ИИ-движок ChatGPT-4o + Quantum Engine v1.0

Это не просто ещё один робот. Monarch обучен на базе модели GPT-4o от OpenAI и тысяч часов симуляций реального рынка, что позволяет распознавать ценовые движения, ложные пробои и зоны разворота с высокой точностью.

⚙️ Идеально для таймфреймов M10 и M15

Тщательно протестирован и оптимизирован для 10- и 15-минутных графиков — оптимальный баланс между частотой и контролем риска.

🛡️ Защита капитала + умная логика трейлинга

Ваши средства под надёжной защитой. Monarch адаптируется к условиям рынка с помощью фильтров волатильности, защитного уровня equity и умного трейлинга, чтобы сохранить прибыль и минимизировать убытки.

🔍 ИИ-функции:

Сканер Волатильности: избегает сделок во время новостей и резких скачков.

Динамический Риск-Менеджер: автоматически адаптирует размер лота и нагрузку.

Модуль Памяти Паттернов: анализирует историю рынка для улучшения точности входа.

Мульти-Таймфрейм Фильтр: подтверждает сигналы с более высоких таймфреймов.

📊 Стратегические Преимущества:

✅ Оптимизирован для XAUUSD

✅ Использует сетку, но не мартингейл

✅ Высокая точность без избыточной торговли

✅ Полностью автономная работа

✅ Отлично подходит для скальпинга и долгосрочного роста

🧾 Требования:

Брокер: любой ECN/низкий спред (рекомендуем IC Markets)

Ценообразование: только 2 знака (не поддерживаются 3-знаковые котировки золота)

Минимальный депозит: $200 с кредитным плечом 1:200

Тип счёта: поддержка хеджирования

VPS: настоятельно рекомендуется

💸 Цена:

🎯 Стартовая цена: $399

📈 Повышение на $50 после каждых 10 продаж

💎 Финальная цена: $1999

🎁 Бонус:

Купите сейчас и получите в подарок наш новый робот — Quantum StarMan

👉 Напишите нам после покупки, чтобы получить подарок

🛠️ Краткое руководство по установке:

Откройте терминал MetaTrader 5 Перетащите Quantum Gold Monarch MT5 на график XAUUSD Выберите таймфрейм M10 или M15 Включите Algo Trading

✅ Готово! Monarch начинает работу.

⚙️ Рекомендуемые настройки:

Настройки по умолчанию уже оптимизированы — просто установите и торгуйте.

📬 После покупки:

Напишите нам, чтобы получить:

📥 Доступ к видео с установкой (в разработке)

🤝 Поддержку от команды Quantum

🎁 Ваш бонус: Quantum StarMan EA

👑 Пусть Monarch приведёт вашу торговлю к успеху!

Присоединяйтесь к новому уровню торговли на базе ИИ.

Точность. Надёжность. Результат.

Торгуйте с Monarch.