Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Эксперты
- Amer Juabra
- Версия: 1.3
- Обновлено: 11 сентября 2025
- Активации: 12
🇷🇺 Русская версия:
👑 Quantum Gold Monarch MT5
Ультимативный торговый советник по золоту на базе ИИ
Добро пожаловать в будущее торговли золотом с Quantum Gold Monarch MT5 — самым интеллектуальным и высокотехнологичным экспертом, созданным специально для XAUUSD. Более двух лет разработки с использованием модели GPT-4o от OpenAI, реальных рыночных данных и непрерывной оптимизации сделали Monarch лидером в точности, стабильности и результативности.
🧠 Почему выбирают Quantum Gold Monarch?
🚀 ИИ-движок ChatGPT-4o + Quantum Engine v1.0
Это не просто ещё один робот. Monarch обучен на базе модели GPT-4o от OpenAI и тысяч часов симуляций реального рынка, что позволяет распознавать ценовые движения, ложные пробои и зоны разворота с высокой точностью.
⚙️ Идеально для таймфреймов M10 и M15
Тщательно протестирован и оптимизирован для 10- и 15-минутных графиков — оптимальный баланс между частотой и контролем риска.
🛡️ Защита капитала + умная логика трейлинга
Ваши средства под надёжной защитой. Monarch адаптируется к условиям рынка с помощью фильтров волатильности, защитного уровня equity и умного трейлинга, чтобы сохранить прибыль и минимизировать убытки.
🔍 ИИ-функции:
-
Сканер Волатильности: избегает сделок во время новостей и резких скачков.
-
Динамический Риск-Менеджер: автоматически адаптирует размер лота и нагрузку.
-
Модуль Памяти Паттернов: анализирует историю рынка для улучшения точности входа.
-
Мульти-Таймфрейм Фильтр: подтверждает сигналы с более высоких таймфреймов.
📊 Стратегические Преимущества:
✅ Оптимизирован для XAUUSD
✅ Использует сетку, но не мартингейл
✅ Высокая точность без избыточной торговли
✅ Полностью автономная работа
✅ Отлично подходит для скальпинга и долгосрочного роста
🧾 Требования:
-
Брокер: любой ECN/низкий спред (рекомендуем IC Markets)
-
Ценообразование: только 2 знака (не поддерживаются 3-знаковые котировки золота)
-
Минимальный депозит: $200 с кредитным плечом 1:200
-
Тип счёта: поддержка хеджирования
-
VPS: настоятельно рекомендуется
💸 Цена:
🎯 Стартовая цена: $399
📈 Повышение на $50 после каждых 10 продаж
💎 Финальная цена: $1999
🎁 Бонус:
Купите сейчас и получите в подарок наш новый робот — Quantum StarMan
👉 Напишите нам после покупки, чтобы получить подарок
🛠️ Краткое руководство по установке:
-
Откройте терминал MetaTrader 5
-
Перетащите Quantum Gold Monarch MT5 на график XAUUSD
-
Выберите таймфрейм M10 или M15
-
Включите Algo Trading
✅ Готово! Monarch начинает работу.
⚙️ Рекомендуемые настройки:
Настройки по умолчанию уже оптимизированы — просто установите и торгуйте.
📬 После покупки:
Напишите нам, чтобы получить:
📥 Доступ к видео с установкой (в разработке)
🤝 Поддержку от команды Quantum
🎁 Ваш бонус: Quantum StarMan EA
👑 Пусть Monarch приведёт вашу торговлю к успеху!
Присоединяйтесь к новому уровню торговли на базе ИИ.
Точность. Надёжность. Результат.
Торгуйте с Monarch.