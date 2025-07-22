Artemis Alpha Long
- Эксперты
Paul Stanik
Версия: 1.32
Обновлено: 21 октября 2025
- Активации: 5
ARTEMIS – Автоматизированная система управления рисками и торговли с модулем рыночного анализа – Alpha Long
ARTEMIS — полностью автоматизированная торговая система, специально разработанная для индекса NASDAQ 100 и других крупных фондовых индексов. Она анализирует несколько временных интервалов, чтобы определить наиболее привлекательные точки входа. Как правило, система совершает всего несколько сделок в день или неделю.
Система оснащена встроенным адаптивным модулем управления рисками, который индивидуально оценивает различные торговые сигналы. Она способна управлять как автоматически открытыми позициями, так и позициями, открытыми вручную. Адаптивный трейлинг-стоп, основанный на индикаторе Average True Range (ATR), применяется на как малых, так и больших таймфреймах.
Параметры системы были оптимизированы с использованием методов машинного обучения с целью достижения максимально возможной доходности с учётом риска при минимальной волатильности портфеля — с особым акцентом на производительность. ARTEMIS особенно эффективно работает в условиях стремительно растущих инфляционных рынков и способна генерировать значительную избыточную доходность в таких условиях.
Ключевые компоненты Expert Advisor:
- Автоматическая торговля по различным контртрендовым лонг-стратегиям на нескольких временных интервалах
- Встроенная адаптивная система управления рисками
- Управление как автоматически открытыми позициями ARTEMIS, так и вручную открытыми позициями по выбранному символу
- Оптимизация параметров системы с использованием алгоритмов машинного обучения
- Совместим с торговыми счетами в USD и EUR
- Возможность одновременной торговли по нескольким торговым инструментам
Рекомендации:
- Торгуйте NASDAQ 100 с использованием предварительно настроенных параметров. Хотя система может работать и с другими индексами, она не была для них оптимизирована.
- Проведите тестирование на исторических данных с учётом условий вашего брокера, чтобы подтвердить производительность системы. Если результаты существенно отличаются, проверьте правильность настроек.
- ARTEMIS — это семейство торговых систем. ARTEMIS – Alpha Long открывает только длинные позиции, а значит, может приносить прибыль только во время восходящих рыночных трендов. Если базовая структура NASDAQ 100 или аналогичных индексов существенно изменится, рекомендуется отключить Alpha Long. Это касается именно фундаментальных изменений, а не типичных коррекций рынка, таких как торговые войны или COVID-19, после которых система демонстрировала значительное превосходство по доходности.
Примечания:
- Система рассчитана на высокий процент прибыльных сделок (>80%), что означает, что позициям даётся достаточно времени на развитие. Убыточные сделки, как правило, больше прибыльных — это предусмотрено намеренно (инфляционный фактор). Ожидаемый профит-фактор — около 2.
- ARTEMIS использует стандартные индикаторы и различные фильтры, все из которых были оптимизированы с помощью машинного обучения для эффективной работы с NASDAQ 100. Оптимизация проводилась в 2020 году, и текущие результаты превышают ожидания — вероятно, благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре. Однако никаких гарантий относительно будущей доходности не даётся.
- Я являюсь единственным разработчиком. В случае возникновения непредвиденных ошибок или значительного отклонения производительности от заявленной, прошу вас предоставить обратную связь.
