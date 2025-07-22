Artemis Alpha Long

ARTEMIS – Автоматизированная система управления рисками и торговли с модулем рыночного анализа – Alpha Long

ARTEMIS — полностью автоматизированная торговая система, специально разработанная для индекса NASDAQ 100 и других крупных фондовых индексов. Она анализирует несколько временных интервалов, чтобы определить наиболее привлекательные точки входа. Как правило, система совершает всего несколько сделок в день или неделю.

Система оснащена встроенным адаптивным модулем управления рисками, который индивидуально оценивает различные торговые сигналы. Она способна управлять как автоматически открытыми позициями, так и позициями, открытыми вручную. Адаптивный трейлинг-стоп, основанный на индикаторе Average True Range (ATR), применяется на как малых, так и больших таймфреймах.

Параметры системы были оптимизированы с использованием методов машинного обучения с целью достижения максимально возможной доходности с учётом риска при минимальной волатильности портфеля — с особым акцентом на производительность. ARTEMIS особенно эффективно работает в условиях стремительно растущих инфляционных рынков и способна генерировать значительную избыточную доходность в таких условиях.

Ключевые компоненты Expert Advisor:

  • Автоматическая торговля по различным контртрендовым лонг-стратегиям на нескольких временных интервалах
  • Встроенная адаптивная система управления рисками
  • Управление как автоматически открытыми позициями ARTEMIS, так и вручную открытыми позициями по выбранному символу
  • Оптимизация параметров системы с использованием алгоритмов машинного обучения
  • Совместим с торговыми счетами в USD и EUR
  • Возможность одновременной торговли по нескольким торговым инструментам

    Рекомендации:

    • Торгуйте NASDAQ 100 с использованием предварительно настроенных параметров. Хотя система может работать и с другими индексами, она не была для них оптимизирована.
    • Проведите тестирование на исторических данных с учётом условий вашего брокера, чтобы подтвердить производительность системы. Если результаты существенно отличаются, проверьте правильность настроек.
    • ARTEMIS — это семейство торговых систем. ARTEMIS – Alpha Long открывает только длинные позиции, а значит, может приносить прибыль только во время восходящих рыночных трендов. Если базовая структура NASDAQ 100 или аналогичных индексов существенно изменится, рекомендуется отключить Alpha Long. Это касается именно фундаментальных изменений, а не типичных коррекций рынка, таких как торговые войны или COVID-19, после которых система демонстрировала значительное превосходство по доходности.

      Примечания:

      • Система рассчитана на высокий процент прибыльных сделок (>80%), что означает, что позициям даётся достаточно времени на развитие. Убыточные сделки, как правило, больше прибыльных — это предусмотрено намеренно (инфляционный фактор). Ожидаемый профит-фактор — около 2.
      • ARTEMIS использует стандартные индикаторы и различные фильтры, все из которых были оптимизированы с помощью машинного обучения для эффективной работы с NASDAQ 100. Оптимизация проводилась в 2020 году, и текущие результаты превышают ожидания — вероятно, благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре. Однако никаких гарантий относительно будущей доходности не даётся.
      • Я являюсь единственным разработчиком. В случае возникновения непредвиденных ошибок или значительного отклонения производительности от заявленной, прошу вас предоставить обратную связь.


        Рекомендуем также
        Gold SMC EA
        Mohammed Zakana Al Mallouk
        Эксперты
        Overview XAUUSD ICT SMC – Lean Core (v1.4) is a MetaTrader 5 Expert Advisor focused on fast, clean FVG entries with tight risk and simple, robust exits . It trades XAUUSD (and other symbols you list) using a direction-aware Fair Value Gap detected on a single, user-selected entry timeframe. Direction is seeded by short-term momentum, optionally filtered by a higher-TF EMA bias. The exit engine combines a hybrid ATR / R-multiple take-profit , optional breakeven , and ATR trailing with a minimum
        FCK Hedging AI MT5
        Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
        Эксперты
        No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations   for   Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD   and other   volatility   pairs. FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse price fluctuations. Hedging st
        Scalpex EA
        Morris Mukono Waithaka
        Эксперты
        Hello, traders! I am Scalpex EA, the newest and a highly precise addition to the world of Expert Advisors. My specialty? Precision scalping across Forex, Gold, and Crypto. Yes, I trade with finesse on pairs like EURUSD, XAUUSD, and various crypto markets, delivering unparalleled trading opportunities with speed and accuracy. I am here to prove that I am the most advanced scalping Expert Advisor ever created. I am a meticulously crafted EA, designed to maximize your trading potential. My creators
        Gold Wave Rider
        Banafsheh Dastafshan
        Эксперты
        Gold Wave Rider EA has been written for gold trades.  Obviously you can find your settings for other symbols. You will have the bet results on 5M Timeframe.   The default settings are the best for normal traders, however if you want you can manage the risk of high profit and loss. The EA trades the trend using several MAs, price action and RSI confirmations through identified candle numbers. Limited copies of FREE version finished. The price is 30$ and will be raised 10$ by every 5 purchases. La
        Voorloper MT5
        Pradana Novan Rianto
        5 (1)
        Эксперты
        Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
        FREE
        EA Gann angle AI
        Aliaksandr Kazunka
        Эксперты
        Советник EA Gann Angles AI - это новое слово в трейдинге! Советник EA Gann Angles AI использует гибридную модель прогнозирования, основанную на угловом анализе ценовых движений и машинном обучении, для выявления и использования закономерностей в динамике финансового рынка. Советник EA Gann Angles AI - это более 100 используемых признаков для обучения на истории и прогнозирования дальнейшего движения цены. При этом для советника отобраны самые эффективные модели с высочайшим уровнем точности! ️
        RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
        Niklas Templin
        Эксперты
        THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
        FREE
        FHeikenAshiSmoothed
        Francisco Jesus Alonso Martin
        Эксперты
        EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
        PK Boom 5OO Light
        Prudence Kiconco
        Эксперты
        PK Boom 500 Light  is an EA designed specifically to trade Boom 500 Index on the M1 Timeframe. The minimum deposit is 100 USD per 0.2 Lot Size for a 1:500 leverage account. PK Boom 500 Light shows stable trading results. PK Boom 500 Light only trades one direction. It only buys thus profiting from the spikes that occur in the Boom 500 Index. This unique feature allows the EA to maximize your profits and minimize the drawdown. PK Boom 500 Light is very simple to use. All you have to do is to jus
        VR Quant
        Paul Edunyu Carissimo
        Индикаторы
        VR-Quant: The Regime Vector (Smart VSA Matrix) Stop Trading False Breakouts. See the "Truth" Behind the Price. Most traders lose money because they chase price movement without understanding the energy behind it. A massive green candle with zero volume looks the same as a massive candle with huge volume, but one is a Breakout , and the other is a Trap . VR-Quant solves this by using institutional-grade statistics to decouple Volume (Effort) from Range (Result) . It processes these two data stre
        Trade of coefficient
        Dmitriy Konogorov
        Эксперты
        Этот эксперт подходит для торгов на любой валютной паре, и желательно таймфрейм больше 30 минутного. Сам эксперт использует универсальные стратегии трендов или против них, на ваш выбор. Множество настроек можно настраивать на рабочей панели .Имееться панель на графике, для визуализации и настроек. Свое решение он отображает на графике в виде значков и линий вертикальных. Значки бывают только двух видов. Обьем расчитан на прибыль. В тестере работает отлично по умолчанию в настройках.  Он по умол
        EA Gold Stuff mt5
        Vasiliy Strukov
        4.74 (670)
        Эксперты
        EA Gold Stuff mt5 - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f mt5 , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Для советника требуется хеджинговый тип счета  Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!  Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и ман
        Universum Mt5
        Ewa Joanna Jagiello Stepien
        Эксперты
        Universum - Advanced Multi-Asset Trading Algorithm (Forex & Metals) After years of intensive research, programming, and rigorous testing, Universum was born – an innovative MQL5 Expert Advisor designed to capitalize on market dynamics and volatility across forex pairs and precious metals (XAU/USD, EUR/USD, EUR/GBP, etc.). Technical Requirements Minimum Deposit: $100 Leverage: 1:30 or high Timeframe : M15 Recommended: Low-latency VPS for best performance Broker: Fast execution (e.g., IC Markets,
        Finox
        Tsuchitani Kazuhiroshi
        Эксперты
        For every 10th purchase, the price will increase by $200. ECN account required Finox is an Expert Advisor (EA) that is specialized for the AUDUSD currency pair and operates based on 5-minute (5M) chart data. It adopts a high-frequency trading strategy aimed at capitalizing on minor price fluctuations in the forex market. Key features of Finox include sophisticated technical analysis, precise entry and exit strategies, and an automatic risk management function. Here are the details about Fino
        ARC Arcadia Index EA
        Matteo Antegiovanni
        Эксперты
        ARCADIA EA — Порядок в волатильности ARCADIA — дисциплинированный, «режимо-чувствительный» советник для торговли на D1 по индексам. Он избегает высокочастотного поведения и реактивного переобучения: ставит на понятные торговые циклы, стабильный риск и сохранение капитала, когда рынок становится враждебным. Модель считывает структуру рынка и волатильностный контекст и адаптирует профиль исполнения : торгует только при выполнении собственных условий. Что делает  Контроль режима. Комбинирует метрик
        Sterling Pulse
        Alex Amuyunzu Raymond
        Эксперты
        Sterling Pulse is a dual-mode GBPUSD trading system engineered to capture both high-frequency intraday momentum and medium-term directional swings within the Sterling market. It combines a dynamic scalping module for London volatility with a structured swing engine for broader trend cycles, using ATR-driven risk control, multi-timeframe confirmation, strict spread filtering, and adaptive position management. The system operates in two modes: 1. Scalping Mode (Intraday Momentum Execution) Buil
        ADX PROject
        Osama Echchakery
        Эксперты
        Unlock the full potential of trading with the   ADX PROject Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool built around the widely-used ADX indicator. This EA is designed with advanced filters and flexible settings, empowering traders to manage risk effectively through customizable parameters such as lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. With multiple trend confirmation options and versatile trailing stop methods, the ADX PROject EA adapts seamlessly to various mar
        PK Boom 3OO EA
        Prudence Kiconco
        Эксперты
        PK Boom 300 EA  is an EA designed specifically to trade Boom 300 Index on the M2 Timeframe. The  recommended deposit is 100 USD per 1 Lot Size for a 1:500 leverage account. PK Boom 300 EA shows stable trading results. PK Boom 300 EA only trades one direction. It only buys thus profiting from the spikes that occur in the Boom 300 Index. This unique feature allows the EA to maximize your profits and minimize the drawdown. This EA uses a trailing stop of 50% profit gained to minimize account drawd
        Trang Holding
        Thu Huyen Trang Nguyen
        Эксперты
        Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
        Market Structure Expert
        Lakshya Pandey
        Эксперты
        Market Structure EA   is a free, fully automated trading robot designed to identify and trade based on classic price action principles. It avoids complex indicators and instead focuses on the core of price movement:   Market Structure . The strategy works by analyzing a specific number of past candles (Lookback Period) to detect   Higher Highs (HH)   and   Lower Lows (LL) . By identifying these structural pivot points, the EA determines the current trend direction and executes trades to align wi
        FREE
        Nexus Alpha Engine
        Krasimir Borislavov Petrov
        Эксперты
        Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
        Gold Crazy EA MT5
        Nguyen Nghiem Duy
        Эксперты
        Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
        Forex Moon AI
        David Hausberger
        Эксперты
        FOREX MOON AI ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕР... ВАЖНО!  Для того чтобы бэктест выполнялся без ошибок, в настройках необходимо установить следующее: Ограничение диапазона времени: Timerange = True должны быть выбраны. Время должно быть установлено таким образом, чтобы советник не торговал во время ролловера вашего брокера. Не используются такие рискованные стратегии, как Мартингейл или Сетка. Все сделки заключаются с SL и TP. Forex Moon AI - это скальпер с интеллектуальным расчетом SL. L
        QuantNas100
        Thiago Levi Azevedo Valente
        Эксперты
        Start the Year 2024 in the perfect way by taking advantage of the Quantitative EA that performed wonderful results in previous years (including 2023) on the NASDAQ Index (NAS100)! It is not a high frequency EA. There are few operations. But they are very precise operations, where the EA analyzes the previous price/volume to understand the current movement and moment. Monthly TP/SL Video = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Monthly TP/SL Video = 20% https://www.youtube.com/watch?v=
        Big Gient MT5
        Pran Gobinda Basak
        Эксперты
        This Expert Advisor Big Giant is a trend-following Expert Advisor designed for use in the currency market on the MT5 platform. It operates on the 5-minute and 15-minute timeframes, making it suitable for traders who prefer shorter-term trading strategies. The robot utilizes a combination of technical indicators and price action analysis to identify and follow strong trends in the market. It places trades in the direction of the prevailing trend, with the aim of capturing as much profit as possi
        Redistribution Energy
        Vitalii Zakharuk
        Эксперты
        Система для автоматической торговли форекс Redistribution Energy , отличаюется высокой скоростью исполнения сделок (высокочастотная торговля), использует сложные алгоритмы. Экспертная система проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Высокочастотный трейдинг или HFT (от английского High Frequency Trading), представляет собой алгоритмический метод торговли на финансовых рынках, при котором исполнение огромного количества сделок осуществляется в считанные миллисек
        High Low Break EA
        Xavier Jane I Canellas
        Эксперты
        HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
        Fast Gold Scalper pro
        Marc Henning Hruschka
        Эксперты
        Fast Gold Scalper Pro — Точная скальпирующая стратегия для золота (XAUUSD) Fast Gold Scalper Pro — это новое поколение советников (EA), созданное специально для XAUUSD (золото) и других инструментов с высокой волатильностью. Он определяет резкие движения свечей и мгновенно реагирует умными отложенными ордерами, чтобы поймать быстрые развороты или пробои — идеально подходит для динамичного рынка золота. Советник сочетает скорость, безопасность и гибкость , особенно эффективен во время новостей
        Price Action AutoTrade Bot Premium
        Gabriel Matovu
        Эксперты
        PRICE ACTION Semi-auto trade bot premium: This is a simple quantitative model that trades GOLD(XAUUSD) using automatic price action analysis algorithms Place it on any symbol or timeframe. The position sizes are calculated by multiplying 0.01 per USD 500 on account to ensure low risk exposure and also leaving free margin for hedging positions that reduce the overall risk exposure . This is what leads to stability in the model though it is possible that the model like any other might stop working
        FDow
        Francisco Jesus Alonso Martin
        Эксперты
        FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
        С этим продуктом покупают
        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.98 (377)
        Эксперты
        Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
        AI Gold Sniper MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (20)
        Эксперты
        РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
        Zenox
        PETER OMER M DESCHEPPER
        4.65 (20)
        Эксперты
        Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
        NTRon 2OOO
        Konstantin Freize
        5 (16)
        Эксперты
        Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
        Quantum King EA
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (87)
        Эксперты
        Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
        AI Gold Trading MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (9)
        Эксперты
        ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        4.56 (75)
        Эксперты
        Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
        Nova Gold X
        Hicham Chergui
        5 (6)
        Эксперты
        Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.87 (496)
        Эксперты
        Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
        Aura Ultimate EA
        Stanislav Tomilov
        4.84 (83)
        Эксперты
        Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
        AI Forex Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.44 (64)
        Эксперты
        AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
        Pivot Killer
        Pablo Dominguez Sanchez
        4.6 (20)
        Эксперты
        Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
        Argos Rage
        Aleksandar Prutkin
        4.58 (26)
        Эксперты
        Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
        CryonX EA MT5
        Solomon Din
        5 (1)
        Эксперты
        Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
        The Gold Reaper MT5
        Profalgo Limited
        4.47 (88)
        Эксперты
        ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.74 (129)
        Эксперты
        We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (17)
        Эксперты
        BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
        Remstone
        Remstone
        5 (7)
        Эксперты
        Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
        The ORB Master
        Profalgo Limited
        4.88 (24)
        Эксперты
        PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
        Aura Black Edition MT5
        Stanislav Tomilov
        4.36 (50)
        Эксперты
        Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
        EA Pips Hunter
        Ihor Otkydach
        4.25 (4)
        Эксперты
        Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (28)
        Эксперты
        ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
        Nano Machine
        William Brandon Autry
        5 (4)
        Эксперты
        ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
        Golden Hen EA
        Taner Altinsoy
        5 (7)
        Эксперты
        Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
        Autorithm AI
        Zaha Feiz
        4.6 (10)
        Эксперты
        Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
        HTTP ea
        Yury Orlov
        5 (8)
        Эксперты
        How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
        Axonshift EA MT5
        Maxim Kurochkin
        4.2 (40)
        Эксперты
        AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
        Quantum StarMan
        Bogdan Ion Puscasu
        4.86 (103)
        Эксперты
        Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
        Argos Fury
        Aleksandar Prutkin
        3.93 (41)
        Эксперты
        Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
        Vortex Gold EA
        Stanislav Tomilov
        5 (26)
        Эксперты
        Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
        Фильтр:
        Stefan Popov
        23
        Stefan Popov 2025.08.03 09:28 
         

        Пользователь не оставил комментарий к оценке

        Ответ на отзыв