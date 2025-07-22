Artemis Alpha Long

ARTEMIS – Moteur Automatisé de Gestion des Risques et de Trading avec Système d’Intelligence de Marché – Alpha Long

ARTEMIS est un système de trading entièrement automatisé, spécialement conçu pour le NASDAQ 100 et d’autres grands indices. Il analyse plusieurs unités de temps et identifie de manière ciblée des opportunités d’entrée attractives. Typiquement, le trading a lieu seulement quelques fois par jour ou par semaine.

Le système dispose d’un système intégré de gestion des risques adaptatif, qui évalue individuellement différents scénarios. Les positions ouvertes automatiquement ou manuellement peuvent être gérées. Un stop loss suiveur adaptatif basé sur l’indicateur Average True Range (ATR) est utilisé, à la fois sur les unités de temps courtes et longues.

Les paramètres du système ont été optimisés à l’aide de techniques d’apprentissage automatique afin de maximiser le rendement ajusté au risque tout en minimisant la volatilité du portefeuille – avec une attention particulière portée à la performance. ARTEMIS déploie tout son potentiel dans les marchés fortement haussiers, stimulés par l’inflation, et peut y générer des surperformances significatives.

Composantes clés de l’Expert Advisor :

  • Trading automatisé de plusieurs stratégies long contrariennes sur différentes échelles de temps
  • Système de gestion des risques intégré et adaptatif
  • Gestion des positions automatiques (ARTEMIS) et manuelles sur le symbole de trading
  • Optimisation des paramètres système par des algorithmes d’apprentissage automatique
  • Compatible avec les comptes de trading en USD et EUR
  • Possibilité de trader plusieurs symboles simultanément

    Recommandations :

    • Tradez le NASDAQ 100 avec les paramètres configurés ; le système fonctionne également sur d’autres indices, mais il n’a pas été optimisé pour eux.
    • Effectuez un backtest selon les conditions de votre courtier pour valider les performances. Si les résultats diffèrent fortement, vérifiez vos réglages.
    • ARTEMIS est une famille de systèmes de trading. ARTEMIS – Alpha Long ne prend que des positions longues, ce qui signifie que le rendement ne peut être réalisé que pendant les phases de tendance haussière. Si la nature du NASDAQ 100 ou d’indices similaires change fondamentalement, désactivez Alpha Long. Il s’agit ici de changements structurels importants, non de corrections de marché classiques comme la guerre commerciale ou le COVID, qui ont ensuite produit des surperformances notables.

    Remarques :

    • Le taux de réussite du système est conçu pour être élevé (>80 %), ce qui signifie que les positions sont maintenues suffisamment longtemps pour se développer. Les pertes sont généralement plus importantes que les gains. Cela est intentionnel (facteur d’inflation). Un profit factor proche de 2 est attendu.
    • Le système utilise des indicateurs classiques et divers filtres qui ont été optimisés automatiquement pour fonctionner au mieux sur le NASDAQ 100. L’optimisation a été réalisée en 2020, et les résultats actuels dépassent les attentes pour un tel système, probablement en raison des conditions de marché actuelles. Aucune garantie ne peut être donnée concernant les performances futures.
    • Je suis le seul développeur. Si des erreurs inattendues surviennent ou si la performance s’écarte fortement de ce qui a été présenté, merci de me faire part de vos retours.


