Algo Central

Algo Central – Продвинутый инструмент оптимизации для MT5

Algo Central — это профессиональный инструмент оптимизации для MT5, предназначенный для автоматического поиска лучших торговых сессий с точностью до минуты для любого торгового инструмента. Он подходит для любых валютных пар Forex, драгоценных металлов, таких как Gold и Silver, криптовалют, индексов и других CFD-рынков, доступных в MT5.

В отличие от традиционных советников, которые используют фиксированные торговые часы, Algo Central позволяет трейдерам анализировать и оптимизировать тысячи возможных комбинаций временных периодов, чтобы найти наиболее подходящие рыночные окна для их торговой стратегии.

Система способна определить оптимальное время начала и окончания торговых сессий с точностью до минуты и помогает выявить периоды, когда конкретные рынки имеют наибольший потенциал пробоя, максимальную волатильность и наиболее благоприятные торговые условия.

Почему Algo Central?

Большинство торговых роботов используют заранее заданные сессии, основанные на общих знаниях о рынке.

Однако каждый торговый инструмент ведёт себя по-разному.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, NASDAQ, US30, Bitcoin и другие инструменты могут иметь совершенно разные модели волатильности в течение дня.

Algo Central анализирует исторические рыночные данные и помогает определить:

  • Лучшее время начала сессии

  • Лучшее время окончания сессии

  • Самые сильные периоды пробоя

  • Наиболее подходящие торговые окна для каждого символа

Вместо ручного выбора торговых часов Algo Central позволяет данным определить оптимальную сессию.

Оптимизация сессий с точностью до минуты

Algo Central предоставляет расширенную оптимизацию торговых сессий с точным выбором времени.

Пример:

Вместо тестирования только:

08:00 - 12:00

Система может искать такие комбинации:

08:17 - 11:43
09:05 - 13:26
10:32 - 14:18

что позволяет трейдерам находить более точные закономерности поведения рынка.

Основные функции

Автоматическое определение сессий

  • Автоматический поиск оптимальных торговых сессий

  • Точность до минуты

  • Отсутствие необходимости вручную выбирать торговое время

  • Работает с любым символом MT5

Анализ и оптимизация исторических рыночных данных

Анализирует историческое поведение рынка для оценки:

  • Эффективности пробоев

  • Волатильности сессий

  • Рыночной активности в разные часы

  • Частоты сделок

  • Потенциала прибыли

  • Параметров риска

  • Эффективности фильтров

Пользовательские параметры оптимизации

Оптимизация:

  • Времени начала сессии

  • Времени окончания сессии

  • Расстояния пробоя

  • Stop Loss

  • Take Profit

  • Настроек риска

  • Фильтров

Интеграция с Session Breakout EA

Algo Central может использоваться совместно с Session Range Breakout EA.

Инструмент оптимизации находит лучшие параметры сессии, а EA автоматически торгует найденные условия пробоя.

Рабочий процесс:

Оптимизация → Поиск лучшей сессии → Настройка EA → Автоматическая торговля

Рекомендуемое использование

Подходит для трейдеров, которые:

  • Разрабатывают автоматические торговые системы

  • Оптимизируют торговых советников

  • Торгуют несколькими инструментами

  • Хотят выбирать сессии на основе данных

  • Предпочитают системное тестирование вместо предположений

Возможности и настройки

Настройки сессии

  • Пользовательское время начала и окончания сессии с точностью до часов и минут

  • Настраиваемый расширенный торговый период после завершения сессии

  • Автоматический расчёт максимума и минимума торгового диапазона

  • Возможность закрытия открытых позиций в указанное время

  • Фильтр максимального допустимого диапазона сессии

Настройки пробоя

  • Настраиваемый процент смещения пробоя

  • Настраиваемый буфер активации в пунктах

  • Автоматическое определение пробоя BUY/SELL

  • Торговля на основе рассчитанного диапазона сессии

Управление капиталом

  • Режим фиксированного лота

  • Автоматический расчёт лота на основе процента риска

  • Настраиваемый процент риска на сделку

  • Поддержка Magic Number

Stop Loss и Take Profit

  • Stop Loss на основе диапазона сессии

  • Настраиваемый процент расстояния SL

  • Take Profit на основе соотношения Risk/Reward

  • Возможность частичной фиксации прибыли

  • Автоматическое закрытие 50% позиции при достижении половины TP

  • Автоматический перенос Stop Loss в Break Even после частичного закрытия

Фильтр Moving Average

  • Дополнительный фильтр Moving Average

  • Настраиваемый период MA

  • Расчёт SMA

  • Возможность отображения MA на графике

Обычный режим:

BUY только когда цена находится ниже MA

SELL только когда цена находится выше MA

Инвертированный режим MA:

BUY только когда цена находится выше MA

SELL только когда цена находится ниже MA

Зона безопасности MA

  • Дополнительная защита от торговли, когда MA находится слишком близко к диапазону сессии

  • Настраиваемое расстояние безопасности вокруг диапазона

Trailing Stop

  • Дополнительная функция трейлинг-стопа

  • Активация на основе соотношения Risk/Reward

  • Настраиваемый уровень начала трейлинга

  • Настраиваемое расстояние трейлинга

Рыночные фильтры

Фильтр спреда

Предотвращает торговлю, когда спред превышает допустимое значение.

ATR Filter

  • Дополнительный фильтр волатильности

  • Настраиваемый период ATR

  • Минимальное значение ATR перед открытием сделок

Фильтры торгового времени

Включение или отключение торговых дней:

  • Понедельник

  • Вторник

  • Среда

  • Четверг

  • Пятница

Включение или отключение торговых месяцев:

  • Январь – Декабрь

Визуализация на графике

  • Автоматическое отображение диапазона сессии

  • Уровни пробоя на графике

  • Дополнительное отображение Moving Average

  • Дополнительное отображение ATR

Важно

Результаты оптимизации основаны на исторических рыночных данных и не гарантируют будущую прибыль.

Рыночные условия могут изменяться из-за:

  • Изменений волатильности

  • Условий ликвидности

  • Экономических событий

  • Различий в исполнении у брокеров

Всегда проверяйте оптимизированные настройки на демо-счёте перед использованием реальной торговли.


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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Algo News
Marek Skrabal
Эксперты
News EA — это профессиональный высокоскоростной советник для торговли на новостях в MetaTrader 5, оптимизированный для скальпинга волатильных рынков, таких как Forex, золото (XAUUSD) и индексы во время публикации важных экономических новостей. Советник автоматически устанавливает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop перед запланированными событиями, позволяя рынку самостоятельно определить правильное направление сделки без ручного вмешательства. Важно: Данный советник разработан для работы в р
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