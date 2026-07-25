Algo Central
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Algo Central – Продвинутый инструмент оптимизации для MT5
Algo Central — это профессиональный инструмент оптимизации для MT5, предназначенный для автоматического поиска лучших торговых сессий с точностью до минуты для любого торгового инструмента. Он подходит для любых валютных пар Forex, драгоценных металлов, таких как Gold и Silver, криптовалют, индексов и других CFD-рынков, доступных в MT5.
В отличие от традиционных советников, которые используют фиксированные торговые часы, Algo Central позволяет трейдерам анализировать и оптимизировать тысячи возможных комбинаций временных периодов, чтобы найти наиболее подходящие рыночные окна для их торговой стратегии.
Система способна определить оптимальное время начала и окончания торговых сессий с точностью до минуты и помогает выявить периоды, когда конкретные рынки имеют наибольший потенциал пробоя, максимальную волатильность и наиболее благоприятные торговые условия.
Почему Algo Central?
Большинство торговых роботов используют заранее заданные сессии, основанные на общих знаниях о рынке.
Однако каждый торговый инструмент ведёт себя по-разному.
EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, NASDAQ, US30, Bitcoin и другие инструменты могут иметь совершенно разные модели волатильности в течение дня.
Algo Central анализирует исторические рыночные данные и помогает определить:
-
Лучшее время начала сессии
-
Лучшее время окончания сессии
-
Самые сильные периоды пробоя
-
Наиболее подходящие торговые окна для каждого символа
Вместо ручного выбора торговых часов Algo Central позволяет данным определить оптимальную сессию.
Оптимизация сессий с точностью до минуты
Algo Central предоставляет расширенную оптимизацию торговых сессий с точным выбором времени.
Пример:
Вместо тестирования только:
08:00 - 12:00
Система может искать такие комбинации:
08:17 - 11:43
09:05 - 13:26
10:32 - 14:18
что позволяет трейдерам находить более точные закономерности поведения рынка.Основные функции
Автоматическое определение сессий
-
Автоматический поиск оптимальных торговых сессий
-
Точность до минуты
-
Отсутствие необходимости вручную выбирать торговое время
-
Работает с любым символом MT5
Анализ и оптимизация исторических рыночных данных
Анализирует историческое поведение рынка для оценки:
-
Эффективности пробоев
-
Волатильности сессий
-
Рыночной активности в разные часы
-
Частоты сделок
-
Потенциала прибыли
-
Параметров риска
-
Эффективности фильтров
Пользовательские параметры оптимизации
Оптимизация:
-
Времени начала сессии
-
Времени окончания сессии
-
Расстояния пробоя
-
Stop Loss
-
Take Profit
-
Настроек риска
-
Фильтров
Algo Central может использоваться совместно с Session Range Breakout EA.
Инструмент оптимизации находит лучшие параметры сессии, а EA автоматически торгует найденные условия пробоя.
Рабочий процесс:
Оптимизация → Поиск лучшей сессии → Настройка EA → Автоматическая торговляРекомендуемое использование
Подходит для трейдеров, которые:
-
Разрабатывают автоматические торговые системы
-
Оптимизируют торговых советников
-
Торгуют несколькими инструментами
-
Хотят выбирать сессии на основе данных
-
Предпочитают системное тестирование вместо предположений
Настройки сессии
-
Пользовательское время начала и окончания сессии с точностью до часов и минут
-
Настраиваемый расширенный торговый период после завершения сессии
-
Автоматический расчёт максимума и минимума торгового диапазона
-
Возможность закрытия открытых позиций в указанное время
-
Фильтр максимального допустимого диапазона сессии
Настройки пробоя
-
Настраиваемый процент смещения пробоя
-
Настраиваемый буфер активации в пунктах
-
Автоматическое определение пробоя BUY/SELL
-
Торговля на основе рассчитанного диапазона сессии
Управление капиталом
-
Режим фиксированного лота
-
Автоматический расчёт лота на основе процента риска
-
Настраиваемый процент риска на сделку
-
Поддержка Magic Number
Stop Loss и Take Profit
-
Stop Loss на основе диапазона сессии
-
Настраиваемый процент расстояния SL
-
Take Profit на основе соотношения Risk/Reward
-
Возможность частичной фиксации прибыли
-
Автоматическое закрытие 50% позиции при достижении половины TP
-
Автоматический перенос Stop Loss в Break Even после частичного закрытия
Фильтр Moving Average
-
Дополнительный фильтр Moving Average
-
Настраиваемый период MA
-
Расчёт SMA
-
Возможность отображения MA на графике
Обычный режим:
BUY только когда цена находится ниже MA
SELL только когда цена находится выше MA
Инвертированный режим MA:
BUY только когда цена находится выше MA
SELL только когда цена находится ниже MA
Зона безопасности MA
-
Дополнительная защита от торговли, когда MA находится слишком близко к диапазону сессии
-
Настраиваемое расстояние безопасности вокруг диапазона
Trailing Stop
-
Дополнительная функция трейлинг-стопа
-
Активация на основе соотношения Risk/Reward
-
Настраиваемый уровень начала трейлинга
-
Настраиваемое расстояние трейлинга
Фильтр спреда
Предотвращает торговлю, когда спред превышает допустимое значение.
ATR Filter
-
Дополнительный фильтр волатильности
-
Настраиваемый период ATR
-
Минимальное значение ATR перед открытием сделок
Включение или отключение торговых дней:
-
Понедельник
-
Вторник
-
Среда
-
Четверг
-
Пятница
Включение или отключение торговых месяцев:
-
Январь – Декабрь
-
Автоматическое отображение диапазона сессии
-
Уровни пробоя на графике
-
Дополнительное отображение Moving Average
-
Дополнительное отображение ATR
Результаты оптимизации основаны на исторических рыночных данных и не гарантируют будущую прибыль.
Рыночные условия могут изменяться из-за:
-
Изменений волатильности
-
Условий ликвидности
-
Экономических событий
-
Различий в исполнении у брокеров
Всегда проверяйте оптимизированные настройки на демо-счёте перед использованием реальной торговли.