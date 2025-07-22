Artemis Alpha Long

ARTEMIS – Motor Automatizado de Riesgo y Trading con Sistema de Inteligencia de Mercado – Alpha Long

ARTEMIS es un sistema de trading completamente automatizado, desarrollado específicamente para el NASDAQ 100 y otros índices bursátiles importantes. Analiza múltiples marcos temporales para identificar oportunidades de entrada atractivas. Por lo general, realiza solo unas pocas operaciones al día o por semana.

El sistema cuenta con un módulo de gestión de riesgos integrado y adaptativo, que evalúa individualmente diferentes configuraciones de entrada. Puede gestionar tanto posiciones abiertas automáticamente como aquellas abiertas manualmente. Se utiliza un trailing stop loss adaptativo basado en el indicador Average True Range (ATR), aplicado en marcos temporales tanto cortos como largos.

Los parámetros del sistema han sido optimizados mediante técnicas de aprendizaje automático, con el objetivo de lograr el mayor rendimiento ajustado al riesgo posible, manteniendo al mismo tiempo una baja volatilidad de la cartera — con un claro enfoque en el rendimiento. ARTEMIS demuestra todo su potencial especialmente en mercados alcistas fuertes impulsados por la inflación, donde puede generar rendimientos significativamente superiores.

Componentes clave del Asesor Experto (Expert Advisor):

  • Trading automatizado de varias estrategias largas contrarias a la tendencia en diferentes marcos temporales
  • Sistema de gestión de riesgos integrado y adaptativo
  • Gestión de posiciones abiertas por ARTEMIS y de posiciones manuales sobre el mismo símbolo
  • Optimización de parámetros del sistema mediante algoritmos de aprendizaje automático
  • Compatible con cuentas de trading en USD y EUR
  • Capacidad para operar múltiples símbolos de forma simultánea

    Recomendaciones:

    • Opere el NASDAQ 100 utilizando los parámetros configurados. Aunque el sistema también puede funcionar en otros índices, no ha sido optimizado para ellos.
    • Realice un backtest utilizando las condiciones de su bróker para validar el rendimiento del sistema. Si el rendimiento se desvía significativamente, revise su configuración.
    • ARTEMIS es una familia de sistemas de trading. ARTEMIS – Alpha Long solo abre posiciones largas, lo que significa que solo puede generar rendimientos durante fases de mercado alcistas. Si la naturaleza fundamental del NASDAQ 100 u otros índices similares cambia significativamente, desactive Alpha Long. Esto se refiere a cambios estructurales importantes, no a caídas de mercado típicas como la guerra comercial o el COVID-19, en las que el sistema logró rendimientos superiores posteriormente.

      Notas:

      • El sistema está diseñado para tener una alta tasa de aciertos (>80%), lo que significa que se da suficiente tiempo para que las operaciones se desarrollen. Las pérdidas suelen ser mayores que las ganancias — esto es intencional (factor inflacionario). Se espera un factor de beneficio cercano a 2.
      • ARTEMIS utiliza indicadores estándar y varios filtros optimizados mediante aprendizaje automático, para funcionar de la mejor manera posible en el NASDAQ 100. La optimización se llevó a cabo en 2020, y los resultados actuales superan las expectativas — probablemente debido a las condiciones favorables del mercado. Sin embargo, no se pueden hacer promesas sobre el rendimiento futuro.
      • Soy el único desarrollador del sistema. Si se presentan errores inesperados o el rendimiento difiere considerablemente de lo descrito, le agradecería recibir sus comentarios.


