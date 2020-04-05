XAURaptor

XAURaptor AI

Профессиональная система скальпинга по золоту нового поколения

XAURaptor AI — это высокотехнологичная автоматизированная торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD).

В основе советника лежит сочетание высокоскоростного исполнения сделок, интеллектуального анализа рынка, алгоритмов с элементами искусственного интеллекта и адаптивной системы управления рисками.

XAURaptor AI создан для поиска и реализации наиболее перспективных торговых возможностей на одном из самых ликвидных и волатильных инструментов мирового финансового рынка — золоте.

В отличие от большинства стандартных торговых роботов, XAURaptor AI непрерывно анализирует структуру рынка, рыночный импульс, волатильность, ликвидность и текущую динамику цены в режиме реального времени.

Система автоматически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, сохраняя высокую точность работы как во время сильных трендовых движений, так и в периоды консолидации.

Встроенный интеллектуальный модуль анализа оценивает множество рыночных факторов одновременно, отфильтровывая слабые сигналы и концентрируясь только на наиболее качественных торговых возможностях.

Почему XAURaptor AI?

✔ Интеллектуальный анализ рынка нового поколения

✔ Высокоскоростное исполнение сделок

✔ Продвинутый анализ волатильности

✔ Адаптация к любым рыночным условиям

✔ Технология точных входов в рынок

✔ Автоматическое управление рисками

✔ Полностью автономная торговля

✔ Оптимизация исключительно под XAUUSD

✔ Высокочастотный скальпинг на M1

✔ Никаких эмоций. Только алгоритм.

Торговая технология

XAURaptor AI объединяет непрерывное сканирование рынка, анализ импульса, интеллектуальную фильтрацию сигналов и автоматическое сопровождение позиций в единую профессиональную торговую систему.

Каждая сделка открывается только после прохождения комплекса внутренних фильтров и подтверждения рыночных условий.

Советник способен мгновенно реагировать на изменения рынка, сохраняя дисциплинированный подход к управлению капиталом и контролю рисков.

Специализация исключительно на золоте позволяет системе максимально эффективно использовать краткосрочные ценовые дисбалансы и движения рынка.

Основные преимущества

• Разработан исключительно для XAUUSD

• Оптимизирован для высокоточного скальпинга на M1

• Интеллектуальная система фильтрации сигналов

• Автоматическая адаптация к рынку

• Полностью автоматическое сопровождение сделок

• Встроенная система защиты капитала

• Оптимизирован для работы на VPS

• Поддержка MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Для кого создан XAURaptor AI?

Для трейдеров, которые ценят скорость, точность, стабильность и профессиональный уровень автоматизации.

Для тех, кто предпочитает доверять решения алгоритму, а не эмоциям.

Для тех, кто ищет современную технологию торговли золотом, способную работать 24 часа в сутки без усталости и человеческого фактора.

XAURaptor AI

Создан для скорости. Разработан для прибыли.


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3.43 (28)
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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5 (8)
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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XAURaptorMT4
Rustam Oleinik
Эксперты
XAURaptor AI Профессиональная система скальпинга по золоту нового поколения XAURaptor AI — это высокотехнологичная автоматизированная торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD). В основе советника лежит сочетание высокоскоростного исполнения сделок, интеллектуального анализа рынка, алгоритмов с элементами искусственного интеллекта и адаптивной системы управления рисками. XAURaptor AI создан для поиска и реализации наиболее перспективных торговых возможностей на о
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