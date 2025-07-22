Artemis Alpha Long

ARTEMIS – Automated Risk and Trading Engine with Market Intelligence System – Alpha Long

ARTEMIS ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das speziell für den NASDAQ 100 und andere große Indizes entwickelt wurde. Es analysiert verschiedene Zeitebenen und identifiziert gezielt attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Typischerweise erfolgt der Handel nur wenige Male pro Tag/Woche.
Das System verfügt über ein integriertes, adaptives Risikomanagementsystem, das unterschiedliche Setups individuell bewertet. Sowohl automatisch als auch manuell eröffnete Positionen können verwaltet werden. Es wird ein adaptiver Trailing Stop Loss auf Basis des Average True Range (ATR)-Indikators sowohl auf kleineren wie größeren Zeitebenen verwendet.
Die Systemparameter wurden mithilfe maschineller Lernverfahren so optimiert, dass eine möglichst hohe risikoadjustierte Rendite bei gleichzeitig geringer Portfoliovolatilität erzielt wird – mit einem klaren Fokus auf Performance. ARTEMIS entfaltet sein volles Potenzial in stark steigenden, inflationsgetriebenen Märkten und kann dort signifikante Überrenditen erzielen.

Kernkomponenten des Expert Advisors:

  • Automatisierter Handel verschiedener antizyklischer Long-Strategien über mehrere Zeitskalen
  • Integriertes, adaptives Risikomanagementsystem
  • Verwaltung automatischer (ARTEMIS) und manueller Positionen des Handelssymbols
  • Optimierung der Systemparameter mittels maschineller Lernalgorithmen
  • Kompatibel mit Handelskonten in USD und EUR
  • Gleichzeitiger Handel mehrerer Symbole möglich
Empfehlungen:

  • Handeln Sie den NASDAQ 100 mit den konfigurierten Parametereinstellungen, das System Funktioniert auch in anderen Indizes, dafür wurde es aber nicht optimiert.
  • Machen Sie einen Backtest mit ihren Broker-Konditionen um die Performance zu validieren. Weicht die Performance erheblich ab, prüfen Sie ihre Einstellungen.
  • ARTEMIS ist eine Familie von Handelssystemen. ARTEMIS - Alpha Long baut nur Long Positionen auf, d.h. die Rendite kann nur in Phasen des Uptrends realisiert werden. Sollte sich das Wesen des NASDAQ 100 oder ähnlicher Indizes ändern, deaktivieren sie Alpha Long. Dabei geht es um wesentliche Wesensänderungen und nicht um typische Markteinbrüche wie den Zollkrieg oder Corona in denen deutliche Überrendite im Nachgang erzielt wird.

    Hinweise:
    • Die Winrate des System ist so ausgelegt, dass sie hoch ist (>80%), d.h. Positionen wird die nötige Zeit gegeben sich zu entwickeln. Verlustpositionen sind dabei typischerweise größer als Gewinnpositionen. Das ist so gewollt (Inflationsfaktor). Es wird dabei ein Profitfaktor im Bereich von nahe 2 erwartet.
    • Das System verwendet typische Indikatoren und verschiedene Filter die maschinell optimiert wurden, um im NASDAQ 100 bestmöglich zu funktionieren. Die Optimierung wurde im Jahr 2020 durchgeführt und die aktuellen Ergebnisse übertreffen die Erwartungen für solch ein Handelssystem wohl durch die aktuelle Marktlage. Über die zukünftige Performance kann keine Aussage getroffen werden. 
    • Ich bin ein einziger Entwickler, sollten unerwartet Fehler auftreten oder die Performance stark von der Vorgestellten abweichen, bitte ich um Rückmeldung.


      Auswahl:
      Stefan Popov
      23
      Stefan Popov 2025.08.03 09:28 
       

      Antwort auf eine Rezension