Artemis Alpha Long

ARTEMIS – Motore Automatizzato di Gestione del Rischio e Trading con Sistema di Intelligenza di Mercato – Alpha Long

ARTEMIS è un sistema di trading completamente automatizzato, sviluppato appositamente per il NASDAQ 100 e altri grandi indici. Analizza diverse scale temporali e identifica con precisione opportunità d’ingresso interessanti. Tipicamente, le operazioni di trading avvengono solo poche volte al giorno o alla settimana.

Il sistema dispone di un sistema integrato e adattivo di gestione del rischio, che valuta in modo individuale i diversi setup. È possibile gestire sia le posizioni aperte automaticamente che quelle aperte manualmente. Viene utilizzato uno stop loss mobile adattivo basato sull’indicatore Average True Range (ATR), applicato sia su timeframe brevi che lunghi.

I parametri del sistema sono stati ottimizzati tramite tecniche di apprendimento automatico per ottenere il massimo rendimento aggiustato per il rischio, mantenendo al contempo una bassa volatilità del portafoglio – con un chiaro focus sulle prestazioni. ARTEMIS esprime il suo pieno potenziale in mercati fortemente rialzisti e spinti dall’inflazione, nei quali può generare rendimenti superiori significativi.

Componenti principali dell’Expert Advisor:

  • Trading automatizzato di diverse strategie long anticicliche su più scale temporali
  • Sistema integrato e adattivo di gestione del rischio
  • Gestione di posizioni automatiche (ARTEMIS) e manuali sul simbolo di trading
  • Ottimizzazione dei parametri del sistema tramite algoritmi di apprendimento automatico
  • Compatibile con conti di trading in USD e EUR
  • Possibilità di fare trading su più simboli contemporaneamente

    Raccomandazioni:

    • Trada il NASDAQ 100 con le impostazioni parametriche configurate; il sistema funziona anche su altri indici, ma non è stato ottimizzato per essi.
    • Esegui un backtest con le condizioni del tuo broker per convalidare le prestazioni. Se le performance divergono sensibilmente, verifica le impostazioni.
    • ARTEMIS è una famiglia di sistemi di trading. ARTEMIS – Alpha Long apre esclusivamente posizioni long, il che significa che il rendimento può essere realizzato solo durante le fasi di tendenza rialzista. Se la natura del NASDAQ 100 o di indici simili dovesse cambiare in modo significativo, disattiva Alpha Long. Si fa riferimento a cambiamenti strutturali sostanziali, non a correzioni di mercato temporanee come la guerra commerciale o il COVID, che successivamente hanno portato a sovraperformance significative.

    Note:

    • Il tasso di successo del sistema è progettato per essere elevato (>80%), il che significa che alle posizioni viene lasciato il tempo necessario per svilupparsi. Le posizioni in perdita sono tipicamente più grandi di quelle in guadagno. Ciò è voluto (fattore inflattivo). Ci si aspetta un profit factor vicino a 2.
    • Il sistema utilizza indicatori standard e vari filtri ottimizzati automaticamente per funzionare al meglio sul NASDAQ 100. L’ottimizzazione è stata effettuata nel 2020 e i risultati attuali superano le aspettative per un sistema di questo tipo, probabilmente a causa delle attuali condizioni di mercato. Non si possono fare previsioni sulle prestazioni future.
    • Sono l’unico sviluppatore; se dovessero verificarsi errori imprevisti o se le prestazioni differissero notevolmente da quanto presentato, ti prego di fornirmi un feedback.


    Filtro:
    Stefan Popov
    23
    Stefan Popov 2025.08.03 09:28 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    Rispondi alla recensione