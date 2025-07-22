Artemis Alpha Long

ARTEMIS – 自动化风险与交易引擎，结合市场智能系统 – Alpha Long

ARTEMIS 是一款专为 NASDAQ 100 以及其他主要股指开发的全自动交易系统。它分析多个时间周期，以识别具有吸引力的入场机会。通常，该系统每天或每周只进行少量交易。
该系统配备了一个集成的自适应风险管理模块，能够针对不同交易策略进行独立评估。它既可以管理由 ARTEMIS 自动开立的头寸，也可以管理手动开立的头寸。系统在高低不同的时间周期中使用基于 平均真实波幅（ATR）指标的自适应移动止损机制。
系统参数通过机器学习技术进行了优化，以在维持较低投资组合波动性的同时，获得尽可能高的风险调整后收益——并将性能表现作为核心重点。ARTEMIS 在通胀推动下的强劲上涨市场中表现尤为出色，在这种条件下可以实现显著的超额收益。

EA（智能交易系统）的核心组成部分：

  • 在多个时间周期中自动执行多种逆势多头策略
  • 集成的自适应风险管理系统
  • 管理 ARTEMIS 自动生成及手动开立的交易头寸
  • 通过机器学习算法优化系统参数
  • 与美元（USD）和欧元（EUR）交易账户兼容
  • 支持多个交易品种的同时交易

    使用建议：

    • 请按照预设参数配置交易 NASDAQ 100。虽然该系统也可应用于其他指数，但并未针对它们进行优化。
    • 使用您所在券商的交易条件进行回测，以验证系统性能。如结果偏差较大，请检查您的设置。
    • ARTEMIS 是一组交易系统的统称。ARTEMIS – Alpha Long 仅开立多头头寸，因此仅适用于上涨行情。如果 NASDAQ 100 或类似指数的基本结构发生重大变化，建议关闭 Alpha Long。这里指的是结构性转变，而非常规的市场回调，如中美贸易战或新冠疫情，在这些时期系统仍实现了显著的超额收益。

      注意事项：

      • 系统设计旨在实现较高的胜率（>80%），因此每笔交易都有足够的时间发展。亏损单通常大于盈利单——这是出于通胀因素的策略设计。系统预期的盈利因子接近 2。
      • ARTEMIS 使用标准指标和多种筛选器，所有参数均通过机器学习优化，以实现对 NASDAQ 100 的最佳适配。优化工作于 2020 年完成，目前系统表现超出预期，这可能得益于当前的市场环境。但系统不对未来表现作出任何保证
      • 我是该系统的唯一开发者。如果出现意外错误，或系统性能与描述不符，敬请反馈。


