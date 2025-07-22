Artemis Alpha Long

ARTEMIS – Otomatik Risk ve Alım Satım Motoru ile Piyasa Zekâsı Sistemi – Alpha Long

ARTEMIS, özellikle NASDAQ 100 ve diğer büyük endeksler için geliştirilmiş tam otomatik bir alım satım sistemidir. Farklı zaman dilimlerini analiz eder ve özellikle cazip giriş fırsatlarını tespit eder. Genellikle alım satım işlemleri günde ya da haftada yalnızca birkaç kez gerçekleştirilir.

Sistem, farklı yapılandırmaları bireysel olarak değerlendiren entegre ve uyarlanabilir bir risk yönetim sistemine sahiptir. Hem otomatik hem de manuel olarak açılan pozisyonlar yönetilebilir. Hem kısa hem de uzun zaman dilimlerinde Average True Range (ATR) göstergesine dayalı uyarlanabilir bir takip eden zarar durdurucu (trailing stop loss) kullanılır.

Sistem parametreleri, makine öğrenimi yöntemleri kullanılarak optimize edilmiştir; böylece düşük portföy volatilitesiyle birlikte mümkün olan en yüksek risk ayarlı getiri sağlanması hedeflenmiştir – performansa net bir odakla. ARTEMIS, özellikle enflasyon kaynaklı hızlı yükselen piyasalarda tüm potansiyelini ortaya koyar ve bu ortamlarda önemli ölçüde fazla getiri sağlayabilir.

Uzman Danışmanın Temel Bileşenleri:

  • Farklı zaman dilimlerinde çeşitli karşı trend (anti-cyclical) uzun (long) stratejilerle otomatik alım satım
  • Entegre, uyarlanabilir risk yönetim sistemi
  • Alım satım sembolü için hem ARTEMIS tarafından açılan hem de manuel pozisyonların yönetimi
  • Sistem parametrelerinin makine öğrenimi algoritmalarıyla optimize edilmesi
  • USD ve EUR hesapları ile uyumludur
  • Aynı anda birden fazla sembol ile alım satım imkânı

    Öneriler:

    • NASDAQ 100'ü yapılandırılmış parametre ayarlarıyla alıp satın. Sistem diğer endekslerde de çalışabilir, ancak bu endeksler için optimize edilmemiştir.
    • Performansı doğrulamak için kendi broker koşullarınıza göre bir geriye dönük test (backtest) yapın. Performans önemli ölçüde farklıysa, ayarlarınızı kontrol edin.
    • ARTEMIS bir alım satım sistemleri ailesidir. ARTEMIS - Alpha Long yalnızca uzun (long) pozisyonlar açar; bu da getirinin yalnızca yükseliş trendi dönemlerinde elde edilebileceği anlamına gelir. NASDAQ 100'ün veya benzer endekslerin yapısı belirgin şekilde değişirse, Alpha Long'u devre dışı bırakın. Burada tipik piyasa düzeltmelerinden (örneğin ticaret savaşları veya Korona gibi) değil, yapısal değişikliklerden söz edilmektedir; çünkü bu tür düzeltmelerin ardından sistem genellikle yüksek fazla getiriler sağlamaktadır.

    Notlar:

    • Sistemin kazanma oranı yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır (> %80), yani pozisyonların gelişmesi için yeterli zaman tanınır. Zararla kapanan pozisyonlar genellikle kazançlı pozisyonlardan daha büyüktür. Bu kasıtlıdır (enflasyon faktörü). Yaklaşık 2 seviyesinde bir kâr faktörü (profit factor) beklenmektedir.
    • Sistem, NASDAQ 100'de en iyi şekilde çalışması için makine öğrenimiyle optimize edilmiş tipik göstergeler ve çeşitli filtreler kullanır. Optimizasyon 2020 yılında gerçekleştirilmiştir ve mevcut piyasa koşullarından dolayı sistemin güncel performansı, bu tür bir sistem için öngörülen beklentilerin üzerindedir. Gelecekteki performans hakkında ise herhangi bir garanti verilemez.
    • Ben yalnız çalışan bir geliştiriciyim; beklenmedik hatalar oluşursa veya performans öngörülenin çok dışında kalırsa, lütfen geri bildirimde bulunun.


    Stefan Popov
    23
    Stefan Popov 2025.08.03 09:28 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    İncelemeye yanıt