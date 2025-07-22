Artemis Alpha Long
- バージョン: 1.32
- アップデート済み: 21 10月 2025
ARTEMIS – 市場インテリジェンスシステムを備えた自動リスク＆トレーディングエンジン – Alpha Long
ARTEMISは、NASDAQ 100やその他の主要な指数向けに特別に開発された完全自動取引システムです。複数の時間軸を分析し、魅力的なエントリーポイントを的確に特定します。通常、1日に数回、または週に数回しか取引を行いません。
本システムには、異なる取引設定を個別に評価する統合された適応型リスク管理システムが搭載されています。自動的に開設されたポジションと手動で開設されたポジションの両方を管理可能です。ATR（Average True Range）指標に基づいた適応型トレーリングストップロスが、短期および長期の時間軸の両方で適用されます。
システムパラメータは機械学習技術を用いて最適化されており、ポートフォリオのボラティリティを抑えつつ、可能な限り高いリスク調整後リターンを達成することに注力しています。ARTEMISは特にインフレ駆動の強い上昇相場でその真価を発揮し、そこで顕著な超過リターンを生み出すことが可能です。
エキスパートアドバイザーの主要コンポーネント：
- 複数の時間軸にわたるさまざまな逆張りロング戦略の自動取引
- 統合された適応型リスク管理システム
- ARTEMISによって自動生成されたポジションおよび手動で開設されたポジションの管理
- 機械学習アルゴリズムによるシステムパラメータの最適化
- USDおよびEURの取引口座に対応しています
- 複数銘柄の同時取引が可能
推奨事項：
- NASDAQ 100は設定されたパラメータで取引してください。本システムは他の指数でも動作する可能性がありますが、最適化はされていません。
- ブローカーの取引条件でバックテストを行い、パフォーマンスを検証してください。パフォーマンスに大きな差異がある場合は設定を見直してください。
- ARTEMISは複数の取引システムのファミリーです。ARTEMIS - Alpha Longはロングポジションのみを取るため、上昇相場でのみリターンを得られます。NASDAQ 100や類似指数の本質が大きく変わった場合はAlpha Longを無効にしてください。ここでいう変化は、関税戦争やコロナ禍のような典型的な市場の調整ではなく、本質的な構造変化を指します。そうした調整局面でもシステムは顕著な超過リターンを達成しています。
注意事項：
- システムの勝率は高く設計されており（>80％）、ポジションには成長のための十分な時間が与えられます。損失ポジションは利益ポジションよりも通常大きくなりますが、これは意図された設計（インフレーション要因）です。利益率は約2に近い数値が期待されます。
- システムは一般的な指標と複数のフィルターを使用しており、これらはNASDAQ 100で最適に機能するよう機械学習で最適化されています。最適化は2020年に行われ、現在の結果は市場状況のおかげで期待を上回っています。ただし将来のパフォーマンスについては保証できません。
- 私は一人の開発者です。予期しないエラーが発生した場合や、パフォーマンスが説明された内容と大きく異なる場合は、ご連絡いただけると幸いです。
