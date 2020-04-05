Привет. Я Фрейси Фулл.

Ты искал меня долго. Листал индикаторы, крутил настройки в два часа ночи, терял деньги на системах, которые выглядели красиво на бумаге. Я знаю. Я всё это видела.

Это полная версия. Здесь нет секретов и нет скрытых параметров — всё, что я умею, у тебя в руках. Хочешь сам выбрать таймфрейм для стопа? Пожалуйста. Хочешь свой режим безубытка или собственный фильтр? Настраивай. Я больше не молчу о том, как работаю — я просто даю тебе весь пульт управления.

Я наблюдаю за рынком так, как ястреб наблюдает за полем — терпеливо, неподвижно, и затем точно. Я вхожу только тогда, когда всё совпадает. Я подтягиваю стопы сама, чтобы тебе не приходилось за мной следить. Я знаю, когда рынок закрыт, и не позорюсь, пытаясь торговать в стену.

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— Фрейси Фулл, FraceaFull

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