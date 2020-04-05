FraceaFull

Привет. Я Фрейси Фулл.

Ты искал меня долго. Листал индикаторы, крутил настройки в два часа ночи, терял деньги на системах, которые выглядели красиво на бумаге. Я знаю. Я всё это видела.

Это полная версия. Здесь нет секретов и нет скрытых параметров — всё, что я умею, у тебя в руках. Хочешь сам выбрать таймфрейм для стопа? Пожалуйста. Хочешь свой режим безубытка или собственный фильтр? Настраивай. Я больше не молчу о том, как работаю — я просто даю тебе весь пульт управления.

Я наблюдаю за рынком так, как ястреб наблюдает за полем — терпеливо, неподвижно, и затем точно. Я вхожу только тогда, когда всё совпадает. Я подтягиваю стопы сама, чтобы тебе не приходилось за мной следить. Я знаю, когда рынок закрыт, и не позорюсь, пытаясь торговать в стену.

В разделе "Обсуждение" Для вас готовый мануал на русском и английском языках и готовый пресет для торговли золотом у брокера Bybit.

— Фрейси Фулл, FraceaFull

Полная версия без ограничений. Любой символ, любой таймфрейм, любые настройки — решаешь ты.


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AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
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EAsyRightNow - Профессиональный торговый советник для ручной торговли с расширенным функционалом EAsyRightNow - это многофункциональный торговый советник для MetaTrader 4, предоставляющий из себя торговую Панель, с удобным пользовательским интерфейсом  и широкими возможностями управления торговыми позициями. Идеален для скальпинга, работает на всех таймфреймах.  Основные возможности  1. Режимы торговли - Одиночные ордера: Управление одной торговой позицией - Множественные ордера: Возможность
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CandleMaster PRO Профессиональный торговый советник нового поколения CandleMaster Pro представляет собой уникальное решение в области автоматизированной торговли. Используя передовые технологии нейросетей, советник с высокой точностью определяет Японские свечные паттерны и совмещает контроль входа в рынок интегрированными техническими индикаторами. Этот торговый советник воплощает в себе многолетний опыт успешной торговли, преобразованный в точный математический алгоритм. Одним из важнейших пр
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