MR Intelligent EA
- Эксперты
- Tran Tieu Linh Vo
- Версия: 2.53
- Активации: 10
MoneyRocket Intelligent EA — это профессиональный двухстратегийный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для интеллектуального сочетания торговли на разворотах рынка и трендового импульсного движения с целью достижения стабильных результатов.
Советник включает два мощных взаимодополняющих режима:
• Интеллектуальный режим разворота (Intelligent Reversal Mode):
Определяет зоны экстремального истощения рынка с подтверждением по нескольким таймфреймам, обеспечивая высоковероятные контртрендовые входы в оптимальных точках разворота.
• Интеллектуальный трендовый импульсный режим (Intelligent Trend Momentum Mode):
Захватывает ранние движения тренда с использованием продвинутой многоуровневой фильтрации и проверки согласованности сигналов, минимизируя ложные входы и позволяя сопровождать сильные направленные импульсы.
Ключевые интеллектуальные возможности:
• Полностью автоматическая адаптация к нескольким таймфреймам — ручная настройка таймфрейма не требуется.
• Интеллектуальное управление Take Profit с ориентацией на естественные уровни рыночного баланса и расширения.
• Продвинутые фильтры подавления рыночного шума для более чистых торговых сигналов.
• Профессиональная система управления рисками, включая контроль спреда и ограничение максимального количества открытых ордеров.
Рекомендуемые настройки использования:
• Торговые инструменты: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (предпочтительно пары с низким спредом).
• Таймфреймы: от M1 до M30.
• Минимальный депозит: 500 USD (при размере лота 0.01).
Все параметры полностью настраиваемы и могут быть адаптированы под различные торговые стили и уровни риска.
Данный советник разработан для долгосрочной стабильной работы с жестким контролем рисков и интеллектуальным принятием торговых решений.
Журнал изменений:
v3.53 (последняя версия) — улучшены режимы SL/TP для оптимального соотношения риск/прибыль, исправлены предупреждения компилятора, оптимизирована многотаймфреймовая обработка данных.
v2.5 — внедрены два полноценных интеллектуальных режима входа, автоматическая адаптация таймфреймов и расширенные защитные механизмы.
v2.0 — первый релиз с базовыми стратегиями разворота и трендовой торговли.
Предупреждение о рисках:
Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может быть неподходящей для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется провести тщательное тестирование на демо-счете. Разработчик не несет ответственности за возможные торговые убытки.
moneyrockettrend blogspot — Там, где интеллект встречается с прибылью