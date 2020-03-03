MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA — это профессиональный двухстратегийный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для интеллектуального сочетания торговли на разворотах рынка и трендового импульсного движения с целью достижения стабильных результатов.

Советник включает два мощных взаимодополняющих режима:

• Интеллектуальный режим разворота (Intelligent Reversal Mode):

Определяет зоны экстремального истощения рынка с подтверждением по нескольким таймфреймам, обеспечивая высоковероятные контртрендовые входы в оптимальных точках разворота.

• Интеллектуальный трендовый импульсный режим (Intelligent Trend Momentum Mode):

Захватывает ранние движения тренда с использованием продвинутой многоуровневой фильтрации и проверки согласованности сигналов, минимизируя ложные входы и позволяя сопровождать сильные направленные импульсы.

Ключевые интеллектуальные возможности:

• Полностью автоматическая адаптация к нескольким таймфреймам — ручная настройка таймфрейма не требуется.

• Интеллектуальное управление Take Profit с ориентацией на естественные уровни рыночного баланса и расширения.

• Продвинутые фильтры подавления рыночного шума для более чистых торговых сигналов.

• Профессиональная система управления рисками, включая контроль спреда и ограничение максимального количества открытых ордеров.

Рекомендуемые настройки использования:

• Торговые инструменты: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (предпочтительно пары с низким спредом).

• Таймфреймы: от M1 до M30.

• Минимальный депозит: 500 USD (при размере лота 0.01).

Все параметры полностью настраиваемы и могут быть адаптированы под различные торговые стили и уровни риска.

Данный советник разработан для долгосрочной стабильной работы с жестким контролем рисков и интеллектуальным принятием торговых решений.

Журнал изменений:

v3.53 (последняя версия) — улучшены режимы SL/TP для оптимального соотношения риск/прибыль, исправлены предупреждения компилятора, оптимизирована многотаймфреймовая обработка данных.

v2.5 — внедрены два полноценных интеллектуальных режима входа, автоматическая адаптация таймфреймов и расширенные защитные механизмы.

v2.0 — первый релиз с базовыми стратегиями разворота и трендовой торговли.

Предупреждение о рисках:

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может быть неподходящей для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется провести тщательное тестирование на демо-счете. Разработчик не несет ответственности за возможные торговые убытки.

