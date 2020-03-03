MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA — это профессиональный двухстратегийный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для интеллектуального сочетания торговли на разворотах рынка и трендового импульсного движения с целью достижения стабильных результатов.

Советник включает два мощных взаимодополняющих режима:

• Интеллектуальный режим разворота (Intelligent Reversal Mode):
Определяет зоны экстремального истощения рынка с подтверждением по нескольким таймфреймам, обеспечивая высоковероятные контртрендовые входы в оптимальных точках разворота.

• Интеллектуальный трендовый импульсный режим (Intelligent Trend Momentum Mode):
Захватывает ранние движения тренда с использованием продвинутой многоуровневой фильтрации и проверки согласованности сигналов, минимизируя ложные входы и позволяя сопровождать сильные направленные импульсы.

Ключевые интеллектуальные возможности:

• Полностью автоматическая адаптация к нескольким таймфреймам — ручная настройка таймфрейма не требуется.
• Интеллектуальное управление Take Profit с ориентацией на естественные уровни рыночного баланса и расширения.
• Продвинутые фильтры подавления рыночного шума для более чистых торговых сигналов.
• Профессиональная система управления рисками, включая контроль спреда и ограничение максимального количества открытых ордеров.

Рекомендуемые настройки использования:

Торговые инструменты: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (предпочтительно пары с низким спредом).
Таймфреймы: от M1 до M30.
Минимальный депозит: 500 USD (при размере лота 0.01).

Все параметры полностью настраиваемы и могут быть адаптированы под различные торговые стили и уровни риска.

Данный советник разработан для долгосрочной стабильной работы с жестким контролем рисков и интеллектуальным принятием торговых решений.

Журнал изменений:

v3.53 (последняя версия) — улучшены режимы SL/TP для оптимального соотношения риск/прибыль, исправлены предупреждения компилятора, оптимизирована многотаймфреймовая обработка данных.

v2.5 — внедрены два полноценных интеллектуальных режима входа, автоматическая адаптация таймфреймов и расширенные защитные механизмы.

v2.0 — первый релиз с базовыми стратегиями разворота и трендовой торговли.

Предупреждение о рисках:

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может быть неподходящей для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется провести тщательное тестирование на демо-счете. Разработчик не несет ответственности за возможные торговые убытки.

moneyrockettrend blogspot — Там, где интеллект встречается с прибылью


Рекомендуем также
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комментариев. Система хорошо работает с теми же настройками в течение длительного периода, демонстрируя надёжность и устойчивость. Эта автоматическая торговая система ведёт торговлю с начала европейской торговой сессии до кон
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Эксперты
Yellow mouse Neo   Yellow mouse Neo   - полностью автоматический советник, предназначенный для тестирования стратегии советника Yellow mouse scalping c расширенными настройками и дополнительными фильтрами . По вопросам приобретения данной версии можно обратиться в личку. Для поиска точек входа используются стандартные индикаторы RSI и ATR. Закрытие сделок происходит по авторскому алгоритму, что значительно улучшает возможности контроля рисков и безопасности депозита.  Рискованные стратегии типа
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Эксперты
Сигнальный счёт (риск баланса 0,75%) Уведомление: В связи с многочисленными запросами я решил провести акцию с 25% скидкой на аренду и покупку. Если вы хотите приобрести или арендовать, можете воспользоваться этим периодом. Акция продлится 1-2 недели, затем цена вернётся к $2400. Если вы приобретёте Market Cycles в этот период, вы также получите 25% скидку на Nexus Bitcoin Scalper и Nexus Indices , чтобы создать очень хорошо диверсифицированный портфель. Свяжитесь со мной через личные сообщения
AI Gold Master
Jian Jie
Эксперты
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Эксперты
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Imbalance HFT
Mei Yang
Эксперты
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Эксперты
The Goldstar Gold Trend trading EA uses moving averages to gauge the direction of the trend of gold on a particular timeframe and if the conditions for buying or selling are met,one or two positions are opened depending on the settings in the EA. The EA strongest advantage is when the trend is above the 5 smooth moving average. The EA can work anytime and any day depending on the parameters in the EA settings. The EA can trade synthetics and other forex pairs with the right settings except gold
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Green Hawk
Rashed Samir
Эксперты
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Эксперты
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Golden Voyage
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Voyage MT5 — экспертный советник для консервативной торговли золотом (XAUUSD), ориентированный на строгий контроль риска и работу с одной позицией. Советник не использует сетки, мартингейл, усреднение или локирование. Торговая логика и управление рисками Одна позиция (Single Position Mode) В каждый момент времени может быть открыта только одна сделка по символу. Повторные входы и наращивание объема отсутствуют. Фиксированный риск на сделку Размер стоп-лосса рассчитывается как процент от
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Эксперты
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Эксперты
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Adam Smith AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
ИИ Адама Смита — революция в автоматизированной торговле После многих лет исчерпывающего изучения финансовых рынков и классической экономической теории мы представляем инновационное решение, которое объединяет фундаментальные принципы отца современной экономики с самыми передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Невидимая рука рынка теперь работает на основе передовых нейронных сетей, которые анализируют торговые модели, поведение рынка и ценовые структу
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Эксперты
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Профессиональный сеточный советник работает по показателям RSI (И ндекс Относительной Силы ).     и меет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров.    На графике выводится информация о прибыли. MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/56994 ПАРАМЕТРЫ: RSI_PERIOD - период расчета индекса относительной силы; UP_LEVEL - верхняя граница; DN_LEVEL - нижняя граница; RSI_TIMEFRAME - таймфрейм для расчета; START_LOT - начальный лот; LOT_MULTIPLIER - множитель лот
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Эксперты
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Эксперты
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Эксперты
Disclaimer: These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies. It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital. Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher timef
С этим продуктом покупают
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких о
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Эксперты
Представляем Marvelous EA: Ваш идеальный торговый помощник Откройте весь потенциал рынка Forex с Marvelous EA, передовым автоматизированным торговым решением, разработанным для максимизации вашей прибыли и минимизации рисков. Этот экспертно созданный торговый алгоритм оснащен передовыми функциями для точной и эффективной навигации в динамичном ландшафте Forex. GOLD - XAUUSD - H5 Реальная производительность счета: https://www.mql5.com/ru/signals/ 2321875 Ключевые особенности: Проверенная тор
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Эксперты
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Aussi Kiwi MT5 торгует классическим трио AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD на одном графике, как и другие эксперты на рынке MQL5. Базовая стратегия мало чем отличается от них и основана на комбинации таких индикаторов, как Moving Average, Standard Deviation, RSI и ATR. Однако ключевым отличием AussiKiwi MT5 является его сложная технология корреляции, которая определяет, какую пару разместить следующей и с каким объемом, в зависимости от текущей открытой пары(пар). Не используются алгоритмы ИИ, которые, к
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Эксперты
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Input
Ew3
Roberto Alencar
Эксперты
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Эксперты
Scalper EA Pro - Высокоточный робот для автоматической торговли!   FOR GOLD - XAUUSD Что нового в версии 3.0? После месяцев разработки и тщательного тестирования мы представляем самую продвинутую и надежную версию Scalper EA Pro! С новыми интеллектуальными фильтрами, улучшенным управлением рисками и более точными входами, этот советник создан для работы на рынках с максимальной эффективностью. Ключевые обновления: Настраиваемый фильтр тренда Теперь с настраиваемыми EMA (по ум
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Эксперты
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв