TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5

📊 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ





Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и анализировать рынок с максимальной детализацией.





В отличие от классических таймфреймов (M1, M5, H1), тиковые графики показывают каждое движение цены, что критически важно для скальпинга, высокочастотной торговли и точного анализа волатильности.





✨ КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

🎯 СОЗДАНИЕ ТИКОВЫХ ГРАФИКОВ:





✓ Конвертация любого символа в тиковый график

✓ Создание кастомного символа с суффиксом (например: GOLD → GOLD_TICK)

✓ Полное копирование свойств исходного инструмента

✓ Работает 24/7 в фоновом режиме как сервис





📈 РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ:





• 1 Тик = 1 Бар (линейный график) - каждый тик это отдельная точка

• N Тиков = 1 Бар (свечной график) - группировка тиков в свечи

• Настраиваемое количество тиков на бар (1, 10, 50, 100+)

• Реальные OHLC данные для каждого бара

• Плавающий спред - реальные значения с рынка

• Автоматическое обновление каждые N тиков для экономии CPU





💾 УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЕЙ:





• Неограниченное накопление истории

• Автоматическая очистка старых данных (опционально)

• Настраиваемый лимит баров в истории

• Глобальный счетчик тиков - уникальное время для каждого бара

• Защита от перезаписи данных





⚡ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:





• Минимальная задержка обработки (Sleep 1ms)

• Отложенное обновление графика для экономии CPU

• Оптимизированная запись в кастомный символ

• Поддержка высокочастотных данных

• Автоматическая синхронизация с рынком





📊 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:





• Автоматическое открытие графика при запуске

• Поддержка данных из стакана (Level II / Market Depth) beta

• Настройка цветов и стиля графика

• Линейный или свечной режим отображения

• Интеграция с EA и индикаторами





🔧 КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСА

└─ Создает кастомный символ с суффиксом _TICK

└─ Копирует все свойства из исходного символа

└─ Добавляет символ в Market Watch

└─ Открывает график (опционально)





2. ОБРАБОТКА ПОТОКА ТИКОВ

└─ Подписывается на тики исходного инструмента

└─ Обрабатывает каждый новый тик в реальном времени

└─ Фильтрует дубликаты по time_msc

└─ Накапливает OHLC данные





3. ФОРМИРОВАНИЕ БАРОВ

└─ Режим 1 тик = 1 бар: записывает каждый тик отдельно

└─ Режим N тиков = 1 бар: группирует тики в свечи

└─ Сохраняет реальный спред (Ask - Bid)

└─ Присваивает уникальное время каждому бару

└─ Автоматическая прокрутка графика





5. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ

└─ Периодически очищает старую историю (опционально)

└─ Сохраняет последние N баров

└─ Оптимизирует использование диска

└─ Защита от переполнения





⚙️ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

📊 Основные:

• SourceSymbol ("EURUSD") - исходный инструмент

• TickSymbolSuffix ("_TICK") - суффикс для тикового символа

• TicksPerBar (1) - количество тиков на бар

└─ 1 = линейный график (каждый тик отдельно)

└─ 10+ = свечной график (группировка тиков)





🎨 Визуализация:

• AutoOpenChart (true) - автоматически открыть график

• ChartUpdateEvery (10) - обновлять график каждые N тиков





💾 Управление данными:

• MaxHistoryBars (50000) - максимум баров в истории

└─ 0 = без ограничения (неограниченная история)

• CleanupEvery (10000) - очищать каждые N тиков

└─ 0 = отключить автоочистку





📡 Расширенные:

• UseBookData (false) - использовать данные из стакана





🎯 НА ЧТО СПОСОБЕН TICK CHART SERVICE

✅ ТОРГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:





• Скальпинг с микро-таймфреймами

• Высокочастотная торговля (HFT)

• Точный анализ волатильности

• Детекция микроструктуры рынка

• Поиск паттернов на тиковом уровне

• Торговля на изменениях спреда





✅ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:





• Визуализация каждого тика

• Анализ плавающего спреда

• Изучение скорости движения цены

• Детекция проскальзывания

• Мониторинг ликвидности

• Исследование Order Flow





✅ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:





• Создание неограниченного количества тиковых графиков

• Работа с любыми инструментами (Forex, Metal, Crypto, Stocks)

• Совместимость со всеми EA и индикаторами MT5

• Экспорт тиковых данных для анализа

• Бэктестинг на тиковых данных

• Оптимизация стратегий с тиковой точностью





✅ ИНТЕГРАЦИЯ:





• Прямая работа с советниками (EA)

• Поддержка всех индикаторов MT5

• Копирование сделок с тиковых графиков

• Скрипты и утилиты для тиковых данных

• API для сторонних приложений





💡 ПРЕИМУЩЕСТВА ТИКОВЫХ ГРАФИКОВ

🎯 ПО СРАВНЕНИЮ С ТАЙМФРЕЙМАМИ M1/M5:





✓ Нет пропущенных движений - каждый тик учтен

✓ Точные точки входа/выхода - входите между свечами M1

✓ Реальная скорость рынка - видите когда движение замедляется

✓ Истинная волатильность - не усредненная по времени

✓ Детекция манипуляций - видите stop-hunting на тиковом уровне





🎯 ДЛЯ СКАЛЬПЕРОВ:





✓ Работа с микро-движениями 1-5 пунктов

✓ Входы между свечами таймфреймов

✓ Точный тайминг для входа

✓ Минимальный риск - видите развороты мгновенно

✓ Максимальная прибыль - выходите на пике движения





🎯 ДЛЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ:





✓ Устранение "таймфреймовых артефактов"

✓ Истинные паттерны рынка

✓ Оптимизация с тиковой точностью

✓ Бэктестинг на реальных данных

✓ Детекция аномалий





📚 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

🔹 ПРИМЕР 1: Скальпинг золота





Настройки:

- SourceSymbol = "GOLD"

- TicksPerBar = 1 (каждый тик отдельно)

- DrawAskLine = true (видим спред)

- MaxHistoryBars = 10000





Результат:

└─ Линейный график где каждая точка = 1 тик

└─ Видны микро-движения 0.1-0.5$

└─ Входы между свечами M1

└─ Работа со спредом 3-10 пунктов





🔹 ПРИМЕР 2: Свечной анализ EUR/USD





Настройки:

- SourceSymbol = "EURUSD"

- TicksPerBar = 50 (группировка 50 тиков в 1 свечу)

- DrawAskLine = false

- MaxHistoryBars = 50000





Результат:

└─ Свечной график независимый от времени

└─ Каждая свеча = 50 тиков (около 5-30 секунд в зависимости от активности)

└─ Равномерные свечи в период высокой/низкой волатильности

└─ Паттерны работают точнее чем на M1





🔹 ПРИМЕР 3: Мониторинг спреда





Настройки:

- SourceSymbol = "GBPJPY"

- TicksPerBar = 1

- DrawAskLine = true

- ChartUpdateEvery = 1 (каждый тик)





Результат:

└─ Визуальное отслеживание расширения спреда

└─ Детекция моментов высокой волатильности

└─ Поиск оптимального времени для входа

└─ Защита от торговли при широком спреде





🔹 ПРИМЕР 4: High Frequency Trading (HFT)





Настройки:

- SourceSymbol = "BTCUSD"

- TicksPerBar = 1

- MaxHistoryBars = 100000

- CleanupEvery = 50000





Результат:

└─ Неограниченная история тиков

└─ Анализ микроструктуры рынка

└─ Детекция order flow паттернов

└─ Оптимизация HFT алгоритмов





🎓 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

📌 УСТАНОВКА И ЗАПУСК:





1. Скомпилируйте TickChartService.mq5 (должен появиться .ex5)

2. Перейдите в раздел "Сервисы" в MT5 (Tools → Options → Expert Advisors)

3. Разрешите запуск сервисов в настройках

4. Откройте вкладку "Навигатор" → "Сервисы"

5. Перетащите TickChartService на любой график

6. Настройте параметры и нажмите "OK"

7. График GOLD_TICK откроется автоматически!





📌 ВЫБОР РЕЖИМА:





• TicksPerBar = 1

└─ Для скальпинга и максимальной детализации

└─ Линейный график, каждая точка = тик

└─ Рекомендуется для GOLD, индексов, криптовалют





• TicksPerBar = 10-50

└─ Для свечного анализа

└─ Независимые от времени свечи

└─ Рекомендуется для Forex пар с высокой активностью





• TicksPerBar = 100+

└─ Для более "медленного" анализа

└─ Большие свечи = меньше шума

└─ Рекомендуется для экзотических пар





📌 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:





• DrawAskLine = false если не нужна Ask линия (экономит CPU)

• ChartUpdateEvery = 10-50 для снижения нагрузки на график

• MaxHistoryBars = 10000-50000 для ограничения памяти

• CleanupEvery = 10000+ для периодической очистки





📌 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПРЕДА:





• DrawAskLine = true для визуального контроля спреда

• Красная линия Ask всегда выше синей линии Bid

• Расстояние между линиями = текущий спред

• Расширение расстояния = повышение волатильности

• Сужение = спокойный рынок, хорошее время для входа





📌 РАБОТА С EA:





• Прикрепляйте EA на тиковый график (GOLD_TICK)

• EA будет получать сигналы на каждом тике

• Открывайте сделки на реальном символе (GOLD)

• Настройте RealSymbol в EA если используется суффикс

• Тестируйте на тиковых данных для максимальной точности





📌 УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЕЙ:





• MaxHistoryBars = 0 → неограниченная история (внимание к диску!)

• MaxHistoryBars = 50000 → около 1-2 дней на активном инструменте

• CleanupEvery → периодическая очистка без остановки сервиса

• Данные сохраняются в: MQL5\Bases\TickCharts\...





⚠️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

✅ Платформа: MetaTrader 5 (сборка 3300+)

✅ Тип файла: Service (работает в фоне)

✅ Права: Разрешение на создание кастомных символов

✅ CPU: Средняя нагрузка (оптимизировано)

✅ Память: 100-500 MB в зависимости от истории

✅ Диск: 10-100 MB на 100,000 тиков

✅ Интернет: Стабильное соединение для потока тиков





🚀 ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ

Tick Chart Service предоставляет фундамент для:





• Разработки тиковых индикаторов

• Создания HFT торговых систем

• Анализа Order Flow и Market Profile

• Исследования микроструктуры рынка

• Бэктестинга с тиковой точностью

• Копирования сделок в реальном времени

• Мониторинга спреда и ликвидности

• Детекции манипуляций и аномалий





💼 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Скальперы и дейтрейдеры

• Разработчики HFT систем

• Алгоритмические трейдеры

• Аналитики рынка

• Исследователи микроструктуры

• Профессиональные трейдеры требующие максимальной точности





🎁 ЧТО ВКЛЮЧЕНО

✓ Исходный код TickChartService.mq5

✓ Скомпилированный файл .ex5

✓ Подробная документация

✓ Примеры настроек для разных инструментов

✓ Инструкция по интеграции с EA

✓ Техническая поддержка





⭐ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

🏆 Работает 24/7 в фоновом режиме

🏆 Поддержка любых инструментов

🏆 Визуализация плавающего спреда если установлен индикатор TickChartAskLine

🏆 Неограниченная история

🏆 Оптимизированная производительность

🏆 Полная интеграция с MT5 экосистемой

🏆 Открытый исходный код для модификаций





ГОТОВ ПРИНИМАТЬ ФИДБЕК НА УЛУЧШЕНИЕ

ОТКРОЙТЕ НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОРГОВЛИ - ТИКОВЫЕ ГРАФИКИ!

ВИДЬТЕ ТО, ЧТО СКРЫТО ОТ ДРУГИХ ТРЕЙДЕРОВ!



