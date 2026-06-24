Trade Analyzer Pro

Forex Analyzer Pro

Панель аналитики торгового счета MT5

Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5.

Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления.

Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных компьютерах и мобильных устройствах.

Forex Analyzer Pro подключается к вашему счету MT5 и организует торговую активность в централизованной панели управления, где вы можете отслеживать позиции, просматривать историю, анализировать статистику и управлять торговыми записями.

Функции

• Панель управления счетом MT5

• Мониторинг открытых позиций

• Анализ торговой истории

• Торговый календарь

• Отслеживание стратегий

• Торговый журнал

• Статистика счета

• Отчеты о производительности

• Торговые уведомления

• Поддержка нескольких счетов

Панель управления счетом MT5

Просматривайте важную информацию из своего счета MetaTrader 5.

Панель отображает:

• Баланс счета

• Средства (Equity)

• Свободная маржа

• Уровень маржи

• Открытые позиции

• Плавающая прибыль/убыток

• Торговый объем

• Информация о брокере

• Данные счета

Вся информация организована в структурированном интерфейсе для удобного мониторинга.

Мониторинг открытых позиций

Просматривайте активные позиции в единой панели управления.

Отслеживайте:

• Торговый инструмент

• Направление сделки

• Размер лота

• Цену открытия

• Текущую цену

• Stop Loss

• Take Profit

• Текущий результат позиции

Контролируйте активность счета без необходимости переключаться между несколькими окнами терминала.

Анализ торговой истории

Анализируйте историю торговли и получайте подробную информацию о прошлой торговой активности.

Просматривайте:

• Историю ордеров

• Историю сделок

• Исторические результаты

• Прибыль и убытки

• Статистику по инструментам

• Долгосрочные показатели эффективности

Используйте исторические данные для более глубокого понимания своей торговой деятельности.

Торговый календарь

Просматривайте историческую торговую активность через календарный интерфейс.

Анализируйте:

• Ежедневные результаты

• Частоту торговли

• Активные торговые дни

• Исторические периоды производительности

• Распределение прибыли и убытков

Используйте исторические торговые записи для анализа закономерностей и торговых привычек с течением времени.

Отслеживание стратегий

Организуйте и анализируйте сделки в соответствии с используемой стратегией или торговым сетапом.

Отслеживайте:

• Название стратегии

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Средние результаты

• Торговые заметки

Сравнивайте различные торговые подходы на основе сохраненных данных счета.

Торговый журнал

Ведите подробные записи своей торговой деятельности.

Добавляйте:

• Причину открытия сделки

• Используемую стратегию

• Рыночные условия

• Торговые заметки

• Выявленные ошибки

• Полученные уроки

Поддерживайте структурированную историю торговых решений и наблюдений.

Статистика производительности счета

Просматривайте статистику, сформированную на основе истории торговли.

Доступные показатели включают:

• Процент прибыльных сделок

• Общее количество сделок

• Прибыль и убыток

• Средняя прибыльная сделка

• Средняя убыточная сделка

• Информация о просадке

• История изменения средств (Equity)

• Распределение сделок

Используйте исторические данные для анализа активности счета и оценки эффективности торговли.

Торговые уведомления

Получайте уведомления, связанные с активностью счета.

Отслеживайте:

• Новые позиции

• Закрытые позиции

• Изменения счета

• Торговые события

Поддержка нескольких счетов

Управляйте несколькими счетами MT5 из одной панели управления.

Подходит для:

• Личных счетов

• Счетов у разных брокеров

• Тестовых счетов

• Различных торговых стратегий

Каждый счет остается отдельным для индивидуального мониторинга и формирования отчетов.

Отчеты для совместного использования

Создавайте отчеты только для просмотра, содержащие выбранную торговую информацию.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные производительности

• Сводку торговой активности

Делитесь выбранной информацией без предоставления доступа к торговому счету.

Доступ через веб-браузер

Поскольку Forex Analyzer Pro работает через веб-интерфейс, пользователи могут получать доступ к своей панели управления с поддерживаемых устройств.

Поддерживаемые устройства:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Получайте доступ к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.

Как это работает

Подключите свой счет MetaTrader 5.

Откройте панель Forex Analyzer Pro.

Просматривайте торговую информацию.

Анализируйте активность счета с помощью доступных инструментов и отчетов.

Кто может использовать Forex Analyzer Pro

Forex Analyzer Pro подходит для:

• Форекс-трейдеров

• Трейдеров золота

• Трейдеров индексов

• Ручных трейдеров

• Алгоритмических трейдеров

• Управляющих счетами

• Трейдеров, управляющих несколькими счетами

Важная информация

Forex Analyzer Pro является инструментом аналитики и мониторинга торговли.

Он не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации и не гарантирует результаты торговли.

Торговля связана с риском. Прошлые результаты торговли не гарантируют будущих результатов.

Цель Forex Analyzer Pro — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать торговую информацию MetaTrader 5.


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TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Утилиты
TradePad - это инструмент как для ручной, так и алгоритмической торговли.  Представляем вам простое решение для быстрых торговых операций и контроля позиций на нескольких торговых инструментах. Внимание, приложение не работает в тестере стратегий! Пробная версия приложения для демо-счета и описание всех инструментов Интерфейс приложения адаптирован для мониторов с высоким разрешением, прост и интуитивно понятен. Для комфортной работы, трейдеру предлагается следующий набор инструментов: менеджер
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalend
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