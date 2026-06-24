Trade Analyzer Pro

Forex Analyzer Pro

Панель аналитики торгового счета MT5

Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5.

Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления.

Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных компьютерах и мобильных устройствах.

Forex Analyzer Pro подключается к вашему счету MT5 и организует торговую активность в централизованной панели управления, где вы можете отслеживать позиции, просматривать историю, анализировать статистику и управлять торговыми записями.

Функции

• Панель управления счетом MT5

• Мониторинг открытых позиций

• Анализ торговой истории

• Торговый календарь

• Отслеживание стратегий

• Торговый журнал

• Статистика счета

• Отчеты о производительности

• Торговые уведомления

• Поддержка нескольких счетов

Панель управления счетом MT5

Просматривайте важную информацию из своего счета MetaTrader 5.

Панель отображает:

• Баланс счета

• Средства (Equity)

• Свободная маржа

• Уровень маржи

• Открытые позиции

• Плавающая прибыль/убыток

• Торговый объем

• Информация о брокере

• Данные счета

Вся информация организована в структурированном интерфейсе для удобного мониторинга.

Мониторинг открытых позиций

Просматривайте активные позиции в единой панели управления.

Отслеживайте:

• Торговый инструмент

• Направление сделки

• Размер лота

• Цену открытия

• Текущую цену

• Stop Loss

• Take Profit

• Текущий результат позиции

Контролируйте активность счета без необходимости переключаться между несколькими окнами терминала.

Анализ торговой истории

Анализируйте историю торговли и получайте подробную информацию о прошлой торговой активности.

Просматривайте:

• Историю ордеров

• Историю сделок

• Исторические результаты

• Прибыль и убытки

• Статистику по инструментам

• Долгосрочные показатели эффективности

Используйте исторические данные для более глубокого понимания своей торговой деятельности.

Торговый календарь

Просматривайте историческую торговую активность через календарный интерфейс.

Анализируйте:

• Ежедневные результаты

• Частоту торговли

• Активные торговые дни

• Исторические периоды производительности

• Распределение прибыли и убытков

Используйте исторические торговые записи для анализа закономерностей и торговых привычек с течением времени.

Отслеживание стратегий

Организуйте и анализируйте сделки в соответствии с используемой стратегией или торговым сетапом.

Отслеживайте:

• Название стратегии

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Средние результаты

• Торговые заметки

Сравнивайте различные торговые подходы на основе сохраненных данных счета.

Торговый журнал

Ведите подробные записи своей торговой деятельности.

Добавляйте:

• Причину открытия сделки

• Используемую стратегию

• Рыночные условия

• Торговые заметки

• Выявленные ошибки

• Полученные уроки

Поддерживайте структурированную историю торговых решений и наблюдений.

Статистика производительности счета

Просматривайте статистику, сформированную на основе истории торговли.

Доступные показатели включают:

• Процент прибыльных сделок

• Общее количество сделок

• Прибыль и убыток

• Средняя прибыльная сделка

• Средняя убыточная сделка

• Информация о просадке

• История изменения средств (Equity)

• Распределение сделок

Используйте исторические данные для анализа активности счета и оценки эффективности торговли.

Торговые уведомления

Получайте уведомления, связанные с активностью счета.

Отслеживайте:

• Новые позиции

• Закрытые позиции

• Изменения счета

• Торговые события

Поддержка нескольких счетов

Управляйте несколькими счетами MT5 из одной панели управления.

Подходит для:

• Личных счетов

• Счетов у разных брокеров

• Тестовых счетов

• Различных торговых стратегий

Каждый счет остается отдельным для индивидуального мониторинга и формирования отчетов.

Отчеты для совместного использования

Создавайте отчеты только для просмотра, содержащие выбранную торговую информацию.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные производительности

• Сводку торговой активности

Делитесь выбранной информацией без предоставления доступа к торговому счету.

Доступ через веб-браузер

Поскольку Forex Analyzer Pro работает через веб-интерфейс, пользователи могут получать доступ к своей панели управления с поддерживаемых устройств.

Поддерживаемые устройства:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Получайте доступ к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.

Как это работает

Подключите свой счет MetaTrader 5.

Откройте панель Forex Analyzer Pro.

Просматривайте торговую информацию.

Анализируйте активность счета с помощью доступных инструментов и отчетов.

Кто может использовать Forex Analyzer Pro

Forex Analyzer Pro подходит для:

• Форекс-трейдеров

• Трейдеров золота

• Трейдеров индексов

• Ручных трейдеров

• Алгоритмических трейдеров

• Управляющих счетами

• Трейдеров, управляющих несколькими счетами

Важная информация

Forex Analyzer Pro является инструментом аналитики и мониторинга торговли.

Он не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации и не гарантирует результаты торговли.

Торговля связана с риском. Прошлые результаты торговли не гарантируют будущих результатов.

Цель Forex Analyzer Pro — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать торговую информацию MetaTrader 5.