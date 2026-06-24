Trade Analyzer Pro
- Утилиты
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Ian Nganga CombaHi, I'm Ian – a trader and MQL developer with 2 years of experience building Expert Advisors, indicators, and trading utilities. I specialize in creating tools that are practical, efficient, and tailored to the real needs of traders.
- Версия: 5.10
- Активации: 5
Forex Analyzer Pro
Панель аналитики торгового счета MT5
Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5.
Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления.
Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных компьютерах и мобильных устройствах.
Forex Analyzer Pro подключается к вашему счету MT5 и организует торговую активность в централизованной панели управления, где вы можете отслеживать позиции, просматривать историю, анализировать статистику и управлять торговыми записями.
Функции
• Панель управления счетом MT5
• Мониторинг открытых позиций
• Анализ торговой истории
• Торговый календарь
• Отслеживание стратегий
• Торговый журнал
• Статистика счета
• Отчеты о производительности
• Торговые уведомления
• Поддержка нескольких счетов
Панель управления счетом MT5
Просматривайте важную информацию из своего счета MetaTrader 5.
Панель отображает:
• Баланс счета
• Средства (Equity)
• Свободная маржа
• Уровень маржи
• Открытые позиции
• Плавающая прибыль/убыток
• Торговый объем
• Информация о брокере
• Данные счета
Вся информация организована в структурированном интерфейсе для удобного мониторинга.
Мониторинг открытых позиций
Просматривайте активные позиции в единой панели управления.
Отслеживайте:
• Торговый инструмент
• Направление сделки
• Размер лота
• Цену открытия
• Текущую цену
• Stop Loss
• Take Profit
• Текущий результат позиции
Контролируйте активность счета без необходимости переключаться между несколькими окнами терминала.
Анализ торговой истории
Анализируйте историю торговли и получайте подробную информацию о прошлой торговой активности.
Просматривайте:
• Историю ордеров
• Историю сделок
• Исторические результаты
• Прибыль и убытки
• Статистику по инструментам
• Долгосрочные показатели эффективности
Используйте исторические данные для более глубокого понимания своей торговой деятельности.
Торговый календарь
Просматривайте историческую торговую активность через календарный интерфейс.
Анализируйте:
• Ежедневные результаты
• Частоту торговли
• Активные торговые дни
• Исторические периоды производительности
• Распределение прибыли и убытков
Используйте исторические торговые записи для анализа закономерностей и торговых привычек с течением времени.
Отслеживание стратегий
Организуйте и анализируйте сделки в соответствии с используемой стратегией или торговым сетапом.
Отслеживайте:
• Название стратегии
• Количество сделок
• Прибыльные сделки
• Убыточные сделки
• Средние результаты
• Торговые заметки
Сравнивайте различные торговые подходы на основе сохраненных данных счета.
Торговый журнал
Ведите подробные записи своей торговой деятельности.
Добавляйте:
• Причину открытия сделки
• Используемую стратегию
• Рыночные условия
• Торговые заметки
• Выявленные ошибки
• Полученные уроки
Поддерживайте структурированную историю торговых решений и наблюдений.
Статистика производительности счета
Просматривайте статистику, сформированную на основе истории торговли.
Доступные показатели включают:
• Процент прибыльных сделок
• Общее количество сделок
• Прибыль и убыток
• Средняя прибыльная сделка
• Средняя убыточная сделка
• Информация о просадке
• История изменения средств (Equity)
• Распределение сделок
Используйте исторические данные для анализа активности счета и оценки эффективности торговли.
Торговые уведомления
Получайте уведомления, связанные с активностью счета.
Отслеживайте:
• Новые позиции
• Закрытые позиции
• Изменения счета
• Торговые события
Поддержка нескольких счетов
Управляйте несколькими счетами MT5 из одной панели управления.
Подходит для:
• Личных счетов
• Счетов у разных брокеров
• Тестовых счетов
• Различных торговых стратегий
Каждый счет остается отдельным для индивидуального мониторинга и формирования отчетов.
Отчеты для совместного использования
Создавайте отчеты только для просмотра, содержащие выбранную торговую информацию.
Отчеты могут включать:
• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные производительности
• Сводку торговой активности
Делитесь выбранной информацией без предоставления доступа к торговому счету.
Доступ через веб-браузер
Поскольку Forex Analyzer Pro работает через веб-интерфейс, пользователи могут получать доступ к своей панели управления с поддерживаемых устройств.
Поддерживаемые устройства:
• Настольные компьютеры
• Ноутбуки
• Планшеты
• Мобильные устройства
Получайте доступ к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.
Как это работает
Подключите свой счет MetaTrader 5.
Откройте панель Forex Analyzer Pro.
Просматривайте торговую информацию.
Анализируйте активность счета с помощью доступных инструментов и отчетов.
Кто может использовать Forex Analyzer Pro
Forex Analyzer Pro подходит для:
• Форекс-трейдеров
• Трейдеров золота
• Трейдеров индексов
• Ручных трейдеров
• Алгоритмических трейдеров
• Управляющих счетами
• Трейдеров, управляющих несколькими счетами
Важная информация
Forex Analyzer Pro является инструментом аналитики и мониторинга торговли.
Он не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации и не гарантирует результаты торговли.
Торговля связана с риском. Прошлые результаты торговли не гарантируют будущих результатов.
Цель Forex Analyzer Pro — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать торговую информацию MetaTrader 5.