Naked Gold Scalper
- Эксперты
- Jestoni Santiago
- Версия: 8.9
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 20
🟡 Naked Gold Scalper — полностью автоматический скальпирующий робот, разработанный специально для золота (XAUUSD)
Он использует чистое ценовое движение вокруг ключевых экстремумов — без запаздывающих индикаторов, что делает его идеальным для высокоскоростной торговли на волатильных рынках, таких как золото.
🧠 "Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума."
⚙️ Основные особенности:
-
Умное определение свингов: автоматически выявляет локальные максимумы и минимумы для входа по пробою
-
Отложенные ордера: использует Buy Stop и Sell Stop только после подтверждения движения
-
Управление рисками:
-
Настраиваемый риск в % на сделку
-
Фиксированные TP/SL
-
Встроенный трейлинг-стоп и триггер
-
-
Защита от спреда: избегает входов при резких движениях цены
-
Полностью настраиваемый: регулируйте риск, TP, SL, трейлинг, расстояние ордера и другое
-
Низкая нагрузка на систему: легкий и эффективный, подходит для VPS и локального использования
❗ Без встроенного фильтра новостей
Советник торгует при любых рыночных условиях, включая новости высокой важности (NFP, CPI, FOMC и др.), если не остановлен вручную. Используйте с осторожностью во время выхода экономических данных.
🧠 Логика стратегии:
-
Анализирует последние свечи для поиска сильных уровней high/low
-
Устанавливает Buy Stop выше high и Sell Stop ниже low
-
Использует срок действия ордера, чтобы избежать поздних входов
-
Активирует трейлинг-стоп после достижения заданной прибыли
-
Точное определение объема позиции на основе баланса и SL
📌 Обзор настроек:
-
RiskPercent — процент риска от баланса
-
TP/SL Points — тейк-профит / стоп-лосс в пунктах (10 пунктов = 1 пункт)
-
Trailing Stop — умный трейлинг после достижения прибыли
-
Order Distance — минимальное расстояние от текущей цены
-
Magic Number & Comment — для учета и отслеживания в мульти-EA среде
💡 Рекомендации:
-
Рекомендуемая пара: XAUUSD (Gold)
-
Таймфреймы: от M1 до M5
-
Лучшие брокеры: ECN с низким спредом — IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone и др.
(если не знаете, с каким брокером работать — напишите мне, это важно)
-
Используйте VPS 24/7 для стабильной работы
-
Подходит трейдерам, которые умеют управлять риском и учитывать новости
⚠️ Важно:
У советника нет встроенного фильтра новостей.
Он будет торговать во время выхода новостей, если не приостановлен вручную.
Рекомендуется следить за экономическим календарем и останавливать торговлю при необходимости.
📊 Результаты тестов:
-
Высокая частота сделок
-
Хороший винрейт
-
Минимальная просадка благодаря точному контролю SL
-
Разработан для реального рынка, а не для "красивых тестов"
✅ Кому подойдет этот советник?
-
Тем, кто ищет полностью автоматического скальпера
-
Скальперам на золоте, которые торгуют по ценовому движению, а не по индикаторам
-
Пользователям, осознающим риски торговли во время новостей
❌ Без мартингейла
❌ Без сетки
❌ Без опасных стратегий усреднения
✅ Только умная, чистая, ценовая скальпинг-логика
⚠️ Отказ от ответственности
Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. Торговля сопряжена с рисками. Используйте капитал, который готовы потерять. Разработчик не несет ответственности за возможные убытки. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед реальной торговлей.
📩 Поддержка и обратная связь
Нужна помощь с установкой, настройкой или хотите поделиться результатами?
💬 Напишите мне в Telegram: t.me/jestrades
One of the great bots in the market. Simple and safe to run even on a small account. Jestoni has been very helpful from day one, and he keeps improving the EA.