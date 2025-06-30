🟡 Naked Gold Scalper — полностью автоматический скальпирующий робот, разработанный специально для золота (XAUUSD)

Он использует чистое ценовое движение вокруг ключевых экстремумов — без запаздывающих индикаторов, что делает его идеальным для высокоскоростной торговли на волатильных рынках, таких как золото.

🧠 "Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума."

⚙️ Основные особенности:

Умное определение свингов : автоматически выявляет локальные максимумы и минимумы для входа по пробою

Отложенные ордера : использует Buy Stop и Sell Stop только после подтверждения движения

Управление рисками : Настраиваемый риск в % на сделку Фиксированные TP/SL Встроенный трейлинг-стоп и триггер

Защита от спреда : избегает входов при резких движениях цены

Полностью настраиваемый : регулируйте риск, TP, SL, трейлинг, расстояние ордера и другое

Низкая нагрузка на систему: легкий и эффективный, подходит для VPS и локального использования

❗ Без встроенного фильтра новостей

Советник торгует при любых рыночных условиях, включая новости высокой важности (NFP, CPI, FOMC и др.), если не остановлен вручную. Используйте с осторожностью во время выхода экономических данных.

🧠 Логика стратегии:

Анализирует последние свечи для поиска сильных уровней high/low

Устанавливает Buy Stop выше high и Sell Stop ниже low

Использует срок действия ордера, чтобы избежать поздних входов

Активирует трейлинг-стоп после достижения заданной прибыли

Точное определение объема позиции на основе баланса и SL

📌 Обзор настроек:

RiskPercent — процент риска от баланса

TP/SL Points — тейк-профит / стоп-лосс в пунктах (10 пунктов = 1 пункт)

Trailing Stop — умный трейлинг после достижения прибыли

Order Distance — минимальное расстояние от текущей цены

Magic Number & Comment — для учета и отслеживания в мульти-EA среде

💡 Рекомендации:

Рекомендуемая пара : XAUUSD (Gold)

Таймфреймы : от M1 до M5

Лучшие брокеры : ECN с низким спредом — IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone и др.

(если не знаете, с каким брокером работать — напишите мне, это важно)

Используйте VPS 24/7 для стабильной работы

Подходит трейдерам, которые умеют управлять риском и учитывать новости

⚠️ Важно:

У советника нет встроенного фильтра новостей.

Он будет торговать во время выхода новостей, если не приостановлен вручную.

Рекомендуется следить за экономическим календарем и останавливать торговлю при необходимости.

📊 Результаты тестов:

Высокая частота сделок

Хороший винрейт

Минимальная просадка благодаря точному контролю SL

Разработан для реального рынка, а не для "красивых тестов"

✅ Кому подойдет этот советник?

Тем, кто ищет полностью автоматического скальпера

Скальперам на золоте, которые торгуют по ценовому движению , а не по индикаторам

Пользователям, осознающим риски торговли во время новостей

❌ Без мартингейла

❌ Без сетки

❌ Без опасных стратегий усреднения

✅ Только умная, чистая, ценовая скальпинг-логика

⚠️ Отказ от ответственности

Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. Торговля сопряжена с рисками. Используйте капитал, который готовы потерять. Разработчик не несет ответственности за возможные убытки. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед реальной торговлей.

📩 Поддержка и обратная связь

Нужна помощь с установкой, настройкой или хотите поделиться результатами?

💬 Напишите мне в Telegram: t.me/jestrades