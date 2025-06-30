Naked Gold Scalper

4.33

🟡 Naked Gold Scalper — полностью автоматический скальпирующий робот, разработанный специально для золота (XAUUSD)

Он использует чистое ценовое движение вокруг ключевых экстремумов — без запаздывающих индикаторов, что делает его идеальным для высокоскоростной торговли на волатильных рынках, таких как золото.

🧠 "Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума."

⚙️ Основные особенности:

  • Умное определение свингов: автоматически выявляет локальные максимумы и минимумы для входа по пробою

  • Отложенные ордера: использует Buy Stop и Sell Stop только после подтверждения движения

  • Управление рисками:

    • Настраиваемый риск в % на сделку

    • Фиксированные TP/SL

    • Встроенный трейлинг-стоп и триггер

  • Защита от спреда: избегает входов при резких движениях цены

  • Полностью настраиваемый: регулируйте риск, TP, SL, трейлинг, расстояние ордера и другое

  • Низкая нагрузка на систему: легкий и эффективный, подходит для VPS и локального использования

❗ Без встроенного фильтра новостей

Советник торгует при любых рыночных условиях, включая новости высокой важности (NFP, CPI, FOMC и др.), если не остановлен вручную. Используйте с осторожностью во время выхода экономических данных.

🧠 Логика стратегии:

  • Анализирует последние свечи для поиска сильных уровней high/low

  • Устанавливает Buy Stop выше high и Sell Stop ниже low

  • Использует срок действия ордера, чтобы избежать поздних входов

  • Активирует трейлинг-стоп после достижения заданной прибыли

  • Точное определение объема позиции на основе баланса и SL

📌 Обзор настроек:

  • RiskPercent — процент риска от баланса

  • TP/SL Points — тейк-профит / стоп-лосс в пунктах (10 пунктов = 1 пункт)

  • Trailing Stop — умный трейлинг после достижения прибыли

  • Order Distance — минимальное расстояние от текущей цены

  • Magic Number & Comment — для учета и отслеживания в мульти-EA среде

💡 Рекомендации:

  • Рекомендуемая пара: XAUUSD (Gold)

  • Таймфреймы: от M1 до M5

  • Лучшие брокеры: ECN с низким спредом — IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone и др.
    (если не знаете, с каким брокером работать — напишите мне, это важно)

  • Используйте VPS 24/7 для стабильной работы

  • Подходит трейдерам, которые умеют управлять риском и учитывать новости

⚠️ Важно:

У советника нет встроенного фильтра новостей.
Он будет торговать во время выхода новостей, если не приостановлен вручную.
Рекомендуется следить за экономическим календарем и останавливать торговлю при необходимости.

📊 Результаты тестов:

  • Высокая частота сделок

  • Хороший винрейт

  • Минимальная просадка благодаря точному контролю SL

  • Разработан для реального рынка, а не для "красивых тестов"

✅ Кому подойдет этот советник?

  • Тем, кто ищет полностью автоматического скальпера

  • Скальперам на золоте, которые торгуют по ценовому движению, а не по индикаторам

  • Пользователям, осознающим риски торговли во время новостей

❌ Без мартингейла

❌ Без сетки

❌ Без опасных стратегий усреднения

✅ Только умная, чистая, ценовая скальпинг-логика

⚠️ Отказ от ответственности

Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. Торговля сопряжена с рисками. Используйте капитал, который готовы потерять. Разработчик не несет ответственности за возможные убытки. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед реальной торговлей.

📩 Поддержка и обратная связь

Нужна помощь с установкой, настройкой или хотите поделиться результатами?
💬 Напишите мне в Telegram: t.me/jestrades

Отзывы 10
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.11.06 20:42 
 

One of the great bots in the market. Simple and safe to run even on a small account. Jestoni has been very helpful from day one, and he keeps improving the EA.

Daniel
108
Daniel 2025.11.05 13:21 
 

Great EA from Jestoni. Also great support. Bot working well on live trading and making profits. 5 stars!

lukman Hemed
33
lukman Hemed 2025.10.30 07:05 
 

Amazing Developer and Great Trading Bot! I’m new to using trading bots, and at first I didn’t fully understand how it worked — but the developer, Jestoni Santiago, was extremely patient and quick to reply every time I had a question. The Naked Gold Scalper works perfectly once you understand how it places and manages pending orders. It’s very well-designed, and I love how it’s stable and safe even during high volatility. The developer also keeps the bot updated and provides new set files that make a big difference Highly recommended

Ответ на отзыв