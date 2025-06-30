Descuento para el resto de diciembre.

Scalp el mercado de oro con precisión y confianza.



El Naked Gold Scalper es un sofisticado Asesor Experto (EA) de alto rendimiento diseñado para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro (XAUUSD).

Si bien su configuración está probada y optimizada para el oro, la arquitectura modular del EA le permite ajustar los parámetros para otros mercados, adaptándose perfectamente a su estilo de negociación personal y al comportamiento del mercado.

Este avanzado sistema cuenta con cuatro estrategias de negociación independientes que cambian de forma inteligente en función de las condiciones actuales del mercado - si usted prefiere entradas de ruptura conservadora, scalping agresivo de alta frecuencia, las operaciones de impulso de seguimiento de tendencias, o el comercio institucional de bloques de órdenes.

A diferencia de los bots estándar de una sola estrategia, Naked Gold Scalper combina cuatro metodologías de negociación basadas en la precisión con una gestión de riesgos de nivel profesional y sistemas de filtrado avanzados, lo que le proporciona poder y control en cada operación.

Configuración rápida:

Compre el EA. Adjunte el EA a un gráfico de 5 minutos . Seleccione Estrategias Activas: Ejecutar todas las estrategias activas

Buscar Timeframe: establecer en 5 minutos . Activar el comercio en vivo Listo. Requisitos básicos: Símbolo: XAUUSD (Oro) Marco de tiempo: M5 Brokers Recomendados: Funciona en cualquier broker. Brokers ECN con spreads brutos (IC Markets, Vantage,Tickmill, XM Pro, FBS, FP Markets, Exness, OctaFX, HFM, y etc.). Apalancamiento : 1 :100 o superior. Saldo inicial: $100+ VPS: Muy recomendable para un funcionamiento estable 24/7 (Puedes usar tu propio portátil u ordenador)





Por qué elegir Naked Gold Scalper Protección del capital en primer lugar - La estricta gestión del riesgo con protección diaria contra caídas garantiza que su cuenta permanezca segura. Consistencia - Construido para el crecimiento constante en el tiempo con múltiples enfoques estratégicos. Operar sin manos - Sistema totalmente automatizado que requiere una supervisión mínima. Opere sin estrés. Cuatro estrategias profesionales - Se adaptan a cualquier condición del mercado: rupturas, tendencias, retrocesos y zonas institucionales. Alta probabilidad - Cada estrategia se dirige a zonas calculadas donde la probabilidad es más favorable. Compatible con Prop Firm - Optimizado para retos y cuentas financiadas (ajustes especiales disponibles). Configuración sencilla - La configuración predeterminada es plug-and-play para cuentas reales.

Cambio inteligente de estrategias: elige automáticamente la mejor estrategia en función de las condiciones del mercado.

Las cuatro estrategias de negociación 1. Estrategia Sniper Breakout Trading de ruptura conservador y de alta precisión con un alto número de análisis de barras. Espera a que se confirmen las rupturas de soporte/resistencia con menos operaciones y de mayor calidad. Perfecta para operadores pacientes que buscan movimientos significativos. Ideal para: Mercados de tendencia fuerte, rupturas de soportes/resistencias importantes. 2. Estrategia Ultra Breakout Estrategia agresiva de scalping de alta frecuencia con un menor número de barras de análisis. Diseñada para mercados volátiles con rápidas oportunidades de ruptura. Maximiza la frecuencia de las operaciones durante las sesiones activas. Ideal para: Mercados volátiles, sesiones de Londres/Nueva York, alta liquidez. 3. Estrategia Momentum Scalper Estrategia de seguimiento de tendencias basada en la media móvil y el RSI. Entra sólo cuando el precio, la dirección de la tendencia y el impulso se alinean para movimientos direccionales sostenidos. Ideal para: Mercados con fuertes tendencias, movimientos direccionales, evitar condiciones agitadas. 4. Escalador de bloques de órdenes Estrategia avanzada de Smart Money Concepts (SMC) que identifica bloques de órdenes institucionales. Negocia retrocesos y continuaciones en zonas de oferta/demanda de alta probabilidad donde entró el "dinero inteligente". Ideal para: Mercados de rango limitado, zonas de inversión, zonas institucionales de oferta/demanda.

Principales características y ventajas

Arquitectura multiestrategia

Ejecute una estrategia centrada o las cuatro simultáneamente

o Combinación de metodologías de ruptura, tendencia y SMC

Sistemas de entrada de precisión

Estrategias de ruptura : Órdenes stop pendientes más allá de los puntos de oscilación

de : Órdenes stop pendientes más allá de los puntos de oscilación Estrategia de impulso : Confirmación MA + RSI con ejecución instantánea

de : Confirmación MA + RSI con ejecución instantánea Estrategia de bloqueo de órdenes : El precio vuelve a probar las zonas institucionales

de : El precio vuelve a probar las zonas institucionales Las órdenes con vencimiento automático evitan la ejecución anquilosada

Gestión profesional del riesgo

Doble tamaño de lote : Riesgo basado en porcentajes O lotes fijos por estrategia

: Riesgo basado en porcentajes O lotes fijos por estrategia Trailing stops avanzados : Bloqueo de beneficios con activadores y pasos personalizables

: Bloqueo de beneficios con activadores y pasos personalizables Protección contra caídas : Límites de reducción diarios y máximos con desconexión automática

: Límites de reducción diarios y máximos con desconexión automática Stops basados en swing : Colocación dinámica de SL utilizando la estructura del mercado

: Colocación dinámica de SL utilizando la estructura del mercado Stops basados en EMA : Stop Loss adaptable según la media móvil

: Stop Loss adaptable según la media móvil Controles de seguridad de márgenes: Múltiples controles para evitar el apalancamiento excesivo

Filtros de mercado inteligentes

Filtro de noticias : Pausa automática durante noticias de gran impacto

: Pausa automática durante noticias de gran impacto Control de sesión : Opere sólo durante sesiones específicas (Sydney, Asia, Londres, Nueva York)

: Opere sólo durante sesiones específicas (Sydney, Asia, Londres, Nueva York) Filtro de día : Seleccione los días en los que desea operar (evite fines de semana y días de baja liquidez).

: Seleccione los días en los que desea operar (evite fines de semana y días de baja liquidez). Protección de diferenciales : Bloquea las operaciones cuando los diferenciales superan el umbral.

: Bloquea las operaciones cuando los diferenciales superan el umbral. Trigger Spread Check: Cancela las órdenes pendientes si el diferencial aumenta cerca de la ejecución

Moderna interfaz de panel de control

Estado de la estrategia y visualización de parámetros en tiempo real

Seguimiento de posiciones por estrategia codificado por colores (Sniper/Ultra/Momentum/Bloqueo de órdenes)

Métricas de la cuenta: Saldo, capital, P/L, nivel de margen

Seguimiento diario del rendimiento y la reducción

Indicadores de estado de las operaciones (día, sesión, noticias, diferencial)

Rendimiento y fiabilidad

Probador de estrategias optimizado : Detección inteligente con panel desactivado durante la optimización

: Detección inteligente con panel desactivado durante la optimización Ligero y preparado para VPS : Optimizado para la velocidad y la estabilidad 24/7

: Optimizado para la velocidad y la estabilidad 24/7 Recuperación de errores : Mantiene la gestión comercial durante los problemas de conexión

: Mantiene la gestión comercial durante los problemas de conexión Registro completo : Seguimiento transparente del rendimiento a través de MT5 Journal

: Seguimiento transparente del rendimiento a través de MT5 Journal Broker-Friendly: Funciona en la mayoría de los brokers MT5 con cualquier tipo de spread

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Qué estrategias utiliza este EA?

Cuatro estrategias de trading independientes:

Sniper Breakout - Trading de ruptura conservador (análisis de 200 barras, órdenes pendientes) Ultra Breakout - scalping agresivo de alta frecuencia (análisis de 4 barras, órdenes pendientes) Momentum Scalper - Seguimiento de tendencias con confirmación MA/RSI (órdenes de mercado) Order Block - Conceptos de dinero inteligente / zonas institucionales (órdenes de mercado)

Puede ejecutar UNA estrategia o las CUATRO simultáneamente. Cada una se adapta a las diferentes condiciones del mercado: oscilación (Order Block), tendencia (Momentum), ruptura volátil (Ultra) o ruptura conservadora (Sniper).

P2: ¿En qué símbolos y plazos funciona mejor?

Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.

P3: ¿Qué hace a la v8.x diferente de las versiones anteriores?

Este EA ejecuta 4 estrategias a la vez asegurándose de que cada estrategia se ejecuta en las condiciones de mercado adecuadas. Esto crea una cartera profesional multi-estrategia en un EA.

P4: ¿Qué saldo de cuenta necesito?

Usted puede comenzar tan bajo como $ 100 + dependiendo del corredor, el apalancamiento y la configuración de riesgo. Recomendado: $500+ para una cómoda gestión del riesgo al 1-2% por operación.

P5: ¿Se utiliza martingala, rejilla o cobertura?

Absolutamente NO martingala, NO rejilla, NO cobertura de riesgo.

Cada operación tiene un stop loss y un take profit fijos para máxima seguridad. Cada estrategia gestiona el riesgo de forma independiente. No intente aumentar su stop loss sólo para evitar pérdidas - la gestión adecuada del riesgo es la clave.

P6: ¿Cuál es el riesgo recomendado por operación?

1-2% por operación como máximo (independientemente de la estrategia).

Recordatorio crítico: No importa lo bueno que sea un robot de trading, si no sigues un riesgo adecuado proporcional a tu cuenta, arruinarás la cuenta.

No haga esto:

Empezar con $100 pero poner el stop loss a 500 pips/5000 puntos

Eso es 50% de riesgo ($50 por operación) en 0.01 tamaño de lote.

Cuenta desaparecida después de 2 pérdidas consecutivas

P7: ¿Qué brokers se recomiendan?

Cualquier broker funciona.

P8: ¿Puedo ejecutar varias estrategias a la vez?

Sí, cada estrategia se adapta dependiendo de las condiciones del mercado.

P9: ¿MT4 o MT5?

Esta versión es sólo MT5.

P10: ¿Es fácil de configurar?

Muy fácil:

Compre el EA. Adjunte el EA a un gráfico de 5 minutos . Seleccione Estrategias Activas: Todas las estrategias activas Activar el comercio en vivo Listo.

La configuración predeterminada es plug-and-play para XAUUSD.

P11: ¿Se incluyen actualizaciones?

Sí, se incluyen actualizaciones de por vida para todas las versiones futuras.

Para actualizar:

Haga clic en el botón Actualizar en la página del producto MQL5

P12: ¿Puedo utilizarlo en varias cuentas?

Sí, la licencia admite hasta 20 activaciones (se permiten múltiples cuentas).

P13: ¿Puedo confiar sólo en los backtests?

No del todo. Las pruebas retrospectivas muestran el rendimiento histórico, pero no garantizan resultados futuros. Las pruebas a futuro en condiciones reales/demo validan la ejecución en tiempo real y son el mejor método de prueba.

P14: ¿Proporcionan asistencia?

Sí, se incluye un completo servicio de atención al cliente:

Asistencia en la configuración

Guía de optimización

Ayuda para la configuración de estrategias

Sesiones remotas disponibles (Zoom, AnyDesk, TeamViewer)

P15: ¿Qué hace que este EA sea único con respecto a otros EAs?

Total personalización y transparencia:

Cuatro estrategias independientes en un solo sistema

Construya sus propias combinaciones de estrategias

Perfecto para operadores experimentados que quieren control

Ideal para principiantes que están aprendiendo diferentes metodologías

Conceptos modernos de SMC (bloque de órdenes) incluidos

Sin "caja negra" - todo es configurable



Todo es transparente - usted sabe lo que está comprando.



Fácil de utilizar.

Importante Divulgación de Riesgos

Este Asesor Experto es una valiosa herramienta diseñada para principiantes a los operadores profesionales, construido para generar beneficios al tiempo que prioriza el control de riesgos.

Reglas críticas:

Sólo arriesgue un máximo del 1-2% de su capital total por operación.

de su capital total por operación. Utilice el tamaño de lote adecuado en función del saldo de su cuenta

Active las funciones de protección contra pérdidas

Pruebe en la demo antes de operar en vivo

Comprenda que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.





