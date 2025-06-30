Naked Gold Scalper

4.33

Descuento para el resto de diciembre.

Scalp el mercado de oro con precisión y confianza.

El Naked Gold Scalper es un sofisticado Asesor Experto (EA) de alto rendimiento diseñado para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro (XAUUSD).

Si bien su configuración está probada y optimizada para el oro, la arquitectura modular del EA le permite ajustar los parámetros para otros mercados, adaptándose perfectamente a su estilo de negociación personal y al comportamiento del mercado.

Este avanzado sistema cuenta con cuatro estrategias de negociación independientes que cambian de forma inteligente en función de las condiciones actuales del mercado - si usted prefiere entradas de ruptura conservadora, scalping agresivo de alta frecuencia, las operaciones de impulso de seguimiento de tendencias, o el comercio institucional de bloques de órdenes.

A diferencia de los bots estándar de una sola estrategia, Naked Gold Scalper combina cuatro metodologías de negociación basadas en la precisión con una gestión de riesgos de nivel profesional y sistemas de filtrado avanzados, lo que le proporciona poder y control en cada operación.

  • BONIFICACIÓN GRATUITA: Gold Sniper EA
  • Set File para cuentas Prop Firm: Disponible bajo petición.

    Configuración rápida:

    1. Compre el EA.
    2. Adjunte el EA a un gráfico de 5 minutos.
    3. Seleccione Estrategias Activas: Ejecutar todas las estrategias activas
    4. Buscar Timeframe: establecer en 5 minutos.
    5. Activar el comercio en vivo
    6. Listo.

    Requisitos básicos:

    Símbolo: XAUUSD (Oro)

    Marco de tiempo: M5

    Brokers Recomendados: Funciona en cualquier broker. Brokers ECN con spreads brutos (IC Markets, Vantage,Tickmill, XM Pro, FBS, FP Markets, Exness, OctaFX, HFM, y etc.).

    Apalancamiento: 1 :100 o superior.

    Saldo inicial: $100+

    VPS: Muy recomendable para un funcionamiento estable 24/7 (Puedes usar tu propio portátil u ordenador)

Precio de lanzamiento $59
Precio actual $129
Próximo Precio (2026) $199

Por qué elegir Naked Gold Scalper

Protección del capital en primer lugar - La estricta gestión del riesgo con protección diaria contra caídas garantiza que su cuenta permanezca segura.

Consistencia - Construido para el crecimiento constante en el tiempo con múltiples enfoques estratégicos.

Operar sin manos - Sistema totalmente automatizado que requiere una supervisión mínima. Opere sin estrés.

Cuatro estrategias profesionales - Se adaptan a cualquier condición del mercado: rupturas, tendencias, retrocesos y zonas institucionales.

Alta probabilidad - Cada estrategia se dirige a zonas calculadas donde la probabilidad es más favorable.

Compatible con Prop Firm - Optimizado para retos y cuentas financiadas (ajustes especiales disponibles).

Configuración sencilla - La configuración predeterminada es plug-and-play para cuentas reales.

Cambio inteligente de estrategias: elige automáticamente la mejor estrategia en función de las condiciones del mercado.

Las cuatro estrategias de negociación

1. Estrategia Sniper Breakout

Trading de ruptura conservador y de alta precisión con un alto número de análisis de barras. Espera a que se confirmen las rupturas de soporte/resistencia con menos operaciones y de mayor calidad. Perfecta para operadores pacientes que buscan movimientos significativos.

Ideal para: Mercados de tendencia fuerte, rupturas de soportes/resistencias importantes.

2. Estrategia Ultra Breakout

Estrategia agresiva de scalping de alta frecuencia con un menor número de barras de análisis. Diseñada para mercados volátiles con rápidas oportunidades de ruptura. Maximiza la frecuencia de las operaciones durante las sesiones activas.

Ideal para: Mercados volátiles, sesiones de Londres/Nueva York, alta liquidez.

3. Estrategia Momentum Scalper

Estrategia de seguimiento de tendencias basada en la media móvil y el RSI. Entra sólo cuando el precio, la dirección de la tendencia y el impulso se alinean para movimientos direccionales sostenidos.

Ideal para: Mercados con fuertes tendencias, movimientos direccionales, evitar condiciones agitadas.

4. Escalador de bloques de órdenes

Estrategia avanzada de Smart Money Concepts (SMC) que identifica bloques de órdenes institucionales. Negocia retrocesos y continuaciones en zonas de oferta/demanda de alta probabilidad donde entró el "dinero inteligente".

Ideal para: Mercados de rango limitado, zonas de inversión, zonas institucionales de oferta/demanda.

Principales características y ventajas

Arquitectura multiestrategia

  • Ejecute una estrategia centrada o las cuatro simultáneamente
  • Combinación de metodologías de ruptura, tendencia y SMC

Sistemas de entrada de precisión

  • Estrategias deruptura: Órdenes stop pendientes más allá de los puntos de oscilación
  • Estrategia deimpulso: Confirmación MA + RSI con ejecución instantánea
  • Estrategia debloqueo de órdenes: El precio vuelve a probar las zonas institucionales
  • Las órdenes con vencimiento automático evitan la ejecución anquilosada

Gestión profesional del riesgo

  • Doble tamaño de lote: Riesgo basado en porcentajes O lotes fijos por estrategia
  • Trailing stops avanzados: Bloqueo de beneficios con activadores y pasos personalizables
  • Protección contra caídas: Límites de reducción diarios y máximos con desconexión automática
  • Stops basados en swing: Colocación dinámica de SL utilizando la estructura del mercado
  • Stops basados en EMA: Stop Loss adaptable según la media móvil
  • Controles de seguridad de márgenes: Múltiples controles para evitar el apalancamiento excesivo

Filtros de mercado inteligentes

  • Filtro de noticias: Pausa automática durante noticias de gran impacto
  • Control de sesión: Opere sólo durante sesiones específicas (Sydney, Asia, Londres, Nueva York)
  • Filtro de día: Seleccione los días en los que desea operar (evite fines de semana y días de baja liquidez).
  • Protección de diferenciales: Bloquea las operaciones cuando los diferenciales superan el umbral.
  • Trigger Spread Check: Cancela las órdenes pendientes si el diferencial aumenta cerca de la ejecución

Moderna interfaz de panel de control

  • Estado de la estrategia y visualización de parámetros en tiempo real
  • Seguimiento de posiciones por estrategia codificado por colores (Sniper/Ultra/Momentum/Bloqueo de órdenes)
  • Métricas de la cuenta: Saldo, capital, P/L, nivel de margen
  • Seguimiento diario del rendimiento y la reducción
  • Indicadores de estado de las operaciones (día, sesión, noticias, diferencial)

Rendimiento y fiabilidad

  • Probador de estrategias optimizado: Detección inteligente con panel desactivado durante la optimización
  • Ligero y preparado para VPS: Optimizado para la velocidad y la estabilidad 24/7
  • Recuperación de errores: Mantiene la gestión comercial durante los problemas de conexión
  • Registro completo: Seguimiento transparente del rendimiento a través de MT5 Journal
  • Broker-Friendly: Funciona en la mayoría de los brokers MT5 con cualquier tipo de spread

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Qué estrategias utiliza este EA?

Cuatro estrategias de trading independientes:

  1. Sniper Breakout - Trading de ruptura conservador (análisis de 200 barras, órdenes pendientes)
  2. Ultra Breakout - scalping agresivo de alta frecuencia (análisis de 4 barras, órdenes pendientes)
  3. Momentum Scalper - Seguimiento de tendencias con confirmación MA/RSI (órdenes de mercado)
  4. Order Block - Conceptos de dinero inteligente / zonas institucionales (órdenes de mercado)

Puede ejecutar UNA estrategia o las CUATRO simultáneamente. Cada una se adapta a las diferentes condiciones del mercado: oscilación (Order Block), tendencia (Momentum), ruptura volátil (Ultra) o ruptura conservadora (Sniper).

P2: ¿En qué símbolos y plazos funciona mejor?

Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.

P3: ¿Qué hace a la v8.x diferente de las versiones anteriores?

Este EA ejecuta 4 estrategias a la vez asegurándose de que cada estrategia se ejecuta en las condiciones de mercado adecuadas. Esto crea una cartera profesional multi-estrategia en un EA.

P4: ¿Qué saldo de cuenta necesito?

Usted puede comenzar tan bajo como $ 100 + dependiendo del corredor, el apalancamiento y la configuración de riesgo. Recomendado: $500+ para una cómoda gestión del riesgo al 1-2% por operación.

P5: ¿Se utiliza martingala, rejilla o cobertura?

Absolutamente NO martingala, NO rejilla, NO cobertura de riesgo.

Cada operación tiene un stop loss y un take profit fijos para máxima seguridad. Cada estrategia gestiona el riesgo de forma independiente. No intente aumentar su stop loss sólo para evitar pérdidas - la gestión adecuada del riesgo es la clave.

P6: ¿Cuál es el riesgo recomendado por operación?

1-2% por operación como máximo (independientemente de la estrategia).

Recordatorio crítico: No importa lo bueno que sea un robot de trading, si no sigues un riesgo adecuado proporcional a tu cuenta, arruinarás la cuenta.

No haga esto:

  • Empezar con $100 pero poner el stop loss a 500 pips/5000 puntos
  • Eso es 50% de riesgo ($50 por operación) en 0.01 tamaño de lote.
  • Cuenta desaparecida después de 2 pérdidas consecutivas

P7: ¿Qué brokers se recomiendan?

Cualquier broker funciona.

P8: ¿Puedo ejecutar varias estrategias a la vez?

Sí, cada estrategia se adapta dependiendo de las condiciones del mercado.

P9: ¿MT4 o MT5?

Esta versión es sólo MT5.

P10: ¿Es fácil de configurar?

Muy fácil:

  1. Compre el EA.
  2. Adjunte el EA a un gráfico de 5 minutos .
  3. Seleccione Estrategias Activas: Todas las estrategias activas
  4. Activar el comercio en vivo
  5. Listo.

La configuración predeterminada es plug-and-play para XAUUSD.

P11: ¿Se incluyen actualizaciones?

Sí, se incluyen actualizaciones de por vida para todas las versiones futuras.

Para actualizar:

  • Haga clic en el botón Actualizar en la página del producto MQL5

P12: ¿Puedo utilizarlo en varias cuentas?

Sí, la licencia admite hasta 20 activaciones (se permiten múltiples cuentas).

P13: ¿Puedo confiar sólo en los backtests?

No del todo. Las pruebas retrospectivas muestran el rendimiento histórico, pero no garantizan resultados futuros. Las pruebas a futuro en condiciones reales/demo validan la ejecución en tiempo real y son el mejor método de prueba.

P14: ¿Proporcionan asistencia?

Sí, se incluye un completo servicio de atención al cliente:

  • Asistencia en la configuración
  • Guía de optimización
  • Ayuda para la configuración de estrategias
  • Sesiones remotas disponibles (Zoom, AnyDesk, TeamViewer)

P15: ¿Qué hace que este EA sea único con respecto a otros EAs?

Total personalización y transparencia:

  • Cuatro estrategias independientes en un solo sistema
  • Construya sus propias combinaciones de estrategias
  • Perfecto para operadores experimentados que quieren control
  • Ideal para principiantes que están aprendiendo diferentes metodologías
  • Conceptos modernos de SMC (bloque de órdenes) incluidos
  • Sin "caja negra" - todo es configurable
  • Todo es transparente - usted sabe lo que está comprando.
  • Fácil de utilizar.

CUIDADO: SOLO VENDO MIS EAs AQUI EN MQL MARKETPLACE. DEMASIADOS ESTAFADORES EN LÍNEA. SI UNO DE MIS EAs SE ENCUENTRA EN UN SITIO WEB, ES UNA ESTAFA. EVITARLO.

    Importante Divulgación de Riesgos

    Este Asesor Experto es una valiosa herramienta diseñada para principiantes a los operadores profesionales, construido para generar beneficios al tiempo que prioriza el control de riesgos.

    Reglas críticas:

    • Sólo arriesgue un máximo del 1-2% de su capital total por operación.
    • Utilice el tamaño de lote adecuado en función del saldo de su cuenta
    • Active las funciones de protección contra pérdidas
    • Pruebe en la demo antes de operar en vivo
    • Comprenda que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

    Envíeme un mensaje directamente si tiene preguntas o aclaraciones.

    Es hora de recuperar su apalancamiento mediante el comercio automatizado.

    Le deseo el mejor viaje de trading e inversión.

    Comentarios 10
    Alex Quino
    373
    Alex Quino 2025.11.06 20:42 
     

    One of the great bots in the market. Simple and safe to run even on a small account. Jestoni has been very helpful from day one, and he keeps improving the EA.

    Daniel
    108
    Daniel 2025.11.05 13:21 
     

    Great EA from Jestoni. Also great support. Bot working well on live trading and making profits. 5 stars!

    lukman Hemed
    33
    lukman Hemed 2025.10.30 07:05 
     

    Amazing Developer and Great Trading Bot! I’m new to using trading bots, and at first I didn’t fully understand how it worked — but the developer, Jestoni Santiago, was extremely patient and quick to reply every time I had a question. The Naked Gold Scalper works perfectly once you understand how it places and manages pending orders. It’s very well-designed, and I love how it’s stable and safe even during high volatility. The developer also keeps the bot updated and provides new set files that make a big difference Highly recommended

    Alex Quino
    373
    Alex Quino 2025.11.06 20:42 
     

    One of the great bots in the market. Simple and safe to run even on a small account. Jestoni has been very helpful from day one, and he keeps improving the EA.

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.11.06 21:06
    Thank you for the kind words. Your feedback really motivates me to keep pushing improvements.
    Daniel
    108
    Daniel 2025.11.05 13:21 
     

    Great EA from Jestoni. Also great support. Bot working well on live trading and making profits. 5 stars!

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.11.06 20:43
    Thank you, Daniel. Such feedback always motivates to keep providing values to all of you.
    lukman Hemed
    33
    lukman Hemed 2025.10.30 07:05 
     

    Amazing Developer and Great Trading Bot! I’m new to using trading bots, and at first I didn’t fully understand how it worked — but the developer, Jestoni Santiago, was extremely patient and quick to reply every time I had a question. The Naked Gold Scalper works perfectly once you understand how it places and manages pending orders. It’s very well-designed, and I love how it’s stable and safe even during high volatility. The developer also keeps the bot updated and provides new set files that make a big difference Highly recommended

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.11.07 08:30
    Thank you so much for your kind words. I’m really glad you’re enjoying this ea and finding it helpful. I appreciate your support and feedback. It means a lot!
    1228 TimYeh
    170
    1228 TimYeh 2025.10.24 22:24 
     

    Hi, I am very satisfied with this EA. I use the default settings. If I only have $1,000, can I use the latest settings you gave me? Are there other settings? Also, how can I get the free EA?

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.10.25 06:02
    Hi Tim, thank you so much for your feedback. You may now claim your free EA by chatting me directly. Just let me know which one you like.
    Mike Mike
    51
    Mike Mike 2025.10.02 18:27 
     

    Hello here is an update the support is excellent help etc. but I am not satisfied with the program it has no use unfortunately for me the money was in vain I unfortunately hoped for more

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.10.11 07:22
    Sorry for that brother, I think you should have messaged me first so I was able to help you and make it work. I dm you. Lets address the issue!
    UPDATE: The EA is already working after remote session assistance. Please note that drawdowns are normal because we are using a stoploss to protect your account. Please be patient. Thank you.
    Uwe Rybacki
    154
    Uwe Rybacki 2025.09.27 01:57 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.09.27 06:41
    Wow, thanks a lot! I’m really happy the bot’s working great for you and that my support helped out. Super appreciate your feedback!
    1B09BCBE
    47
    1B09BCBE 2025.08.12 19:23 
     

    Better trade by yourself then use this sh.t ! Dont buy it

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.11.07 14:13
    Your review was very positive because you followed my advised. You even showed your positive results (now you edited it) until losing period came, you've set your stop losses to 500pips. You said that yourself that your settings are better and you've lost because you didn't follow risk management. I have warned you multiple times, but you are stubborn. Don't even try to trade by yourself when you don't know what risk management is. Show your trading history and make sure it aligns with the trades performed by this bot. Prove it. Take care.
    matze1974
    172
    matze1974 2025.08.01 11:27 
     

    Hello, I have tested some brokers in demo mode with the EA. However, despite having the same settings, different results still emerged. With some brokers, it was relatively quick to see that it wasn't working. But now I have found one where it has been running well in demo mode so far. One should invest some time to find the best broker for oneself, which is certainly also dependent on the place of residence. I will soon let the EA run on a real account. Of course, I hope for good results. The support from Jestoni is excellent! Keep it up! Best regards.

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.08.01 14:03
    Hi Mat,thanks for the kind review and for taking the time to find the right broker for you. Using this EA requires ECN brokers which is easily accessible these days. Happy Trading!
    franklin_sergio
    130
    franklin_sergio 2025.07.11 12:20 
     

    Good EA and good support. Thx Jestoni and let's go, man.

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.07.15 08:16
    thanks man, I really appreciate it :)
    MG2022
    60
    MG2022 2025.07.07 13:08 
     

    Hello! This is a very good EA. Aslo very good support from Jestoni!

    Jestoni Santiago
    904
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.07.15 18:51
    Thank you for the review and the kind words. If you have more questions, we're happy to answer them :)
