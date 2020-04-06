Impuls VPS: Автоматический Торговый Робот

Impuls VPS — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный и оптимизированный для платформы MetaTrader 4 (MT4). Он создан для тех, кто ищет надёжный инструмент для алгоритмической торговли, основанной на импульсной стратегии, в том числе для работы на новостях, включая Non-Farm Payrolls.

Его сверхскоростная логика требует минимальной задержки связи, что критически важно при работе на реальных счетах. Ваша основная задача — обеспечить стабильное соединение с минимальным пингом. В этом случае советник сможет эффективно обрабатывать быстрые рыночные движения и демонстрировать результаты, сравнимые с представленными на странице оригинального продукта. Советник прошёл обширное тестирование в Тестере Стратегий, однако, как и любой торговый инструмент, он требует дополнительной проверки на реальных счетах для полной оценки его эффективности. Impuls VPS подходит как для начинающих трейдеров, так и для опытных инвесторов. Он предлагает гибкость настройки, позволяя адаптировать его под ваш стиль торговли и уровень риска.

Основные Характеристики и Преимущества

Полная Совместимость с MetaTrader 4 (MT4): Советник оптимизирован для работы на платформе MT4.

Строго для EURUSD: Разработан и оптимизирован исключительно для работы с валютной парой EURUSD.

Идеален для VPS: Автономная логика советника разработана специально для бесперебойной работы на удалённом VPS-сервере.

Доступность для Всех: Советник способен начать работу с депозитом от $2.5 USD, что позволяет попробовать автоматическую торговлю с низким риском. Для оптимальной и стабильной работы рекомендуется депозит от $20 USD.

Эффективная Стратегия Прорыва: Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на заданном расстоянии от текущей цены, что позволяет эффективно использовать сильные рыночные движения. Неактивные ордера автоматически удаляются.

Грамотное Управление Позициями: Сразу после активации одного ордера устанавливаются настраиваемые уровни Стоп-лосс (Stop Loss) и Тейк-профит (Take Profit). Эта особенность защищает сделку от проскальзывания в момент её открытия, обеспечивая точное исполнение ваших торговых условий. При активации одного ордера противоположный ордер удаляется.

Максимальная защита от проскальзывания: Логика нашей торговой системы в связке с VPS-сервером спроектирована для минимизации проскальзывания. Это обеспечивает сверхточное исполнение ордеров даже в моменты высокой волатильности, гарантируя выполнение ваших торговых условий.

Контроль качества соединения (пинга): Советник постоянно отслеживает задержку связи с торговым сервером. Робот имеет строгие ограничения по задержке передачи данных: до 1 мс для ECN-счетов и до 1,5 мс для PRO-счетов. При превышении допустимого порога торговля приостанавливается, а отложенные ордера удаляются, чтобы защитить вас от некачественного исполнения. Эти данные отображаются на графике.

Продвинутое Управление Рисками

Двухэтапный Трейлинг-Стоп: Эта система позволяет надёжно защищать вашу прибыль. Этап 1: Трейлинг активируется при достижении минимального профита, надёжно подтягивая Стоп-лосс до уровня безубытка. Этап 2: После достижения безубытка, трейлинг переходит в более агрессивный режим, подтягивая Стоп-лосс с большим шагом, чтобы максимизировать прибыль от сильного движения.

Жёсткий Stop Loss: Выступает как надёжная подстраховка, эффективно ограничивая потенциальные убытки.

Максимальная Просадка (MaxLossPercent): Интеллектуальная система, которая автоматически закроет все открытые позиции, если убытки превысят заданный процент от максимального эквити.

Временные ограничения торговли: Советник имеет возможность прекращать открытие новых ордеров по достижении определённого времени суток, что позволяет избежать торговли в неликвидные или рискованные часы.

Гибкое Управление Лотом

Советник автоматически рассчитывает объём сделки пропорционально текущему депозиту. Это позволяет достигать экспоненциального роста прибыли при успешной торговле, при этом сохраняя постоянный уровень риска относительно размера вашего счёта. Вы можете легко настраивать эту логику через входные параметры.

Результаты Тестирования

Результаты тестирования, проведённого со 100% качеством истории на MT5, доступны по ссылке на оригинальный продукт.

Ссылка на оригинальный продукт: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

Рекомендуется использовать платформу MetaTrader 5. Благодаря её более современной и надёжной архитектуре, советник способен работать быстрее и эффективнее, что особенно важно для стратегий, основанных на быстрых рыночных движениях.

Важные Замечания о Рисках

Торговля с данным советником сопряжена с повышенными рисками. Начинайте только с той суммой, потеря которой не будет для вас критичной. Несмотря на хорошие результаты, как и любой торговый инструмент, этот советник не гарантирует будущих прибылей. Прошлые результаты не являются гарантией будущих.

Живой Мониторинг и Поддержка