Impuls VPS


Impuls VPS: Automatischer Trading-Roboter

Impuls VPS ist ein vollautomatischer Trading-Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 4 (MT4)-Plattform entwickelt und optimiert wurde. Er ist für diejenigen konzipiert, die ein zuverlässiges Werkzeug für den algorithmischen Handel suchen, das auf einer Impulsstrategie basiert, auch für den Handel während Nachrichten wie den Non-Farm Payrolls.

Seine ultraschnelle Logik erfordert eine minimale Verbindungslatenz, was für den Handel auf Live-Konten entscheidend ist. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine stabile Verbindung mit minimalem Ping sicherzustellen. Unter diesen Bedingungen kann der EA schnelle Marktbewegungen effizient verarbeiten und Ergebnisse demonstrieren, die mit denen auf der ursprünglichen Produktseite vergleichbar sind. Der EA wurde im Strategietester ausgiebig getestet. Dennoch erfordert er, wie jedes Trading-Werkzeug, eine zusätzliche Überprüfung auf Live-Konten, um seine Wirksamkeit vollständig zu bewätzen. Impuls VPS eignet sich sowohl für Trading-Anfänger als auch für erfahrene Investoren und bietet flexible Einstellungen, die es ermöglichen, ihn an Ihren Trading-Stil und Ihr Risikoniveau anzupassen.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Volle Kompatibilität mit MetaTrader 4 (MT4): Der EA ist für den Betrieb auf der MT4-Plattform optimiert.

  • Ausschließlich für EURUSD: Er wurde ausschließlich für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD entwickelt und optimiert.

  • Ideal für VPS: Die autonome Logik des EA wurde speziell für den unterbrechungsfreien Betrieb auf einem entfernten Virtual Private Server (VPS) entwickelt.

  • Für jedermann zugänglich: Der EA kann bereits mit einer Einlage von 2,5 USD den Handel aufnehmen, was es Ihnen ermöglicht, den automatisierten Handel mit geringem Risiko auszuprobieren. Für eine optimale und stabile Leistung wird eine Mindesteinlage von 20 USD empfohlen.

  • Effektive Breakout-Strategie: Der EA platziert schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders in einem festgelegten Abstand zum aktuellen Preis, um starke Marktbewegungen effektiv zu nutzen. Inaktive Orders werden automatisch gelöscht.

  • Intelligentes Positionsmanagement: Unmittelbar nach der Aktivierung einer Order werden konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus gesetzt. Diese Funktion schützt den Trade im Moment seiner Eröffnung vor Slippage und gewährleistet die präzise Ausführung Ihrer Trading-Bedingungen. Wenn eine Order aktiviert wird, wird die entgegengesetzte schwebende Order gelöscht.

  • Maximaler Schutz vor Slippage: Die Logik unseres Handelssystems in Verbindung mit einem VPS-Server ist darauf ausgelegt, Slippage zu minimieren. Dies gewährleistet eine hochpräzise Orderausführung selbst in Zeiten hoher Volatilität, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre festgelegten Handelsbedingungen erfüllt werden.

  • Qualitätskontrolle der Verbindung (Ping): Der EA überwacht kontinuierlich die Kommunikationslatenz zum Handelsserver. Der Roboter hat strikte Latenzgrenzen für die Datenübertragung: bis zu 1 ms für ECN-Konten und bis zu 1,5 ms für PRO-Konten. Wird der zulässige Schwellenwert überschritten, wird der Handel ausgesetzt und schwebende Orders werden gelöscht, um Sie vor schlechter Ausführung zu schützen. Diese Daten werden im Chart angezeigt.

Erweitertes Risikomanagement

  • Zweistufiger Trailing-Stop: Dieses System schützt Ihre Gewinne zuverlässig.

    • Stufe 1: Das Trailing wird beim Erreichen eines minimalen Gewinns aktiviert und zieht den Stop Loss sicher auf das Break-even-Niveau nach.

    • Stufe 2: Nach dem Erreichen des Break-even-Niveaus wechselt der Trailing-Stop in einen aggressiveren Modus und zieht den Stop Loss mit einem größeren Schritt nach, um den Gewinn aus einer starken Bewegung zu maximieren.

  • Fester Stop Loss: Fungiert als solide Absicherung, die potenzielle Verluste effektiv begrenzt.

  • Maximaler Drawdown (MaxLossPercent): Ein intelligentes System, das alle offenen Positionen automatisch schließt, wenn die Verluste einen festgelegten Prozentsatz des maximalen Kapitals (Equity) überschreiten.

  • Zeitliche Handelsbeschränkungen: Der EA hat die Möglichkeit, das Öffnen neuer Orders nach einer bestimmten Tageszeit einzustellen, was hilft, den Handel in illiquiden oder risikoreichen Stunden zu vermeiden.

Flexible Lot-Größe

  • Der EA berechnet das Handelsvolumen automatisch proportional zum aktuellen Kapital der Kontos. Dies ermöglicht ein exponentielles Gewinnwachstum bei erfolgreichen Trades, während gleichzeitig ein konstantes Risikoniveau in Bezug auf die Kontogröße beibehalten wird. Sie können diese Logik über die Eingabeparameter leicht anpassen.

Testergebnisse

Die Testergebnisse, die mit 100%iger historischer Datenqualität auf MT5 durchgeführt wurden, sind über den Link zum Originalprodukt verfügbar.

Link zum Originalprodukt: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

Die Verwendung der MetaTrader 5-Plattform wird empfohlen. Aufgrund ihrer moderneren und robusteren Architektur kann der EA schneller und effizienter arbeiten, was für Strategien, die auf schnellen Marktbewegungen basieren, besonders wichtig ist.

Wichtige Risikohinweise

Der Handel mit diesem EA ist mit erhöhten Risiken verbunden. Handeln Sie nur mit einem Betrag, dessen Verlust Sie sich leisten können. Trotz guter Ergebnisse garantiert dieser EA, wie jedes Trading-Werkzeug, keine zukünftigen Gewinne. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen.

Live-Überwachung und Support

  • Live-Überwachung: Sie können die reale Leistung des EA und seine aktuellen Ergebnisse verfolgen, indem Sie unser Handelssignal abonnieren.

  • Benutzer-Support und Updates: Wir bieten umfassenden Benutzer-Support und arbeiten regelmäßig an Verbesserungen und Updates des EA, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Marktbedingungen und den Bedürfnissen der Trader entspricht.



