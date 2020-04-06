



Impuls VPS: Robot de Trading Automatizado

Impuls VPS es un Asesor Experto (EA) de trading completamente automatizado, diseñado y optimizado para la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Fue creado para aquellos que buscan una herramienta fiable para el trading algorítmico, basada en una estrategia de impulso, incluso para operar durante eventos de noticias como las Nóminas no Agrícolas (Non-Farm Payrolls).

Su lógica de ultra alta velocidad exige una latencia de conexión mínima, lo cual es de vital importancia para operar en cuentas reales. Su tarea principal es asegurar una conexión estable con un ping mínimo. En estas condiciones, el EA podrá procesar eficazmente los movimientos rápidos del mercado y demostrar resultados comparables a los presentados en la página del producto original. El EA ha sido sometido a exhaustivas pruebas en el Probador de Estrategias. Sin embargo, como cualquier herramienta de trading, requiere una verificación adicional en cuentas reales para una evaluación completa de su eficacia. Impuls VPS es adecuado tanto para traders principiantes como para inversores experimentados, ofreciendo una configuración flexible que permite adaptarlo a su estilo de trading y nivel de riesgo.

Características y Ventajas Principales

Total Compatibilidad con MetaTrader 4 (MT4): El EA está optimizado para funcionar en la plataforma MT4.

Estrictamente para EURUSD: Ha sido desarrollado y optimizado exclusivamente para operar con el par de divisas EURUSD.

Ideal para VPS: La lógica autónoma del EA ha sido diseñada específicamente para una operación ininterrumpida en un Servidor Privado Virtual (VPS) remoto.

Accesible para Todos: El EA puede comenzar a operar con un depósito de tan solo 2.5 USD, lo que permite probar el trading automatizado con un riesgo bajo. Para un rendimiento óptimo y estable, se recomienda un depósito a partir de 20 USD.

Eficaz Estrategia de Ruptura: El EA coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia predefinida del precio actual, lo que le permite aprovechar eficazmente los movimientos fuertes del mercado. Las órdenes inactivas se eliminan automáticamente.

Gestión de Posiciones Inteligente: Inmediatamente después de la activación de una orden, se establecen niveles configurables de Stop Loss y Take Profit. Esta característica protege la operación del deslizamiento (slippage) en el momento de su apertura, asegurando la ejecución precisa de sus condiciones de trading. Al activarse una orden, la orden pendiente opuesta se elimina.

Máxima Protección contra Deslizamiento: La lógica de nuestro sistema de trading, en combinación con un servidor VPS, está diseñada para minimizar el deslizamiento. Esto garantiza una ejecución de órdenes de alta precisión incluso en momentos de alta volatilidad, asegurando que se cumplan sus condiciones de trading.

Control de Calidad de Conexión (Ping): El EA monitorea continuamente la latencia de la comunicación con el servidor de trading. El robot tiene límites estrictos de latencia de transmisión de datos: hasta 1 ms para cuentas ECN y hasta 1.5 ms para cuentas PRO. Si se excede el umbral permitido, el trading se suspende y las órdenes pendientes se eliminan para protegerlo de una ejecución de baja calidad. Estos datos se visualizan en el gráfico.

Gestión Avanzada de Riesgos

Trailing Stop de Dos Etapas: Este sistema permite proteger sus ganancias de manera fiable. Etapa 1: El trailing se activa al alcanzar un beneficio mínimo, ajustando de forma segura el Stop Loss al nivel de punto de equilibrio (breakeven). Etapa 2: Después de alcanzar el punto de equilibrio, el trailing pasa a un modo más agresivo, ajustando el Stop Loss con un paso mayor para maximizar las ganancias de un movimiento direccional fuerte.

Stop Loss Estricto: Actúa como una salvaguarda sólida, limitando eficazmente las pérdidas potenciales.

Drawdown Máximo (MaxLossPercent): Un sistema inteligente que cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas si las pérdidas superan un porcentaje predeterminado del equity máximo.

Restricciones Horarias de Trading: El EA tiene la capacidad de dejar de abrir nuevas órdenes al alcanzar una hora específica del día, lo que ayuda a evitar operar durante horas de baja liquidez o alto riesgo.

Gestión Flexible del Lote

El EA calcula automáticamente el volumen de la operación en proporción al capital actual de la cuenta. Esto permite un crecimiento exponencial de las ganancias en operaciones exitosas, mientras se mantiene un nivel de riesgo constante en relación con el tamaño de su cuenta. Puede ajustar fácilmente esta lógica a través de los parámetros de entrada.

Resultados de Pruebas

Los resultados de las pruebas, realizadas con una calidad de datos históricos del 100% en MT5, están disponibles a través del enlace al producto original.

Enlace al producto original: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

Se recomienda utilizar la plataforma MetaTrader 5. Debido a su arquitectura más moderna y robusta, el EA puede operar de manera más rápida y eficaz, lo cual es especialmente crucial para estrategias basadas en movimientos rápidos del mercado.

Avisos Importantes sobre Riesgos

El trading con este EA conlleva riesgos elevados. Opere únicamente con la cantidad que pueda permitirse perder. A pesar de los buenos resultados, como cualquier herramienta de trading, este EA no garantiza ganancias futuras. Los resultados pasados no son una garantía de rendimientos futuros.

Monitoreo en Vivo y Soporte

Monitoreo en Vivo: Puede seguir el rendimiento real del EA y sus resultados actuales suscribiéndose a nuestra señal de trading.

Soporte al Usuario y Actualizaciones: Proporcionamos soporte completo a los usuarios y trabajamos regularmente en mejoras y actualizaciones del EA para que se adapte a las condiciones actuales del mercado y a las necesidades de los traders.



