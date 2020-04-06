Impuls VPS


Impuls VPS：自动化交易机器人

Impuls VPS 是一款专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台开发和优化的全自动化交易系统 (Expert Advisor, EA)。它专为寻求可靠算法交易工具的交易者设计，其核心基于脉冲策略，尤其适用于非农就业数据等重大新闻事件期间的交易。

该系统超高速的逻辑对连接延迟要求极低，这对于实盘账户交易至关重要。您的主要任务是确保稳定的连接并实现最小化的网络延迟（Ping）。在此条件下，该EA能够高效处理快速的市场波动，并展现出与原始产品页面所示结果相媲美的表现。 该 EA 已在策略测试器中进行了广泛测试。然而，与任何交易工具一样，它仍需要通过实盘账户的额外验证，以全面评估其有效性。Impuls VPS 适用于新手和经验丰富的投资者，提供灵活的设置，可根据您的交易风格和风险承受能力进行调整。

主要特点与优势

  • 完全兼容 MetaTrader 4 (MT4)： 该 EA 已针对 MT4 平台进行优化。

  • 专用于 EURUSD： 仅为欧元/美元货币对开发和优化。

  • 理想的 VPS 环境： EA 的自主逻辑专为在远程虚拟专用服务器 (VPS) 上不间断运行而设计。

  • 普适性： 该 EA 能够以低至 2.5 美元的账户资金启动，让您以较低风险尝试自动化交易。为获得最佳和稳定的性能，建议最低存款为 20 美元。

  • 高效的突破策略： EA 在当前市场价格的指定距离处挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，以有效利用强劲的市场动能。非活动订单将自动删除。

  • 稳健的头寸管理： 一旦订单被激活，系统会立即设置可自定义的止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。此功能可在建仓瞬间保护交易免受滑点影响，确保精确执行您的交易条件。当一个订单被触发时，与之相反方向的挂单将被删除。

  • 最大化滑点保护： 本交易系统的逻辑与 VPS 结合，旨在最大程度地减少滑点。即使在剧烈波动期间，这也能确保订单的超高精度执行，保证您的交易条件得到满足。

  • 连接质量控制 (Ping)： EA 持续监控与交易服务器的通信延迟。该机器人对数据传输延迟有严格限制：ECN 账户最高 1 毫秒，PRO 账户最高 1.5 毫秒。如果超过允许的阈值，交易将被暂停，同时挂单将被删除，以防止您因质量不佳的执行而蒙受损失。这些数据会在图表上显示。

高级风险管理

  • 两阶段追踪止损 (Trailing Stop)： 此系统能够可靠地保护您的利润。

    • 第一阶段： 达到最小盈利后启动追踪，将止损位可靠地移动至盈亏平衡点。

    • 第二阶段： 达到盈亏平衡点后，追踪止损进入更激进的模式，以更大的步长追踪止损位，从而最大化利用强劲的单边行情。

  • 硬性止损 (Hard Stop Loss)： 作为坚实的保障，有效限制潜在亏损。

  • 最大回撤 (MaxLossPercent)： 一种智能系统，当亏损超过最大净值的设定百分比时，将自动平仓所有持仓。

  • 交易时间限制： 该 EA 能够设置为在特定时间后停止建新仓，以避免在流动性不足或高风险时段进行交易。

灵活的仓位管理

  • 该 EA 会根据当前账户净值自动按比例计算交易手数。这使得在交易成功时能够实现指数级利润增长，同时保持与账户规模恒定的风险水平。您可以通过输入参数轻松配置此逻辑。

测试结果

在 MT5 上以 100% 历史数据质量进行的测试结果，可通过原始产品链接获取。

原始产品链接： https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

推荐使用 MetaTrader 5 平台。由于其更现代化和稳健的架构，该 EA 能够运行得更快、更高效，这对于基于快速市场波动的策略尤为关键。

重要风险免责声明

使用此 EA 进行交易伴随着更高的风险。请仅使用您能承受损失的资金进行交易。尽管过往结果良好，但与任何交易工具一样，该 EA 不保证未来的盈利。过往业绩不代表未来表现。

实盘监控与支持

  • 实盘监控： 您可以订阅我们的交易信号，实时追踪该 EA 的实际运行情况和当前结果。

  • 用户支持与更新： 我们提供全面的用户支持，并定期对该 EA 进行改进和更新，以确保其符合当前市场条件和交易者的需求。





AI Night GBPUSD
Roman Mamonov
专家
Advisor AI Night GBPUSD - 基于神经网络的夜间剥头皮交易者，专为金融市场的自动化交易而设计，重点是夜间剥头皮。 倒卖是一种短期交易策略，机器人试图从短期价格变化中获取微薄利润。 顾问的初始成本为 190 美元，前 10 份，下一次价格变动为 490 美元，顾问的最终成本为 1490 美元 该机器人的主要特征包括： 1.使用神经网络： • 该机器人使用神经网络来分析大量有关价格、交易量和其他市场参数的数据。 神经网络可以从历史数据中学习，并识别使用传统技术指标无法始终识别的复杂依赖关系和模式。 2.夜间活动： • 该机器人专为夜间交易而设计，此时市场波动较小且受某些模式影响。 3. 倒卖策略： • 机器人将进行快速交易，捕捉最细微的价格变化。 为此，他可以使用较小的止盈和止损水平来最大程度地降低风险。 4、适应性： • 机器人被配置为自动适应不断变化的市场条件。 例如，他可以根据当前的波动性或影响市场的其他因素来调整策略的参数。 5、风险管理： • 该机器人包括风险管理策略，例如限制头寸规模、设置损失限额以及其他最小化损失的方法。 6、市场监测： • 机器人持
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
专家
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Two Kids
Natalya Sopina
专家
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
专家
ForExMachina 2 – The Quantitative Volatility Engine Automated Price Action Trading | Trend-Following Breakouts | Smart Recovery (Precision Engineered for XAUUSD & Volatile Forex Pairs) Trading with Machine Precision Stop relying on lagging indicators. ForExMachina  2 is a next-generation trading robot designed to exploit the one constant in the financial markets: Volatility . Built specifically for the MetaTrader 4 platform, ForExMachina ignores market noise. Instead, it utilizes a proprietary
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
专家
一木3D 该Ea交易基于Ichimoku指标，使用3个老屏幕的原理。 此Ea交易有4种类型的开仓交易: 1是当有相同的买入或卖出信号3时间帧 2-这是2个时间框架具有相同的买入信号，1个时间框架具有相同的卖出信号，反之亦然 3-这是当1时间框架是买入信号，2时间框架是卖出信号，反之亦然 4-这是当1时间帧信号买入平均时间帧卖出和3时间帧买入 魔法=2021 "Ichimoku"指标设置 Tenkan=9; 客君=26; Senkou=52; 经典退出=真; "设置资金管理"; 固定百分比=1; 1选项=true; SL=100; TP=450; 2选项=true; SL=150; TP=450; 3选项=true; SL=150; TP=450; 4选项=true; SL=150; TP=450; 平均时间周期=240; 较高时间段的周期=1440;
Eursgd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
专家
ESSEA is a EURSGD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:   32% Spread:   5 pips Net Profit:   23% per year Low risk:   $400 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.03 lot size The EA is installe
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
专家
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
专家
This Expert Advisor is designed for effective investment management and medium-term trading. Unlike the Butterfly Platinum version, it uses the Martingale system. If the previous trade was closed at a loss, the next lot will be equal to the last lot multiplied by MultiplierLots. Every trade is protected by stop loss. Only one market order can be opened at a time. It works using pending (Stop, Limit) or market orders depending on the parameters specified. The trailing stop levels can be set in pi
Forex mastery minute scalper
Nardus Van Staden
专家
The Minute Scalper runs on the 1 min timeframe. It executes trades based on the BB,ATR,MACD,RSI Levels. The software will open and close trades and revert from trading if levels are not met. The EA is not aggressive, trades on Medium risk setting. Keep the settings as they are for small accounts under 200USD, for accounts bigger than 200USD, increase the lot size by 0.1 for every 100USD above the preferred account size. Forward tested in the market and the profitability percentage came out at 72
Grid Wizard EA
Zakri Bin Othman
专家
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you want. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Grid Wizard EA has 4 built-in strategies that are really powerful. This EA is a winner EA. It can work on every symbol and timeframe, preferably H1. Tests show it was profitable since 2010. Entry Mode: Both Directions, Same Basket - This strategy opens buy and sell trades at the same time, they are closed together. Both Directions, S
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
专家
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
专家
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Trade every day
Andrey Kozak
专家
Automatic analytical trading robot scalper. Thanks to a complex, multi-fractional algorithm of reverse impulses, this robot accurately determines the price reversal points. At these points, the robot opens pending orders at a distance of a volatile wave in order to determine the exact price movement with great accuracy. If the price breaks through the pending order, the robot starts to accompany the deal with all available virtual instruments: stop loss, take profit, trailing stop, virtual modu
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
专家
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Trading Robot for Forex, Gold EA (XAUUSD) and Crypto ℹ️ℹ️ Main info and results in MT5 version : Check it out here ℹ️ℹ️ Stop watching charts. Start living your life. You didn’t get into trading to be chained to a screen. You got into it for freedom: time freedom, flexibility, and peace of mind. DoIt Alpha Pulse AI is built for traders who want automated execution powered by real AI models, with serious risk controls and transparent live tracking. PRI
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对
ArazMomentum
Mahmoud Karkeh Abadi
专家
The price will increase by $ 1 per day or reach a maximum of $ 300 This is not a marketing technique, it is just an incentive for you to value your time more There is an important but very simple rule To succeed in any market, this condition must be met            ️ Minimum Winrate = 1 / (1 + Reward:Risk) So how can we use this condition? The first step is to choose the ratio of profit to loss I like the value 1 How to determine the amount of stop loss and take profit? I will teach you a
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
专家
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Doctor
Andrey Kolmogorov
专家
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Phase10 EA
Antonios Mitsonis
专家
Phase10 embodies an advanced grid system that has successfully operated on real accounts. Unlike the typical practice of retrofitting systems to historical data, Phase10 was purposefully designed to exploit existing market inefficiencies. This sets it apart from basic trial-and-error approaches that merely rely on grid strategies. Instead, Phase10 strategically harnesses genuine market mechanics to achieve a consistent monthly profit range of 4-8%, accompanied by low drawdown. Supported curre
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
专家
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
DYJ GlobalTradeGameTheoryAlligator
Daying Cao
专家
DYJ GlobalTradeGameTheory(Alligator) 是基于  Alligator  指标的EA. 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 Alligator 推荐 市场进入条件： 多头:  Lips#1 > Teeth#1 与 Teeth#1 > Jaws#1 空头:  Lips#1 < Teeth#1 与 Teeth#1 < Jaws#1 它还使用了 Laguerre 滤波器过滤假信号. 我们现在将对每种货币的未来应用了博弈论策略，而不是历史价格图。这是一个更高的层次。动态市场博弈理论是决定货币对开仓后结果一个关键因素，你在任何其他货币强度信号指标中都找不到的！这是一个非常独特的功能。动态市场博弈论策略是基于整个市场活动（全部35对）。 这个EA可以通过我的数学算法修正未来的损失率。 EA的新闻交易是基于经典   动态市场博弈论策略 的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作
Audnzd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
专家
ANSEA is a AUDNZD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:  27 % Spread:   5 pips Net Profit:  15 % per year Low risk:   $200 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.07 lot size The EA is installe
Titan Gold
Marco De Donno
专家
50% off for a limited time!!!    Ideal Set  <------- Warning Live Account :  https://www.mql5.com/en/signals/2290123?source=Site+Signals+My Golden Titan is an automated system developed on the basis of Price Action trading strategies for direct interaction with the market price. Golden Titan has 7 different strategies already build in, that work seamlessly together.  The result is a very stable growth curve, with some losses here and there as well (but at least not manipulated to trick you.)
Sense Pro
Eduard Serousov
专家
Sense Pro   - a highly customizable Expert Advisor for MetaTrader terminals that uses a grid trading algorithm. It works simultaneously in 2 directions: along the trend and against the trend. Trading in the direction of the trend works on the principle of closing profitable positions using Take Profit or Trailing Stop (configurable in the settings). Trading in the direction against the trend works by opening averaging orders to close losing positions at a profit. The EA has a wide range of se
Sinless
Andrey Kolmogorov
专家
A mathematical multicurrency trading system based on the principle of a neural network. It uses a general database of algorithms "S1M1" consisting of the most stable trading algorithms in its work. Before getting into the "S1М1" general database of algorithms, each block of conditions has passed the testing for stability with the identification of certain market dependencies for that block. A network created in such a way allows the EA to automatically select the most optimal variant of response
Unicorn XU
Andrii Garkusha
专家
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
专家
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Trend BtD
Roman Meskhidze
专家
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jesko EA – Jesko 是一款基于 多年验证过的策略 构建的特别智能交易顾问（EA）。 它已经在 真实账户中测试过 ，并且长期表现为 盈利稳定、低风险 。 现在，我们决定将它对所有交易者开放。 Signal live     四个月的真实账户  安装简单  适用于任何经纪商（推荐 ECN 账户）  最低入金：100 美元  24/7 全天候支持  购买一次 Jesko – 免费获得我们的其他产品！ 1,5分钟：黄金 用于回测：请确保图表上不会出现 INCORRECT 。 如果出现，必须更改设置。 这些选项只有 True/False —— 调整直到图表上出现绿色 OK ，表示一切正常。 输入参数说明 通用设置 AccountType – 选择账户类型 (普通账户 / ECN / 其他)。 RiskMode – 风险管理模式 (低风险 / 中风险 / 高风险)。 手数与风险控制 FixedLotSize – 固定手数大小 (默认: 0.01)。 MaxDailyTrades – 每日最大交易次数 (默认: 1000)。 DailyProfitLimit – 每日盈利目标，达到后
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 实时信号 >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   点击 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
专家
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
专家
深度学习重塑黄金交易,智能化助手如园丁般打理交易花园。"黄金花园"EA采用 深度学习智能技术,20年数据训练,大幅提升策略表现。有了它,交易更轻松智能,让我们携手开启智能化时代,将交易变成幸福花园。这将是专属你的Gold Garden Steward 。  MT5 版本 : Gold Garden MT5 618大促，限时优惠200$ 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“TrendMaster FX”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 风险设置： 默认为中等风险，ea有多个风险设置，安全可控。谨慎的朋友可以从低风险值开始熟悉使用。 购买后： 用户手册：   点击查看手册 建议给我们发私信以获取最新注意事项或提示。 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。采用小手数大波动策略，轻松应对新闻行情，尽可能减少账号的风险。安全且高效。 致力于持续改进： 我们致力于不断优化和增强我们的 EA，以提供最佳的交易体验。选择我们的专家顾问意味着您投资于一个拥有专门研究和开发支持的产品。性能在未来将趋势提升。 关于反
Swap Master MT4
Thang Chu
专家
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
专家
GoldZ AI – XAUUSD黄金交易高级智能EA GoldZ AI是专为XAUUSD(黄金)设计的系统化交易智能EA,利用价格行为分析、趋势识别和基于交易时段的交易逻辑。 交易方法 GoldZ AI专注于关键交易时段(亚洲收盘、伦敦开盘、纽约开盘),识别支撑位和阻力位的潜在突破机会。EA通常每天最多执行1-2笔交易,在活跃市场时段瞄准高概率设置。 主要功能 价格行为分析 – 基于支撑/阻力位突破和市场结构识别交易机会 恢复管理系统 – 包含可调节的风险恢复机制,配置可调整的倍数设置 趋势过滤 – 结合方向性分析来过滤交易信号 新闻感知 – 与Forex Factory日历集成,避免低影响交易时段 GMT自动检测 – 在实盘交易中自动调整至经纪商GMT时区;策略测试可手动设置GMT 技术规格 交易品种:XAUUSD(黄金) 时间周期:M5 最低资金:$100 经纪商:兼容大多数经纪商(推荐Raw点差/ECN) 推荐杠杆:1:500或更高 VPS:推荐使用以获得最佳性能 风险披露 不使用网格交易或对冲策略 使用仓位管理和恢复机制 - 适当的风险管理至关重要 适用于个人账户和资金交易项
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损（Stop Loss），并遵循“一次信号，只开
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
专家
仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。 实时信号 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
专家
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
专家
“BlackCat Grid”是一款专为MetaTrader 4平台开发的自动交易顾问（智能交易系统），专注于网格交易策略。它旨在实现外汇市场的自动交易，最大限度地减少人工干预的需求。 完整列表可 在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller 工作原理 该EA会根据预设的步长和手数开立一系列订单。当价格朝某个方向移动时，EA会朝该方向开立新的订单，从而增加整体仓位。当价格反转时，EA会平掉所有订单并获利。这样就形成了一个订单网格，您可以平均入场价格，并在价格回落到预期方向时平掉所有仓位获利。这款EA巧妙地融合了趋势过滤器、精心设计的平均价格网格和灵活的资金管理功能，让您能够对包括外汇货币对、黄金（XAUUSD）和动态指数在内的多种交易品种进行快速剥头皮交易和悠闲的波段交易。 凭借对市场波动的智能适应能力，该交易顾问展现出应对突发波动和不可预测新闻事件的韧性。其算法会仔细分析当前市场状况，动态调整交易参数，以优化盈利能力并最大限度地降低风险。该顾问还配备了一系列高级指标，能够识别潜在趋势和反转点，为交易者提供有价值的信号，
DualGrid MT4
DRT Circle
专家
DualGrid 智能交易系统 DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 实时信号： 点击此处 售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元 战略架构 EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔） 第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。 EA Two – 超级延迟网格（固定马
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
专家
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Ping
Vagif Shabanov
实用工具
Ping：您可靠交易的必备工具 您的互联网服务提供商和VPS都承诺连接稳定，但您真的能相信他们吗？在这个分秒必争的世界里，缓慢或不稳定的连接可能导致错失利润或遭受损失。 Ping 允许您： 做出明智的决定 ：直观地比较不同VPS服务器和经纪商的速度，为您的策略选择最快、最可靠的连接。 排除风险 ：特别适用于剥头皮交易者和高频交易者，因为订单执行速度直接影响结果。 识别问题 ：快速发现您的互联网或VPS何时出现故障，并在影响您的交易之前做出反应。 无妥协地工作 ：我们的脚本可在任何图表和时间框架上运行，且不与智能交易系统冲突。它旨在尽可能方便和不引人注目。 Ping脚本是专为MetaTrader 5终端设计的个人连接速度和可靠性监控器。它会立即显示您与经纪商服务器的当前ping值，让您始终根据精确的数据做出决策。 简单而有效。 安装只需几秒钟：只需将脚本拖放到任何图表上即可。不再需要复杂的设置。 不要让不稳定的连接影响您的交易。购买Ping，完全掌控您的速度。 截图和视频描述 1. 三张截图 — 一个证明：速度就是一切 这三张截图清晰地展示了为什么我们的Ping脚本是专业交易者的必备工具
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
专家
Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 智能交易系统 (2026 版) 展示十年稳定增长的盈利曲线。 本系统专为对回撤控制和风险管理有严格要求的交易者设计。 Impulse for VPS MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的、全自动高频动力交易机器人。其核心策略基于捕捉市场脉冲行情，并在利用 100% 历史数据质量进行的十年期回测中展现了持续稳定的利润增长，详见下文方案 5。 该系统完全独立运行，通过算法化交易即时响应市场波动，彻底排除人为情绪干扰。本系统针对 EURUSD 货币对进行了深度优化。为发挥最大效能，要求在低延迟 (Ping) 的专用 VPS 服务器上不间断运行。Impulse for VPS MT5 既适用于初级交易者，也适用于寻求投资组合多元化的资深投资者。最低启动资金为 $2.5 USD（为保障运行稳定，建议起始资金为 $20 USD 及以上）。 核心特性与功能 突破策略： EA 在距离现价特定点位处部署 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。一旦其中一个订单被激活，系统将自动撤销反向订单。 滑点保护机制：
Ping MT4
Vagif Shabanov
实用工具
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
专家
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
专家
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
专家
非农就业数据（Non-Farm Payrolls BUY ）买入交易 该智能交易系统 (EA) 专为在非农就业数据（NFP）等重要经济新闻发布时交易欧元兑美元 (EURUSD) 货币对而设计。它是一个综合系统的一部分，该系统使用两个智能交易系统来从市场高波动性中获利。 开仓时机： 该智能交易系统在严格设定的时间点开立买入 (BUY) 头寸，与新闻发布时刻同步。 手数管理： 交易手数是自动计算的，可确保最大化利用可用资金。 负余额保护： 由于券商政策，该账户的亏损不会超过100%的本金。此功能可防止过度亏损，即使在出现价格跳空（price gap）的情况下也有效。 头寸管理： 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）在开仓后立即设置。 动态止盈： 在此阶段，追踪止损（trailing stop）充当浮动止盈，它没有固定的目标。它会随着价格动态移动，让您在不被预设出场点限制的情况下，最大程度地捕捉市场动能。 该智能交易系统旨在与另一个开立卖出 (SELL) 头寸的智能交易系统配合使用。 https://www.mql5.com/ru/market/product/148
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
专家
Non-Farm Payrolls Sell 该专家顾问（EA）专为在 Non-Farm Payrolls (NFP) 等重大经济新闻发布时交易欧元/美元（EURUSD）货币对而设计。它是一个双专家顾问系统的一部分，旨在利用市场的高波动性获利。 交易执行 : 该EA会在严格设定的时间点，与新闻发布同步，开设一个 卖出 （SELL）交易。 手数管理 : 交易手数会自动计算，以确保对可用资金的最大化利用。 负余额保护 : 基于经纪商的政策，账户的亏损将不会超过100%的存款。此功能可作为防止过度亏损的保障，即使在出现价格跳空的情况下也是如此。 头寸管理 : 止损和止盈水平会在交易执行后立即建立。 盈利头寸会通过追踪止损进行管理，以锁定已积累的利润。 该专家顾问旨在与另一个开设 买入 交易的EA配合使用: https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page 。因此，当价格向任一方向急剧波动时，其中一个专家顾问能够产生可观的利润。 重要风险免责声明 使用该专家顾问进行交易涉及更高风
