



Impuls VPS：自动化交易机器人

Impuls VPS 是一款专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台开发和优化的全自动化交易系统 (Expert Advisor, EA)。它专为寻求可靠算法交易工具的交易者设计，其核心基于脉冲策略，尤其适用于非农就业数据等重大新闻事件期间的交易。

该系统超高速的逻辑对连接延迟要求极低，这对于实盘账户交易至关重要。您的主要任务是确保稳定的连接并实现最小化的网络延迟（Ping）。在此条件下，该EA能够高效处理快速的市场波动，并展现出与原始产品页面所示结果相媲美的表现。 该 EA 已在策略测试器中进行了广泛测试。然而，与任何交易工具一样，它仍需要通过实盘账户的额外验证，以全面评估其有效性。Impuls VPS 适用于新手和经验丰富的投资者，提供灵活的设置，可根据您的交易风格和风险承受能力进行调整。

主要特点与优势

完全兼容 MetaTrader 4 (MT4)： 该 EA 已针对 MT4 平台进行优化。

专用于 EURUSD： 仅为欧元/美元货币对开发和优化。

理想的 VPS 环境： EA 的自主逻辑专为在远程虚拟专用服务器 (VPS) 上不间断运行而设计。

普适性： 该 EA 能够以低至 2.5 美元的账户资金启动，让您以较低风险尝试自动化交易。为获得最佳和稳定的性能，建议最低存款为 20 美元。

高效的突破策略： EA 在当前市场价格的指定距离处挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，以有效利用强劲的市场动能。非活动订单将自动删除。

稳健的头寸管理： 一旦订单被激活，系统会立即设置可自定义的止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。此功能可在建仓瞬间保护交易免受滑点影响，确保精确执行您的交易条件。当一个订单被触发时，与之相反方向的挂单将被删除。

最大化滑点保护： 本交易系统的逻辑与 VPS 结合，旨在最大程度地减少滑点。即使在剧烈波动期间，这也能确保订单的超高精度执行，保证您的交易条件得到满足。

连接质量控制 (Ping)： EA 持续监控与交易服务器的通信延迟。该机器人对数据传输延迟有严格限制：ECN 账户最高 1 毫秒，PRO 账户最高 1.5 毫秒。如果超过允许的阈值，交易将被暂停，同时挂单将被删除，以防止您因质量不佳的执行而蒙受损失。这些数据会在图表上显示。

高级风险管理

两阶段追踪止损 (Trailing Stop)： 此系统能够可靠地保护您的利润。 第一阶段： 达到最小盈利后启动追踪，将止损位可靠地移动至盈亏平衡点。 第二阶段： 达到盈亏平衡点后，追踪止损进入更激进的模式，以更大的步长追踪止损位，从而最大化利用强劲的单边行情。

硬性止损 (Hard Stop Loss)： 作为坚实的保障，有效限制潜在亏损。

最大回撤 (MaxLossPercent)： 一种智能系统，当亏损超过最大净值的设定百分比时，将自动平仓所有持仓。

交易时间限制： 该 EA 能够设置为在特定时间后停止建新仓，以避免在流动性不足或高风险时段进行交易。

灵活的仓位管理

该 EA 会根据当前账户净值自动按比例计算交易手数。这使得在交易成功时能够实现指数级利润增长，同时保持与账户规模恒定的风险水平。您可以通过输入参数轻松配置此逻辑。

测试结果

在 MT5 上以 100% 历史数据质量进行的测试结果，可通过原始产品链接获取。

原始产品链接： https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

推荐使用 MetaTrader 5 平台。由于其更现代化和稳健的架构，该 EA 能够运行得更快、更高效，这对于基于快速市场波动的策略尤为关键。

重要风险免责声明

使用此 EA 进行交易伴随着更高的风险。请仅使用您能承受损失的资金进行交易。尽管过往结果良好，但与任何交易工具一样，该 EA 不保证未来的盈利。过往业绩不代表未来表现。

实盘监控与支持