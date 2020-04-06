Impuls VPS: 自動売買ロボット

Impuls VPSは、MetaTrader 4（MT4）プラットフォーム向けに開発・最適化された、完全に自動化された取引エキスパートアドバイザー（EA）です。これは、非農業部門雇用者数（Non-Farm Payrolls）を含むニュース時の取引にも対応した、インパルス戦略に基づいたアルゴリズム取引のための信頼性の高いツールを求めるトレーダー向けに作られています。

その超高速なロジックは、最小限の接続遅延を必要とし、これはリアル口座での取引において非常に重要です。あなたの主な任務は、最小限のPingを持つ安定した接続を確保することです。これにより、EAは市場の急激な動きを効率的に処理し、元の製品ページで提示されているものに匹敵する結果を示すことができます。 このEAは、ストラテジーテスターで広範なテストを受けています。しかし、他の取引ツールと同様に、その有効性を完全に評価するためには、リアル口座での追加検証が必要です。Impuls VPSは、初心者トレーダーから経験豊富な投資家まで適しており、自身の取引スタイルやリスクレベルに合わせて調整できる柔軟な設定を提供します。

主な特徴と利点

MetaTrader 4 (MT4)との完全な互換性: このEAは、MT4プラットフォームで動作するように最適化されています。

EURUSD専用: EURUSD通貨ペアでの取引に特化して開発および最適化されています。

VPSに最適: EAの自律的なロジックは、リモートのバーチャルプライベートサーバー（VPS）上での中断のない運用を特に考慮して設計されています。

すべての人に利用可能: このEAは、わずか2.5米ドルの証拠金から取引を開始でき、低リスクで自動取引を試すことができます。最適かつ安定したパフォーマンスのためには、20米ドルからの証拠金が推奨されます。

効果的なブレイクアウト戦略: EAは、現在の価格から指定された距離にペンディングオーダー（Buy StopおよびSell Stop）を配置し、市場の強い動きを効果的に利用します。非アクティブなオーダーは自動的に削除されます。

精度の高いポジション管理: 一つのオーダーがアクティブ化された後、すぐにカスタマイズ可能なストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）レベルが設定されます。この機能は、建玉の瞬間にスリッページから取引を保護し、指定された取引条件を正確に実行します。一つのオーダーがアクティブ化されると、反対側のペンディングオーダーは削除されます。

スリッページからの最大限の保護: 当社の取引システムのロジックは、VPSと連携してスリッページを最小限に抑えるように設計されています。これにより、高いボラティリティの中でも超精密なオーダー執行を保証し、あなたの取引条件が確実に満たされるようにします。

接続品質管理（Ping）： EAは、取引サーバーとの通信遅延を継続的に監視します。このロボットには、データ伝送遅延に関する厳しい制限があります。ECN口座では最大1ミリ秒、PRO口座では最大1.5ミリ秒です。許容される閾値を超えた場合、取引は一時停止され、ペンディングオーダーは削除され、質の悪い執行からあなたを保護します。このデータはチャートに表示されます。

高度なリスク管理

2段階のトレーリングストップ: このシステムは、利益を確実に保護します。 第1段階: 最小限の利益に達するとトレーリングが開始され、ストップロスを損益分岐点まで確実に引き上げます。 第2段階: 損益分岐点に達した後、トレーリングはより積極的なモードに移行し、ストップロスをより大きなステップで引き上げ、強い方向性のある動きからの利益を最大化します。

厳格なストップロス: 信頼できる安全策として機能し、潜在的な損失を効果的に制限します。

最大ドローダウン（MaxLossPercent）： 損失が最大エクイティの指定されたパーセンテージを超えた場合、すべてのオープンポジションを自動的にクローズするインテリジェントなシステムです。

取引時間制限: このEAは、特定の時間に達した後に新規オーダーのオープンを停止する機能を持ち、流動性が低いまたは高リスクな時間帯での取引を回避するのに役立ちます。

柔軟なロット管理

EAは、現在の口座証拠金に比例して取引ロットサイズを自動的に計算します。これにより、取引が成功した場合に利益が指数関数的に成長することを可能にし、同時に口座サイズに対するリスクレベルを一定に保ちます。このロジックは、入力パラメータを通じて簡単にカスタマイズできます。

テスト結果

MT5で100%のヒストリカルデータ品質で実施されたテスト結果は、元の製品へのリンクから入手できます。

元の製品へのリンク: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

MetaTrader 5プラットフォームの使用を推奨します。そのより現代的で堅牢なアーキテクチャにより、EAはより速く、より効率的に動作することができ、これは市場の急激な動きに基づいた戦略にとって特に重要です。

リスクに関する重要な注意点

このEAを用いた取引は、高いリスクを伴います。失っても生活に支障のない金額でのみ取引を行ってください。良好な結果が出ていますが、他の取引ツールと同様に、このEAは将来の利益を保証するものではありません。過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。

ライブ監視とサポート

ライブ監視: 当社の取引シグナルを購読することで、EAの実際のパフォーマンスと現在の結果を追跡できます。

ユーザーサポートとアップデート: 当社は完全なユーザーサポートを提供し、EAが現在の市場状況とトレーダーのニーズに適合するように、定期的に改善とアップデートを行っています。



