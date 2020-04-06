Impuls VPS

Impuls VPS: 自動売買ロボット

Impuls VPSは、MetaTrader 4（MT4）プラットフォーム向けに開発・最適化された、完全に自動化された取引エキスパートアドバイザー（EA）です。これは、非農業部門雇用者数（Non-Farm Payrolls）を含むニュース時の取引にも対応した、インパルス戦略に基づいたアルゴリズム取引のための信頼性の高いツールを求めるトレーダー向けに作られています。

その超高速なロジックは、最小限の接続遅延を必要とし、これはリアル口座での取引において非常に重要です。あなたの主な任務は、最小限のPingを持つ安定した接続を確保することです。これにより、EAは市場の急激な動きを効率的に処理し、元の製品ページで提示されているものに匹敵する結果を示すことができます。 このEAは、ストラテジーテスターで広範なテストを受けています。しかし、他の取引ツールと同様に、その有効性を完全に評価するためには、リアル口座での追加検証が必要です。Impuls VPSは、初心者トレーダーから経験豊富な投資家まで適しており、自身の取引スタイルやリスクレベルに合わせて調整できる柔軟な設定を提供します。

主な特徴と利点

  • MetaTrader 4 (MT4)との完全な互換性: このEAは、MT4プラットフォームで動作するように最適化されています。

  • EURUSD専用: EURUSD通貨ペアでの取引に特化して開発および最適化されています。

  • VPSに最適: EAの自律的なロジックは、リモートのバーチャルプライベートサーバー（VPS）上での中断のない運用を特に考慮して設計されています。

  • すべての人に利用可能: このEAは、わずか2.5米ドルの証拠金から取引を開始でき、低リスクで自動取引を試すことができます。最適かつ安定したパフォーマンスのためには、20米ドルからの証拠金が推奨されます。

  • 効果的なブレイクアウト戦略: EAは、現在の価格から指定された距離にペンディングオーダー（Buy StopおよびSell Stop）を配置し、市場の強い動きを効果的に利用します。非アクティブなオーダーは自動的に削除されます。

  • 精度の高いポジション管理: 一つのオーダーがアクティブ化された後、すぐにカスタマイズ可能なストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）レベルが設定されます。この機能は、建玉の瞬間にスリッページから取引を保護し、指定された取引条件を正確に実行します。一つのオーダーがアクティブ化されると、反対側のペンディングオーダーは削除されます。

  • スリッページからの最大限の保護: 当社の取引システムのロジックは、VPSと連携してスリッページを最小限に抑えるように設計されています。これにより、高いボラティリティの中でも超精密なオーダー執行を保証し、あなたの取引条件が確実に満たされるようにします。

  • 接続品質管理（Ping）： EAは、取引サーバーとの通信遅延を継続的に監視します。このロボットには、データ伝送遅延に関する厳しい制限があります。ECN口座では最大1ミリ秒、PRO口座では最大1.5ミリ秒です。許容される閾値を超えた場合、取引は一時停止され、ペンディングオーダーは削除され、質の悪い執行からあなたを保護します。このデータはチャートに表示されます。

高度なリスク管理

  • 2段階のトレーリングストップ: このシステムは、利益を確実に保護します。

    • 第1段階: 最小限の利益に達するとトレーリングが開始され、ストップロスを損益分岐点まで確実に引き上げます。

    • 第2段階: 損益分岐点に達した後、トレーリングはより積極的なモードに移行し、ストップロスをより大きなステップで引き上げ、強い方向性のある動きからの利益を最大化します。

  • 厳格なストップロス: 信頼できる安全策として機能し、潜在的な損失を効果的に制限します。

  • 最大ドローダウン（MaxLossPercent）： 損失が最大エクイティの指定されたパーセンテージを超えた場合、すべてのオープンポジションを自動的にクローズするインテリジェントなシステムです。

  • 取引時間制限: このEAは、特定の時間に達した後に新規オーダーのオープンを停止する機能を持ち、流動性が低いまたは高リスクな時間帯での取引を回避するのに役立ちます。

柔軟なロット管理

  • EAは、現在の口座証拠金に比例して取引ロットサイズを自動的に計算します。これにより、取引が成功した場合に利益が指数関数的に成長することを可能にし、同時に口座サイズに対するリスクレベルを一定に保ちます。このロジックは、入力パラメータを通じて簡単にカスタマイズできます。

テスト結果

MT5で100%のヒストリカルデータ品質で実施されたテスト結果は、元の製品へのリンクから入手できます。

元の製品へのリンク: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

MetaTrader 5プラットフォームの使用を推奨します。そのより現代的で堅牢なアーキテクチャにより、EAはより速く、より効率的に動作することができ、これは市場の急激な動きに基づいた戦略にとって特に重要です。

リスクに関する重要な注意点

このEAを用いた取引は、高いリスクを伴います。失っても生活に支障のない金額でのみ取引を行ってください。良好な結果が出ていますが、他の取引ツールと同様に、このEAは将来の利益を保証するものではありません。過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。

ライブ監視とサポート

  • ライブ監視: 当社の取引シグナルを購読することで、EAの実際のパフォーマンスと現在の結果を追跡できます。

  • ユーザーサポートとアップデート: 当社は完全なユーザーサポートを提供し、EAが現在の市場状況とトレーダーのニーズに適合するように、定期的に改善とアップデートを行っています。



おすすめのプロダクト
AI Night GBPUSD
Roman Mamonov
エキスパート
Advisor AI Night GBPUSD - 夜間のスキャルピングに重点を置き、金融市場での自動取引用に設計されたニューラル ネットワークに基づくナイト スキャルパーです。 スキャルピングは、ボットが短期間の価格変動から小さな利益を獲得しようとする短期取引戦略です。 アドバイザーの初期費用は 190 ドル、最初の 10 部、次の価格変更は 490 ドル、アドバイザーの最終費用は 1490 ドルです ボットの主な特徴は次のとおりです。 1. ニューラルネットワークの使用: • ボットはニューラル ネットワークを使用して、価格、出来高、その他の市場パラメータに関する大量のデータを分析します。 ニューラル ネットワークは履歴データから学習し、従来のテクニカル指標では常に特定できない複雑な依存関係やパターンを特定できます。 2.夜のアクティビティ: • ボットは、市場の変動が少なく、特定のパターンの影響を受ける可能性がある夜間の取引に特化して設計されています。 3. スキャルピング戦略: • ボットは迅速な取引を実行し、わずかな価格の変化を捉えます。 これを行うには、小さなテイクプロフ
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
エキスパート
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Two Kids
Natalya Sopina
エキスパート
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
エキスパート
ForExMachina 2 – The Quantitative Volatility Engine Automated Price Action Trading | Trend-Following Breakouts | Smart Recovery (Precision Engineered for XAUUSD & Volatile Forex Pairs) Trading with Machine Precision Stop relying on lagging indicators. ForExMachina  2 is a next-generation trading robot designed to exploit the one constant in the financial markets: Volatility . Built specifically for the MetaTrader 4 platform, ForExMachina ignores market noise. Instead, it utilizes a proprietary
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
エキスパート
一目均衡表3 この専門のIchimoku指標の原理を利用した3Elder画面があります。 このExpert Advisorには4種類のオープニングトレードがあります: 1は、3つの時間枠に同じ買いまたは売りシグナルがあるときです 2-これは、2つの時間枠が同じ買いシグナルを持ち、1つの時間枠が同じ売りシグナルを持っている場合、またはその逆の場合です 3-これは、1時間枠が買いシグナルであり、2時間枠が売りシグナルであるか、またはその逆である場合です 4-これは、1時間枠信号が販売する平均時間枠で購入し、3時間枠が購入するときです マジック=2021 "一目均衡表"のインジケーター設定 天観=9; きじゅん=26; センコウ=52; クラシック終了=true; "マネーマネジメントの設定"; 固定パーセンテージ=1; 1オプション=true; SL=100; TP=450; 2オプション=true; SL=150; TP=450; 3オプション=true; SL=150; TP=450; 4オプション=true; SL=150; TP
Eursgd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
エキスパート
ESSEA is a EURSGD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:   32% Spread:   5 pips Net Profit:   23% per year Low risk:   $400 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.03 lot size The EA is installe
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
エキスパート
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This Expert Advisor is designed for effective investment management and medium-term trading. Unlike the Butterfly Platinum version, it uses the Martingale system. If the previous trade was closed at a loss, the next lot will be equal to the last lot multiplied by MultiplierLots. Every trade is protected by stop loss. Only one market order can be opened at a time. It works using pending (Stop, Limit) or market orders depending on the parameters specified. The trailing stop levels can be set in pi
Forex mastery minute scalper
Nardus Van Staden
エキスパート
The Minute Scalper runs on the 1 min timeframe. It executes trades based on the BB,ATR,MACD,RSI Levels. The software will open and close trades and revert from trading if levels are not met. The EA is not aggressive, trades on Medium risk setting. Keep the settings as they are for small accounts under 200USD, for accounts bigger than 200USD, increase the lot size by 0.1 for every 100USD above the preferred account size. Forward tested in the market and the profitability percentage came out at 72
Grid Wizard EA
Zakri Bin Othman
エキスパート
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you want. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Grid Wizard EA has 4 built-in strategies that are really powerful. This EA is a winner EA. It can work on every symbol and timeframe, preferably H1. Tests show it was profitable since 2010. Entry Mode: Both Directions, Same Basket - This strategy opens buy and sell trades at the same time, they are closed together. Both Directions, S
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
エキスパート
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
エキスパート
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Trade every day
Andrey Kozak
エキスパート
自動分析トレーディングロボットスカルパー。リバースインパルスの複雑なマルチフラクショナルアルゴリズムのおかげで、このロボットは価格の反転ポイントを正確に決定します。これらのポイントで、ロボットは、非常に正確に正確な価格変動を決定するために、揮発性の波の距離で保留中の注文を開きます。価格が保留中の注文を突破した場合、ロボットは利用可能なすべての仮想商品との取引を開始します：損失の停止、利益の取得、トレーリングストップ、利益/損失に達したときに注文を閉じるための仮想モジュール。ロボットは、トランザクションの最も効果的なロットサイズを自動的に計算します。これを行うために、ロボットは、残高のサイズ、現在の市場のボラティリティ、未決済注文の数、トレーリングストップとストップロスまでの距離を考慮した数式を使用します。手作業でそのようなデータを計算するには、多くの時間と労力を費やす必要があります。ロボットはほんの一瞬で自動アルゴリズムを使用してこれを行い、データの精度は手動計算よりもはるかに高くなります。 ロボットの利点： 毎日取引します。 利用可能なすべての時間枠で取引されます。 GBPUSD
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
エキスパート
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Trading Robot for Forex, Gold EA (XAUUSD) and Crypto ℹ️ℹ️ Main info and results in MT5 version : Check it out here ℹ️ℹ️ Stop watching charts. Start living your life. You didn’t get into trading to be chained to a screen. You got into it for freedom: time freedom, flexibility, and peace of mind. DoIt Alpha Pulse AI is built for traders who want automated execution powered by real AI models, with serious risk controls and transparent live tracking. PRI
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハンド
ArazMomentum
Mahmoud Karkeh Abadi
エキスパート
The price will increase by $ 1 per day or reach a maximum of $ 300 This is not a marketing technique, it is just an incentive for you to value your time more There is an important but very simple rule To succeed in any market, this condition must be met            ️ Minimum Winrate = 1 / (1 + Reward:Risk) So how can we use this condition? The first step is to choose the ratio of profit to loss I like the value 1 How to determine the amount of stop loss and take profit? I will teach you a
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
エキスパート
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Doctor
Andrey Kolmogorov
エキスパート
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Phase10 EA
Antonios Mitsonis
エキスパート
Phase10 embodies an advanced grid system that has successfully operated on real accounts. Unlike the typical practice of retrofitting systems to historical data, Phase10 was purposefully designed to exploit existing market inefficiencies. This sets it apart from basic trial-and-error approaches that merely rely on grid strategies. Instead, Phase10 strategically harnesses genuine market mechanics to achieve a consistent monthly profit range of 4-8%, accompanied by low drawdown. Supported curre
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
エキスパート
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
DYJ GlobalTradeGameTheoryAlligator
Daying Cao
エキスパート
The DYJ GlobalTradeGameTheory(Alligator)  is based on  Alligator   indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Alligator ： Market entry condition  BUY:  Lips#1 > Teeth#1 and Teeth#1 > Jaws#1 SELL: Lips#1 < Teeth#1 and Teeth#1 < Jaws#1 It also uses  Laguerre filtering false signals. We will now apply game theory strategy on the future of per currency instead of a price chart of history. This is one level higher. Dynamic Market game theory is a special feature of Advanced Curren
Audnzd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
エキスパート
ANSEA is a AUDNZD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:  27 % Spread:   5 pips Net Profit:  15 % per year Low risk:   $200 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.07 lot size The EA is installe
Titan Gold
Marco De Donno
エキスパート
50% off for a limited time!!!    Ideal Set  <------- Warning Live Account :  https://www.mql5.com/en/signals/2290123?source=Site+Signals+My Golden Titan is an automated system developed on the basis of Price Action trading strategies for direct interaction with the market price. Golden Titan has 7 different strategies already build in, that work seamlessly together.  The result is a very stable growth curve, with some losses here and there as well (but at least not manipulated to trick you.)
Sense Pro
Eduard Serousov
エキスパート
Sense Pro   - a highly customizable Expert Advisor for MetaTrader terminals that uses a grid trading algorithm. It works simultaneously in 2 directions: along the trend and against the trend. Trading in the direction of the trend works on the principle of closing profitable positions using Take Profit or Trailing Stop (configurable in the settings). Trading in the direction against the trend works by opening averaging orders to close losing positions at a profit. The EA has a wide range of se
Sinless
Andrey Kolmogorov
エキスパート
A mathematical multicurrency trading system based on the principle of a neural network. It uses a general database of algorithms "S1M1" consisting of the most stable trading algorithms in its work. Before getting into the "S1М1" general database of algorithms, each block of conditions has passed the testing for stability with the identification of certain market dependencies for that block. A network created in such a way allows the EA to automatically select the most optimal variant of response
Unicorn XU
Andrii Garkusha
エキスパート
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
エキスパート
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Trend BtD
Roman Meskhidze
エキスパート
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります ライブシグナル >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   クリック 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUS
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
エキスパート
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
エキスパート
深層学習が金の取引を再構築し、インテリジェントアシスタントが庭師のように取引の庭を手入れします。「ゴールドガーデン」EAは、深層学習の知的技術を採用し、20年分のデータトレーニングにより、戦略のパフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、取引がより簡単でインテリジェントになります。一緒にインテリジェント化の時代を切り開き、取引を幸せな庭園に変えましょう。これはあなただけのGold Garden Stewardになります。 MT5バージョン： Gold Garden MT5   618セール、期間限定で200ドル割引 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得ることができます。詳細についてはお問い合わせください。 現在の発売記念価格は699ドルで、販売目標に達すると999ドルに値上げされます。 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得
Swap Master MT4
Thang Chu
エキスパート
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
エキスパート
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
エキスパート
アップデート — 2025年12月 2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。 それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。 Live Signal この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。 そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました： プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化 取引保護システムを大幅に強化 Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加 シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター 最適化の強化、動作速度と安定性の向上 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載 プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用 AURUMについて Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジッ
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
エキスパート
この価格での在庫は残り 1/5 点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT5バージョン Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。 このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。 ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。 このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保護さ
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
エキスパート
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
エキスパート
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
DualGrid MT4
DRT Circle
エキスパート
DualGrid エキスパートアドバイザー DualGridは、柔軟なリスク管理、高度なグリッドロジック、そして綿密にテストされた執行動作を提供するように設計された、マルチ戦略グリッドエキスパートアドバイザーです。このEAは、それぞれ異なる市場アプローチに基づいて開発された2つの独立した取引戦略を統合しており、トレーダーはEAを様々なリスク選好や取引状況に合わせて調整できます。 ご購入後すぐにプライベートメッセージで設定ファイルと説明書をお送りください。 ラ​​イブシグナル： こちらをクリック 5件の販売後、価格が急騰します！最終価格は1800ドルです。 戦略アーキテクチャ EA One – 遅延グリッド（設定可能なマーチンゲール） 最初の戦略は、マーチンゲール法の使用を完全に制御できる遅延グリッドシステムです。トレーダーは入力から直接マーチンゲール法を有効または完全に無効にすることができます。「Lots Multiply EA One」の入力を1に設定すると、この戦略は自動的にマーチンゲール法のない純粋なグリッドシステムに変換されます。これにより、DualGridは、単一
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
エキスパート
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
作者のその他のプロダクト
Ping
Vagif Shabanov
ユーティリティ
Ping：信頼できる取引のための不可欠なツール あなたのインターネットプロバイダーとVPSは安定した接続を約束していますが、本当に信頼できますか？1ミリ秒が重要となる世界では、遅いまたは不安定な接続は、利益の損失や損失につながる可能性があります。 Ping スクリプトを使用すると、次のことが可能になります。 情報に基づいた意思決定: 異なるVPSサーバーやブローカーの速度を視覚的に比較し、あなたの取引戦略に最適な最速で最も信頼性の高い接続を選択できます。 リスクの排除: これは、注文の実行速度が結果に直接影響するスキャルパーや高頻度トレーダーにとって特に有用です。 問題の特定: インターネットやVPSがいつ故障しているかを素早く検出し、取引に影響が出る前に対応できます。 妥協のない作業: 私たちのスクリプトは、他のExpert Advisorと競合することなく、あらゆるチャートと時間足で動作します。可能な限り便利で目立たないように設計されています。 Ping スクリプトは、MetaTrader 5ターミナル専用に開発された、接続速度と信頼性を監視するあなた自身のモニターです。ブローカー
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
エキスパート
Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 自動売買ロボット (2026年版) 10年間にわたる安定した成長実績。 本システムは、ドローダウンおよびリスク管理に対して厳格な要件を持つトレーダー向けに開発されました。 Impulse for VPS MT5は、MetaTrader 5プラットフォーム専用の完全自動化された高速取引エキスパートアドバイザー（EA）です。その戦略はインパルス（勢い）のある動きを捉えることに基づいており、100%のヒストリー品質を使用した10年間のバックテスト（後述のシナリオ5を参照）において、安定した利益成長を示しています。 このEAは自律的に動作し、アルゴリズム取引によって市場のイベントや動きに即座に反応し、人間特有の心理的要因を完全に排除します。EURUSDペアに最適化されており、最大限の効率を得るためには、低レイテンシ（Latency）かつ最小限のピング（Ping）を維持できるリモートVPSサーバーでの常時稼働が求められます。Impulse for VPS MT5は、初心者トレーダーから、ポートフォリオの多様化を図る経験豊富な投資
Ping MT4
Vagif Shabanov
ユーティリティ
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
エキスパート
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
エキスパート
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
エキスパート
非農業部門雇用者数（Non-Farm Payrolls  BUY ）購入 このExpert Advisor（EA）は、非農業部門雇用者数（NFP）のような重要な経済ニュースの発表時に、EURUSD通貨ペアを取引するために開発されました。これは、市場の高いボラティリティから利益を得るために2つのEAを使用する統合システムの一部です。 取引の開始： このEAは、ニュース発表のタイミングと同期して、厳密に定められた時間に買い（BUY）の取引を開始します。 ロット管理： ロットサイズは自動で計算され、利用可能な資本を最大限に活用します。 マイナス残高保護： ブローカーのポリシーにより、この口座での損失は預金残高の100%を超えることはありません。この機能は、価格のギャップが発生した場合でも、過度な損失から保護します。 ポジション管理： ストップロスとテイクプロフィットは、取引開始後すぐに設定されます。 ダイナミックなテイクプロフィット： この段階では、トレーリングストップが固定された目標を持たない浮動的なテイクプロフィットとして機能します。価格とともに動的に移動することで、事前に設定された決
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
エキスパート
Non-Farm Payrolls Sell このExpert Advisor（EA）は、非農業部門雇用者数（NFP）のような重要な経済ニュースの発表時に、EURUSD通貨ペアを取引するために開発されました。これは、市場の高いボラティリティから利益を得るために2つのアドバイザーを使用する統合システムの一部です。 取引の開始： このアドバイザーは、ニュース発表のタイミングと同期して、厳密に定められた時間に売り（SELL）の取引を開始します。 ロット管理： ロットサイズは自動的に計算され、利用可能な資本を最大限に活用します。 マイナス残高からの保護： ブローカーのポリシーにより、この口座での損失は預金の100%を超えることはありません。この機能は、価格のギャップが発生した場合でも、過度な損失から保護します。 ポジション管理： ストップロスとテイクプロフィットは、取引開始後すぐに設定されます。 ダイナミックなテイクプロフィット： この段階では、トレーリングストップが固定された目標を持たない滑動的なテイクプロフィットとして機能します。価格とともに動的に移動することで、事前に設定された決済ポイ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信