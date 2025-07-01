



Impuls VPS: Robot di Trading Automatico

Impuls VPS è un Expert Advisor (EA) di trading completamente automatizzato, sviluppato e ottimizzato per la piattaforma MetaTrader 4 (MT4). È stato creato per coloro che cercano uno strumento affidabile per il trading algoritmico, basato su una strategia d'impulso, anche per operare durante eventi di notizie come il Non-Farm Payrolls.

La sua logica ultra-veloce richiede una latenza di connessione minima, il che è cruciale per operare su conti reali. Il vostro compito principale è garantire una connessione stabile con un ping minimo. In queste condizioni, l'EA sarà in grado di elaborare efficacemente i rapidi movimenti del mercato e dimostrare risultati paragonabili a quelli presentati sulla pagina del prodotto originale. L'EA è stato sottoposto a test approfonditi nel Tester di Strategia. Tuttavia, come ogni strumento di trading, richiede una verifica aggiuntiva su conti reali per una valutazione completa della sua efficacia. Impuls VPS è adatto sia ai trader principianti che agli investitori esperti, offrendo impostazioni flessibili che consentono di adattarlo al vostro stile di trading e al vostro livello di rischio.

Caratteristiche e Vantaggi Principali

Piena Compatibilità con MetaTrader 4 (MT4): L'EA è ottimizzato per funzionare sulla piattaforma MT4.

Esclusivamente per EURUSD: È stato sviluppato e ottimizzato rigorosamente per il trading della coppia di valute EURUSD.

Ideale per VPS: La logica autonoma dell'EA è stata progettata specificamente per un funzionamento ininterrotto su un Virtual Private Server (VPS) remoto.

Accessibile a Tutti: L'EA può iniziare a operare con un deposito minimo di 2,5 USD, il che vi permette di provare il trading automatizzato con un rischio basso. Per una performance ottimale e stabile, si raccomanda un deposito minimo di 20 USD.

Efficace Strategia di Breakout: L'EA piazza ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop a una distanza prestabilita dal prezzo attuale, il che gli permette di sfruttare efficacemente i forti movimenti del mercato. Gli ordini inattivi vengono automaticamente cancellati.

Gestione Intelligente delle Posizioni: Subito dopo l'attivazione di un ordine, vengono impostati livelli di Stop Loss e Take Profit configurabili. Questa funzione protegge il trade dallo slippage nel momento della sua apertura, garantendo l'esecuzione precisa delle vostre condizioni di trading. Quando un ordine viene attivato, l'ordine pendente opposto viene cancellato.

Massima Protezione dallo Slippage: La logica del nostro sistema di trading, in congiunzione con un server VPS, è progettata per minimizzare lo slippage. Ciò garantisce un'esecuzione degli ordini ultra-precisa anche in periodi di alta volatilità, assicurando che le vostre condizioni di trading siano rispettate.

Controllo della Qualità della Connessione (Ping): L'EA monitora continuamente la latenza di comunicazione con il server di trading. Il robot ha limiti rigorosi per la latenza di trasmissione dei dati: fino a 1 ms per i conti ECN e fino a 1,5 ms per i conti PRO. Se la soglia consentita viene superata, il trading viene sospeso e gli ordini pendenti vengono cancellati per proteggervi da una cattiva esecuzione. Questi dati sono visualizzati sul grafico.

Gestione Avanzata del Rischio

Trailing Stop a Due Fasi: Questo sistema protegge i vostri profitti in modo affidabile. Fase 1: Il trailing si attiva al raggiungimento di un profitto minimo, spostando in modo sicuro lo Stop Loss al livello di pareggio (breakeven). Fase 2: Dopo aver raggiunto il pareggio, il trailing passa a una modalità più aggressiva, spostando lo Stop Loss con un passo maggiore per massimizzare il profitto da un forte movimento direzionale.

Stop Loss Fisso: Funziona come una solida salvaguardia, limitando efficacemente le perdite potenziali.

Drawdown Massimo (MaxLossPercent): Un sistema intelligente che chiuderà automaticamente tutte le posizioni aperte se le perdite superano una percentuale predefinita del massimo equity.

Restrizioni Orarie del Trading: L'EA ha la capacità di smettere di aprire nuovi ordini dopo un'ora specifica del giorno, il che aiuta a evitare di fare trading durante le ore di bassa liquidità o ad alto rischio.

Gestione Flessibile del Lotto

L'EA calcola automaticamente il volume della transazione in proporzione all'equity corrente del conto. Ciò consente una crescita esponenziale dei profitti in caso di operazioni riuscite, pur mantenendo un livello di rischio costante in relazione alla dimensione del vostro conto. Potete facilmente regolare questa logica tramite i parametri di input.

Risultati dei Test

I risultati dei test, condotti con una qualità dei dati storici del 100% su MT5, sono disponibili tramite il link al prodotto originale.

Link al prodotto originale: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

Si raccomanda l'uso della piattaforma MetaTrader 5. Grazie alla sua architettura più moderna e robusta, l'EA può operare più velocemente e in modo più efficiente, il che è particolarmente cruciale per le strategie basate su rapidi movimenti del mercato.

Avvisi Importanti sui Rischi

Il trading con questo EA comporta rischi elevati. Negoziate solo con un importo che potete permettervi di perdere. Nonostante i buoni risultati, come ogni strumento di trading, questo EA non garantisce profitti futuri. I risultati passati non sono una garanzia di rendimenti futuri.

Monitoraggio in Tempo Reale e Supporto

Monitoraggio in Tempo Reale: Potete seguire le prestazioni reali dell'EA e i suoi risultati attuali abbonandovi al nostro segnale di trading.

Supporto Utente e Aggiornamenti: Offriamo un supporto utente completo e lavoriamo regolarmente a miglioramenti e aggiornamenti dell'EA per assicurarci che corrisponda alle condizioni attuali del mercato e alle esigenze dei trader.



