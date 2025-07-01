Impuls VPS


Impuls VPS: Robot di Trading Automatico

Impuls VPS è un Expert Advisor (EA) di trading completamente automatizzato, sviluppato e ottimizzato per la piattaforma MetaTrader 4 (MT4). È stato creato per coloro che cercano uno strumento affidabile per il trading algoritmico, basato su una strategia d'impulso, anche per operare durante eventi di notizie come il Non-Farm Payrolls.

La sua logica ultra-veloce richiede una latenza di connessione minima, il che è cruciale per operare su conti reali. Il vostro compito principale è garantire una connessione stabile con un ping minimo. In queste condizioni, l'EA sarà in grado di elaborare efficacemente i rapidi movimenti del mercato e dimostrare risultati paragonabili a quelli presentati sulla pagina del prodotto originale. L'EA è stato sottoposto a test approfonditi nel Tester di Strategia. Tuttavia, come ogni strumento di trading, richiede una verifica aggiuntiva su conti reali per una valutazione completa della sua efficacia. Impuls VPS è adatto sia ai trader principianti che agli investitori esperti, offrendo impostazioni flessibili che consentono di adattarlo al vostro stile di trading e al vostro livello di rischio.

Caratteristiche e Vantaggi Principali

  • Piena Compatibilità con MetaTrader 4 (MT4): L'EA è ottimizzato per funzionare sulla piattaforma MT4.

  • Esclusivamente per EURUSD: È stato sviluppato e ottimizzato rigorosamente per il trading della coppia di valute EURUSD.

  • Ideale per VPS: La logica autonoma dell'EA è stata progettata specificamente per un funzionamento ininterrotto su un Virtual Private Server (VPS) remoto.

  • Accessibile a Tutti: L'EA può iniziare a operare con un deposito minimo di 2,5 USD, il che vi permette di provare il trading automatizzato con un rischio basso. Per una performance ottimale e stabile, si raccomanda un deposito minimo di 20 USD.

  • Efficace Strategia di Breakout: L'EA piazza ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop a una distanza prestabilita dal prezzo attuale, il che gli permette di sfruttare efficacemente i forti movimenti del mercato. Gli ordini inattivi vengono automaticamente cancellati.

  • Gestione Intelligente delle Posizioni: Subito dopo l'attivazione di un ordine, vengono impostati livelli di Stop Loss e Take Profit configurabili. Questa funzione protegge il trade dallo slippage nel momento della sua apertura, garantendo l'esecuzione precisa delle vostre condizioni di trading. Quando un ordine viene attivato, l'ordine pendente opposto viene cancellato.

  • Massima Protezione dallo Slippage: La logica del nostro sistema di trading, in congiunzione con un server VPS, è progettata per minimizzare lo slippage. Ciò garantisce un'esecuzione degli ordini ultra-precisa anche in periodi di alta volatilità, assicurando che le vostre condizioni di trading siano rispettate.

  • Controllo della Qualità della Connessione (Ping): L'EA monitora continuamente la latenza di comunicazione con il server di trading. Il robot ha limiti rigorosi per la latenza di trasmissione dei dati: fino a 1 ms per i conti ECN e fino a 1,5 ms per i conti PRO. Se la soglia consentita viene superata, il trading viene sospeso e gli ordini pendenti vengono cancellati per proteggervi da una cattiva esecuzione. Questi dati sono visualizzati sul grafico.

Gestione Avanzata del Rischio

  • Trailing Stop a Due Fasi: Questo sistema protegge i vostri profitti in modo affidabile.

    • Fase 1: Il trailing si attiva al raggiungimento di un profitto minimo, spostando in modo sicuro lo Stop Loss al livello di pareggio (breakeven).

    • Fase 2: Dopo aver raggiunto il pareggio, il trailing passa a una modalità più aggressiva, spostando lo Stop Loss con un passo maggiore per massimizzare il profitto da un forte movimento direzionale.

  • Stop Loss Fisso: Funziona come una solida salvaguardia, limitando efficacemente le perdite potenziali.

  • Drawdown Massimo (MaxLossPercent): Un sistema intelligente che chiuderà automaticamente tutte le posizioni aperte se le perdite superano una percentuale predefinita del massimo equity.

  • Restrizioni Orarie del Trading: L'EA ha la capacità di smettere di aprire nuovi ordini dopo un'ora specifica del giorno, il che aiuta a evitare di fare trading durante le ore di bassa liquidità o ad alto rischio.

Gestione Flessibile del Lotto

  • L'EA calcola automaticamente il volume della transazione in proporzione all'equity corrente del conto. Ciò consente una crescita esponenziale dei profitti in caso di operazioni riuscite, pur mantenendo un livello di rischio costante in relazione alla dimensione del vostro conto. Potete facilmente regolare questa logica tramite i parametri di input.

Risultati dei Test

I risultati dei test, condotti con una qualità dei dati storici del 100% su MT5, sono disponibili tramite il link al prodotto originale.

Link al prodotto originale: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

Si raccomanda l'uso della piattaforma MetaTrader 5. Grazie alla sua architettura più moderna e robusta, l'EA può operare più velocemente e in modo più efficiente, il che è particolarmente cruciale per le strategie basate su rapidi movimenti del mercato.

Avvisi Importanti sui Rischi

Il trading con questo EA comporta rischi elevati. Negoziate solo con un importo che potete permettervi di perdere. Nonostante i buoni risultati, come ogni strumento di trading, questo EA non garantisce profitti futuri. I risultati passati non sono una garanzia di rendimenti futuri.

Monitoraggio in Tempo Reale e Supporto

  • Monitoraggio in Tempo Reale: Potete seguire le prestazioni reali dell'EA e i suoi risultati attuali abbonandovi al nostro segnale di trading.

  • Supporto Utente e Aggiornamenti: Offriamo un supporto utente completo e lavoriamo regolarmente a miglioramenti e aggiornamenti dell'EA per assicurarci che corrisponda alle condizioni attuali del mercato e alle esigenze dei trader.



Prodotti consigliati
BullsPower
Ana Maria Pesaferrer Costa
Experts
This EA can work on MT4 but not on MT5 and its main asset is GDAXI. It only trades on the long side, so it takes advantage of bull markets. In our MT4 backtest it has a very low relative drawdown with less than 12% of drawdown. It also has a very high return percentage over 11 years of backtesting with a 1460% return (this does not mean that it will be exactly the same in the future). It is recommended to use a start-up capital of around 12k euros.    To perform the backtest of this EA, the M5 p
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Experts
Vi presentiamo Follow GOLD EA , l'innovativo consulente esperto in MQL4 che sta trasformando il modo di fare trading con la prestigiosa coppia XAUUSD . Sviluppato da un team di trader esperti con oltre 5 anni di esperienza nel trading. Follow GOLD EA utilizza una strategia unica in cui segue il trend della coppia, calcolando la dimensione del lotto in base a una percentuale di rischio scelta. Ciò significa che ogni volta che l'EA esegue un trade, la dimensione del lotto viene ricalcolata per co
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gold Ember Rise
Andreas Smigadis
Experts
XU Ember Rise — Ignite the Hidden Momentum. XU Ember Rise is a premium automated trading system built specifically for XAUUSD (Gold), engineered to capture deep market reversals and ride powerful price surges. Using an intelligent EMA momentum detection combined with historical range analysis, it places tactical pending orders that ignite only when conditions signal hidden market pressure ready to release. Instead of reacting to noise, XU Ember Rise waits patiently, analyzing historical weakness
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Regression Channel double
Vadim Zotov
3.4 (5)
Experts
Trading robot for a real account. It is a continuation of the idea used as the basis of the popular Regression Channel EA. Unlike its predecessor, it uses a bidirectional trading algorithm. The robot trades inside a channel formed by regression curves. Deals are always by stop losses. Strategy Features The robot trades inside a trend channel bound by the curves of a polynomial regression. The trend direction and strength are determined by the gradient of the channel cures during the trading. Ma
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndexPro  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the Trading of   Indices  Such as Ger30. S&P500, US30 index  . This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day ,Opening its trades on the H1 Timeframe on Ger30 . H1 or 5M on S&P500 . & 5M US30 . thanks to which it is more effective than a hu
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. CARATTERISTICHE È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico. Nessu
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Prey
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor is designed to work autonomously without human intervention. The strategy is based on short-term forecasting of the nearest price extremes using dynamic calculations. The author's system for monitoring open positions allows you to multiply the positive trading result. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter To choose the optimal broker, write me a request in private messages, please. The default settings are suitable for trading instruments (5M): EURUSD; GBPU
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot di Scalping IA per EUR, Oro & BTC OtmScalp EA V1 - Il Robot di Scalping Definitivo con IA per EUR, Oro e BTC Offerta limitata: Solo 499$ (Prezzo originale 1200$ - Aumento imminente!) Perché scegliere OtmScalp EA V1? Profitti giornalieri costanti - Progettato per uno scalping aggressivo ma controllato 3 versioni specializzate - Ottimizzate per le coppie EUR, l'oro (XAU/USD) e il Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatizzato - Funziona 24h/5gg senza intervento Gestione intell
Delirium EA
Jose Pinto
Experts
Innovative and complex system for determining the correct market entries for trading. Calculated signals that determine the exact moments for exiting the market are based on a very complex mathematically algo. Tight and close Stop Loss and Take Profit. Slippage control to avoid news but seems that high impact news dont have any side efects on this EA. For each position, maximum levels for the profit and loss limits are established. TF M30. Pairs are EURGBP and GBPAUD. Not Martingale and Not Gri
Eagle Scalper
Yang Wu
2.13 (8)
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stop loss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on GBPUSD . It is recommended to use it on M15 chart. It is recommended to run it on FBS Zero Spread Account . It is recommended to do 99.9% modeling qua
AI Night GBPUSD
Roman Mamonov
Experts
Advisor AI Night GBPUSD - Scalper notturno basato su reti neurali, progettato per il trading automatizzato nei mercati finanziari, con particolare attenzione allo scalping notturno. Lo scalping è una strategia di trading a breve termine in cui un bot cerca di ottenere piccoli profitti dalle variazioni di prezzo a breve termine. Il costo iniziale del consulente è di $ 190, le prime 10 copie, la successiva variazione di prezzo è di $ 490, il costo finale del consulente è di $ 1490 Le caratteristi
IndiceWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndexWizard è un sistema di trading automatico professionale progettato e ottimizzato per la piattaforma MT4 e il trading di indici come Ger30. S&P500, indice US30. Questo sistema funziona indipendentemente sul tuo terminale, puoi eseguirlo sul tuo computer o su un VPS perché il computer deve essere acceso mentre il robot è in esecuzione. Il robot analizza il mercato 24 ore al giorno, aprendo le sue negoziazioni sul periodo di tempo H1 su Ger30. H1 o 5M su S&P500 . & 5M US30 . grazie al quale
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilità
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
EA Scalp Golden Arrow
Mikita Kurnevich
Experts
Only 2 copies for the price of 199 USD. Next price 249 USD WARNING : ECN accounts Golden Arrow - is a novelty in the Forex market, developed by a team of practicing analysts in the world of trading with many years of experience. This trading algorithm broke into the global markets with excellent profitability, reliability and safety indicators. Golden Arrow - is a syndicator-free fully automated trading algorithm, which is based on the methods of cluster market analysis in combination with pri
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Big Fishing
Igor Dorn
Experts
HOW DOES IT WORK? Whale-Inspired Strategy:   Mimics institutional traders by opening multiple positions to "ride" strong trends and maximize profit potential. Profit-Focused:   No fixed Stop-Loss! Risk is managed via   account percentage drawdown   (e.g., 20% max loss threshold). Dynamic Multiplier:   Gradually increases lot sizes (configurable) to amplify gains in volatile markets. Universal Compatibility:   Works on   all forex pairs, metals, indices, and cryptocurrencies   acros
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Altri dall’autore
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Experts
Impulse for VPS MT5: Robot di trading automatico per MetaTrader 5 Impulse for VPS MT5 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, sviluppato da creatori professionisti di sistemi di trading ad alta velocità. Monitora costantemente i movimenti impulsivi e utilizza una strategia ideale per i movimenti rapidi del mercato, anche durante la pubblicazione di notizie economiche importanti come i Non-Farm Payrolls. Il trading algoritmico permette ai nostri robot di reagire istantaneamente agl
Ping MT4
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: il tuo strumento indispensabile per un trading affidabile Il tuo provider internet e il tuo VPS promettono una connessione stabile, ma puoi davvero fidarti? In un mondo in cui ogni millisecondo conta, una connessione lenta o instabile può tradursi in profitti mancati o perdite. Lo script Ping ti permette di: Prendere decisioni informate: confronta visivamente la velocità di diversi server VPS e broker per scegliere la connessione più veloce e affidabile per la tua strategia di trading. Eli
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due EA per sfruttare l'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: L'EA apre una transazione di acquisto (BUY) a un orario strettamente definito, sincronizzato con il momento della pubblicazione della notizia. Gestione del l
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due consulenti per estrarre benefici dall'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: Il consulente apre una transazione di vendita (SELL) a un orario strettamente definito, sincronizzandosi con il momento della pubblicazio
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione