Impuls VPS : Robot de Trading Automatisé

Impuls VPS est un Expert Advisor (EA) de trading entièrement automatisé, conçu et optimisé pour la plateforme MetaTrader 4 (MT4). Il est créé pour ceux qui recherchent un outil fiable pour le trading algorithmique, basé sur une stratégie d'impulsion, y compris pour opérer lors d'événements de nouvelles majeurs comme le Non-Farm Payrolls.

Sa logique ultra-rapide exige une latence de connexion minimale, ce qui est crucial pour le trading sur des comptes réels. Votre tâche principale est d'assurer une connexion stable avec un ping minimal. Dans ces conditions, l'EA sera capable de traiter efficacement les mouvements rapides du marché et de démontrer des résultats comparables à ceux présentés sur la page du produit original. L'EA a subi des tests approfondis dans le Testeur de Stratégies. Cependant, comme tout outil de trading, il nécessite une vérification supplémentaire sur des comptes réels pour une évaluation complète de son efficacité. Impuls VPS convient aussi bien aux traders débutants qu'aux investisseurs expérimentés, offrant des paramètres flexibles qui permettent de l'adapter à votre style de trading et à votre niveau de risque.

Principales Caractéristiques et Avantages

Compatibilité Totale avec MetaTrader 4 (MT4) : L'EA est optimisé pour fonctionner sur la plateforme MT4.

Strictement pour EURUSD : Il a été développé et optimisé exclusivement pour le trading de la paire de devises EURUSD.

Idéal pour VPS : La logique autonome de l'EA a été conçue spécifiquement pour un fonctionnement ininterrompu sur un Serveur Privé Virtuel (VPS) distant.

Accessible à Tous : L'EA peut commencer à trader avec un dépôt aussi bas que 2.5 USD, ce qui permet d'essayer le trading automatisé avec un risque faible. Pour une performance optimale et stable, un dépôt minimum de 20 USD est recommandé.

Stratégie de Rupture Efficace : L'EA place des ordres en attente Buy Stop et Sell Stop à une distance prédéfinie du prix actuel, ce qui lui permet de tirer parti des mouvements de marché puissants. Les ordres inactifs sont automatiquement supprimés.

Gestion Intelligente des Positions : Immédiatement après l'activation d'un ordre, des niveaux de Stop Loss et de Take Profit configurables sont définis. Cette fonctionnalité protège la transaction contre le glissement (slippage) au moment de son ouverture, garantissant l'exécution précise de vos conditions de trading. Lorsqu'un ordre est activé, l'ordre en attente opposé est supprimé.

Protection Maximale contre le Glissement : La logique de notre système de trading, en conjonction avec un serveur VPS, est conçue pour minimiser le glissement. Cela garantit une exécution d'ordres ultra-précise même en période de forte volatilité, assurant que vos conditions de trading sont respectées.

Contrôle de la Qualité de Connexion (Ping) : L'EA surveille en permanence la latence de la communication avec le serveur de trading. Le robot a des limites strictes pour la latence de transmission des données : jusqu'à 1 ms pour les comptes ECN et jusqu'à 1,5 ms pour les comptes PRO. Si le seuil autorisé est dépassé, le trading est suspendu et les ordres en attente sont supprimés pour vous protéger d'une mauvaise exécution. Ces données sont affichées sur le graphique.

Gestion Avancée des Risques

Trailing Stop à Deux Étapes : Ce système permet de protéger vos profits de manière fiable. Étape 1 : Le trailing est activé dès qu'un profit minimal est atteint, en remontant le Stop Loss de manière sécurisée jusqu'au niveau de seuil de rentabilité (breakeven). Étape 2 : Après avoir atteint le seuil de rentabilité, le trailing passe en mode plus agressif, en remontant le Stop Loss avec un pas plus grand pour maximiser les profits d'un mouvement directionnel fort.

Stop Loss Fixe : Sert de solide sauvegarde, limitant efficacement les pertes potentielles.

Drawdown Maximum (MaxLossPercent) : Un système intelligent qui clôture automatiquement toutes les positions ouvertes si les pertes dépassent un pourcentage prédéfini du capital maximum.

Restrictions Horaires de Trading : L'EA a la capacité de cesser d'ouvrir de nouveaux ordres après une heure spécifique de la journée, ce qui aide à éviter le trading pendant les heures de faible liquidité ou à haut risque.

Gestion Flexible des Lots

L'EA calcule automatiquement le volume de la transaction proportionnellement au capital actuel du compte. Cela permet une croissance exponentielle des profits lors de transactions réussies, tout en maintenant un niveau de risque constant par rapport à la taille de votre compte. Vous pouvez facilement ajuster cette logique via les paramètres d'entrée.

Résultats des Tests

Les résultats des tests, réalisés avec une qualité de données historiques de 100 % sur MT5, sont disponibles via le lien vers le produit original.

Lien vers le produit original : https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

L'utilisation de la plateforme MetaTrader 5 est recommandée. En raison de son architecture plus moderne et robuste, l'EA peut fonctionner plus rapidement et plus efficacement, ce qui est particulièrement crucial pour les stratégies basées sur des mouvements de marché rapides.

Avis Importants sur les Risques

Le trading avec cet EA comporte des risques élevés. Négociez uniquement avec une somme que vous pouvez vous permettre de perdre. Malgré de bons résultats, comme tout outil de trading, cet EA ne garantit pas de profits futurs. Les résultats passés ne sont pas une garantie de rendements futurs.

Surveillance en Direct et Support

Surveillance en Direct : Vous pouvez suivre la performance réelle de l'EA et ses résultats actuels en vous abonnant à notre signal de trading.

Support Utilisateur et Mises à Jour : Nous offrons un support utilisateur complet et travaillons régulièrement à des améliorations et des mises à jour de l'EA pour qu'il corresponde aux conditions actuelles du marché et aux besoins des traders.



