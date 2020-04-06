Impuls VPS

Impuls VPS: Robô de Negociação Automatizado

O Impuls VPS é um Expert Advisor (EA) de negociação totalmente automatizado, desenvolvido e otimizado para a plataforma MetaTrader 4 (MT4). Foi criado para quem busca uma ferramenta confiável para negociação algorítmica, baseada em uma estratégia de impulso, inclusive para operar durante notícias importantes, como o Non-Farm Payrolls.

Sua lógica de altíssima velocidade exige uma latência de conexão mínima, o que é crucial para operar em contas reais. Sua principal tarefa é garantir uma conexão estável com um ping mínimo. Nessas condições, o EA será capaz de processar eficazmente os movimentos rápidos do mercado e demonstrar resultados comparáveis aos apresentados na página do produto original. O EA passou por extensos testes no Testador de Estratégias. No entanto, como qualquer ferramenta de negociação, ele requer verificação adicional em contas reais para uma avaliação completa de sua eficácia. O Impuls VPS é adequado tanto para traders iniciantes quanto para investidores experientes, oferecendo uma configuração flexível que permite adaptá-lo ao seu estilo de negociação e nível de risco.

Principais Características e Vantagens

  • Compatibilidade Total com MetaTrader 4 (MT4): O EA é otimizado para funcionar na plataforma MT4.

  • Estritamente para EURUSD: Foi desenvolvido e otimizado exclusivamente para operar com o par de moedas EURUSD.

  • Ideal para VPS: A lógica autônoma do EA foi projetada especificamente para operação ininterrupta em um Servidor Privado Virtual (VPS) remoto.

  • Acessível a Todos: O EA pode começar a operar com um depósito de apenas 2.5 USD, o que permite experimentar a negociação automatizada com baixo risco. Para um desempenho ideal e estável, recomenda-se um depósito a partir de 20 USD.

  • Estratégia de Rompimento Eficaz: O EA coloca ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop a uma distância predefinida do preço atual, o que lhe permite aproveitar eficazmente os movimentos fortes do mercado. As ordens inativas são excluídas automaticamente.

  • Gestão de Posições Inteligente: Imediatamente após a ativação de uma ordem, são definidos níveis configuráveis de Stop Loss e Take Profit. Este recurso protege a negociação do deslizamento (slippage) no momento de sua abertura, garantindo a execução precisa de suas condições de negociação. Quando uma ordem é ativada, a ordem pendente oposta é excluída.

  • Proteção Máxima contra Deslizamento: A lógica do nosso sistema de negociação, em conjunto com um servidor VPS, foi projetada para minimizar o deslizamento. Isso garante uma execução de ordens de alta precisão mesmo em momentos de alta volatilidade, assegurando que suas condições de negociação sejam cumpridas.

  • Controle de Qualidade de Conexão (Ping): O EA monitora continuamente a latência da comunicação com o servidor de negociação. O robô tem limites rigorosos de latência de transmissão de dados: até 1 ms para contas ECN e até 1.5 ms para contas PRO. Se o limite permitido for excedido, a negociação é suspensa e as ordens pendentes são excluídas para protegê-lo de uma execução de baixa qualidade. Esses dados são exibidos no gráfico.

Gestão Avançada de Riscos

  • Trailing Stop de Duas Fases: Este sistema permite proteger seus lucros de forma confiável.

    • Fase 1: O trailing é ativado ao atingir um lucro mínimo, ajustando de forma segura o Stop Loss para o nível de ponto de equilíbrio (breakeven).

    • Fase 2: Após atingir o ponto de equilíbrio, o trailing passa para um modo mais agressivo, ajustando o Stop Loss com um passo maior para maximizar os lucros de um movimento direcional forte.

  • Stop Loss Fixo: Atua como uma salvaguarda sólida, limitando eficazmente as perdas potenciais.

  • Drawdown Máximo (MaxLossPercent): Um sistema inteligente que fechará automaticamente todas as posições abertas se as perdas excederem uma porcentagem predeterminada do equity máximo.

  • Restrições Horárias de Negociação: O EA tem a capacidade de parar de abrir novas ordens ao atingir uma hora específica do dia, o que ajuda a evitar negociações em horários de baixa liquidez ou alto risco.

Gestão Flexível de Lotes

  • O EA calcula automaticamente o volume da negociação em proporção ao capital atual da conta. Isso permite um crescimento exponencial dos lucros em operações bem-sucedidas, enquanto se mantém um nível de risco constante em relação ao tamanho de sua conta. Você pode ajustar facilmente essa lógica por meio dos parâmetros de entrada.

Resultados de Testes

Os resultados dos testes, realizados com 100% de qualidade de dados históricos no MT5, estão disponíveis através do link para o produto original.

Link para o produto original: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

Recomenda-se usar a plataforma MetaTrader 5. Devido à sua arquitetura mais moderna e robusta, o EA pode operar de forma mais rápida e eficaz, o que é especialmente crucial para estratégias baseadas em movimentos rápidos do mercado.

Avisos Importantes sobre Riscos

A negociação com este EA envolve riscos elevados. Negocie apenas com a quantia que você pode se dar ao luxo de perder. Apesar dos resultados promissores, como qualquer ferramenta de negociação, este EA não garante lucros futuros. Os resultados passados não são uma garantia de retornos futuros.

Monitoramento em Tempo Real e Suporte

  • Monitoramento em Tempo Real: Você pode acompanhar o desempenho real do EA e seus resultados atuais assinando nosso sinal de negociação.

  • Suporte ao Usuário e Atualizações: Fornecemos suporte total aos usuários e trabalhamos regularmente em melhorias e atualizações para garantir que o EA se adapte às condições atuais do mercado e às necessidades dos traders.



