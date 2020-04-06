Impuls VPS: 자동 거래 로봇

Impuls VPS는 MetaTrader 4(MT4) 플랫폼용으로 개발 및 최적화된 완전 자동화된 거래 전문가 자문가(Expert Advisor, EA)입니다. 이 로봇은 비농업 고용자 수(Non-Farm Payrolls)를 포함한 뉴스 이벤트 중에도 임펄스 전략을 기반으로 하는 알고리즘 거래를 위한 신뢰할 수 있는 도구를 찾는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

초고속 로직은 최소한의 연결 지연을 요구하며, 이는 실제 계정 거래에 있어 매우 중요합니다. 사용자의 주요 임무는 최소한의 핑(Ping)을 가진 안정적인 연결을 보장하는 것입니다. 이러한 조건에서 EA는 빠른 시장 움직임을 효율적으로 처리하고, 원본 제품 페이지에 제시된 결과와 필적하는 성과를 보여줄 수 있습니다. 이 EA는 전략 테스터에서 광범위한 테스트를 거쳤습니다. 그러나 모든 거래 도구와 마찬가지로, 그 효능을 완전히 평가하기 위해서는 실제 계정에서의 추가적인 검증이 필요합니다. Impuls VPS는 초보 트레이더부터 숙련된 투자자까지 모두에게 적합하며, 자신의 거래 스타일과 위험 수준에 맞게 조정할 수 있는 유연한 설정을 제공합니다.

주요 특징 및 장점

MetaTrader 4(MT4)와의 완벽한 호환성: EA는 MT4 플랫폼에서 작동하도록 최적화되었습니다.

EURUSD 전용: EURUSD 통화쌍 거래를 위해 독점적으로 개발 및 최적화되었습니다.

VPS에 이상적: EA의 자율적 로직은 원격 가상 사설 서버(VPS)에서 중단 없이 작동하도록 특별히 설계되었습니다.

누구나 접근 가능: EA는 2.5 USD의 적은 예치금으로도 거래를 시작할 수 있어, 낮은 위험으로 자동 거래를 시도해 볼 수 있습니다. 최적이고 안정적인 성능을 위해서는 20 USD 이상의 예치금이 권장됩니다.

효과적인 돌파 전략: EA는 현재 가격에서 미리 정해진 거리에 매수 정지(Buy Stop) 및 매도 정지(Sell Stop) 보류 주문을 배치하여, 강력한 시장 움직임을 효과적으로 활용합니다. 비활성화된 주문은 자동으로 삭제됩니다.

정교한 포지션 관리: 한 주문이 활성화된 직후, 맞춤 설정 가능한 손절매(Stop Loss) 및 이익 실현(Take Profit) 수준이 설정됩니다. 이 기능은 주문이 체결되는 순간 슬리피지로부터 거래를 보호하여, 사용자의 거래 조건이 정확하게 이행되도록 보장합니다. 하나의 주문이 활성화되면, 반대 방향의 보류 주문은 삭제됩니다.

최대 슬리피지 보호: 당사의 거래 시스템 로직은 VPS 서버와 결합하여 슬리피지를 최소화하도록 설계되었습니다. 이를 통해 높은 변동성 중에도 초정밀 주문 실행을 보장하며, 사용자가 지정한 거래 조건이 충족되도록 합니다. 이 데이터는 차트에 표시됩니다.

연결 품질 제어(Ping): EA는 거래 서버와의 통신 지연 시간을 지속적으로 모니터링합니다. 이 로봇은 데이터 전송 지연에 대한 엄격한 제한을 가지고 있습니다. ECN 계정의 경우 최대 1ms, PRO 계정의 경우 최대 1.5ms입니다. 허용된 임계값을 초과하면 거래가 일시 중단되고 보류 주문은 삭제되어 질 낮은 실행으로부터 사용자를 보호합니다.

고급 위험 관리

2단계 트레일링 스톱: 이 시스템은 수익을 안정적으로 보호합니다. 1단계: 최소 수익에 도달하면 트레일링이 활성화되어 손절매를 손익분기점 수준까지 안전하게 올립니다. 2단계: 손익분기점에 도달한 후, 트레일링은 더 공격적인 모드로 전환하여, 더 큰 간격으로 손절매를 따라가며 강력한 추세 움직임으로부터 이익을 극대화합니다.

고정 손절매(Hard Stop Loss): 견고한 안전장치 역할을 하며, 잠재적 손실을 효과적으로 제한합니다.

최대 드로다운(MaxLossPercent): 손실이 최대 자본금(equity)의 지정된 백분율을 초과할 경우, 모든 개방된 포지션을 자동으로 청산하는 지능형 시스템입니다.

거래 시간 제한: EA는 특정 시간이 지나면 새로운 주문을 여는 것을 중단하는 기능을 가지고 있어, 유동성이 낮거나 위험한 시간대에 거래하는 것을 피하는 데 도움이 됩니다.

유연한 로트 관리

EA는 현재 계정 자본금에 비례하여 거래량을 자동으로 계산합니다. 이를 통해 성공적인 거래 시 수익이 기하급수적으로 증가할 수 있으며, 동시에 계정 규모 대비 일정한 위험 수준을 유지합니다. 이 로직은 입력 매개변수를 통해 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.

테스트 결과

MT5에서 100% 히스토리 데이터 품질로 수행된 테스트 결과는 원본 제품 링크를 통해 확인할 수 있습니다.

원본 제품 링크: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

MetaTrader 5 플랫폼 사용을 권장합니다. 더 현대적이고 견고한 아키텍처 덕분에 EA는 더 빠르고 효율적으로 작동할 수 있으며, 이는 빠른 시장 움직임에 기반한 전략에 특히 중요합니다.

중요 위험 고지

이 EA를 사용한 거래는 높은 위험을 수반합니다. 잃어도 생활에 지장이 없는 금액으로만 거래하세요. 좋은 결과에도 불구하고, 이 EA는 다른 거래 도구와 마찬가지로 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 과거의 결과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

실시간 모니터링 및 지원

실시간 모니터링: 저희의 거래 신호를 구독함으로써 EA의 실제 성능과 현재 결과를 추적할 수 있습니다.

사용자 지원 및 업데이트: 저희는 사용자에게 완전한 지원을 제공하며, EA가 현재 시장 상황과 트레이더의 요구에 부응하도록 정기적으로 개선 및 업데이트 작업을 진행하고 있습니다.



