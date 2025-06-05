AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD и EURGBP, извлекая прибыль из возврата цены к среднему после сильных направленных движений.

После покупки пришлите мне личное сообщение, чтобы получить подробную инструкцию по настройке. FastWay EA — это умная и эффективная система автоторговли, построенная на мощной стратегии возврата к среднему. Советник торгует коррелированными парами, такими как, извлекая прибыль из возврата цены к среднему после сильных направленных движений.

FastWay EA идеален для тех, кто ценит простоту, стабильность и прозрачную логику — без сложной настройки, но с гибким управлением капиталом и контролем риска.



Советник создан по принципу «установил и забыл». Он может стабильно работать годами с минимальным участием пользователя, что делает его отличным выбором для долгосрочных стратегий.



FastWay EA можно использовать как самостоятельное решение или как ценное дополнение к диверсифицированному портфелю стратегий.



Просто прикрепите его к графику — и позвольте делать всё остальное.





Ключевые особенности FastWay EA: В работе советник учитывает не только котировки пар, но и: Волатильность мировых фондовых рынков Волатильность фьючерсов на процентные ставки базовых валют Сигналы волатильности и направления с опционного рынка соответствующих пар

Используется сеточная система, но без мартингейла .

. По умолчанию активен интеллектуальный механизм выхода из убыточных позиций при затяжных просадках — без бесконечного удержания.



Минимальные требования и рекомендации (для настроек по умолчанию) Брокер: любой с низким спредом. Рекомендую IC Markets, IC Trading или Valutrades.

Минимальный депозит: $1500

Рекомендуемый депозит: $2000

Кредитное плечо: 1:100 и выше

Тип счёта: Hedging

Используйте VPS для круглосуточной работы EA (обязательно)



Инструкция по запуску Добавьте разрешение в терминале на получение данных с моего аналитического сервера paveludoservice_com (скриншот).

Правильный запуск: установить EA с настройками по умолчанию на один график (скриншот).



на (скриншот). Альтернативный запуск: убрать список символов и запустить EA на 4 графиках AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (скриншот).

Неправильно : оставить дефолт и запустить EA сразу на 4 графиках (скриншот).



