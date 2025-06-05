FastWay EA
- Эксперты
- PAVEL UDOVICHENKO
- Версия: 1.26
- Обновлено: 6 октября 2025
- Активации: 7
Сигнал в реальном времени: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Текущая цена — всего $1337 для следующих 10 покупателей.
Советник создан по принципу «установил и забыл». Он может стабильно работать годами с минимальным участием пользователя, что делает его отличным выбором для долгосрочных стратегий.
FastWay EA можно использовать как самостоятельное решение или как ценное дополнение к диверсифицированному портфелю стратегий.
Просто прикрепите его к графику — и позвольте делать всё остальное.
Ключевые особенности FastWay EA:
- В работе советник учитывает не только котировки пар, но и:
- Волатильность мировых фондовых рынков
- Волатильность фьючерсов на процентные ставки базовых валют
- Сигналы волатильности и направления с опционного рынка соответствующих пар
- Используется сеточная система, но без мартингейла.
- По умолчанию активен интеллектуальный механизм выхода из убыточных позиций при затяжных просадках — без бесконечного удержания.
Минимальные требования и рекомендации (для настроек по умолчанию)
- Брокер: любой с низким спредом. Рекомендую IC Markets, IC Trading или Valutrades.
- Минимальный депозит: $1500
- Рекомендуемый депозит: $2000
- Кредитное плечо: 1:100 и выше
- Тип счёта: Hedging
- Используйте VPS для круглосуточной работы EA (обязательно)
Инструкция по запуску
- Добавьте разрешение в терминале на получение данных с моего аналитического сервера paveludoservice_com (скриншот).
- Правильный запуск: установить EA с настройками по умолчанию на один график (скриншот).
- Альтернативный запуск: убрать список символов и запустить EA на 4 графиках AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (скриншот).
- Неправильно: оставить дефолт и запустить EA сразу на 4 графиках (скриншот).
Покупатели приглашаются в приватный чат. Оставьте комментарий на странице продукта, чтобы получить доступ.
Хотите бесплатный 21-дневный тест FastWay EA на реальном счёте? Напишите мне личное сообщение.
И очень важно:
Каждый покупатель FastWay EA может получить LittleCrazy EA бесплатно!
Уже купили FastWay EA? Напишите мне, и я расскажу, как забрать LittleCrazy EA.
FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.