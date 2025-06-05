FastWay EA

5
FastWay EA — это умная и эффективная система автоторговли, построенная на мощной стратегии возврата к среднему. Советник торгует коррелированными парами, такими как AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD и EURGBP, извлекая прибыль из возврата цены к среднему после сильных направленных движений.
После покупки пришлите мне личное сообщение, чтобы получить подробную инструкцию по настройке.

Сигнал в реальном времени:  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Текущая цена — всего $1337 для следующих 10 покупателей.

FastWay EA идеален для тех, кто ценит простоту, стабильность и прозрачную логику — без сложной настройки, но с гибким управлением капиталом и контролем риска.

Советник создан по принципу «установил и забыл». Он может стабильно работать годами с минимальным участием пользователя, что делает его отличным выбором для долгосрочных стратегий.

FastWay EA можно использовать как самостоятельное решение или как ценное дополнение к диверсифицированному портфелю стратегий.

Просто прикрепите его к графику — и позвольте делать всё остальное.

Ключевые особенности FastWay EA:

  • В работе советник учитывает не только котировки пар, но и:
    • Волатильность мировых фондовых рынков
    • Волатильность фьючерсов на процентные ставки базовых валют
    • Сигналы волатильности и направления с опционного рынка соответствующих пар
  • Используется сеточная система, но без мартингейла.
  • По умолчанию активен интеллектуальный механизм выхода из убыточных позиций при затяжных просадках — без бесконечного удержания.


Минимальные требования и рекомендации (для настроек по умолчанию)

  • Брокер: любой с низким спредом. Рекомендую IC Markets, IC Trading или Valutrades.
  • Минимальный депозит: $1500
  • Рекомендуемый депозит: $2000
  • Кредитное плечо: 1:100 и выше
  • Тип счёта: Hedging
  • Используйте VPS для круглосуточной работы EA (обязательно)


Инструкция по запуску

  • Добавьте разрешение в терминале на получение данных с моего аналитического сервера paveludoservice_com (скриншот).
  • Правильный запуск: установить EA с настройками по умолчанию на один график (скриншот).
  • Альтернативный запуск: убрать список символов и запустить EA на 4 графиках AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (скриншот).
  • Неправильно: оставить дефолт и запустить EA сразу на 4 графиках (скриншот).


Покупатели приглашаются в приватный чат. Оставьте комментарий на странице продукта, чтобы получить доступ.

Хотите бесплатный 21-дневный тест FastWay EA на реальном счёте? Напишите мне личное сообщение.

И очень важно:  

Каждый покупатель FastWay EA может получить LittleCrazy EA бесплатно!

Уже купили FastWay EA? Напишите мне, и я расскажу, как забрать LittleCrazy EA.

andylo99
42
andylo99 2025.12.13 09:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:40
Thank you, CasaHun, for sharing your feedback! I’m glad to hear that you see FastWay EA as a valuable tool for long-term investment strategies. That was exactly my intention — to create a reliable, steady system that can serve as a solid alternative to traditional investment approaches. I truly appreciate your trust and wish you continued success and confidence in your trading journey!
Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.30 17:08
Thank you so much for your continued trust and support over the years. I'm truly glad to hear FastWay EA has met your expectations. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving.
Investor
819
Investor 2025.06.23 11:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.24 08:18
Thank you for your continued trust—your support inspires my ongoing commitment to excellence.
Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.19 16:00
Thanks a lot! I really appreciate your trust — looking forward to your updates!
Wu Tien Hung
320
Wu Tien Hung 2025.06.12 06:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you've found a way to tailor the EA to your own strategy. Wishing you continued success in your trading journey.
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.06.10 14:16 
 

As a long term user of NorthEastWay, I bought this without hesitation as it's basically the same EA but with properly thought out safety features to stop you loosing all of your account when Forex goes into meltdown. Pavel has proven himself to be an excellent coder and is always there when you have questions. This is pretty much the best and only long term system you'll need if you keep the risks to medium and regularly take out profit. It's also highly customisable to suit, A+++

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you, Carl. I truly appreciate your long-term trust and detailed feedback. It's always a pleasure to support users like you who understand the importance of risk control and consistency. I'm here anytime if you need assistance.
Minh H
228
Minh H 2025.06.10 13:46 
 

FastWay is a reliable and profitable trading system in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thanks, Minh! I'm happy to hear you see FastWay EA as a long-term solution. Wishing you stable and profitable trading ahead.
sandywilson674
63
sandywilson674 2025.06.09 12:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PAVEL UDOVICHENKO
13472
Ответ разработчика PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you very much! I’m honored by your words. It means a lot to know that FastWay EA has met your expectations and that my support has been helpful to you.
