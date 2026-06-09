Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок

Обзор продукта

Super Hybrid EA AI Pro

Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от просадки, контроль спреда и правило-ориентированный модуль защиты от рыночного риска.

Советник предназначен для управления сделками на уровне корзины. Вместо того чтобы обрабатывать каждую позицию отдельно, система может управлять несколькими позициями советника как единым торговым циклом. В зависимости от выбранных настроек советник может открывать дополнительные сделки при движении цены против активной корзины, увеличивать размер лота по мартингейл-принципу, использовать поэтапное сеточное расстояние и применять хеджирующую логику для управления неблагоприятным движением рынка.

Основная цель советника — предоставить структурированную систему управления корзинами сделок по XAUUSD с настраиваемыми инструментами контроля риска. Это не является низкорисковой торговой системой. Сеточные и мартингейл-стратегии могут быстро увеличивать торговую нагрузку, особенно при сильном однонаправленном движении рынка. Поэтому советник включает несколько защитных инструментов, таких как лимиты просадки, защита от дневных убытков, ограничение общего объема корзины, максимальный размер лота, динамическое расширение шага сетки, новостные фильтры, фильтры ФРС, логика охлаждения перед окончанием сессии и настройки защиты в конце торгового дня.

Super Hybrid EA AI Pro не гарантирует прибыль и не устраняет торговые риски. Результаты зависят от рыночных условий, исполнения брокера, спреда, проскальзывания, комиссии, кредитного плеча, размера счета, спецификации символа и выбранных пользователем настроек. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется провести тестирование в демо-среде и настроить риск консервативно.

Основная торговая концепция

Super Hybrid EA AI Pro использует корзинную структуру на базе сетки и мартингейла. Советник может начать торговый цикл с начальной позиции, а затем управлять дополнительными сделками в соответствии с выбранным расстоянием сетки, настройками этапов, множителем лота, подтверждением по таймфрейму и фильтрами риска.

Советник может использовать:

Начальный вход в рынок

Подтверждение по расстоянию сетки

Мартингейл-прогрессию лота

Поэтапные множители лота

Подтверждение входа по таймфрейму

Опциональное хеджирование

Динамическое расширение шага сетки

Целевую прибыль по корзине

Трейлинг корзины

Частичное закрытие

Защиту от просадки и дневных убытков

Мартингейл-логика позволяет советнику увеличивать размер сделки по мере развития корзины в соответствии с заданным множителем. Это может сократить необходимое движение отката для закрытия корзины, но также может увеличить просадку и общую нагрузку на счет. Пользователи должны внимательно настраивать размер лота, множитель, расстояние сетки и максимальную экспозицию.

Сеточная и мартингейл-прогрессия

Советник включает многоэтапную систему сетки и мартингейла. Каждый этап может иметь собственный диапазон сделок, расстояние сетки, множитель, таймфрейм и фильтр подтверждения.

Советник поддерживает до четырех этапов сетки. Каждый этап может включать:

Включение или отключение этапа

Начальный номер сделки

Конечный номер сделки

Шаг сетки в USD

Шаг сетки в пунктах

Множитель лота

Таймфрейм входа

Торговый режим

Выбор индикаторного фильтра

Логику перехода между этапами

Это позволяет пользователям настраивать различное мартингейл-поведение внутри одной корзины. Например, ранние этапы могут использовать более низкий множитель и более близкое расстояние, тогда как поздние этапы могут использовать более широкий шаг сетки или более консервативную прогрессию.

Функция мартингейла должна использоваться осторожно. Малый шаг сетки, высокий множитель, большой начальный лот и слишком большое количество активных этапов могут значительно увеличить риск.

Множитель лота и контроль экспозиции

Super Hybrid EA AI Pro включает инструменты управления лотом и экспозицией, предназначенные для контроля мартингейл-расширения корзины.

Инструменты управления лотом и экспозицией могут включать:

Фиксированный начальный лот

Расчет лота на основе баланса

Множители лота по этапам

Максимальный лот на одну сделку

Максимальный общий лот корзины

Ограничение общей экспозиции корзины

Нормализацию лота под требования брокера

Проверку маржи

Защиту свободной маржи

Проверку риска Stop Out

Эти инструменты важны, поскольку мартингейл-системы могут увеличивать размер позиции по мере развития корзины. Пользователям следует избегать агрессивных множителей, если они полностью не понимают связанный с этим риск.

Динамическое расширение шага сетки

Советник включает опциональное динамическое расширение шага сетки. Когда цена движется против активной корзины или рыночный риск увеличивается, советник может увеличить расстояние сетки для последующих входов.

Эта функция предназначена для замедления расширения мартингейл-корзины в неблагоприятных рыночных условиях.

Динамическое расширение сетки может быть полезно при:

Сильном неблагоприятном движении цены

Высокой волатильности

Быстром ускорении рынка

Увеличении диапазона свечей

Росте просадки корзины

Повышенных условиях рыночного риска

Эта функция не устраняет риск мартингейла. Она только добавляет дополнительный уровень контроля, снижая скорость открытия новых сделок при ухудшении рыночных условий.

Основные функции

Super Hybrid EA AI Pro включает:

Торговую структуру MetaTrader 5, ориентированную на XAUUSD

Управление сделками на уровне корзины

Сеточную торговую логику

Мартингейл-прогрессию лота

Опциональную логику хеджирования

Четыре независимых этапа сетки

Индивидуальные шаги сетки для каждого этапа

Индивидуальные множители лота для каждого этапа

Индивидуальные таймфреймы для каждого этапа

Индивидуальные индикаторные фильтры для каждого этапа

Целевую прибыль корзины в валюте депозита

Опциональную линию целевой прибыли корзины на графике

Опциональный трейлинг корзины

Опциональное частичное закрытие

Фиксированный лот и расчет лота на основе баланса

Максимальный лот на одну сделку

Максимальный общий лот корзины

Защиту от плавающей просадки

Защиту от дневных убытков

Общий новостной фильтр

Специальный фильтр событий Федеральной резервной системы США

Систему охлаждения перед окончанием торговой сессии

Функцию защиты в конце торгового дня

Динамическое расширение шага сетки

Подтверждение входа по таймфрейму

Логику первого хеджирующего шага

Правило-ориентированный модуль защиты от рыночного риска

Фильтры спреда и проскальзывания

Контроль торговых сессий по GMT

Пользовательские торговые окна

Кнопки управления на графике

Панель ежедневных метрик

Инструменты управления Market Watch

FAQ

1. Является ли Super Hybrid EA AI Pro мартингейл-советником?

Да. Советник включает мартингейл-прогрессию лота. Размер лота может увеличиваться по мере развития корзины в соответствии с заданным множителем и настройками этапов.

2. Является ли он также сеточным советником?

Да. Советник использует сеточную логику и может открывать дополнительные сделки на основе заданного шага сетки.

3. Поддерживает ли советник хеджирование?

Да. Советник включает опциональную хеджирующую логику. Для корректной работы хеджирования требуется счет MetaTrader 5 с поддержкой хеджирования.

4. Может ли каждый этап использовать отдельный множитель?

Да. Каждый этап сетки может иметь собственный множитель лота, расстояние, таймфрейм и настройки подтверждения.

5. Является ли мартингейл рискованным?

Да. Мартингейл-прогрессия может быстро увеличить экспозицию и привести к большой просадке или потере счета, если рынок продолжит двигаться против активной корзины.

6. Есть ли в советнике инструменты защиты?

Да. Советник включает защиту от просадки, защиту от дневных убытков, ограничение общего лота корзины, максимальный лимит лота, динамическое расширение шага сетки, новостной фильтр, фильтр ФРС, контроль спреда и контроль торговых сессий.

7. Гарантируют ли эти защитные инструменты безопасность?

Нет. Эти инструменты предназначены для поддержки управления риском, но они не могут гарантировать безопасность, восстановление или прибыль.

Предупреждение о рисках

Super Hybrid EA AI Pro использует сеточную и мартингейл-логику торговли. Эти стратегии могут увеличивать экспозицию путем открытия дополнительных сделок и увеличения размера лота по мере развития корзины. Если рынок сильно движется против активной корзины, просадка может быстро увеличиться и привести к значительным убыткам.

Советник включает инструменты управления риском, такие как лимиты просадки, контроль дневных убытков, ограничение общего лота корзины, максимальные лимиты лота, динамическое расстояние сетки, новостные фильтры, фильтры ФРС, контроль спреда, логика охлаждения и функции защиты в конце дня. Эти инструменты предназначены для помощи в управлении риском, но они не гарантируют прибыль, безопасность или восстановление.

Прошлые результаты, тесты в Strategy Tester, демо-результаты, скриншоты или историческая доходность не гарантируют будущих результатов на реальном счете.

Пользователям рекомендуется протестировать советник в MetaTrader 5 Strategy Tester и на демо-счете перед использованием на реальном счете. Рекомендуются консервативный размер лота, осторожные настройки множителя, более широкий шаг сетки и строгие лимиты просадки.