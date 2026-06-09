Super Hybrid EA AI Pro

5
Super Hybrid EA AI Pro

Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок

Обзор продукта

Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от просадки, контроль спреда и правило-ориентированный модуль защиты от рыночного риска.

Советник предназначен для управления сделками на уровне корзины. Вместо того чтобы обрабатывать каждую позицию отдельно, система может управлять несколькими позициями советника как единым торговым циклом. В зависимости от выбранных настроек советник может открывать дополнительные сделки при движении цены против активной корзины, увеличивать размер лота по мартингейл-принципу, использовать поэтапное сеточное расстояние и применять хеджирующую логику для управления неблагоприятным движением рынка.

Основная цель советника — предоставить структурированную систему управления корзинами сделок по XAUUSD с настраиваемыми инструментами контроля риска. Это не является низкорисковой торговой системой. Сеточные и мартингейл-стратегии могут быстро увеличивать торговую нагрузку, особенно при сильном однонаправленном движении рынка. Поэтому советник включает несколько защитных инструментов, таких как лимиты просадки, защита от дневных убытков, ограничение общего объема корзины, максимальный размер лота, динамическое расширение шага сетки, новостные фильтры, фильтры ФРС, логика охлаждения перед окончанием сессии и настройки защиты в конце торгового дня.

Super Hybrid EA AI Pro не гарантирует прибыль и не устраняет торговые риски. Результаты зависят от рыночных условий, исполнения брокера, спреда, проскальзывания, комиссии, кредитного плеча, размера счета, спецификации символа и выбранных пользователем настроек. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется провести тестирование в демо-среде и настроить риск консервативно.

Основная торговая концепция

Super Hybrid EA AI Pro использует корзинную структуру на базе сетки и мартингейла. Советник может начать торговый цикл с начальной позиции, а затем управлять дополнительными сделками в соответствии с выбранным расстоянием сетки, настройками этапов, множителем лота, подтверждением по таймфрейму и фильтрами риска.

Советник может использовать:

  • Начальный вход в рынок

  • Подтверждение по расстоянию сетки

  • Мартингейл-прогрессию лота

  • Поэтапные множители лота

  • Подтверждение входа по таймфрейму

  • Опциональное хеджирование

  • Динамическое расширение шага сетки

  • Целевую прибыль по корзине

  • Трейлинг корзины

  • Частичное закрытие

  • Защиту от просадки и дневных убытков

Мартингейл-логика позволяет советнику увеличивать размер сделки по мере развития корзины в соответствии с заданным множителем. Это может сократить необходимое движение отката для закрытия корзины, но также может увеличить просадку и общую нагрузку на счет. Пользователи должны внимательно настраивать размер лота, множитель, расстояние сетки и максимальную экспозицию.

Сеточная и мартингейл-прогрессия

Советник включает многоэтапную систему сетки и мартингейла. Каждый этап может иметь собственный диапазон сделок, расстояние сетки, множитель, таймфрейм и фильтр подтверждения.

Советник поддерживает до четырех этапов сетки. Каждый этап может включать:

  • Включение или отключение этапа

  • Начальный номер сделки

  • Конечный номер сделки

  • Шаг сетки в USD

  • Шаг сетки в пунктах

  • Множитель лота

  • Таймфрейм входа

  • Торговый режим

  • Выбор индикаторного фильтра

  • Логику перехода между этапами

Это позволяет пользователям настраивать различное мартингейл-поведение внутри одной корзины. Например, ранние этапы могут использовать более низкий множитель и более близкое расстояние, тогда как поздние этапы могут использовать более широкий шаг сетки или более консервативную прогрессию.

Функция мартингейла должна использоваться осторожно. Малый шаг сетки, высокий множитель, большой начальный лот и слишком большое количество активных этапов могут значительно увеличить риск.

Множитель лота и контроль экспозиции

Super Hybrid EA AI Pro включает инструменты управления лотом и экспозицией, предназначенные для контроля мартингейл-расширения корзины.

Инструменты управления лотом и экспозицией могут включать:

  • Фиксированный начальный лот

  • Расчет лота на основе баланса

  • Множители лота по этапам

  • Максимальный лот на одну сделку

  • Максимальный общий лот корзины

  • Ограничение общей экспозиции корзины

  • Нормализацию лота под требования брокера

  • Проверку маржи

  • Защиту свободной маржи

  • Проверку риска Stop Out

Эти инструменты важны, поскольку мартингейл-системы могут увеличивать размер позиции по мере развития корзины. Пользователям следует избегать агрессивных множителей, если они полностью не понимают связанный с этим риск.

Динамическое расширение шага сетки

Советник включает опциональное динамическое расширение шага сетки. Когда цена движется против активной корзины или рыночный риск увеличивается, советник может увеличить расстояние сетки для последующих входов.

Эта функция предназначена для замедления расширения мартингейл-корзины в неблагоприятных рыночных условиях.

Динамическое расширение сетки может быть полезно при:

  • Сильном неблагоприятном движении цены

  • Высокой волатильности

  • Быстром ускорении рынка

  • Увеличении диапазона свечей

  • Росте просадки корзины

  • Повышенных условиях рыночного риска

Эта функция не устраняет риск мартингейла. Она только добавляет дополнительный уровень контроля, снижая скорость открытия новых сделок при ухудшении рыночных условий.

Основные функции

Super Hybrid EA AI Pro включает:

  • Торговую структуру MetaTrader 5, ориентированную на XAUUSD

  • Управление сделками на уровне корзины

  • Сеточную торговую логику

  • Мартингейл-прогрессию лота

  • Опциональную логику хеджирования

  • Четыре независимых этапа сетки

  • Индивидуальные шаги сетки для каждого этапа

  • Индивидуальные множители лота для каждого этапа

  • Индивидуальные таймфреймы для каждого этапа

  • Индивидуальные индикаторные фильтры для каждого этапа

  • Целевую прибыль корзины в валюте депозита

  • Опциональную линию целевой прибыли корзины на графике

  • Опциональный трейлинг корзины

  • Опциональное частичное закрытие

  • Фиксированный лот и расчет лота на основе баланса

  • Максимальный лот на одну сделку

  • Максимальный общий лот корзины

  • Защиту от плавающей просадки

  • Защиту от дневных убытков

  • Общий новостной фильтр

  • Специальный фильтр событий Федеральной резервной системы США

  • Систему охлаждения перед окончанием торговой сессии

  • Функцию защиты в конце торгового дня

  • Динамическое расширение шага сетки

  • Подтверждение входа по таймфрейму

  • Логику первого хеджирующего шага

  • Правило-ориентированный модуль защиты от рыночного риска

  • Фильтры спреда и проскальзывания

  • Контроль торговых сессий по GMT

  • Пользовательские торговые окна

  • Кнопки управления на графике

  • Панель ежедневных метрик

  • Инструменты управления Market Watch

FAQ

1. Является ли Super Hybrid EA AI Pro мартингейл-советником?
Да. Советник включает мартингейл-прогрессию лота. Размер лота может увеличиваться по мере развития корзины в соответствии с заданным множителем и настройками этапов.

2. Является ли он также сеточным советником?
Да. Советник использует сеточную логику и может открывать дополнительные сделки на основе заданного шага сетки.

3. Поддерживает ли советник хеджирование?
Да. Советник включает опциональную хеджирующую логику. Для корректной работы хеджирования требуется счет MetaTrader 5 с поддержкой хеджирования.

4. Может ли каждый этап использовать отдельный множитель?
Да. Каждый этап сетки может иметь собственный множитель лота, расстояние, таймфрейм и настройки подтверждения.

5. Является ли мартингейл рискованным?
Да. Мартингейл-прогрессия может быстро увеличить экспозицию и привести к большой просадке или потере счета, если рынок продолжит двигаться против активной корзины.

6. Есть ли в советнике инструменты защиты?
Да. Советник включает защиту от просадки, защиту от дневных убытков, ограничение общего лота корзины, максимальный лимит лота, динамическое расширение шага сетки, новостной фильтр, фильтр ФРС, контроль спреда и контроль торговых сессий.

7. Гарантируют ли эти защитные инструменты безопасность?
Нет. Эти инструменты предназначены для поддержки управления риском, но они не могут гарантировать безопасность, восстановление или прибыль.

Предупреждение о рисках

Super Hybrid EA AI Pro использует сеточную и мартингейл-логику торговли. Эти стратегии могут увеличивать экспозицию путем открытия дополнительных сделок и увеличения размера лота по мере развития корзины. Если рынок сильно движется против активной корзины, просадка может быстро увеличиться и привести к значительным убыткам.

Советник включает инструменты управления риском, такие как лимиты просадки, контроль дневных убытков, ограничение общего лота корзины, максимальные лимиты лота, динамическое расстояние сетки, новостные фильтры, фильтры ФРС, контроль спреда, логика охлаждения и функции защиты в конце дня. Эти инструменты предназначены для помощи в управлении риском, но они не гарантируют прибыль, безопасность или восстановление.

Прошлые результаты, тесты в Strategy Tester, демо-результаты, скриншоты или историческая доходность не гарантируют будущих результатов на реальном счете.

Пользователям рекомендуется протестировать советник в MetaTrader 5 Strategy Tester и на демо-счете перед использованием на реальном счете. Рекомендуются консервативный размер лота, осторожные настройки множителя, более широкий шаг сетки и строгие лимиты просадки.

Отзывы 1
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal
207
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal 2026.06.12 09:18 
 

Great Job Mr.Bashar This the BEST EA for GOLD !!! excellent

Рекомендуем также
Neuron Bots Gold D1 Premium
Vinicius Machado
Эксперты
GOLD D1 – Estratégia Candle 80% com Pirâmide Inteligente e Trailing Dinâmico (MT5) O   GOLD D1   é um Expert Advisor avançado desenvolvido para operar principalmente o XAUUSD (Ouro) com base em análise de força do candle diário, confirmação de momentum e gestão inteligente de posições. Trata-se de um robô robusto, focado em capturar movimentos fortes do mercado enquanto controla o risco através de uma estrutura adaptativa de pirâmide e trailing stop. Estratégia Principal – Candle 80% O robô
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Volumen Scalper GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Volume Scalper Gold - Professional Expert Advisor Overview Volume Scalper Gold is an automated trading system specifically designed to trade the XAU/USD (Gold) pair on the M5 timeframe, using volume analysis as the primary entry filter. This Expert Advisor (EA) combines an intelligent grid strategy with high-volume impulse detection. Key Features Volume-Based Signal System Impulse Detection: Identifies candles with above-average volume multiplied by a configurable factor. Directional Confirmat
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
The king Hedging Forex 2R Mt5
Samir Arman
Эксперты
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. The King Hedging Forex 2R Upward or Downward Profit Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Эксперты
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
GoldSpire MT5
Mohamed Gaith Mouzeik
5 (3)
Эксперты
GoldSpire MT5 — это профессиональный Grid и Basket Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD / Gold. EA сочетает контролируемое grid-управление, адаптивные рыночные фильтры и встроенные защитные функции для структурированного и риск-ориентированного управления торговыми циклами. GoldSpire MT5 не является простым grid-роботом, который постоянно открывает позиции. EA анализирует текущее рыночное окружение и адаптирует свое поведение к разным рыночным режимам. В более споко
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Phantom Liquidity Hunter Algorithm ICT Logic
Rendi Kurniawan
Эксперты
PHANTOM | LIQUIDITY HUNTER INSTITUTIONAL ALGORITHM [ICT LOGIC] ️ WARNING: NOT FOR GAMBLERS. The marketplace is full of "RNG Robots" and Martingale Gamblers disguised with flashy cartoons. It's time for serious Logic. While others pray to the grid gods during a market crash, Liquidity Hunter executes cold, calculated mathematics based on Institutional Concepts (ICT/SMC). This is not a toy. This is a weapon designed to survive—and profit from—market chaos. THE PHANTOM DIFFERENCE Most EAs on th
Vanguard Argentum Dynamics 12
Nicola Biacca Notari
Эксперты
English Version Vanguard Argentum Dynamics - Battalion 12 (XAGUSD / Silver) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Universal Strategy EA MT5
Jerome Tommy Bodden
Эксперты
Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi indicator filtering system A sophisticated automated trading system that combines multi-timeframe MACD analysis along with multiple indicators that can be set to true or false with advanced pattern recognition and comprehensive risk management. This EA operates as a standalone system with built-in signal detection, requiring no external indicators.  All indicators can be a combination of filtering system with adjustable timeframes to filter from inc
Scalper Solution
Mahmoud Taher Ahmad Alshanty
Эксперты
Scalper Solution EA — это профессиональная торговая система, разработанная для достижения результатов институционального уровня на графиках XAUUSD M1. Она построена на модульной архитектуре, которая делает акцент на адаптивности, безопасности брокера и ясности диагностики. Система интегрирует передовые фильтры режимов, управление сессиями и логику усиления для точной обработки различных рыночных условий. Ключевые особенности включают: *Адаптивная логика входа с распознаванием паттернов свечей и
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
С этим продуктом покупают
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Эксперты
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Эксперты
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Trader Dream 02
Marco Stacchiotti
Эксперты
ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Прежде всего, это второй из семейства советников, основанный на одной и той же стратегии, примененной к разным показателям. Это означает, что одна и та же стратегия и одно и то же управление капиталом применяются к разным показателям с основной фильтрацией спреда. Конечная цель заключается в разработке советника с более высокой вероятностью успеха и минимальными потерями в целом. Эта особенность, будет расти уверенность в использовании советника, для долгосрочного удовлетворения.
Другие продукты этого автора
BTC Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
BTC Hybrid EA — это советник для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым нужен структурированный и настраиваемый подход к торговле BTCUSD Советник построен на гибридной торговой системе, которая сочетает направленные входы, логику хеджирования, поэтапное управление сеткой ордеров, управление прибылью по корзине сделок и несколько уровней защиты. Он предназначен для мониторинга рыночных условий, торговой экспозиции, поведения спреда, текущей просадки и состояния открытой корзины сделок
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid AI Gold Engine — это продвинутый торговый советник для торговли XAUUSD на MetaTrader 5 , разработанный на основе структурированного анализа рынка, поэтапного управления корзиной ордеров, интеллектуального контроля восстановления, фильтрации торговых сессий, новостной защиты и многоуровневой AI-логики принятия решений. Советник создан для трейдеров, которым нужна автоматизированная система для торговли золотом с понятной визуальной обратной связью на графике, гибкими настройками риск
Aegis QuadFlow Manual AI Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Aegis QuadFlow AI Trader Aegis QuadFlow AI Trader — это полуавтоматический торговый советник для MetaTrader 5, который объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, ручное открытие сделок, автоматическое управление позициями и контроль сеточных корзин в одном профессиональном торговом интерфейсе. Советник использует централизованный алгоритмический AI-движок для анализа десяти технических компонентов на нескольких таймфреймах и формирует одну из пяти торговых рекомендаций: ОЖИДАТЬ ПРОДАВАТЬ СИЛЬН
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 Профессиональный помощник для ручной торговли в MetaTrader 5 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 — это торговый помощник для MetaTrader 5, созданный для ручной торговли и анализа рыночной структуры, Fair Value Gap, направления на нескольких таймфреймах, уровней поддержки и сопротивления, поведения RSI, импульса и управления сделками через одну понятную панель. Этот EA предназначен для трейдеров, которым нужен профессиональный визуальный инструмент поддержки принят
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для профессиональной ручной торговли, полуавтоматического управления сделками, мультисимвольного мониторинга, планирования риска и интеллектуального анализа рынка через одну мощную панель управления. Этот советник создан для трейдеров, которым нужны быстрая ручная торговля, структурированный контроль риска, умная торговая поддержка и понятные рекомендаци
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен структурированный контроль сеточных стадий, управление связанными корзинами, индивидуальные TP-настройки по парам и удобная торговая панель. Советник поддерживает основные валютные пары, Dual Trading Modes, Triangular Trading Modes, Group Trading Mode и отдельную настройку пар для каждой Grid Stage Major Pairs Hybrid EA MT5 Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный Exper
Фильтр:
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal
207
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal 2026.06.12 09:18 
 

Great Job Mr.Bashar This the BEST EA for GOLD !!! excellent

Ответ на отзыв