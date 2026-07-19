Catie MT5

CATIE Premium MT5

CATIE Premium — автоматический советник для MetaTrader 5 с акцентом на структурированное исполнение, адаптивную защиту сделок и управление реальным Stop Loss.

**Основные возможности**

- Автоматическое управление ордерами и позициями
- Адаптивная защита и контролируемое Stop-and-Reverse управление
- Контроль спреда и издержек исполнения
- Режим важных новостей и настраиваемое расписание
- Ограничения риска для позиции и торгового цикла
- Восстановление управления после перезапуска MT5

**Рекомендуемые условия**

- Только Hedging-счет
- XAUUSD и другие подходящие ликвидные инструменты
- Рекомендуемый минимальный баланс: 200 USD
- Перед торговлей на реальном счете рекомендуется тестирование на демо

MQL5 Market управляет арендой и сроком действия продукта. После окончания аренды клиент должен продлить аренду или приобрести полную версию. Автоматическая торговля связана с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

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OMG FZE LLC
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Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
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Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
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Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Chun Nok Fung
Эксперты
# Technique Eagle – Automated Gold Trend Trading for MT5 --- ## Why Traders Consider Technique Eagle Technique Eagle is built for traders who want disciplined and selective XAUUSD automation on the M5 timeframe. It combines confirmed market entries, a real broker-side Stop Loss, one-way profit protection, spread and margin checks, and economic-event awareness in one automated trading system. The objective is not to open as many trades as possible. Technique Eagle continuously monitors the m
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