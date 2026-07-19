Catie MT5
- Эксперты
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- Версия: 4.0
- Активации: 10
CATIE Premium MT5
CATIE Premium — автоматический советник для MetaTrader 5 с акцентом на структурированное исполнение, адаптивную защиту сделок и управление реальным Stop Loss.
**Основные возможности**
- Автоматическое управление ордерами и позициями
- Адаптивная защита и контролируемое Stop-and-Reverse управление
- Контроль спреда и издержек исполнения
- Режим важных новостей и настраиваемое расписание
- Ограничения риска для позиции и торгового цикла
- Восстановление управления после перезапуска MT5
**Рекомендуемые условия**
- Только Hedging-счет
- XAUUSD и другие подходящие ликвидные инструменты
- Рекомендуемый минимальный баланс: 200 USD
- Перед торговлей на реальном счете рекомендуется тестирование на демо
MQL5 Market управляет арендой и сроком действия продукта. После окончания аренды клиент должен продлить аренду или приобрести полную версию. Автоматическая торговля связана с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
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