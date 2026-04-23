Tenet Scalp
- Эксперты
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Cence Jk OizeijoozzisaСпециалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
website : traderarena.info/
- Версия: 1.9
- Обновлено: 27 июля 2026
- Активации: 15
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1.
Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции.
Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник включает функции безубыточности и трейлинг-стопа для автоматизированного управления сделками.
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Счет: 30018121
Пароль: Aa123456!
Сервер: UltimaMarkets-live1
Торговая среда
· Платформа: MetaTrader 4
· Символ: XAUUSD
· Таймфрейм: M1
· Рекомендуемый счет: ECN / Raw Spread
· Рекомендуется VPS
Основные функции
· Разработан специально для XAUUSD
· Оптимизирован для торговли на M1
· Сеточное управление позициями
· Стоп-лосс на каждую сделку
· Автоматическое управление безубыточностью
· Динамический трейлинг-стоп
· Автоматическое управление позициями
· Ручной или автоматический выбор лота
· Защита от спреда
· Контроль проскальзывания
· Поддержка Magic Number
· Несколько пресетов параметров для разных размеров счетов
Управление капиталом
Советник поддерживает как автоматический, так и фиксированный выбор лота.
Доступные параметры включают:
· Auto Lot (Автоматический лот)
· Fixed Lot (Фиксированный лот)
· Base Balance (Базовый баланс)
· Lot Step (Шаг лота)
Когда Auto Lot включен, размер лота рассчитывается автоматически в соответствии с выбранными настройками баланса.
Управление сделками
Параметры управления сделками включают:
· Stop Loss (Стоп-лосс)
· Take Profit (Тейк-профит)
· Максимальный спред
· Максимальное проскальзывание
· Magic Number
· Выбор сигнальной свечи
Эти настройки позволяют советнику адаптироваться к различным условиям брокера.
Безубыточность
Функция безубыточности автоматически перемещает стоп-лосс после того, как позиция достигнет заранее определенного уровня прибыли.
Эта функция помогает снизить экспозицию, позволяя сделкам продолжаться.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп может быть активирован после достижения определенного уровня прибыли.
После активации стоп-лосс следует за движением цены в соответствии с настроенными параметрами.
Бэктестинг
Для наиболее точных результатов бэктестинга используйте моделирование Every Tick в MetaTrader с высококачественными историческими данными.
Рекомендуемые .set-файлы доступны в разделе комментариев к этому продукту.
· Используйте стандартный набор параметров в соответствии с предпочтительным уровнем риска.
· Для тестирования конфигурации Recovery используйте специальный .set-файл Recovery с начальным депозитом $1,000 и моделированием Every Tick.
· Результаты могут различаться в зависимости от спредов брокера, комиссий, скорости исполнения и качества исторических данных.
Для надежных результатов бэктестинга:
· Используйте исторические данные MetaQuotes.
· Загружайте высококачественную тиковую историю.
· Используйте реалистичные настройки спреда.
· Тестируйте с условиями исполнения вашего брокера, когда это возможно.
Рекомендуемые требования
· Символ: XAUUSD
· Таймфрейм: M1
· ECN или счет с низким спредом
· Рекомендуется быстрое исполнение
· Рекомендуется стабильный VPS