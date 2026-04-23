Tenet Scalp

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  • Cence Jk Oizeijoozzisa
    Cence Jk Oizeijoozzisa

    Cence Jk Oizeijoozzisa

    3.5 (29)
    Специалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
    Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
    website : traderarena.info/
    8 продуктов 2 комментария
  • Версия: 1.9
  • Обновлено: 27 июля 2026
  • Активации: 15
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1.
Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции.
Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник включает функции безубыточности и трейлинг-стопа для автоматизированного управления сделками.


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Счет: 30018121
Пароль: Aa123456!
Сервер: UltimaMarkets-live1

Торговая среда


· Платформа: MetaTrader 4
· Символ: XAUUSD
· Таймфрейм: M1
· Рекомендуемый счет: ECN / Raw Spread
· Рекомендуется VPS

Основные функции

· Разработан специально для XAUUSD
· Оптимизирован для торговли на M1
· Сеточное управление позициями
· Стоп-лосс на каждую сделку
· Автоматическое управление безубыточностью
· Динамический трейлинг-стоп
· Автоматическое управление позициями
· Ручной или автоматический выбор лота
· Защита от спреда
· Контроль проскальзывания
· Поддержка Magic Number
· Несколько пресетов параметров для разных размеров счетов

Управление капиталом

Советник поддерживает как автоматический, так и фиксированный выбор лота.

Доступные параметры включают:

· Auto Lot (Автоматический лот)
· Fixed Lot (Фиксированный лот)
· Base Balance (Базовый баланс)
· Lot Step (Шаг лота)

Когда Auto Lot включен, размер лота рассчитывается автоматически в соответствии с выбранными настройками баланса.

Управление сделками

Параметры управления сделками включают:

· Stop Loss (Стоп-лосс)
· Take Profit (Тейк-профит)
· Максимальный спред
· Максимальное проскальзывание
· Magic Number
· Выбор сигнальной свечи

Эти настройки позволяют советнику адаптироваться к различным условиям брокера.

Безубыточность

Функция безубыточности автоматически перемещает стоп-лосс после того, как позиция достигнет заранее определенного уровня прибыли.

Эта функция помогает снизить экспозицию, позволяя сделкам продолжаться.

Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп может быть активирован после достижения определенного уровня прибыли.

После активации стоп-лосс следует за движением цены в соответствии с настроенными параметрами.

Бэктестинг

Для наиболее точных результатов бэктестинга используйте моделирование Every Tick в MetaTrader с высококачественными историческими данными.

Рекомендуемые .set-файлы доступны в разделе комментариев к этому продукту.

· Используйте стандартный набор параметров в соответствии с предпочтительным уровнем риска.
· Для тестирования конфигурации Recovery используйте специальный .set-файл Recovery с начальным депозитом $1,000 и моделированием Every Tick.
· Результаты могут различаться в зависимости от спредов брокера, комиссий, скорости исполнения и качества исторических данных.

Для надежных результатов бэктестинга:

· Используйте исторические данные MetaQuotes.
· Загружайте высококачественную тиковую историю.
· Используйте реалистичные настройки спреда.
· Тестируйте с условиями исполнения вашего брокера, когда это возможно.

Рекомендуемые требования

· Символ: XAUUSD
· Таймфрейм: M1
· ECN или счет с низким спредом
· Рекомендуется быстрое исполнение
· Рекомендуется стабильный VPS

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Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
Эксперты
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
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Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Эксперты
LENA Scalp С передовой технологией стоп-лосса с использованием искусственного интеллекта Lena Expert Advisor предлагает инновационный опыт торговли. Робот Lena избегает больших уровней стоп-лосса, мартингейла и сеточной торговли. Вместо этого используется динамическая система стоп-лосса, которая адаптируется к рыночным условиям. Анализ на основе искусственного интеллекта помогает выявлять ключевые рыночные возможности, соответствующие разработанной стратегии. Это автоматизированное торговое ре
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TitaNFX
Cence Jk Oizeijoozzisa
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TITAN EA MT4 | Профессиональный скальпинговый советник для EURUSD Наконец, TITAN прибыл! После многих лет исследований, разработки и реального рыночного опыта TITAN EA теперь доступен для MetaTrader 4. TITAN — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для EURUSD на таймфрейме M15. В отличие от многих автоматических систем, полагающихся на рискованные методы восстановления, TITAN следует дисциплинированной стратегии со стоп-лоссом по каждой сделке, помогая защищать тор
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Советник Jackal – Торговая стратегия После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных направлениях: Buy Stop выше текущей це
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