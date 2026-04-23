Tenet Scalp

TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1.

Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции.

Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник включает функции безубыточности и трейлинг-стопа для автоматизированного управления сделками.



Войдите в свой аккаунт и ежедневно проверяйте работу этого советника Счет: 30018121

Пароль: Aa123456!

Сервер: UltimaMarkets-live1

Торговая среда





· Платформа: MetaTrader 4

· Символ: XAUUSD

· Таймфрейм: M1

· Рекомендуемый счет: ECN / Raw Spread

· Рекомендуется VPS





Основные функции





· Разработан специально для XAUUSD

· Оптимизирован для торговли на M1

· Сеточное управление позициями

· Стоп-лосс на каждую сделку

· Автоматическое управление безубыточностью

· Динамический трейлинг-стоп

· Автоматическое управление позициями

· Ручной или автоматический выбор лота

· Защита от спреда

· Контроль проскальзывания

· Поддержка Magic Number

· Несколько пресетов параметров для разных размеров счетов





Управление капиталом





Советник поддерживает как автоматический, так и фиксированный выбор лота.





Доступные параметры включают:





· Auto Lot (Автоматический лот)

· Fixed Lot (Фиксированный лот)

· Base Balance (Базовый баланс)

· Lot Step (Шаг лота)





Когда Auto Lot включен, размер лота рассчитывается автоматически в соответствии с выбранными настройками баланса.





Управление сделками





Параметры управления сделками включают:





· Stop Loss (Стоп-лосс)

· Take Profit (Тейк-профит)

· Максимальный спред

· Максимальное проскальзывание

· Magic Number

· Выбор сигнальной свечи





Эти настройки позволяют советнику адаптироваться к различным условиям брокера.





Безубыточность





Функция безубыточности автоматически перемещает стоп-лосс после того, как позиция достигнет заранее определенного уровня прибыли.





Эта функция помогает снизить экспозицию, позволяя сделкам продолжаться.





Трейлинг-стоп





Трейлинг-стоп может быть активирован после достижения определенного уровня прибыли.





После активации стоп-лосс следует за движением цены в соответствии с настроенными параметрами.





Бэктестинг





Для наиболее точных результатов бэктестинга используйте моделирование Every Tick в MetaTrader с высококачественными историческими данными.





Рекомендуемые .set-файлы доступны в разделе комментариев к этому продукту.





· Используйте стандартный набор параметров в соответствии с предпочтительным уровнем риска.

· Для тестирования конфигурации Recovery используйте специальный .set-файл Recovery с начальным депозитом $1,000 и моделированием Every Tick.

· Результаты могут различаться в зависимости от спредов брокера, комиссий, скорости исполнения и качества исторических данных.





Для надежных результатов бэктестинга:





· Используйте исторические данные MetaQuotes.

· Загружайте высококачественную тиковую историю.

· Используйте реалистичные настройки спреда.

· Тестируйте с условиями исполнения вашего брокера, когда это возможно.





Рекомендуемые требования





· Символ: XAUUSD

· Таймфрейм: M1

· ECN или счет с низким спредом

· Рекомендуется быстрое исполнение

· Рекомендуется стабильный VPS



