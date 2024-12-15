Prometheus MT5

Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: Klicken Sie hier Prometheus-Signal: Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis inbegriffen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von einem zuverlässigen Broker erhalten können.

Gold ist eines der riskantesten Instrumente auf dem Markt. Es erfordert Präzision, gründliche Analyse und effektives Risikomanagement. Prometheus EA integriert all diese Elemente nahtlos in ein ausgeklügeltes System, das für den optimalen Handel entwickelt wurde.

Prometheus EA passt sich kontinuierlich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen an, indem er eine Kombination aus technischen Indikatoren, US-Indexkorrelation und Stimmungsanalyse verwendet. Dies gewährleistet eine Echtzeit-Reaktion sowohl auf langfristige Trends als auch auf kurzfristige Schwankungen.

Jeder von Prometheus EA ausgeführte Handel ist durch Stop Loss und Take Profit geschützt. Mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 4:1 legt der EA den Schwerpunkt auf nachhaltiges Risikomanagement und Kontowachstum.

Prometheus EA verwendet keine gefährlichen Methoden wie Martingale, Grid Trading oder Averaging. Stattdessen verlässt er sich auf einen ausgewogenen und risikobewussten Ansatz für den Handel.

Prometheus EA wurde speziell für den Goldhandel entwickelt und nutzt die hohe Volatilität des Goldes, um präzise und profitable Trades auszuführen und gleichzeitig unnötige Risiken zu reduzieren.

Prometheus EA verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im algorithmischen Handel und wurde auf der Grundlage echter historischer Marktdaten entwickelt. Dieser EA führt Trades genau so aus, wie sie es in einem Backtest tun würden, und vermeidet Manipulationen oder unrealistische Annahmen.

Prometheus EA ist ein professioneller EA mit Investmentqualität, der für eine konsistente und zuverlässige langfristige Performance entwickelt wurde.

Prometheus EA kann mit regulären Brokern und Prop-Firmen mit kapitalgedeckten Konten verwendet werden

Echte Signale mit 6 Monaten Handelshistorie beweisen seine Zuverlässigkeit!

Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: H1 Minimale Einzahlung: 200 USD (1K für Prop-Firma) Makler: Reguläre Broker, Prop-Firma-Broker, FTMO-Broker. Fragen Sie mich nach der eingestellten Datei Konto-Typ: Absicherung (klassisch, Pro, ECN) Hebelwirkung: 1:20 und mehr VPS Regulärer oder MQL VPS



Prometheus Eigenschaften:



Abhängig von der Volatilität des Marktes, Prometheus bestimmt die Häufigkeit des Handels, die Auswahl der vielversprechendsten Kombinationen.

Die Strategie wurde auf historischen Daten für mehr als 10 Jahre und Modellierung Qualität von 99,9%, die seine Zuverlässigkeit garantiert getestet.

Wir haben keine risikoreichen Strategien verwendet, wie z.B. ein Raster, Martingale und andere.

Basierend auf der Analyse von mehr als 175 Tausend Transaktionen, die in den letzten 10 Jahren durchgeführt wurden, wurde Prometheus vollständig an den Handel in der aktuellen und zukünftigen Periode angepasst.

Je volatiler das Gold ist, desto aktiver handelt der Prometheus.





Vorteile Prometheus:

Der Broker wird nicht in der Lage sein, den komplexen Handelsalgorithmus von Prometheus zu lösen und zu verhindern.

Schließen Sie die Transaktion mit einem positiven Ergebnis ab, da die Strategie über einen Algorithmus zur dynamischen Verwaltung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verfügt.

Sie können die Risiken im Prometheus-Menü selbständig verwalten.

Die Prometheus-Strategie kann erfolgreich in Kombination mit unseren anderen Robotern eingesetzt werden.

Sie können verschiedene Kombinationen von Strategien auf einem Konto verwenden

Geeignet für normale Makler und Profifirmen









Prometheus-Parameter: