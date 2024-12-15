Prometheus MT5

4.33

Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: Klicken Sie hier

Prometheus-Signal:

Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis inbegriffen.

Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig.

Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von einem zuverlässigen Broker erhalten können.

Gold ist eines der riskantesten Instrumente auf dem Markt. Es erfordert Präzision, gründliche Analyse und effektives Risikomanagement. Prometheus EA integriert all diese Elemente nahtlos in ein ausgeklügeltes System, das für den optimalen Handel entwickelt wurde.

Prometheus EA passt sich kontinuierlich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen an, indem er eine Kombination aus technischen Indikatoren, US-Indexkorrelation und Stimmungsanalyse verwendet. Dies gewährleistet eine Echtzeit-Reaktion sowohl auf langfristige Trends als auch auf kurzfristige Schwankungen.

Jeder von Prometheus EA ausgeführte Handel ist durch Stop Loss und Take Profit geschützt. Mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 4:1 legt der EA den Schwerpunkt auf nachhaltiges Risikomanagement und Kontowachstum.

Prometheus EA verwendet keine gefährlichen Methoden wie Martingale, Grid Trading oder Averaging. Stattdessen verlässt er sich auf einen ausgewogenen und risikobewussten Ansatz für den Handel.

Prometheus EA wurde speziell für den Goldhandel entwickelt und nutzt die hohe Volatilität des Goldes, um präzise und profitable Trades auszuführen und gleichzeitig unnötige Risiken zu reduzieren.

Prometheus EA verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im algorithmischen Handel und wurde auf der Grundlage echter historischer Marktdaten entwickelt. Dieser EA führt Trades genau so aus, wie sie es in einem Backtest tun würden, und vermeidet Manipulationen oder unrealistische Annahmen.

Prometheus EA ist ein professioneller EA mit Investmentqualität, der für eine konsistente und zuverlässige langfristige Performance entwickelt wurde.

Prometheus EA kann mit regulären Brokern und Prop-Firmen mit kapitalgedeckten Konten verwendet werden

Echte Signale mit 6 Monaten Handelshistorie beweisen seine Zuverlässigkeit!

Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen: H1
Minimale Einzahlung: 200 USD (1K für Prop-Firma)
Makler: Reguläre Broker, Prop-Firma-Broker, FTMO-Broker.Fragen Sie mich nach der eingestellten Datei
Konto-Typ: Absicherung (klassisch, Pro, ECN)
Hebelwirkung: 1:20 und mehr
VPS Regulärer oder MQL VPS


Prometheus Eigenschaften:

  • Abhängig von der Volatilität des Marktes, Prometheus bestimmt die Häufigkeit des Handels, die Auswahl der vielversprechendsten Kombinationen.
  • Die Strategie wurde auf historischen Daten für mehr als 10 Jahre und Modellierung Qualität von 99,9%, die seine Zuverlässigkeit garantiert getestet.
  • Wir haben keine risikoreichen Strategien verwendet, wie z.B. ein Raster, Martingale und andere.
  • Basierend auf der Analyse von mehr als 175 Tausend Transaktionen, die in den letzten 10 Jahren durchgeführt wurden, wurde Prometheus vollständig an den Handel in der aktuellen und zukünftigen Periode angepasst.
  • Je volatiler das Gold ist, desto aktiver handelt der Prometheus.


Vorteile Prometheus:

  • Der Broker wird nicht in der Lage sein, den komplexen Handelsalgorithmus von Prometheus zu lösen und zu verhindern.
  • Schließen Sie die Transaktion mit einem positiven Ergebnis ab, da die Strategie über einen Algorithmus zur dynamischen Verwaltung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verfügt.
  • Sie können die Risiken im Prometheus-Menü selbständig verwalten.
  • Die Prometheus-Strategie kann erfolgreich in Kombination mit unseren anderen Robotern eingesetzt werden.
  • Sie können verschiedene Kombinationen von Strategien auf einem Konto verwenden
  • Geeignet für normale Makler und Profifirmen


Prometheus-Parameter:

  • Die Magic Number ist eine eindeutige ID-Transaktion. Wenn Sie mehrere Roboter in einem Konto verwenden, stellen Sie sicher, dass sich dieser Parameter von den anderen unterscheidet.
  • TYPE TRADE - Art der Transaktionen (Buy/Sell/Any)
  • Lot Type (Fixed/Auto) - Berechnung der Lot-Größe (fix/progressiv)
  • Auto Lot Size / Balance STEP - Wahl der Losgröße und des Saldos für die Berechnung (je größer die Losgröße oder der Schritt, desto größer wird das gehandelte Los sein)
  • Trailing Profit - eine Funktion zur Verwaltung der vorzeitigen Schließung des Auftrags mit Gewinn
  • Handel am Freitag/Auftragsschluss am Freitag - Verwaltung des Handels am Freitag
  • Max Orders at the Same Time - die Anzahl der Orders, die gleichzeitig geöffnet werden können (auch in verschiedenen Richtungen)
Bewertungen 8
Andrei Trif
258
Andrei Trif 2025.10.13 13:34 
 

Hi. I got this EA because a friend that has been using it for almost a year recommended it. I don't usually review ea's this fast but I did spent a weekend backtesting and it performs great . Every tick bassed on real ticks accross 3 brokers and all with very similar results. Bassed on my friends experience and my testing I can say it is the real deal. Also I have it running now on a small 200 live account and its already 10£ in proffit so off to a very good start. Many thanks to the developer .

heinedw
312
heinedw 2025.09.15 08:21 
 

Fantastic, safe, profitable, low drawdown EA with fantastic support from Evgenii. Running this EA for the last month on a demo account with a low-risk setting gained me over 10% growth.

Rookietrader
233
Rookietrader 2025.07.22 22:49 
 

I have tried backtesting this EA on all Periods with different risk and also forward period ans always I got a profitable results, always managing a considerably correct risk, even the forwards period, in all of them it gave me really really good profits, I started testing it on a small real account after testing it many times, and after obtaining profits I have also had losses, and I have noticed that you have small profits and then some losses, but after that, you have one, two or three big profits that exceed the losses, it really is a very good EA, with good risk management without expecting to be a millionaire the next month in a few years you can have a large amount of money if you let the EA work by itself, and with the updates from Mr. Evgenii, the EA has a bigger profit range in the last update 3.0, I hope it continues to improve, Thank you Mr. Evgenii for this wonderful EA, I expect for good results in the future

Antwort auf eine Rezension