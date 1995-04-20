SimSim Arrow ADX

SimSim Arrow ADX это стандартный "Average Directional Movement Index" индикатор, но стрелочной версии.


Параметры индикатора аналогичны стандартным.

Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.
Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.
Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты "CONTROL DEAL".
Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии. 
Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal MT5.


Сигналы индикаторов серии "SimSim ARROW" пленяют трейдеров своей очевидностью и наглядностью, что делает их более привлекательными по сравнению с советниками. Визуальная ясность индикатора проявляется в момент появления стрелки — вот и момент для открытия сделки! В отличие от этого, при использовании советников события разворачиваются зачастую в завуалированной манере, и трейдеру далеко не всегда ясно, почему была инициирована та или иная операция, поскольку многое остается скрытым за кулисами алгоритмов. В этих индикаторах все прозрачно и доступно! Вы можете применять указанные индикаторы как по отдельности, так и в комбинации, что открывает новые горизонты для анализа. Параметры индикаторов предлагают разнообразие загрузок, и их возможности безграничны. Никакие ограничения не встанут на пути к вашему успеху, ведь вы можете одновременно использовать сотни индикаторов, создавая уникальные стратегии и сочетания, позволяющие достичь максимальной эффективности в торговле.


Параметры индикатора только для работы с "CONTROL DEAL"
    • Selection of parameters for opening transactions:  Выбор параметров открытия сделок:
    • Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only
    • Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1. 
    • List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.


      Полный список индикаторов серии "SimSim ARROW".

      1. SimSim ARROW CCI
      2. SimSim ARROW ADX
      3. SimSim ARROW BEAR
      4. SimSim ARROW BULLS
      5. SimSim ARROW 2MA
      6. SimSim ARROW MACD
      7. SimSim ARROW RSI
      8. SimSim ARROW Stochastic
      9. SimSim ARROW Momentum
      10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
      11. SimSim ARROW Simple Signal
      12. SimSim ARROW Ichimoku

      Рекомендуем также
      Auto Fibo Pro m
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
      Alpha Trend Mt4 Signs
      Guang Jun Huang
      Индикаторы
      Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
      Owl smart levels
      Sergey Ermolov
      4.24 (37)
      Индикаторы
      Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
      Ichimoku Higher Time Frame mh
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
      History Pattern Search
      Yevhenii Levchenko
      Индикаторы
      Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
      Trend Oscillator mw
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
      Trend PA
      Mikhail Nazarenko
      5 (3)
      Индикаторы
      Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
      Happy Scalping Indicator
      Leandro Bernardez Camero
      Индикаторы
      Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
      Harmonic 3Drives
      Sergey Deev
      Индикаторы
      Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн 3 Движения (3 Drives), согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования
      Acceleration Fractals
      Vladimir Tkach
      Индикаторы
      Индикатор анализирует изменение минимальных и максимальных цен предыдущих баров фиксируя вход больших игроков. В случае роста изменения (дельты) на график выводится сигнал в виде стрелки. При этом осуществляется виртуальная торговля на истории. В случае повторения сигнала осуществляется наращивание позиций (доливка). При этом лот позиций может отличатся. Результаты виртуальной торговли в виде потерь/убытков, прибыльности, просадки и линий сделок выводятся на график цены и в поле комментария. Па
      Daily Candle Predictor
      Oleg Rodin
      5 (11)
      Индикаторы
      Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
      MarketProfile EForex
      Veridiana Adorno Kendrick
      Индикаторы
      Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
      Volume Compair
      Thiago Pereira Pinho
      Индикаторы
      Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
      SimSim Arrow Momentum
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
      Trend Ray
      Andriy Sydoruk
      Индикаторы
      Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
      Super Reversal Pattern
      Parfait Mujinga Ndalika
      Индикаторы
      Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
      Harmonic Shark
      Sergey Deev
      Индикаторы
      Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
      Power Renko MT4
      Pierce Vallieres
      Индикаторы
      Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
      Rainbow Price Visualizer
      Vincent Jose Proenca
      Индикаторы
      Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
      Xmaster formula indicator forex no repaint
      Vadym Velychkov
      Индикаторы
      Новая, более точная версия индикатора  Xmaster . Более 200 трейдеров с разных стран мира провели на своих ПК более 15000 тестов разных комбинаций этого индикатора, чтобы получить максимально эффективную и точную формулу. И вот мы Вам представляем индикатор " Xmaster formula indicator forex no repaint " который показывает точные сигналы и не перерисовывается. Так же этот индикатор отправляет сигналы трейдеру на email и push. Он постоянно с приходом каждого нового тика, анализирует рынок по более
      Noize Absorption Index MT4
      Ekaterina Saltykova
      5 (1)
      Индикаторы
      Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
      Trendlines Oscillator MT4
      Cao Minh Quang
      Индикаторы
      The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
      FX Flow
      Eva Stella Conti
      Индикаторы
      FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
      Gold Titan King Scalper
      Dodong Christian Arnon
      Индикаторы
      Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
      Forex Beast Indicator
      Elias Mtwenge
      Индикаторы
      EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
      MTF Stochastic
      Sergey Deev
      Индикаторы
      Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
      Blahtech Market Profile
      Blahtech Limited
      4.53 (15)
      Индикаторы
      Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
      Wave Size Stats
      Roman Salivon
      Утилиты
      Скрипт собирает размеры всех ценовых волн на текущем графике, которые не меньше заданной величины, и сохраняет их в CSV файл. Каждая строка таблицы будет содержать дату/время окончания волны и ее размер. Если вам нужно знать размеры волн в реальном времени, то воспользуйтесь индикатором Wave Size into ZigZag , Wave Size Histogram  или ZZ Histogram . ПАРАМЕТРЫ MinWaveSize:  минимальный размер дял волн, которые попадут в статистику PositiveValues:   true  - в файл сохраняется только размер волны
      Trendiness Index
      Libertas LLC
      5 (3)
      Индикаторы
      "Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
      Spread and Close MT4
      Alexander Denisovich Jegorov
      Индикаторы
      Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
      С этим продуктом покупают
      Gann Made Easy
      Oleg Rodin
      4.83 (150)
      Индикаторы
      Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
      Scalper Inside PRO
      Alexey Minkov
      4.74 (69)
      Индикаторы
      Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
      M1 Sniper
      Oleg Rodin
      4.89 (18)
      Индикаторы
      M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
      Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
      Bernhard Schweigert
      4.79 (101)
      Индикаторы
      В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
      FX Power MT4 NG
      Daniel Stein
      4.95 (20)
      Индикаторы
      FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
      Currency Strength Exotics
      Bernhard Schweigert
      4.88 (33)
      Индикаторы
      В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
      Smc Blast Signal
      Mohit Dhariwal
      5 (2)
      Индикаторы
      CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
      Advanced Supply Demand
      Bernhard Schweigert
      4.91 (296)
      Индикаторы
      Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
      Currency Strength Wizard
      Oleg Rodin
      4.84 (55)
      Индикаторы
      Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
      Trend indicator AI
      Ramil Minniakhmetov
      5 (75)
      Индикаторы
      Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
      SMC Easy Signal
      Mohamed Hassan
      4.73 (15)
      Индикаторы
      3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
      Dynamic Forex28 Navigator
      Bernhard Schweigert
      4.43 (7)
      Индикаторы
      Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
      GOLD Impulse with Alert
      Bernhard Schweigert
      4.64 (11)
      Индикаторы
      Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
      Trending Volatility System
      Vitalyi Belyh
      5 (3)
      Индикаторы
      Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
      Supply and Demand Dashboard PRO
      Bernhard Schweigert
      4.8 (20)
      Индикаторы
      В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      Индикаторы
      RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
      Meravith
      Ivan Stefanov
      5 (1)
      Индикаторы
      Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
      PRO Renko System
      Oleg Rodin
      5 (29)
      Индикаторы
      PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
      FX Volume
      Daniel Stein
      4.62 (37)
      Индикаторы
      FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
      Day Trader Master
      Oleg Rodin
      5 (15)
      Индикаторы
      Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
      Smart Trend Trading System
      Issam Kassas
      Индикаторы
      Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
      Quantum Heiken Ashi PRO MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.33 (6)
      Индикаторы
      Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
      PZ Lopez Trend MT4
      PZ TRADING SLU
      Индикаторы
      Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
      WaveTheoryFully automatic calculation
      Kaijun Wang
      5 (3)
      Индикаторы
      Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
      Advanced Currency Strength28 Indicator
      Bernhard Schweigert
      4.91 (657)
      Индикаторы
      В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
      Auto Optimized Bollinger Bands
      Davit Beridze
      5 (3)
      Индикаторы
      Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
      TrendLine PRO MT4
      Evgenii Aksenov
      4.83 (167)
      Индикаторы
      Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
      Auto Optimized MFI
      Davit Beridze
      5 (1)
      Индикаторы
      Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
      Matrix Arrow Indicator MT4
      Juvenille Emperor Limited
      5 (3)
      Индикаторы
      Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
      Buy Sell Arrow Swing MT4
      Sahib Ul Ahsan
      Индикаторы
      Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
      Другие продукты этого автора
      SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита функционирует с горизонтальными линиями: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Эти линии, имеющие строго фиксированные наименования, самостоятельно рисует трейдер на любом графике в своем терминале. Существуют возможности для создания всех линий одновременно или выбора любой из четырех. Назначение линий становится очевидным при взгляде на их названия. Линии Prof1 и Prof2 обозначают уровни Take Profit по сделке, но представлены в визуальной форме, что позволяет трейдеру легче воспринимать инф
      SimSim Control Deal MT5
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW". Версия для MetaTrader 4 Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии "SimSim ARROW" . Каждый из этих индикаторов наделён параметром:       " Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only. " В случае, если этот параметр установлен на значение: " Buy and Sell или Buy only или  Sell only ", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки. Параме
      FREE
      SimSim Control Deal
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW". Версия для MetaTrader 5 Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии " SimSim ARROW " . Каждый из этих индикаторов наделён параметром: " Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only. " В случае, если этот параметр установлен на значение: " Buy and Sell или Buy only или  Sell only ", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки. Сделки о
      FREE
      SimSim Expert Assistant
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      "SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
      FREE
      SimSim arrow open up or down
      Aleksandr Tyunev
      5 (1)
      Индикаторы
      Индикатор просчитывает и суммирует данные от 23-ти стандартных индикаторов. Какие стандартные индикаторы использовать, трейдер выбирает сам. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала. Положительные значения сигнала говорят о возможной покупке, отрицательные о продаже.  В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. Индикатор может быть хорошим дополнением к вашей стратегии торговли.   Индикатор перерисовывается только на
      SimSim Histogram open up or down
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Индикатор просчитывает и суммирует данные от 25-ти стандартных индикаторов. Какие стандартные индикаторы использовать, трейдер определяет сам. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала, и красим гистограмму по цветам: покупка, продажа или нейтральное значение. В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. Индикатор может быть хорошим дополнением к вашей стратегии торговли.   СНАЧАЛА ТЕСТ на ТРИАЛ - ПОТОМ АРЕНДА или ПОКУ
      SimSim Tournament Currency Strength Table
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это мультивалютный индикатор, он показывает относительную силу валюты и 28-ми основных валютных пар. Подобных индикаторов на маркет много, но пусть будет ещё один. Данный индикатор, показывает все 28 валютных пар в виде турнирной таблицы.  Весовые коэффициенты.  Зачем они? Каждый трейдер предпочитает работать с определенным тайм-фрейм, который для него основной, и сигналы от него наиболее важны. Примеры установки весовых коэффициентов.                M1   M5   M15  M30  H1   H4   D1   W1 
      SimSim Histogram and Arrow UpDown
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Индикатор просчитывает и суммирует данные от 25-и стандартных индикаторов. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала. Во входных параметрах указываем минимальный уровень сигнала. Этот уровень отображается в виде гистограммы (основной индикатор ) и стрелки индикатора (второй индикатор). Положительные значения сигнала говорят о возможной покупке, отрицательные о продаже.  В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. И основно
      SimSim Waves Indicator
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Индикатор.  "Индикаторные Волны ". Используя 23-и стандартных индикатора и авторский алгоритм, рассчитываются уровни покупок (от 0 до +100) и продаж (от 0 до -100). Далее используя рассчитанные уровни, "Индикатор Волны" рисует волну с 21 средними скользящими. Номер волны равен периоду усреднения, рассчитанных уровней. Волны 1 - 7       быстрые скользящие средние  Волны с 8 -14   средние скользящие средние Волны с 15-21   медленные скользящие средние Глядя на фигуры, которые рисует ин
      SimSim Trading Arrow
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
      SimSim Trading Line
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
      SimSim Trading Histogram
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
      SimSim Trading Simple Signal
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
      SimSim Line KijunSen Plus MA
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Очень простой но эффективный индикатор.  A very simple but effective indicator. В основе линия KijunSen индикатора Ichimoku и построенная средняя МА на этой линии. Сигнал на покупку или продажу: это точка пересечения двух линий!!!  Сам часто использую  линию KijunSen индикатора Ichimoku для торговли, если цена ВЫШЕ рассматриваю только ПОКУПКИ, если НИЖЕ только ПРОДАЖИ. А после усреднения линии KijunSen и формирования лини KijunSen МА, появились точки пересечения двух линий, которые можно интер
      SimSim Arrow CCI
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow CCI это стандартный "Commodity Channel Index" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня ноль +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете
      SimSim Arrow RSI
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow RSI это стандартный "Relative Strength Index" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 50 value. Изменение уровня 50 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 50 +-  Delta.Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы может
      SimSim Arrow BEARPower
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow BEAR это стандартный "Bears Power" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает нулевую линию +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использоват
      SimSim Arrow BULLSPower
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow BULLS это стандартный "Bulls Power" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает нулевую линию +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использоват
      SimSim Arrow MACD
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow MACD это стандартный "Moving Averages Convergence/Divergence" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует стрелочные сигналы 1 или 2: Линия Main_line пересекает нулевой уровень   +- Delta Линия Signal_line пересекает нулевой уровень +- Delta Включите
      SimSim Arrow Momentum
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA это авторский стрелочной индикатор. Версия исходного индикатора с линиями KijuSen и МА. Версия для MetaTrader 5 Индикатор формирует сигнал, когда линия Kijun-sen пересекает линию МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты
      SimSim Arrow 2MA
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow 2MA это 2 стандартных MA индикатора. Точка пересечения стрелочной сигнал на сделку. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикаторов аналогичны стандартным MA индикаторам, один медленный МА второй быстрый МА. В точке пересечения возникает сигнал на сделку. Индикаторы формирует сигнал, когда линия быстрой МА пересекает линию медленной МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назн
      SimSim Arrow Simple Signal
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Simple Signal это авторский стрелочный индикатор.  Версия для MetaTrader 5 Это очень простой индикатор, он имеет только один параметр, период для расчета индикатора.      Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты   " CONTROL DEAL " . Симбио
      SimSim Arrow Stochastic
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Stochastic это стандартный "Stochastic Oscillator" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 50 value. Изменение уровня 50 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 50 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы мож
      SimSim Active Take and StopLoss Lines
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита функционирует с горизонтальными линиями:   Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Эти линии, имеющие строго фиксированные наименования, самостоятельно рисует трейдер на любом графике в своем терминале. Существуют возможности для создания всех линий одновременно или выбора любой из четырех. Назначение линий становится очевидным при взгляде на их названия. Линии   Prof1   и   Prof2   обозначают уровни   Take Profit   по сделке, но представлены в визуальной форме, что позволяет трейдеру легче восприн
      SimSim Arrow Ichimoku
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Ichimoku это стандартный " Ichimoku Kinko Hyo " индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Индикатор формирует сигналы 1 и 2. Линия Kijun-sen пересекает линию цены. Линия Kijun-sen пересекает линию Tenkan-sen Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком
      SimSim Arrow 2MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow 2MA это 2 стандартных MA индикатора. Точка пересечения стрелочной сигнал на сделку. Версия для MetaTrader 4 Параметры индикаторов аналогичны стандартным MA индикаторам, один медленный МА второй быстрый МА. В точке пересечения возникает сигнал на сделку. Индикаторы формирует сигнал, когда линия быстрой МА пересекает линию медленной МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назна
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA это авторский стрелочной индикатор. Версия исходного индикатора с линиями KijuSen и МА. Версия Arrow для MetaTrader 4 Индикатор формирует сигнал, когда линия Kijun-sen пересекает линию МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утил
      SimSim Trading Simple Signal MT5
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
      SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      5 (1)
      Индикаторы
      Очень простой но эффективный индикатор.  В основе лежит линия KijunSen индикатора Ichimoku, на которой построена скользящая средняя МА. Сигналы на покупку или продажу возникают в моменты пересечения этих двух линий. Я часто использую линию KijunSen индикатора для своей торговли: когда цена находится ВЫШЕ этой линии, я сосредотачиваюсь исключительно на ПОКУПКАХ, в то время как при её положении НИЖЕ — на ПРОДАЖАХ. Кроме того, после усреднения линии KijunSen и создания скользящей средней KijunSe
      Фильтр:
      Нет отзывов
      Ответ на отзыв