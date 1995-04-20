SimSim Arrow ADX это стандартный "Average Directional Movement Index" индикатор, но стрелочной версии.



Параметры индикатора аналогичны стандартным.

Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.

Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.

Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты

.

Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии.

Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту:

.





Сигналы индикаторов серии "SimSim ARROW" пленяют трейдеров своей очевидностью и наглядностью, что делает их более привлекательными по сравнению с советниками. Визуальная ясность индикатора проявляется в момент появления стрелки — вот и момент для открытия сделки! В отличие от этого, при использовании советников события разворачиваются зачастую в завуалированной манере, и трейдеру далеко не всегда ясно, почему была инициирована та или иная операция, поскольку многое остается скрытым за кулисами алгоритмов. В этих индикаторах все прозрачно и доступно! Вы можете применять указанные индикаторы как по отдельности, так и в комбинации, что открывает новые горизонты для анализа. Параметры индикаторов предлагают разнообразие загрузок, и их возможности безграничны. Никакие ограничения не встанут на пути к вашему успеху, ведь вы можете одновременно использовать сотни индикаторов, создавая уникальные стратегии и сочетания, позволяющие достичь максимальной эффективности в торговле.







Selection of parameters for opening transactions: Выбор параметров открытия сделок:

Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only

Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1.

List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.





