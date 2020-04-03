Nadaraya Watson Envelope EA MT5

Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5 — это экспертный советник для одной валюты, разработанный для трейдеров, ориентированных на развороты тренда с использованием индикатора огибающей Надарая-Ватсона. Определяя развороты цены на границах огибающей, EA предлагает надежную, но простую торговую стратегию, адаптированную для конкретных рынков. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и продвинутое управление рисками, потребляя минимум системных ресурсов для эффективного исполнения сделок.

Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.

Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов

Вы можете скачать версию для MT4 здесь: Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4

Основные функции:

  • Торговая система на основе огибающей Надарая-Ватсона с настраиваемыми параметрами (ширина полос, коэффициент сглаживания)
  • Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
  • Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
  • Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
  • Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
  • Панель мониторинга в реальном времени
  • Всплывающие окна, email и push-уведомления
  • Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7

Примечание: Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5 — это незаменимый инструмент для трейдеров, ориентированных на развороты тренда на конкретных рынках, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.

Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:

  • Всегда тестируйте на демо-счете сначала
  • Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
  • Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
  • Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.


