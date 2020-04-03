Nadaraya Watson Envelope EA MT5

Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5 é um consultor especialista para uma única moeda projetado para traders que se concentram em reversões de tendência usando o indicador Nadaraya-Watson Envelope. Ao identificar reversões de preço nas faixas do envelope, o EA oferece uma estratégia de trading robusta, porém direta, para mercados específicos. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores

Você pode baixar a versão para MT4 aqui: Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4

Principais recursos:

  • Sistema de trading baseado no Nadaraya-Watson Envelope com parâmetros personalizáveis (largura da faixa, fator de suavização)
  • Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
  • Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
  • Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
  • Painel de monitoramento em tempo real
  • Notificações por pop-ups, e-mail e push
  • Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Nota: O Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5 é uma ferramenta indispensável para traders que se concentram em reversões de tendência em mercados específicos, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

  • Sempre teste primeiro em uma conta demo
  • Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
  • Use apenas o capital que você pode se permitir perder
  • Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


