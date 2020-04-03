Nadaraya Watson Envelope EA MT5

Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5は、単一通貨向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、Nadaraya-Watson Envelopeインジケーターを使用してトレンド反転に焦点を当てるトレーダーのためのツールです。エンベロープのバンドでの価格反転を特定することで、EAは特定の市場向けに堅牢かつシンプルな取引戦略を提供します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。

このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。

詳細なドキュメントはこちら：一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド

MT4バージョンはこちらでダウンロードできます：Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4

主な機能：

  • Nadaraya-Watson Envelopeベースのトレーディングシステムで、設定可能なパラメーター（バンド幅、スムージングファクター）
  • 柔軟なトレーディングのための複数の時間枠をサポート
  • 複数のリスク管理オプション：ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ
  • 高度なポジションサイズ管理とドローダウン保護
  • 制御されたトレーディングセッションのための時間/日フィルター
  • リアルタイム監視ダッシュボード
  • ポップアップ、メール、プッシュ通知
  • 24時間稼働のためのMQL5 VPS互換

：Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5は、特定の市場でのトレンド反転に焦点を当てるトレーダーにとって不可欠なツールであり、実行可能な洞察とユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。設定された戦略に基づいて取引を実行するように設計されていますが、利益を保証するものではありません。

重要なアドバイス：
これはプロフェッショナルなトレーディングツールであり、利益を保証するシステムではありません。通常の市場変動を想定してください：

  • まずデモ口座でテストしてください
  • 小さなリスク（1取引あたり0.5-1%）から始めましょう
  • 失っても問題ない資金のみを使用してください
  • 定期的なアップデートと最適化された設定ファイルは四半期ごとにリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。

私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡してください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからご連絡ください。


おすすめのプロダクト
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
エキスパート
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
エキスパート
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
エキスパート
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
エキスパート
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Spiders Zone Recovery
Muxammadaziz Mamasobitov
エキスパート
Product Name : Spider's Zone Recovery Description : Spider's Zone Recovery is an automated trading robot (EA) for MetaTrader 5, built on the proven Zone Recovery strategy. Designed for traders seeking consistent profits, this EA is perfect for both beginners and experienced users. With its simplicity and efficiency, Spider's Zone Recovery offers a reliable solution for automated trading in the forex market. How It Works : Spider's Zone Recovery operates using the Zone Recovery strategy, which d
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
エキスパート
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
エキスパート
[Femto Core] Professional, reliable & safe gold trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the XAUUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M6, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle streng
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
エキスパート
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
エキスパート
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Small steps are big peaks
Anton Chuev
エキスパート
This Expert Advisor is designed for a large number of positions with a small profit. In case of a drawdown, a position is opened in the opposite direction with recalculated lot size and reduced amount of points for closure. It trades along the trend based on Moving Average, and opens positions during a drawdown based on Stochastic. For each addition of a position, there are certain rules that take the current situation into account. Lot size for the first position is also calculated automaticall
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
エキスパート
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Abigail 5
Andrej Nikitin
エキスパート
Description: Abigail is a medium-term trading system working on the price rollback. The Expert Advisor has been optimized for working on EURUSD. However, it can successfully work with other currency pairs as well. You can examine the Expert Advisor's trading statistics for different brokers and symbols at MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Trading Signals sections. Parameters: Risk management: enter volume - market entry volume. If the value is greater than 0 - number of lots, if less than 0 - percen
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
エキスパート
Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
Hedge MA
Abdelhak Bekkali
エキスパート
Hedge MA is both a moving average cross EA and hedging EA, designed to recover a loss of a losing trade by opening an opposite trade, or more, if necessary. If the initial trade will be lost, the hedge trade will win. If the initial trade wins, then the hedge trade might not even get triggered and will be cancelled. The EA is designed for МТ5 hedge accounts. Recommended account - cent МТ5 hedge, at least 15000 USD cents ($150), leverage - 1:500. Recommended timeframe - М5. The default settings a
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
エキスパート
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
エキスパート
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
Nova DCA Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remston
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
作者のその他のプロダクト
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
インディケータ
取引戦略を向上させる Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 は、非パラメトリックカーネル回帰を活用した最先端のインジケーターで、スムーズで適応性の高いトレンド分析を提供します。Nadaraya-Watson推定器に着想を得たこのツールは、価格データにガウスカーネル平滑化を適用し、市場のボラティリティに適応するダイナミックなエンベロープを作成しますが、伝統的な移動平均の過度のラグはありません。TradingViewなどのプラットフォームで広く称賛され、世界中のトレーダーから反転の検出精度で評価されているNadaraya Watson Envelopeは、2022年以来人気急上昇で、Bollinger Bandsの優れた代替品です。非再描画モードはリアルタイムの信頼性のあるシグナルを保証し、再描画オプションは詳細分析のためのウルトラスムーズなビジュアルを提供します。 トレーダーは、Nadaraya Watson Envelopeをトレンドの強さ、オーバーバイ/オーバーソールド状態、潜在的な反転ポイントを驚くべき精度で強調する能力で愛しています。基礎的な価格ト
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
インディケータ
SuperTrend Alert MT5で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT5は、独自のアルゴリズ
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT5インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが対応できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用しようとするスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT5は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印をオーバーレイし、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマ
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
ユーティリティ
グリッド取引戦略を最適化するために、Grid Trade Manager MT5を使用してください。これは、グリッド注文の配置と管理を自動化するための多用途の無料ユーティリティEAで, 2000年代に外汇コミュニティで普及したグリッド取引アプローチから派生し, レンジ条件での市場振動から利益を抽出する能力で人気です。MQL5やForex Factoryなどのプラットフォームで数千のトレーダーに採用され, 堅牢なリスクコントロールとカスタマイズで評価されるこのツールは, 外汇ペアや暗号通貨などのボラティル資産で優れ, ユーザーは動的グリッド調整を通じて収益性を向上させた報告—cost-averaging TP/SLやロット進展モードを通じてドローダウンを20-30%削減することが多いです。その人気は複雑なグリッドセットアップを簡素化し, 無制限グリッドに関連するリスクを軽減しながらハンズフリー操作を可能にする点にあり, martingaleスタイル戦略をテストする初心者やサイドウェイ市場でヘッジを微調整する専門家に理想的です。 Grid Trade Manager MT5は, ユーザー定
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
ユーティリティ
MT4 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでの
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Hedge Trade Manager MT5でヘッジ戦略を強化しましょう。この洗練されたエキスパートアドバイザー（EA）は、逆行する価格変動に対抗するためにヘッジ取引を自動化するように設計されており、2010年代にフォレックスブローカーが反対ポジションを許可することで利益を固定または不確実なトレンド中の損失を制限するヘッジ技術に根ざしています。MQL5やForex Factory、Redditのr/Forexなどのトレーディングフォーラムでその柔軟な設定と強固なリスク保護が評価されており、このEAはフォレックス主要ペア、インデックス、暗号通貨のようなボラティリティの高い市場でスキャルパーやスイングトレーダーに好まれています。ユーザーは、潜在的なドローダウンを管理可能なシナリオに変える能力を称賛し、ダイナミックなロット進行とエクイティベースの出口により全体のリスクを25-40%削減することが多く、回復戦略を試みる初心者ヘッジャーや、多EA設定を統合して多様なポートフォリオを構築する経験豊富なプロに最適です。 Hedge Trade Manager MT5は、取引が指定された損失距離（
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT4インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが行動できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用するスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT4は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印を重ね、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマン、シューティング
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
インディケータ
価格アクション取引を強化するHigher Highs and Lows MT4インジケーターは、フラクタル分析を活用して重要なスイングポイントを特定し、Higher Highs (HH)、Lower Highs (LH)、Lower Lows (LL)、Higher Lows (HL) などのトレンド定義パターンを識別し、市场方向の明確な洞察を提供します。1900年代初頭のダウ理論に根ざした価格アクションの基礎原則に基づき、現代取引でAl Brooksの "Trading Price Action" シリーズのような専門家により普及したこのインジケーターは、トレンド継続と反転を検出するトレーダーの必需品となっています。特に外汇、株式、暗号通貨トレーダー間で人気があり、上昇トレンド (HH/HL) または下降トレンド (LL/LH) を確認する能力により、ノイズをフィルタリングし、プルバック中のエントリータイミングを決め、偽ブレイクを避ける—ボラティルセッションでの精度を高め、感情的な決定を減らし、スカルピングからポジショントレーディングまでの戦略で全体的な収益性を向上させます。 Hig
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
Moving Average Strategy EA MT5 は、MetaTrader 5専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダ
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
SuperTrend Alert MT4で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT4は、独自のアルゴリズ
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
インディケータ
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引戦略を向上させる Brilliant Reversal Indicator MT5 は、非パラメトリックカーネル回帰を活用した最先端のインジケーターで、スムーズで適応性の高いトレンド分析を提供します。Nadaraya-Watson推定器に着想を得たこのツールは、価格データにガウスカーネル平滑化を適用し、市場のボラティリティに適応するダイナミックなエンベロープを作成しますが、伝統的な移動平均の過度のラグはありません。TradingViewなどのプラットフォームで広く称賛され、世界中のトレーダーから反転の検出精度で評価されているNadaraya Watson Envelopeは、2022年以来人気急上昇で、Bollinger Bandsの優れた代替品です。非再描画モードはリアルタイムの信頼性のあるシグナルを保証し、再描画オプションは詳細分析のためのウルトラスムーズなビジュアルを提供します。 トレーダーは、Brilliant Reversal Indicatorをトレンドの強さ、オーバーバイ/オーバーソールド状態、潜在的な反転ポイントを驚くべき精度で強調する能力で愛しています。基礎的な価
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5で取引管理を最適化しましょう。この堅牢なエキスパートアドバイザー（EA）は、手動または他のEAによって開かれた取引のストップロスを自動調整するために設計されており、利益の保護とリスク管理を保証します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやMQL5フォーラムでの議論でもトレイリングストップとブレークイーブンレベルの管理における精度で注目されており、効率的に利益を確保しようとするトレーダーの間で人気のツールです。ユーザーは、トレンド中に利益を固定することで取引の収益性が20-30%向上し、多くの人が手動取引監視時間が40%削減されたと報告しています。主な利点には、ブレークイーブンとトレイリングストップの柔軟な設定、MT5の任意のシンボルとの互換性、スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの取引戦略を強化する軽量設計が含まれます。 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5は、ユーザー
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
ユーティリティ
MT5 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 5向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT5アカウントから同一PC上の複数のMT5またはMT4アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT5 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT4バージョンはこちらでダウンロードできます： MT5 Local Trade Copier Pro MT4 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでのストップロス
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
Consecutive Candle Indicator MT5でトレンド発見の能力を高めましょう。このダイナミックなツールは、連続する強気または弱気キャンドルの連鎖を特定し、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場でのトレンド確認や潜在的な反転のためのタイムリーなアラートを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティで高く評価され、InvestopediaやTradingViewの議論でもそのモメンタム分析を簡素化する能力が称賛されており、ボラティルな市場で明確なシグナルを求めるトレーダーのお気に入りです。ユーザーは、より高いキャンドル数（例：3～5本の連続キャンドル）を使用した場合、持続的なトレンドの検出精度が最大80%に達し、早すぎるエントリーを避け、確認されたモメンタムの変化に焦点を当てることで取引タイミングが15～25%向上したと報告しています。利点には、トレンドの強さの正確な特定、ハンズフリー監視のためのカスタマイズ可能なアラート、追加のツールを必要としないスケルピング、デイトレード、スイングトレーダーの意思決定を強化するユーザーフレ
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Close Manager MT5で取引のクローズプロセスを効率化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上で手動または他のEAによって開かれた取引の出口を自動化するように設計されており、トレーダーに出口戦略の精密な制御を提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで多様でカスタマイズ可能なクローズ基準が高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、手動取引管理時間が30〜50％削減され、リスク管理が向上したと報告しており、多くの人が規律ある出口ルールに従うことで収益性が向上したと指摘しています。Close Manager MT5は、継続的なモニタリングなしでリスク管理と出口効率を最適化しようとするトレーダーに最適で、初心者から経験豊富なトレーダーまで多様な取引戦略をサポートします。 Close Manager MT5は、利益/損失金額（PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOU
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Day and Week Separator MT4で取引分析を効率化しましょう。カスタマイズ可能な日次および週次の分離線をプロットする直感的なツールで、ブローカーのタイムゾーンの違いに直面するトレーダーにとって最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティでそのシンプルさと効果が高く評価されており、InvestopediaやTradingViewなどのプラットフォームでの議論で強調されている、チャートの時間枠をローカルまたは市場特有の時間に合わせるという一般的な課題に対応します。トレーダーはそのチャートの明確さを向上させる能力を称賛し、セッションベースの分析が改善され、取引セッションを明確にマークすることで取引計画が最大20%向上したと報告しています。特に、大きなタイムゾーンのずれがある地域（例：ヨーロッパのブローカーを使うアジア太平洋地域のトレーダー）に有効です。利点には、日次および週次の市場移行の正確な視覚化、ローカルまたは戦略的な時間に合わせたカスタマイズ可能な時間オフセット、あらゆる取引セットアップにシームレスに統合される軽量設計が含
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Account Trailing Stop Manager MT5でポートフォリオのリスク管理を強化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上でアカウント全体または特定のマジックナンバーの取引の総利益を自動的に追跡し、トレイリングストップのように管理し、現在の利益が最後のピーク利益を下回った場合にすべての取引をクローズするように設計されています。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexでそのダイナミックな利益ロックメカニズムが称賛されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、好ましいトレンド中に利益を確保することで利益保持率が20〜35％向上し、多くの人が手動モニタリング時間が40％削減されたと報告しています。自動化されたリスク管理を求める初心者トレーダーや、複数の戦略ポートフォリオを管理するプロフェッショナルに最適で、このEAは多様な取引スタイルで規律ある利益保護を保証します。 Account Trail
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
エキスパート
Multi Indicator Strategy EA MT4は、MetaTrader 4向けの高度な取引ツールで、ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVIの9つのテクニカルインジケーターを使用して、取引のエントリーとエグジットを自動化します。複数のエントリー/エグジット戦略とAND/OR/NA組み合わせモードを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、トレーダーに比類のない柔軟性を提供します。広範なバックテスト済みで、正確なシグナル生成、堅牢なリスク管理、低リソース使用によるスムーズな実行を保証します。 MT5バージョンはこちらからダウンロードできます： Multi Indicator Strategy EA MT5 詳細なドキュメントについては： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル 主要機能の概要： ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVI用のカスタマイズ
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
Pip Movement Alert MT4で市場のモメンタムを先取りしましょう。この多通貨対応の汎用インジケーターは、複数のシンボルにおける正確なピップの動きを追跡し、トレーダーにアラートを提供するために設計されており、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引に最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でも急激な市場変動を検出する能力で注目されており、価格の急激な変動を活用しようとするトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、ピップベースの重要な動き（例：10ピップ単位）を最大95%の信頼性で特定し、リアルタイムアラートを活用してボラティリティの急上昇を捉えることで、取引タイミングが20-30%改善したと報告しています。主な利点には、多通貨モニタリング、カスタマイズ可能なピップ閾値、チャートを常に分析せずに追跡を簡素化する軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Pip Movement Alert MT4は、ユーザー定義の
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Ultimate Trade Panel MT4 は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、MQL4プラットフォーム上でのトレーダーの効率を向上させ、取引活動を合理化します。このツールは使いやすい機能で日々の取引タスクを簡素化し、特定の取引ロジックに依存せずに取引管理の信頼できるパートナーとして機能します。競争優位性を求めるトレーダーのために開発され、自動化とリスク管理ツールを提供して取引体験を最適化します。 注 ：Ultimate Trade Panel MT4のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT4 詳細なドキュメントはこちら： 設定と入力ガイド 機能： インジケーターマネージャー：入力で指定されたテンプレートに基づいてインジケーターをロードし、ツールバーからインジケーターを変更する手間を省き、迅速な意思決定を
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
STM Trade Panel MT4で取引を簡素化しましょう。このユーザーフレンドリーなエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 4での取引実行と管理を効率化するために設計されており、ワンクリックでの注文配置とカスタマイズ可能な利益および損失閾値に基づく自動取引クローズを提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで直感的なインターフェースと効率的な取引管理により高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの主要なツールです。ユーザーは、取引実行時間が40〜60％削減され、リスク管理が改善されたと報告しており、多くの人が迅速な設定と利益ロック機能を持つシンプルなパネルを称賛しています。使いやすさを求める初心者トレーダーや複数の取引を管理するプロフェッショナルに最適なSTM Trade Panel MT4は、さまざまな取引戦略において効率と規律を向上させます。 STM Trade Panel MT4は、ワンクリックの購入/売却ボタン（ButtonB
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
インディケータ
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
インディケータ
Angle of Moving Average MT4   で取引の意思決定を向上させましょう。この革新的なインジケーターは、移動平均の傾きを定量化し、トレンドの方向と勢いについて明確な洞察を提供します。指定されたバー数にわたる移動平均の角度傾斜を測定する原理に基づくこのツールは、2010年頃のトレーディングコミュニティでの概念化以来、テクニカル分析の柱となっています。Forex Factoryなどのフォーラムで広く議論され、市場ダイナミクスの直接的な視覚化で称賛されているAngle of Moving Averageは、複雑なオシレーターに代わる堅牢な代替品として、過剰に複雑な公式のノイズなしに強気または弱気のバイアスを直接測定します。 トレーダーは、Angle of Moving Averageを、トレンドの強さ、潜在的な反転、最適なエントリー/エグジットポイントを直感的なヒストグラム表示—上昇モメンタムは緑、下落シフトは赤—で示す卓越した能力で高く評価しています。現在の移動平均とNバー前の値との角度を計算することで、市場が加速している（大きなヒストグラム）か平坦化している（小さ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信