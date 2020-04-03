Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5は、単一通貨向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、Nadaraya-Watson Envelopeインジケーターを使用してトレンド反転に焦点を当てるトレーダーのためのツールです。エンベロープのバンドでの価格反転を特定することで、EAは特定の市場向けに堅牢かつシンプルな取引戦略を提供します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。

このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。

詳細なドキュメントはこちら：一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド

MT4バージョンはこちらでダウンロードできます：Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4

主な機能：

Nadaraya-Watson Envelopeベースのトレーディングシステムで、設定可能なパラメーター（バンド幅、スムージングファクター）

柔軟なトレーディングのための複数の時間枠をサポート

複数のリスク管理オプション：ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ

高度なポジションサイズ管理とドローダウン保護

制御されたトレーディングセッションのための時間/日フィルター

リアルタイム監視ダッシュボード

ポップアップ、メール、プッシュ通知

24時間稼働のためのMQL5 VPS互換

注：Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5は、特定の市場でのトレンド反転に焦点を当てるトレーダーにとって不可欠なツールであり、実行可能な洞察とユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。設定された戦略に基づいて取引を実行するように設計されていますが、利益を保証するものではありません。

重要なアドバイス：

これはプロフェッショナルなトレーディングツールであり、利益を保証するシステムではありません。通常の市場変動を想定してください：

まずデモ口座でテストしてください

小さなリスク（1取引あたり0.5-1%）から始めましょう

失っても問題ない資金のみを使用してください

定期的なアップデートと最適化された設定ファイルは四半期ごとにリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。

私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡してください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからご連絡ください。



