Nadaraya Watson Envelope EA MT5

Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5는 단일 통화 전문 어드바이저로, Nadaraya-Watson Envelope 지표를 사용하여 트렌드 반전에 초점을 맞춘 트레이더를 위해 설계되었습니다. 엔벨로프 밴드에서 가격 반전을 식별함으로써, EA는 특정 시장에 맞춘 견고하면서도 간단한 거래 전략을 제공합니다. 광범위하게 백테스트된 이 EA는 정확한 진입 방법, 유연한 청산 규칙, 고급 리스크 관리를 제공하며, 최소한의 시스템 리소스를 사용하여 효율적인 거래 실행을 보장합니다.

이 시스템은 세션 제어를 위한 요일/시간 필터를 포함하며, 성능 검증을 위한 히스토리 데이터 테스트를 지원합니다. 실시간 대시보드는 오픈된 거래, 계좌 자산, 시스템 메트릭을 표시하며, 직관적인 입력 메뉴는 구성을 간단하게 만듭니다. 모든 설정에 대한 자세한 문서가 제공됩니다.

자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드

MT4 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4

주요 기능:

Nadaraya-Watson Envelope 기반 거래 시스템, 설정 가능한 매개변수(밴드 폭, 스무딩 팩터)

유연한 거래를 위한 여러 시간 프레임 지원

다양한 리스크 관리 옵션: 손절매, 이익실현, 트레일링 스탑

고급 포지션 사이징 및 드로다운 보호

제어된 거래 세션을 위한 시간/요일 필터

실시간 모니터링 대시보드

팝업, 이메일 및 푸시 알림

24/7 운영을 위한 MQL5 VPS 호환

참고: Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5는 특정 시장에서 트렌드 반전에 초점을 맞춘 트레이더에게 필수적인 도구로, 실행 가능한 통찰력과 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 설정된 전략에 따라 거래를 실행하도록 설계되었지만 수익을 보장하지 않습니다.

중요한 조언:

이것은 전문 거래 도구이며 보장된 수익 시스템이 아닙니다. 정상적인 시장 변동을 예상하세요:

먼저 데모 계좌에서 테스트하세요

낮은 리스크(거래당 0.5-1%)로 시작하세요

잃어도 괜찮은 자본만 사용하세요

정기적인 업데이트와 최적화된 설정 파일은 분기별로 릴리스됩니다. 최신 권장 사항은 위 문서 섹션의 MQL5 블로그를 확인하세요.

