Nadaraya Watson Envelope EA MT5
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versione: 19.0
- Aggiornato: 2 luglio 2025
- Attivazioni: 20
Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5 è un consulente esperto per una singola valuta progettato per i trader che si concentrano sulle inversioni di tendenza utilizzando l’indicatore Nadaraya-Watson Envelope. Identificando le inversioni di prezzo alle bande dell’involucro, l’EA offre una strategia di trading robusta ma semplice per mercati specifici. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e una gestione avanzata del rischio, consumando risorse di sistema minime per un’esecuzione efficiente delle operazioni.
Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.
Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori
Puoi scaricare la versione MT4 qui: Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4
Caratteristiche principali:
- Sistema di trading basato su Nadaraya-Watson Envelope con parametri personalizzabili (larghezza della banda, fattore di smorzamento)
- Supporta più timeframe per un trading flessibile
- Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop
- Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown
- Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate
- Cruscotto di monitoraggio in tempo reale
- Notifiche tramite pop-up, e-mail e push
- Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7
Nota: Il Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che si concentrano sulle inversioni di tendenza in mercati specifici, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:
- Testa sempre prima su un conto demo
- Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
- Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere
- Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.
