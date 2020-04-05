Ziu 948 NY Gold Expert Advisor

Ziu Institutional — это советник для MetaTrader 5, предназначенный исключительно для XAUUSD на 1-минутном таймфрейме. Выполняет одну ежедневную оценку рынка в 9:48 по нью-йоркскому времени и управляет позицией частичными закрытиями по Тейк-профитам, безубытком, защитным трейлингом и принудительным закрытием в конце нью-йоркской сессии.

Механизм принятия решений комбинирует несколько сценариев рыночной структуры, вычисляемых в 9:47 NY: свипы диапазона Лондона, уровни Фибоначчи в макро-, микро- и сессионных диапазонах, Fair Value Gaps на H4, H1 и M5, предыдущие свечи H1 и H4, и структурные паттерны на M5. Выбранный сценарий определяет направление, цену входа и структурный стоп-лосс.

Операционное поведение

Система оценивает рынок один раз в день в 9:48 по нью-йоркскому времени и открывает одну позицию. Опционально можно включить второй вход в 10:03 по нью-йоркскому времени (с исполнением не позднее 10:10 NY). Этот второй вход по умолчанию отключён и должен быть активирован оператором через входной параметр. Когда включён, действует как восстановительный вход после того как основная сделка в 9:48 была пропущена или закрылась по Stop Loss не достигнув TP1. Когда отключён, советник работает с одной сделкой в день. Максимум две операции в день при включённом втором входе.. Без ночного риска: любая открытая позиция принудительно закрывается до 16:00 по нью-йоркскому времени.

Советник автоматически определяет смещение сервера брокера и применяет ли он летнее время, анализируя историю цен. Работает без ручной настройки на любом брокере, предлагающем XAUUSD с MetaTrader 5, независимо от того, работает ли сервер на фиксированном GMT или применяет летнее время.

Управление риском и размером лота

Лот может быть рассчитан тремя способами: фиксированный лот, фиксированная сумма в долларах на сделку или процент от баланса счёта на сделку. В режимах риска лот адаптируется к структурному стоп-лоссу дня, сохраняя целевой риск постоянным. Действует настраиваемый максимальный потолок лота.

Тейк-профиты, безубыток и трейлинг

Можно настроить до четырёх Тейк-профитов. Каждый TP определяется процентом закрытия лота и множителем R по отношению к SL. Настройка по умолчанию: два TP по 50 и 50 процентов, с TP1 на 1R и TP2 на 2R. Безубыток перемещает SL на цену входа при достижении TP1. Защитный трейлинг перемещает SL на TP1, когда цена продвигается на настраиваемый процент участка между TP1 и последним активным TP. Каждая корректировка SL немедленно синхронизируется с брокером.

Автоматические проверки и безопасность

Перед каждым входом советник проверяет свободную маржу, расстояние SL относительно stops level брокера и корректность лота согласно ограничениям объёма символа. При обнаружении внешнего закрытия брокером внутреннее состояние обновляется автоматически. Если параметры несогласованы (например, проценты TP не суммируются до 100 или нулевой риск), советник приостанавливается и отображает сообщение на графике до тех пор, пока оператор не исправит значения. Если MetaTrader открывается после 9:47 по нью-йоркскому времени, советник не торгует в этот день, чтобы предотвратить входы вне проверенного сетапа.

Требования

Платформа MetaTrader 5. Хеджинговый или неттинговый счёт. Символ XAUUSD на 1-минутном таймфрейме. Брокер, разрешающий стоп-лосс не менее 100 пипсов на XAUUSD. Рекомендуемый минимальный баланс 200 USD для старта с 1 процентом риска, или 500–1000 USD для большей гибкости. Настоятельно рекомендуется VPS 24/5.

Рекомендуемый тип счёта

Рекомендуются счета с низким спредом типа ECN или Raw Spread. Качество котировок и спред в рабочее время могут повлиять на результаты в реальной торговле.

Конфигурация по размеру счёта

Для счетов от 200 до 500 USD рекомендуется режим 2 (процент от баланса) с 1 процентом риска. Для счетов от 500 до 2000 USD режим 2 с риском от 1 до 2 процентов. Для счетов больше 2000 USD режим 2 с риском от 1 до 3 процентов, или режим 1 с фиксированной суммой в долларах на сделку.

Входные параметры. Operational

Use Magic Number. Активирует магический тег советника в ордерах. По умолчанию true. Рекомендуется всегда оставлять true.

Magic Number. Уникальный идентификатор советника. По умолчанию 948948. Изменять только если запускается более одного экземпляра на одном счёте.

Входные параметры. Time / Broker

Server-GMT offset (hours). Разница между часами сервера брокера и GMT в часах. По умолчанию -99, что активирует автоматическое определение смещения путём анализа истории цен. Работает как в реальной торговле, так и в Тестере Стратегий. Изменять вручную только при необходимости принудительно задать конкретное смещение.

Server applies DST. Указывает, применяет ли сервер брокера европейское летнее время. По умолчанию true. В режиме автоопределения это значение определяется автоматически, и данный параметр действует как ручное переопределение.

Late start tolerance (min). Допуск в минутах, если MetaTrader открывается после 9:47 NY. По умолчанию 0. Увеличить до 1 или 2, чтобы простить кратковременные разрывы соединения.

Входные параметры. Risk / Sizing

Mode. Режим расчёта. 0 фиксированный лот, 1 доллары на сделку, 2 процент от баланса. По умолчанию 0.

percent of balance. Процент баланса, которым нужно рискнуть на сделку в режиме 2. По умолчанию 1. Пример: при балансе 1000 USD и SL в 200 пипсов рассчитанный лот составляет 0.05.

dollars to risk. Фиксированная сумма в долларах на сделку в режиме 1. По умолчанию 200. Пример: с риском 200 USD и SL в 200 пипсов лот составляет 1.00.

position units total. Количество единиц в режиме 0 (фиксированный лот). По умолчанию 10. Пример: 10 единиц по 0.01 лот на единицу дают 0.10 лот.

lot per unit. Размер каждой единицы в лотах MT5. По умолчанию 0.01.

Safety cap maximum lot. Абсолютный потолок лота на сделку. По умолчанию 5.0.

Входные параметры. Take Profits

Active TPs. Количество активных TP от 1 до 4. По умолчанию 2.

Percent to close at TP1, TP2, TP3, TP4. Процент лота для закрытия на каждом TP. Активные проценты должны суммироваться до 100. Значения по умолчанию 50 на TP1 и 50 на TP2.

After hitting TP1, percent of TP1 to last TP. После достижения TP1, когда цена продвигается на этот процент участка между TP1 и последним активным TP, SL перемещается на TP1. По умолчанию 70. Пример с TP1 на 4020 и TP2 на 4040: SL перемещается на 4020, когда цена достигает 4034.





Входные параметры. Второй вход (10:03 NY)

Включить второй вход (10:03 NY). Включает или отключает опциональный второй ежедневный вход в 10:03 по нью-йоркскому времени. По умолчанию false, отключён. Когда отключён, советник работает с одной сделкой в день в 9:48 NY, что является более безопасной конфигурацией с более низким профилем просадки. Когда включён, советник может взять второй вход в 10:03 NY, если основная сделка в 9:48 была пропущена или закрылась по Stop Loss не достигнув сначала TP1. Включение этой опции означает, что оператор принимает профиль риска до двух сделок в один и тот же день.

Входные параметры. Break-even

BE. Режим безубытка. 0 отключён, 1 переместить SL на цену входа при достижении TP1, 2 переместить SL на цену входа после X пипсов прибыли. По умолчанию 1.

Pips in favor to move BE. Пипсы прибыли, запускающие безубыток в режиме 2. По умолчанию 150.

Входные параметры. End of Day close (NY)

Close the position before NY end. Включить принудительное закрытие перед окончанием сессии NY. По умолчанию true. Рекомендуется оставлять включённым.

Minutes before 16:00 NY. Минуты до 16:00 NY, в которые выполняется закрытие. По умолчанию 10, что эквивалентно закрытию в 15:50 NY.

Входные параметры. Structural SL / TP

Minimum SL pips. Минимально разрешённый стоп-лосс в пипсах. По умолчанию 100.

Maximum SL pips. Максимально разрешённый стоп-лосс в пипсах. По умолчанию 200.

Long SL pips. Расширенный стоп-лосс для сетапов, оправдывающих большее расстояние. По умолчанию 220.

TP1, TP2, TP3, TP4 = N x R. Позиция каждого TP как множитель R, где R — расстояние SL. Значения по умолчанию 1, 2, 3 и 4. Пример: при входе на 4000 и SL на 3980, R равно 20. TP1 находится на 4020, TP2 на 4040, TP3 на 4060 и TP4 на 4080.

Как проверить версию

При загрузке советника на график во вкладке Experts клиента MetaTrader 5 появится строка, подтверждающая текущую версию и билд. Дополнительно советник отобразит результат автоматического определения часового пояса сервера.

Поддержка

Для технической поддержки, пожалуйста, используйте систему личных сообщений, доступную на этой странице. После вашей покупки отправьте личное сообщение на этой странице, чтобы получить подробное руководство по параметрам входа в формате PDF и инструкции по настройке.