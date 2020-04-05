Ziu 948 NY Gold Expert Advisor

Ziu Institutional — это советник для MetaTrader 5, предназначенный исключительно для XAUUSD на 1-минутном таймфрейме. Выполняет одну ежедневную оценку рынка в 9:48 по нью-йоркскому времени и управляет позицией частичными закрытиями по Тейк-профитам, безубытком, защитным трейлингом и принудительным закрытием в конце нью-йоркской сессии.

Механизм принятия решений комбинирует несколько сценариев рыночной структуры, вычисляемых в 9:47 NY: свипы диапазона Лондона, уровни Фибоначчи в макро-, микро- и сессионных диапазонах, Fair Value Gaps на H4, H1 и M5, предыдущие свечи H1 и H4, и структурные паттерны на M5. Выбранный сценарий определяет направление, цену входа и структурный стоп-лосс.

Операционное поведение

Система оценивает рынок один раз в день в 9:48 по нью-йоркскому времени и открывает одну позицию. Опционально можно включить второй вход в 10:03 по нью-йоркскому времени (с исполнением не позднее 10:10 NY). Этот второй вход по умолчанию отключён и должен быть активирован оператором через входной параметр. Когда включён, действует как восстановительный вход после того как основная сделка в 9:48 была пропущена или закрылась по Stop Loss не достигнув TP1. Когда отключён, советник работает с одной сделкой в день. Максимум две операции в день при включённом втором входе.. Без ночного риска: любая открытая позиция принудительно закрывается до 16:00 по нью-йоркскому времени.

Советник автоматически определяет смещение сервера брокера и применяет ли он летнее время, анализируя историю цен. Работает без ручной настройки на любом брокере, предлагающем XAUUSD с MetaTrader 5, независимо от того, работает ли сервер на фиксированном GMT или применяет летнее время.

Управление риском и размером лота

Лот может быть рассчитан тремя способами: фиксированный лот, фиксированная сумма в долларах на сделку или процент от баланса счёта на сделку. В режимах риска лот адаптируется к структурному стоп-лоссу дня, сохраняя целевой риск постоянным. Действует настраиваемый максимальный потолок лота.

Тейк-профиты, безубыток и трейлинг

Можно настроить до четырёх Тейк-профитов. Каждый TP определяется процентом закрытия лота и множителем R по отношению к SL. Настройка по умолчанию: два TP по 50 и 50 процентов, с TP1 на 1R и TP2 на 2R. Безубыток перемещает SL на цену входа при достижении TP1. Защитный трейлинг перемещает SL на TP1, когда цена продвигается на настраиваемый процент участка между TP1 и последним активным TP. Каждая корректировка SL немедленно синхронизируется с брокером.

Автоматические проверки и безопасность

Перед каждым входом советник проверяет свободную маржу, расстояние SL относительно stops level брокера и корректность лота согласно ограничениям объёма символа. При обнаружении внешнего закрытия брокером внутреннее состояние обновляется автоматически. Если параметры несогласованы (например, проценты TP не суммируются до 100 или нулевой риск), советник приостанавливается и отображает сообщение на графике до тех пор, пока оператор не исправит значения. Если MetaTrader открывается после 9:47 по нью-йоркскому времени, советник не торгует в этот день, чтобы предотвратить входы вне проверенного сетапа.

Требования

Платформа MetaTrader 5. Хеджинговый или неттинговый счёт. Символ XAUUSD на 1-минутном таймфрейме. Брокер, разрешающий стоп-лосс не менее 100 пипсов на XAUUSD. Рекомендуемый минимальный баланс 200 USD для старта с 1 процентом риска, или 500–1000 USD для большей гибкости. Настоятельно рекомендуется VPS 24/5.

Рекомендуемый тип счёта

Рекомендуются счета с низким спредом типа ECN или Raw Spread. Качество котировок и спред в рабочее время могут повлиять на результаты в реальной торговле.

Конфигурация по размеру счёта

Для счетов от 200 до 500 USD рекомендуется режим 2 (процент от баланса) с 1 процентом риска. Для счетов от 500 до 2000 USD режим 2 с риском от 1 до 2 процентов. Для счетов больше 2000 USD режим 2 с риском от 1 до 3 процентов, или режим 1 с фиксированной суммой в долларах на сделку.

Входные параметры. Operational

Use Magic Number. Активирует магический тег советника в ордерах. По умолчанию true. Рекомендуется всегда оставлять true.

Magic Number. Уникальный идентификатор советника. По умолчанию 948948. Изменять только если запускается более одного экземпляра на одном счёте.

Входные параметры. Time / Broker

Server-GMT offset (hours). Разница между часами сервера брокера и GMT в часах. По умолчанию -99, что активирует автоматическое определение смещения путём анализа истории цен. Работает как в реальной торговле, так и в Тестере Стратегий. Изменять вручную только при необходимости принудительно задать конкретное смещение.

Server applies DST. Указывает, применяет ли сервер брокера европейское летнее время. По умолчанию true. В режиме автоопределения это значение определяется автоматически, и данный параметр действует как ручное переопределение.

Late start tolerance (min). Допуск в минутах, если MetaTrader открывается после 9:47 NY. По умолчанию 0. Увеличить до 1 или 2, чтобы простить кратковременные разрывы соединения.

Входные параметры. Risk / Sizing

Mode. Режим расчёта. 0 фиксированный лот, 1 доллары на сделку, 2 процент от баланса. По умолчанию 0.

percent of balance. Процент баланса, которым нужно рискнуть на сделку в режиме 2. По умолчанию 1. Пример: при балансе 1000 USD и SL в 200 пипсов рассчитанный лот составляет 0.05.

dollars to risk. Фиксированная сумма в долларах на сделку в режиме 1. По умолчанию 200. Пример: с риском 200 USD и SL в 200 пипсов лот составляет 1.00.

position units total. Количество единиц в режиме 0 (фиксированный лот). По умолчанию 10. Пример: 10 единиц по 0.01 лот на единицу дают 0.10 лот.

lot per unit. Размер каждой единицы в лотах MT5. По умолчанию 0.01.

Safety cap maximum lot. Абсолютный потолок лота на сделку. По умолчанию 5.0.

Входные параметры. Take Profits

Active TPs. Количество активных TP от 1 до 4. По умолчанию 2.

Percent to close at TP1, TP2, TP3, TP4. Процент лота для закрытия на каждом TP. Активные проценты должны суммироваться до 100. Значения по умолчанию 50 на TP1 и 50 на TP2.

After hitting TP1, percent of TP1 to last TP. После достижения TP1, когда цена продвигается на этот процент участка между TP1 и последним активным TP, SL перемещается на TP1. По умолчанию 70. Пример с TP1 на 4020 и TP2 на 4040: SL перемещается на 4020, когда цена достигает 4034.

Входные параметры. Второй вход (10:03 NY)
Включить второй вход (10:03 NY). Включает или отключает опциональный второй ежедневный вход в 10:03 по нью-йоркскому времени. По умолчанию false, отключён. Когда отключён, советник работает с одной сделкой в день в 9:48 NY, что является более безопасной конфигурацией с более низким профилем просадки. Когда включён, советник может взять второй вход в 10:03 NY, если основная сделка в 9:48 была пропущена или закрылась по Stop Loss не достигнув сначала TP1. Включение этой опции означает, что оператор принимает профиль риска до двух сделок в один и тот же день.

Входные параметры. Break-even

BE. Режим безубытка. 0 отключён, 1 переместить SL на цену входа при достижении TP1, 2 переместить SL на цену входа после X пипсов прибыли. По умолчанию 1.

Pips in favor to move BE. Пипсы прибыли, запускающие безубыток в режиме 2. По умолчанию 150.

Входные параметры. End of Day close (NY)

Close the position before NY end. Включить принудительное закрытие перед окончанием сессии NY. По умолчанию true. Рекомендуется оставлять включённым.

Minutes before 16:00 NY. Минуты до 16:00 NY, в которые выполняется закрытие. По умолчанию 10, что эквивалентно закрытию в 15:50 NY.

Входные параметры. Structural SL / TP

Minimum SL pips. Минимально разрешённый стоп-лосс в пипсах. По умолчанию 100.

Maximum SL pips. Максимально разрешённый стоп-лосс в пипсах. По умолчанию 200.

Long SL pips. Расширенный стоп-лосс для сетапов, оправдывающих большее расстояние. По умолчанию 220.

TP1, TP2, TP3, TP4 = N x R. Позиция каждого TP как множитель R, где R — расстояние SL. Значения по умолчанию 1, 2, 3 и 4. Пример: при входе на 4000 и SL на 3980, R равно 20. TP1 находится на 4020, TP2 на 4040, TP3 на 4060 и TP4 на 4080.

Как проверить версию

При загрузке советника на график во вкладке Experts клиента MetaTrader 5 появится строка, подтверждающая текущую версию и билд. Дополнительно советник отобразит результат автоматического определения часового пояса сервера.

Поддержка

Для технической поддержки, пожалуйста, используйте систему личных сообщений, доступную на этой странице. После вашей покупки отправьте личное сообщение на этой странице, чтобы получить подробное руководство по параметрам входа в формате PDF и инструкции по настройке.


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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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