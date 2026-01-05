AURX System — профессиональная алгоритмическая торговая система нового класса для XAUUSD (M5). Система не имеет прямых аналогов в Market и построена на контроле рыночных условий, торговой дисциплине и строгом отборе допустимых фаз рынка. Это не индикаторный советник, не шаблонная стратегия и не адаптация популярного торгового подхода, а самостоятельная алгоритмическая система с собственной логикой принятия решений. Алгоритм ориентирован на анализ текущего рыночного состояния и активного ценового движения, работая с актуальным поведением цены в реальном времени.

Алгоритмическая основа — AURX System представляет собой комплексный алгоритм, объединяющий анализ ценовой динамики, текущего состояния рынка, волатильности, фаз движения, временных ограничений и внешних факторов. В работе системы используются встроенные фильтры торговых сессий, новостей и спреда, а также механизмы контроля количества сделок и управления риском. Такой подход позволяет системе отсеивать неподходящие рыночные условия и работать только в контролируемых торговых ситуациях.

Информационная панель (HUD) — AURX System оснащён собственной информационной панелью, которая отображает внутренние состояния алгоритма в реальном времени. Все параметры, представленные на панели, являются частью торговой логики системы и отражают текущее состояние торговых условий, активность фильтров и степень готовности алгоритма к выполнению торговых действий. Информационная панель обеспечивает наглядное представление того, как система оценивает рынок в текущий момент, и позволяет пользователю видеть, при каких условиях торговля разрешается или блокируется.

Принципы торговли и назначение системы — AURX System не использует опасные торговые методы и не ориентирован на частое открытие сделок. Алгоритм строго ограничивает торговую активность и работает с акцентом на качество сделок, а не на их количество. Каждый торговый сигнал соответствует одной сделке, без повторных входов и хаотичного наращивания позиций. Каждая сделка открывается с заранее определёнными условиями риска и обязательным стоп-лоссом. Система предназначена для трейдеров, которые выбирают контролируемую, предсказуемую и профессиональную алгоритмическую торговлю, а не агрессивные торговые стратегии.

Ограничение периода тестирования и ежегодная оптимизация — AURX System тестируется начиная с 2020 года осознанно и намеренно. Данный советник относится к высокоточным алгоритмическим системам с тонкой внутренней настройкой, чувствительной к изменениям рыночной структуры, волатильности и торговых условий на рынке золота. Рынок XAUUSD со временем меняется, поэтому использование слишком старых исторических данных не отражает реальные условия современной торговли.

По этой причине AURX System требует ежегодной оптимизации, которую я провожу в январе каждого года. По результатам оптимизации параметры системы адаптируются под актуальные рыночные условия прошедшего периода и показывают стабильную и корректную работу в последующем году торговли. Это позволяет использовать советник в реальной торговле без необходимости постоянной ручной подгонки параметров со стороны пользователя.

Настройки для каждого года вшиваются непосредственно в код советника, что обеспечивает корректную работу системы как при тестировании, так и при реальной торговле, без использования set-файлов и дополнительных настроек. Пользователю не требуется самостоятельно оптимизировать стратегию — советник изначально подготовлен к работе.

Именно поэтому тестирование AURX System проводится на периоде последних лет, а не на истории 7–10-летней давности. Более старая история часто отличается по качеству котировок, структуре тиков и спреду, что снижает практическую ценность таких тестов для оценки поведения системы сегодня.

Ограничение периода тестирования последними годами является преимуществом, а не недостатком AURX System. Система работает не с «прошлым рынка» и не с устаревшими ценовыми шаблонами, а с текущим поведением цены в реальном времени. Практика показывает, что стратегии с идеальными результатами на длинной истории нередко теряют эффективность в реальной торговле. Использование актуального периода тестирования позволяет объективно оценивать работу AURX System именно в тех условиях, в которых она будет использоваться сегодня и в ближайшем будущем.

Настройка, работа по умолчанию и параметр GMT (ВАЖНО) — AURX System изначально настроен и оптимизирован для работы без необходимости дополнительной подгонки параметров и использования set-файлов. Советник готов к работе сразу после установки. В повседневной эксплуатации пользователю достаточно задать торговый объём или процент риска. Остальные параметры рекомендуется оставлять без изменений.

Параметр GMT используется системой для корректной привязки торговой логики и работы новостного фильтра ко времени сервера брокера. По умолчанию в AURX System задан наиболее распространённый серверный сдвиг: GMT+2 в зимний период и GMT+3 в летний период, который используется у большинства популярных брокеров. В большинстве случаев дополнительная настройка GMT не требуется.

Если ваш брокер использует нестандартный часовой пояс сервера (например, GMT+0 у Exness) или вы сомневаетесь в значении GMT, параметр можно скорректировать вручную. Корректно заданный GMT обеспечивает стабильную и предсказуемую работу алгоритмической логики системы. При необходимости вы можете связаться со мной до или после покупки, и я помогу корректно настроить GMT под вашего брокера.

Качество котировок и условия брокера (ВАЖНО) — AURX System относится к высокоточным алгоритмическим торговым системам и чувствителен к качеству рыночных котировок. Алгоритм работает с текущим поведением цены в реальном времени, поэтому корректность исторических данных, плотность тиков, структура ценового потока и качество исполнения ордеров напрямую влияют на результаты торговли.

Система разрабатывалась и настраивалась на качественных рыночных котировках с корректной историей и стабильными торговыми условиями. При использовании у разных брокеров поведение AURX System может отличаться из-за особенностей формирования котировок, структуры тиков и торговых условий конкретного брокера.

Перед покупкой советника настоятельно рекомендуется провести тестирование AURX System у того брокера, на котором планируется реальная торговля. Если при тестировании результаты вас устраивают, то при торговле у этого же брокера система будет работать аналогичным образом. Использование брокеров с разреженной, сглаженной или некорректной историей котировок может негативно сказаться на эффективности системы. Это является особенностью высокоточных алгоритмов, а не недостатком AURX System.

Основные требования и рекомендации

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: от 100 USD при торговом объёме 0.01 лота

Брокер: любой уважаемый ECN-брокер с качественными котировками

Тип счёта: ECN / RAW / Razor (поддерживаются режимы Netting и Hedging)

VPS: рекомендуется для стабильной и бесперебойной работы системы

Рекомендуемый риск: от 1% до 7% на сделку (риск рассчитывается по стоп-лоссу одной сделки)

Персональный бонус для владельцев AURX London — Для владельцев AURX London (XAUUSD) предусмотрен персональный бонус. В рамках поддержки пользователей системы предоставляется доступ к отдельной версии AURX Asian, разработанной для торговли XAUUSD в условиях азиатской торговой сессии.

AURX Asian не является дополнительным сетом или модификацией основной версии. Это самостоятельная реализация системы с индивидуально подобранными параметрами и логикой, адаптированной под особенности азиатского рынка. Версия предназначена для работы с золотом и отличается от конфигурации AURX London.

Персональный бонус предоставляется исключительно владельцам AURX London и не публикуется в Market. Это решение позволяет использовать систему в разных торговых условиях без изменения базовых настроек и подхода к торговле.

Поддержка, оптимизация и закрытое сообщество — AURX System является развиваемой торговой системой и предполагает регулярную поддержку и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям. В рамках поддержки проводится ежегодная оптимизация алгоритма, направленная на сохранение стабильности и актуальности системы в текущих рыночных условиях.

Ежегодной оптимизации подвергаются обе версии системы — AURX London и AURX Asian. Параметры каждой версии адаптируются под особенности соответствующей торговой сессии и актуальные рыночные условия прошедшего периода, что позволяет системе корректно и стабильно работать в последующем году торговли без необходимости ручной подгонки параметров со стороны пользователя.

Каждый покупатель AURX London получает возможность присоединиться к закрытому сообществу «AURX System», предназначенному для владельцев системы. В рамках закрытой группы публикуется информация об обновлениях и оптимизациях, изменениях в работе алгоритма, а также обсуждаются практические вопросы использования советника. Сообщество создано для обмена опытом и получения актуальной информации напрямую от разработчика.

Для добавления в закрытое сообщество необходимо связаться со мной после покупки и предоставить подтверждение приобретения AURX System. Участие в группе позволяет быть в курсе развития обеих версий системы и понимать логику её дальнейшей поддержки и оптимизации.

Ограниченное распространение и ценообразование — AURX System не является массовым продуктом и не ориентирован на продажу по низкой цене. Система разрабатывалась как специализированная алгоритмическая торговая система для работы с золотом (XAUUSD), требующая качественных рыночных котировок, корректных торговых условий и осознанного подхода к использованию. По этой причине доступ к системе намеренно ограничивается ценовой политикой, а не массовым распространением.

Такой подход позволяет поддерживать качество продукта, обеспечивать регулярную поддержку и оптимизацию алгоритма, а также формировать аудиторию пользователей, заинтересованных в аккуратной и дисциплинированной работе с системой. AURX System не предназначен для агрессивного масштабирования и ориентирован на долгосрочное и осознанное использование.

На старте распространения предусмотрено ограниченное количество копий по начальной цене. По мере развития системы, проведения оптимизаций и расширения функциональности стоимость AURX System может пересматриваться. Рост цены отражает дальнейшее развитие продукта, его поддержку и ориентацию на качество, а не на массовый рынок.

Предупреждение о пиратских версиях — AURX System — это сложная алгоритмическая торговая система с защищённой внутренней логикой. Любые пиратские или неофициальные копии, распространяемые вне Market MQL5, не являются полноценной версией продукта и не могут обеспечить корректную работу системы.

Тестирование пиратских копий в Strategy Tester не является подтверждением их правильной работы в реальной торговле. Поведение неофициальных версий может существенно отличаться от оригинальной системы, что делает такие тесты вводящими в заблуждение. Использование взломанных копий AURX System в реальной торговле связано с повышенным риском получения убытков из-за некорректной работы алгоритма.

Официальная версия AURX System регулярно обновляется, оптимизируется и поддерживается. Пиратские копии этого не получают и фактически представляют собой устаревший и неконтролируемый файл, за работу которого разработчик ответственности не несёт.

Если вы видите предложение приобрести AURX System вне Market MQL5, знайте: вы покупаете не систему, а нерабочую копию без поддержки, обновлений и гарантий корректной торговли.

Заключение — AURX System — профессиональная алгоритмическая торговая система для XAUUSD (M5), предназначенная для работы в контролируемых рыночных условиях. Алгоритм ориентирован на ограниченную торговую активность, строгий контроль рисков и аккуратную работу с текущим поведением цены.

Система разработана для трейдеров, которые рассматривают алгоритмическую торговлю как инструмент дисциплины и стабильности, а не как средство агрессивного разгона депозита. AURX System требует корректных торговых условий и качественных котировок и предназначена для осознанного и долгосрочного использования.





Часто задаваемые вопросы (будет обновляться)