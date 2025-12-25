Becktester Telegram Signals for MT5
- Sergey Batudayev
- Версия: 1.24
- Обновлено: 29 декабря 2025
- Активации: 5
Автоматически считывайте сигналы с реальных каналов Telegram , анализируйте их (покупка/продажа/вход/стоп/тэйп) и проводите бэктест в тестере стратегий MetaTrader 5. Сначала проверьте парсинг в режиме живого парсинга .
Доступно мультивалютное тестирование в МТ5.
Важная Информация
После покупки продукта оставьте комментарий на странице продукта, и я вышлю вам файл для парсинга истории сигналов из Telegram.
Этот файл не размещён публично и доступен только покупателям.
Видео о его работе можно увидеть в описании продукта.
Также нет смысла скачивать демо-версию — она не будет работать в тестере стратегий.
Это связано с тем, что основная задача данного продукта — тестирование сигналов в тестере стратегий.
Если разрешить работу демо-версии в тестере, то не будет смысла в покупке полной версии.
Основные преимущества
- Telegram Login (личный кабинет) — подключение к публичным/приватным каналам.
- Автоматический парсинг — извлекает уровни покупки/продажи, входа, стоп-лосса, мульти-тейк-профита.
- Настоящее бэктестинг в MT5 — объективная статистика, прежде чем рисковать реальными средствами.
- Тестовый режим синтаксического анализа в реальном времени — вставьте ссылку на сообщение или необработанный текст и просмотрите проанализированную структуру.
- Гибкое сопоставление — например, GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
- Профессиональное управление — настраиваемые SL/TP, безубыток, трейлинг (внутри советника).
Как это работает
- Python Parser авторизуется в Telegram, считывает сообщения каналов, анализирует сигналы, экспортирует signals.csv.
- Советник MT5 загружает signals.csv и запускает бэктест (визуализация + полная статистика).
Тестовый режим (динамический анализ)
- Выберите тип ввода: По ссылке (например, https://t.me/test_signals/1234 ) или По тексту .
- Нажмите кнопку PreTest , чтобы просмотреть проанализированную структуру и при необходимости сохранить test_signal.csv.
Режим бэктестинга
- Выберите диапазон дат и канал; парсер построит signals.csv.
- Запустите советник в тестере стратегий MT5 (ограничения — один символ на MT5).
Пример сигнала
КУПИТЬ ЗОЛОТО @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400
Анализируется как: Символ: XAUUSD, Тип: ПОКУПКА, Вход: 2385, SL: 2375, Обнаружены TP1–TP3 .
Статистика и отчеты
- Общее количество сделок, процент выигрышей, чистая прибыль/убыток
- Максимальная просадка, фактор прибыли, средний R:R, средняя продолжительность сделки
- Экспорт CSV: results.csv
Ограничение демо-версии
Демоверсия Market работает с ограниченным бэктестингом (только несколько образцов сделок) и выводит на график сообщение: «Для полного бэктестинга каналов Telegram приобретите полную версию».
Примечания
- Тестер стратегий MT5 обрабатывает только один символ за раз .
- CSV-файлы ( signals.csv , test_signal.csv ) следует размещать в Terminal\Common\Files\signals.csv, размещение происходит автоматически.
- Проверка сигналов по ссылке с защитой от копирования доступна только для публичных каналов, для приватных вам нужно самостоятельно переписать текст сигнала и вставить в окно проверки.
That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.