Becktester Telegram Signals for MT5

5
Becktester Telegram Signals — превратите сигналы Telegram в настоящие бэктесты

Автоматически считывайте сигналы с реальных каналов Telegram , анализируйте их (покупка/продажа/вход/стоп/тэйп) и проводите бэктест в тестере стратегий MetaTrader 5. Сначала проверьте парсинг в режиме живого парсинга .

Доступно мультивалютное тестирование в МТ5.

 Важная Информация

После покупки продукта оставьте комментарий на странице продукта, и я вышлю вам файл для парсинга истории сигналов из Telegram.
Этот файл не размещён публично и доступен только покупателям.
Видео о его работе можно увидеть в описании продукта.

Также нет смысла скачивать демо-версию — она не будет работать в тестере стратегий.
Это связано с тем, что основная задача данного продукта — тестирование сигналов в тестере стратегий.
Если разрешить работу демо-версии в тестере, то не будет смысла в покупке полной версии.

Инструкция

Основные преимущества

  • Telegram Login (личный кабинет) — подключение к публичным/приватным каналам.
  • Автоматический парсинг — извлекает уровни покупки/продажи, входа, стоп-лосса, мульти-тейк-профита.
  • Настоящее бэктестинг в MT5 — объективная статистика, прежде чем рисковать реальными средствами.
  • Тестовый режим синтаксического анализа в реальном времени — вставьте ссылку на сообщение или необработанный текст и просмотрите проанализированную структуру. 
  • Гибкое сопоставление — например, GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
  • Профессиональное управление — настраиваемые SL/TP, безубыток, трейлинг (внутри советника).

Как это работает

  1. Python Parser авторизуется в Telegram, считывает сообщения каналов, анализирует сигналы, экспортирует signals.csv.
  2. Советник MT5 загружает signals.csv и запускает бэктест (визуализация + полная статистика).

Тестовый режим (динамический анализ)

  • Выберите тип ввода: По ссылке (например, https://t.me/test_signals/1234 ) или По тексту .
  • Нажмите кнопку PreTest , чтобы просмотреть проанализированную структуру и при необходимости сохранить test_signal.csv.

Режим бэктестинга

  • Выберите диапазон дат и канал; парсер построит signals.csv.
  • Запустите советник в тестере стратегий MT5 (ограничения — один символ на MT5).

Пример сигнала

КУПИТЬ ЗОЛОТО @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400

Анализируется как: Символ: XAUUSD, Тип: ПОКУПКА, Вход: 2385, SL: 2375, Обнаружены TP1–TP3 .

Статистика и отчеты

  • Общее количество сделок, процент выигрышей, чистая прибыль/убыток
  • Максимальная просадка, фактор прибыли, средний R:R, средняя продолжительность сделки
  • Экспорт CSV: results.csv

Ограничение демо-версии

Демоверсия Market работает с ограниченным бэктестингом (только несколько образцов сделок) и выводит на график сообщение: «Для полного бэктестинга каналов Telegram приобретите полную версию».

Примечания

  • Тестер стратегий MT5 обрабатывает только один символ за раз .
  • CSV-файлы ( signals.csv , test_signal.csv ) следует размещать в Terminal\Common\Files\signals.csv, размещение происходит автоматически. 
  • Проверка сигналов по ссылке с защитой от копирования доступна только для публичных каналов, для приватных вам нужно самостоятельно переписать текст сигнала и вставить в окно проверки. 
Проверьте любой канал Telegram реальными цифрами, а не обещаниями. Проверьте прямо сейчас с помощью Becktester Telegram Signals.


Отзывы 1
Shady Shata
1483
Shady Shata 2025.12.27 15:24 
 

That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.

Фильтр:
Shady Shata
1483
Shady Shata 2025.12.27 15:24 
 

That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.

Sergey Batudayev
26027
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.12.27 15:57
Thanks with your feedback!
Ответ на отзыв