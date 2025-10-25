EA Quantum IQ7 ALL in ONE

It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !.

EA Mastermind – интеллектуальное комплексное торговое решение

Пришло время перестать полагаться на удачу в достижении успеха в торговле.
Представляем EA Mastermind  шедевр премиум-класса , созданный командой BATIK — группой профессионалов, специализирующихся на анализе рынка, алгоритмических системах и интеллектуальных торговых инструментах.

EA Mastermind  is not just another Expert Advisor — it’s a  complete, integrated system  that merges three essential powers into one seamless product:

  1. Анализатор сигналов AI Mastermind   – предоставляет рыночную аналитику профессионального уровня.

  2. Умная торговая панель   – обеспечивает точное ручное управление непосредственно с вашей карты.

  3. EA AutoRobot   – совершает сделки автоматически с помощью адаптивного интеллекта.

Чем этот советник выделяется

Многие советники обещают совершенство с помощью ярких скриншотов и нереалистичных бэктестов.
EA Mastermind   отличается — это   прозрачный, аутентичный и по-настоящему функциональный.
Его понятный интерфейс WYSIWYG, адаптивный анализ в реальном времени и постоянные обновления, соответствующие изменениям на мировом рынке, делают его   долгосрочный торговый партнер , а не просто временный инструмент.

Основные характеристики

а. Анализатор «AI Mastermind»

  • Анализирует   8 основных валютных пар   на нескольких таймфреймах (H4–M1).

  • Предоставляет визуальное представление о тенденциях рынка и уровнях волатильности.

  • Предложения   Консультации на основе искусственного интеллекта   сообщения, легко понятные новичкам.

б. Панель смарт-трейдинга

  • Выполняйте ручные сделки с помощью простых   действия перетаскивания .

  • Мгновенное перемещение   Уровни TP/SL   или скорректировать все открытые позиции одновременно.

  • План и исполнение   Лимитные/стоп-ордера   непосредственно на активном графике.

c. Адаптивный EA AutoRobot

  • Автоматический торговый движок с   Логика принятия решений с учетом контекста .

  • Идеально для   индивидуальные исследования   по парам и торговым сессиям.

  • Поддерживает   стратегии вероятности с несколькими счетами или несколькими парами   для сбалансированного роста.

------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (Премиум / Платный)

------------------------------------------------------------------------------------

Основной движок EA Mastermind

Шагните в будущее интеллектуальной торговли с EA Quantum IQ7 ALL in ONE  основным движком , который обеспечивает работу всей экосистемы EA Mastermind.
Эта сложная система, разработанная командой BATIK , объединяет аналитический интеллект, адаптивные алгоритмы и автономное исполнение, предоставляя трейдерам полный контроль над любыми рыночными условиями.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — это не просто экспертный советник, это ваш круглосуточный искусственный интеллект , который непрерывно анализирует, адаптируется и выполняет действия с точностью, не уступающей профессиональным компьютерам.
Интеграция с AI Mastermind открывает новое измерение аналитики в реальном времени, синхронизации символов и производительности самообучения, которая развивается вместе с рынком.

Это основной модуль премиум-класса, необходимый для реальной торговли — высшее проявление мощности, логики и точности.
Объедините его с дополнительными дополнениями ниже, чтобы завершить свой EA Mastermind Ultimate Suite :

  • EA Quantum IQ7 BackteST – Модуль бэктестинга (бесплатно)

  • Осциллятор IQ7 – Аналитическое дополнение (бесплатно)

  • AI Ribbon IQ7 – слой визуального интеллекта (бесплатно)

  • EA Quantum IQ7 ALL in ONE — где искусственный интеллект становится реальной стратегией.

------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 BackteST (бесплатно)

------------------------------------------------------------------------------------

Откройте, протестируйте и усовершенствуйте свою стратегию

Испытайте всю логику EA Mastermind без ограничений.
EA Quantum IQ7 BackteST — это ваша «песочница» , позволяющая трейдерам свободно исследовать, экспериментировать и совершенствовать торговые настройки — ввод лицензии не требуется.

Используйте эту версию для определения наиболее прибыльных комбинаций валютных пар и таймфреймов. Её гибкий движок отражает реальную структуру советника Mastermind, помогая вам моделировать, анализировать и совершенствовать свой подход перед выходом на рынок.

Чтобы начать, выполните следующие простые шаги:

  1. Загрузите все связанные модули, перечисленные ниже.

  2. Начните с EA Quantum IQ7 ALL in ONE , используя ID-код DEMO-101.

  3. После ознакомления переходите на BackteST для более широких экспериментов.

  4. Сосредоточьте свой анализ на последних данных за 1 месяц и таймфреймах H4–M5.

  5. Определите свои самые сильные комбинации символов — под руководством точного AI Mastermind .

Объедините его с дополнениями ниже для оптимального понимания и контроля:

  • Осциллятор IQ7

  • Лента AI IQ7

  • EA Quantum IQ7 BackteST — тренировочная площадка для вашего следующего прорыва.

------------------------------------------------------------------------------------

C. Осциллятор IQ7 (бесплатное дополнение)

------------------------------------------------------------------------------------

Анализатор глубокого рыночного импульса

Представляем Oscillator IQ7  мощное аналитическое дополнение, созданное для повышения глубины и точности вашей системы EA Mastermind .
Этот интеллектуальный инструмент визуализирует базовую рыночную энергию, помогая вам с удивительной четкостью определять сдвиги импульса, зоны истощения и потенциал разворота.

Разработанный как аналитическое сердце экосистемы Mastermind, он без проблем работает вместе с EA Quantum IQ7 ALL in ONE и BackteST , позволяя трейдерам видеть не только куда движется рынок, но и почему он движется.

Осциллятор IQ7 идеально подходит для трейдеров, которым требуется более глубокое понимание ситуации перед исполнением сделки. Это визуальный шлюз для принятия более разумных решений на основе данных.

Объедините это с:

  • EA Quantum IQ7 ВСЕ в ОДНОМ

  • EA Quantum IQ7 BackteST

  • Лента AI IQ7

  • Осциллятор IQ7 — Почувствуйте пульс рынка до того, как он ударит.

------------------------------------------------------------------------------------

D. AI Ribbon IQ7 (бесплатное дополнение)

------------------------------------------------------------------------------------

Визуальная синхронизация трендов для системы Mastermind

Познакомьтесь с AI Ribbon IQ7 , последним уровнем визуального интеллекта пакета EA Mastermind, разработанным для отображения ритма, выравнивания и динамики рынка на одном интуитивно понятном дисплее.

Это элегантное дополнение объединяет ваши аналитические инструменты и торговую логику, помогая вам с легкостью синхронизировать направление тренда по нескольким таймфреймам и символам.
Он обеспечивает чистое, интеллектуальное визуальное представление, которое дополняет ваш AI Mastermind , AutoRobot и Smart Panel , завершая экосистему EA Mastermind.

Независимо от того, используется ли AI Ribbon IQ7 для анализа, подтверждения или точного определения времени, он улучшает процесс принятия решений и помогает вам торговать с полной уверенностью и ясностью.

Объедините это с:

  • EA Quantum IQ7 ВСЕ в ОДНОМ

  • EA Quantum IQ7 BackteST

  • Осциллятор IQ7

  • AI Ribbon IQ7 — Искусство видеть тенденции до того, как они сформируются.

------------------------------------------------------------------------------------

  • Активировать бесплатную демоверсию – Необходимые настройки

To activate the free demo file on your chart (as per MQL5.com policy), ID-CODE = "DEMO-101" requires:

Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.

Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck
1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events
2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

---------------------- next----------------------  //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading
3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL
   ----------------------next----------------------    + add: https:// api . telegram . org  
   ----------------------next----------------------    + add: https:// script . google . com   

  • Нужно реальное решение?

Если вы проводите бэктестинг (короткие интервалы) с   Депозит 10 000 долларов и размер лота 0,05   шоу   Прибыль 5% в месяц , но абсолютная просадка приближается к 50%, учтите:

  • Добавление   буфер капитала   (минимум 1x депозит), или

  • Уменьшение размера лота в настройках советника.

Клиенты получат   индивидуальные инструкции по стратегии   после покупки.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5 активаций — максимизируйте потенциальную прибыль

Вы получите   5 активаций EA . Используйте их с   интервалы 2–5 дней   на разных аккаунтах для повышения вероятности. Рекомендуется: использовать   мощный VPS   Возможность работы с 5 терминалами MetaTrader. Вы можете использовать любого брокера, но   сначала проверьте совместимость   — некоторые фьючерсные брокеры имеют уникальную политику.

  • Гарантия возврата денег

Если вы не удовлетворены нашим обслуживанием или продуктом в течение   одну неделю , просто запросите   Возврат средств через службу поддержки MQL5 . Это стандартная функция MQL5, и мы её полностью поддерживаем. Если вам нужны доказательства предыдущих возвратов, просто напишите нам — мы работаем прозрачно.

  • После покупки — что дальше?

После оплаты напишите нам, чтобы получить:

  • Полное руководство по настройке и быстрые инструкции по стратегии получения прибыли.

  • Твой   уникальный код активации .
    Примечание: Без этого ваш EA останется в   демонстрационный режим (ID-CODE = DEMO-101) .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Философия продукта

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мы считаем , что современная торговля должна быть разумной, прозрачной и эффективной.
EA Mastermind — это не просто робот, это цифровой наставник , призванный помочь вам понять рынок, а не просто реагировать на него.

Узнайте, как торговля может стать более разумной, простой и прибыльной.
Попробуйте EA Mastermind сегодня — ведь успех — это не удача, а разумное исполнение.

No. Tagline
  1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team”
  2  “Trading isn’t luck. It’s intelligence.”
  3  “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.”
  4  Master the market with the power of AI Mastermind.”
  5  “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.”
  6  “Redefine trading. One click, endless possibilities.”

Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:

IMPORTANT NOTICE: We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network. We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. | For customer satisfaction, a one-week product trial is available. 

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]

Final Note

EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.

We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.

The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST  | Add-Ons Free :  Oscillator IQ7  and  Ai Ribbon IQ7

If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.

