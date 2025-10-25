It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !.

Пришло время перестать полагаться на удачу в достижении успеха в торговле.

Представляем EA Mastermind — шедевр премиум-класса , созданный командой BATIK — группой профессионалов, специализирующихся на анализе рынка, алгоритмических системах и интеллектуальных торговых инструментах.

Поддерживает стратегии вероятности с несколькими счетами или несколькими парами для сбалансированного роста.

Идеально для индивидуальные исследования по парам и торговым сессиям.

Многие советники обещают совершенство с помощью ярких скриншотов и нереалистичных бэктестов. EA Mastermind отличается — это прозрачный, аутентичный и по-настоящему функциональный. Его понятный интерфейс WYSIWYG, адаптивный анализ в реальном времени и постоянные обновления, соответствующие изменениям на мировом рынке, делают его долгосрочный торговый партнер , а не просто временный инструмент.

------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (Премиум / Платный)

------------------------------------------------------------------------------------



Основной движок EA Mastermind

Шагните в будущее интеллектуальной торговли с EA Quantum IQ7 ALL in ONE — основным движком , который обеспечивает работу всей экосистемы EA Mastermind.

Эта сложная система, разработанная командой BATIK , объединяет аналитический интеллект, адаптивные алгоритмы и автономное исполнение, предоставляя трейдерам полный контроль над любыми рыночными условиями.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — это не просто экспертный советник, это ваш круглосуточный искусственный интеллект , который непрерывно анализирует, адаптируется и выполняет действия с точностью, не уступающей профессиональным компьютерам.

Интеграция с AI Mastermind открывает новое измерение аналитики в реальном времени, синхронизации символов и производительности самообучения, которая развивается вместе с рынком.

Это основной модуль премиум-класса, необходимый для реальной торговли — высшее проявление мощности, логики и точности.

Объедините его с дополнительными дополнениями ниже, чтобы завершить свой EA Mastermind Ultimate Suite :

EA Quantum IQ7 BackteST – Модуль бэктестинга (бесплатно)

Осциллятор IQ7 – Аналитическое дополнение (бесплатно)

AI Ribbon IQ7 – слой визуального интеллекта (бесплатно)

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — где искусственный интеллект становится реальной стратегией.

------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 BackteST (бесплатно)

------------------------------------------------------------------------------------



Откройте, протестируйте и усовершенствуйте свою стратегию

Испытайте всю логику EA Mastermind без ограничений.

EA Quantum IQ7 BackteST — это ваша «песочница» , позволяющая трейдерам свободно исследовать, экспериментировать и совершенствовать торговые настройки — ввод лицензии не требуется.

Используйте эту версию для определения наиболее прибыльных комбинаций валютных пар и таймфреймов. Её гибкий движок отражает реальную структуру советника Mastermind, помогая вам моделировать, анализировать и совершенствовать свой подход перед выходом на рынок.

Чтобы начать, выполните следующие простые шаги:

Загрузите все связанные модули, перечисленные ниже. Начните с EA Quantum IQ7 ALL in ONE , используя ID-код DEMO-101. После ознакомления переходите на BackteST для более широких экспериментов. Сосредоточьте свой анализ на последних данных за 1 месяц и таймфреймах H4–M5. Определите свои самые сильные комбинации символов — под руководством точного AI Mastermind .

Объедините его с дополнениями ниже для оптимального понимания и контроля:

Осциллятор IQ7

Лента AI IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST — тренировочная площадка для вашего следующего прорыва.

------------------------------------------------------------------------------------

C. Осциллятор IQ7 (бесплатное дополнение)

------------------------------------------------------------------------------------



Анализатор глубокого рыночного импульса

Представляем Oscillator IQ7 — мощное аналитическое дополнение, созданное для повышения глубины и точности вашей системы EA Mastermind .

Этот интеллектуальный инструмент визуализирует базовую рыночную энергию, помогая вам с удивительной четкостью определять сдвиги импульса, зоны истощения и потенциал разворота.

Разработанный как аналитическое сердце экосистемы Mastermind, он без проблем работает вместе с EA Quantum IQ7 ALL in ONE и BackteST , позволяя трейдерам видеть не только куда движется рынок, но и почему он движется.

Осциллятор IQ7 идеально подходит для трейдеров, которым требуется более глубокое понимание ситуации перед исполнением сделки. Это визуальный шлюз для принятия более разумных решений на основе данных.

Объедините это с:

EA Quantum IQ7 ВСЕ в ОДНОМ

EA Quantum IQ7 BackteST

Лента AI IQ7

Осциллятор IQ7 — Почувствуйте пульс рынка до того, как он ударит.

------------------------------------------------------------------------------------

D. AI Ribbon IQ7 (бесплатное дополнение)

------------------------------------------------------------------------------------



Визуальная синхронизация трендов для системы Mastermind

Познакомьтесь с AI Ribbon IQ7 , последним уровнем визуального интеллекта пакета EA Mastermind, разработанным для отображения ритма, выравнивания и динамики рынка на одном интуитивно понятном дисплее.

Это элегантное дополнение объединяет ваши аналитические инструменты и торговую логику, помогая вам с легкостью синхронизировать направление тренда по нескольким таймфреймам и символам.

Он обеспечивает чистое, интеллектуальное визуальное представление, которое дополняет ваш AI Mastermind , AutoRobot и Smart Panel , завершая экосистему EA Mastermind.

Независимо от того, используется ли AI Ribbon IQ7 для анализа, подтверждения или точного определения времени, он улучшает процесс принятия решений и помогает вам торговать с полной уверенностью и ясностью.

Объедините это с:

EA Quantum IQ7 ВСЕ в ОДНОМ

EA Quantum IQ7 BackteST

Осциллятор IQ7

AI Ribbon IQ7 — Искусство видеть тенденции до того, как они сформируются.

------------------------------------------------------------------------------------