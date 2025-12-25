КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам Сингапура от S&P Global (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Сингапур
SGD, Сингапурский доллар
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 55.4
57.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
55.4
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам Сингапура от Markit (Markit Singapore PMI) — ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг страны. PMI считается опережающим индикатором инфляции, потому что менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки сингапурского доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам Сингапура от S&P Global (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
55.4
57.4
окт. 2025
57.4
56.4
сент. 2025
56.4
51.2
авг. 2025
51.2
52.7
июль 2025
52.7
51.0
июнь 2025
51.0
51.5
май 2025
51.5
52.8
апр. 2025
52.8
52.7
март 2025
52.7
51.0
февр. 2025
51.0
49.9
янв. 2025
49.9
51.5
дек. 2024
51.5
53.9
нояб. 2024
53.9
55.5
окт. 2024
55.5
56.6
сент. 2024
56.6
57.6
авг. 2024
57.6
57.2
июль 2024
57.2
55.2
июнь 2024
55.2
54.2
май 2024
54.2
52.6
апр. 2024
52.6
55.7
март 2024
55.7
56.8
февр. 2024
56.8
54.7
янв. 2024
54.7
55.7
дек. 2023
55.7
55.8
нояб. 2023
55.8
53.7
окт. 2023
53.7
54.2
сент. 2023
54.2
53.6
авг. 2023
53.6
51.3
июль 2023
51.3
54.1
июнь 2023
54.1
54.5
май 2023
54.5
55.3
апр. 2023
55.3
52.6
март 2023
52.6
49.6
февр. 2023
49.6
51.2
янв. 2023
51.2
49.1
дек. 2022
49.1
56.2
нояб. 2022
56.2
57.7
окт. 2022
57.7
57.5
сент. 2022
57.5
56.0
авг. 2022
56.0
58.0
июль 2022
58.0
57.5
июнь 2022
57.5
59.4
май 2022
59.4
56.7
апр. 2022
56.7
52.9
март 2022
52.9
52.5
февр. 2022
52.5
54.4
янв. 2022
54.4
55.1
дек. 2021
55.1
52.0
нояб. 2021
52.0
52.3
окт. 2021
52.3
53.8
