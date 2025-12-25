Индекс менеджеров по закупкам Сингапура от Markit (Markit Singapore PMI) — ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг страны. PMI считается опережающим индикатором инфляции, потому что менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки сингапурского доллара.

График последних значений: