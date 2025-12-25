КалендарьРазделы

Торговый баланс Сингапура (Singapore Trade Balance)

Страна:
Сингапур
SGD, Сингапурский доллар
Источник:
Департамент статистики (Department of Statistics)
Сектор:
Торговля
Низкая S$​7.669 млрд S$​6.592 млрд
S$​7.168 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
S$​10.679 млрд
S$​7.669 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом всех товаров и услуг в Сингапуре за отчетный месяц. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс сингапурского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Сингапура (Singapore Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
S$​7.669 млрд
S$​6.592 млрд
S$​7.168 млрд
окт. 2025
S$​7.219 млрд
S$​5.501 млрд
S$​5.690 млрд
сент. 2025
S$​5.948 млрд
S$​5.792 млрд
S$​4.990 млрд
авг. 2025
S$​5.078 млрд
S$​1.761 млрд
S$​6.351 млрд
июль 2025
S$​6.302 млрд
S$​9.580 млрд
S$​9.639 млрд
июнь 2025
S$​9.708 млрд
S$​9.235 млрд
S$​7.264 млрд
май 2025
S$​7.241 млрд
S$​14.963 млрд
S$​14.219 млрд
апр. 2025
S$​14.200 млрд
S$​3.960 млрд
S$​5.346 млрд
март 2025
S$​5.242 млрд
S$​4.365 млрд
S$​6.182 млрд
февр. 2025
S$​6.159 млрд
S$​5.192 млрд
S$​3.040 млрд
янв. 2025
S$​2.936 млрд
S$​4.120 млрд
S$​3.801 млрд
дек. 2024
S$​3.854 млрд
S$​4.321 млрд
S$​6.490 млрд
нояб. 2024
S$​6.519 млрд
S$​4.682 млрд
S$​4.292 млрд
окт. 2024
S$​4.414 млрд
S$​6.888 млрд
S$​5.207 млрд
сент. 2024
S$​5.267 млрд
S$​6.344 млрд
S$​6.020 млрд
авг. 2024
S$​5.901 млрд
S$​5.999 млрд
S$​6.545 млрд
июль 2024
S$​6.486 млрд
S$​4.872 млрд
S$​3.060 млрд
июнь 2024
S$​3.078 млрд
S$​4.422 млрд
S$​4.283 млрд
май 2024
S$​4.563 млрд
S$​4.375 млрд
S$​4.517 млрд
апр. 2024
S$​4.526 млрд
S$​6.025 млрд
S$​4.685 млрд
март 2024
S$​4.657 млрд
S$​6.092 млрд
S$​5.960 млрд
февр. 2024
S$​5.968 млрд
S$​7.357 млрд
S$​7.424 млрд
янв. 2024
S$​7.563 млрд
S$​6.657 млрд
S$​7.068 млрд
дек. 2023
S$​7.778 млрд
S$​5.727 млрд
S$​6.154 млрд
нояб. 2023
S$​6.271 млрд
S$​5.018 млрд
S$​6.507 млрд
окт. 2023
S$​6.525 млрд
S$​5.053 млрд
S$​5.118 млрд
сент. 2023
S$​4.943 млрд
S$​5.423 млрд
S$​3.215 млрд
авг. 2023
S$​3.585 млрд
S$​5.787 млрд
S$​6.509 млрд
июль 2023
S$​6.490 млрд
S$​5.360 млрд
S$​5.851 млрд
июнь 2023
S$​5.788 млрд
S$​5.546 млрд
S$​5.486 млрд
май 2023
S$​5.491 млрд
S$​5.982 млрд
S$​4.762 млрд
апр. 2023
S$​4.714 млрд
S$​6.346 млрд
S$​6.207 млрд
март 2023
S$​6.166 млрд
S$​5.881 млрд
S$​6.687 млрд
февр. 2023
S$​6.708 млрд
S$​4.865 млрд
S$​6.276 млрд
янв. 2023
S$​6.303 млрд
S$​4.316 млрд
S$​5.510 млрд
дек. 2022
S$​5.368 млрд
S$​4.419 млрд
S$​3.345 млрд
нояб. 2022
S$​3.471 млрд
S$​4.451 млрд
S$​4.024 млрд
окт. 2022
S$​4.071 млрд
S$​4.194 млрд
S$​5.783 млрд
сент. 2022
S$​5.751 млрд
S$​3.763 млрд
S$​3.739 млрд
авг. 2022
S$​3.755 млрд
S$​3.763 млрд
S$​3.539 млрд
июль 2022
S$​3.435 млрд
S$​3.950 млрд
S$​4.429 млрд
июнь 2022
S$​4.494 млрд
S$​2.931 млрд
S$​3.013 млрд
май 2022
S$​3.243 млрд
S$​7.026 млрд
S$​4.209 млрд
апр. 2022
S$​4.281 млрд
S$​6.198 млрд
S$​4.192 млрд
март 2022
S$​4.172 млрд
S$​6.727 млрд
S$​8.286 млрд
февр. 2022
S$​8.325 млрд
S$​4.797 млрд
S$​5.069 млрд
янв. 2022
S$​5.022 млрд
S$​5.400 млрд
S$​4.993 млрд
дек. 2021
S$​4.639 млрд
S$​6.063 млрд
S$​6.193 млрд
нояб. 2021
S$​6.246 млрд
S$​5.433 млрд
S$​5.878 млрд
окт. 2021
S$​5.909 млрд
S$​5.587 млрд
S$​4.955 млрд
123
Экспорт отчета

