Объём банковского кредитования в Сингапуре (Singapore Bank Loans)

Сингапур
SGD, Сингапурский доллар
Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore)
Деньги
Низкая S$​866.120 млрд S$​865.925 млрд
S$​863.761 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
S$​870.232 млрд
S$​866.120 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объём банковского кредитования (Bank Loans) отражает общий объем невыплаченных кредитных средств, имеющихся у граждан и предприятий Сингапура в отчетном месяце. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс сингапурского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём банковского кредитования в Сингапуре (Singapore Bank Loans)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
S$​866.120 млрд
S$​865.925 млрд
S$​863.761 млрд
сент. 2025
S$​863.761 млрд
S$​856.194 млрд
S$​851.726 млрд
авг. 2025
S$​851.726 млрд
S$​861.124 млрд
S$​854.020 млрд
июль 2025
S$​854.020 млрд
S$​851.511 млрд
S$​853.336 млрд
июнь 2025
S$​853.336 млрд
S$​843.662 млрд
S$​844.573 млрд
май 2025
S$​844.573 млрд
S$​844.645 млрд
S$​841.924 млрд
апр. 2025
S$​841.924 млрд
S$​848.604 млрд
S$​846.504 млрд
март 2025
S$​846.504 млрд
S$​842.384 млрд
S$​841.066 млрд
февр. 2025
S$​841.066 млрд
S$​845.234 млрд
S$​836.281 млрд
янв. 2025
S$​836.281 млрд
S$​828.605 млрд
S$​834.930 млрд
дек. 2024
S$​834.992 млрд
S$​815.155 млрд
S$​819.363 млрд
нояб. 2024
S$​819.400 млрд
S$​813.056 млрд
окт. 2024
S$​813.056 млрд
S$​808.591 млрд
S$​808.824 млрд
сент. 2024
S$​808.824 млрд
S$​801.475 млрд
S$​800.030 млрд
авг. 2024
S$​800.030 млрд
S$​802.328 млрд
S$​801.183 млрд
июль 2024
S$​801.183 млрд
S$​810.012 млрд
S$​803.570 млрд
июнь 2024
S$​803.570 млрд
S$​806.450 млрд
S$​796.703 млрд
май 2024
S$​796.703 млрд
S$​813.421 млрд
S$​804.327 млрд
апр. 2024
S$​804.327 млрд
S$​816.071 млрд
S$​807.752 млрд
март 2024
S$​807.752 млрд
S$​806.924 млрд
S$​801.477 млрд
февр. 2024
S$​801.484 млрд
S$​798.425 млрд
S$​794.285 млрд
янв. 2024
S$​794.285 млрд
S$​801.751 млрд
S$​793.645 млрд
дек. 2023
S$​793.674 млрд
S$​801.789 млрд
S$​792.926 млрд
нояб. 2023
S$​792.926 млрд
S$​793.879 млрд
S$​791.526 млрд
окт. 2023
S$​791.526 млрд
S$​791.226 млрд
S$​787.579 млрд
сент. 2023
S$​787.661 млрд
S$​790.643 млрд
S$​786.284 млрд
авг. 2023
S$​786.284 млрд
S$​797.219 млрд
S$​786.460 млрд
июль 2023
S$​786.460 млрд
S$​803.696 млрд
S$​799.292 млрд
июнь 2023
S$​799.292 млрд
S$​800.314 млрд
S$​798.808 млрд
май 2023
S$​798.808 млрд
S$​799.277 млрд
S$​792.469 млрд
апр. 2023
S$​792.469 млрд
S$​805.077 млрд
S$​796.874 млрд
март 2023
S$​796.874 млрд
S$​810.412 млрд
S$​803.755 млрд
февр. 2023
S$​803.755 млрд
S$​815.436 млрд
S$​807.127 млрд
янв. 2023
S$​807.127 млрд
S$​820.326 млрд
S$​813.512 млрд
дек. 2022
S$​813.512 млрд
S$​826.785 млрд
S$​816.483 млрд
нояб. 2022
S$​816.483 млрд
S$​838.276 млрд
S$​826.118 млрд
окт. 2022
S$​826.118 млрд
S$​847.025 млрд
S$​838.810 млрд
сент. 2022
S$​838.810 млрд
S$​846.787 млрд
S$​842.813 млрд
авг. 2022
S$​842.813 млрд
S$​846.135 млрд
S$​837.983 млрд
июль 2022
S$​837.983 млрд
S$​847.197 млрд
S$​841.564 млрд
июнь 2022
S$​841.564 млрд
S$​847.271 млрд
S$​839.751 млрд
май 2022
S$​839.751 млрд
S$​842.454 млрд
S$​841.839 млрд
апр. 2022
S$​841.612 млрд
S$​836.168 млрд
S$​829.888 млрд
март 2022
S$​829.888 млрд
S$​830.293 млрд
S$​829.483 млрд
февр. 2022
S$​829.483 млрд
S$​823.738 млрд
S$​817.963 млрд
янв. 2022
S$​818.032 млрд
S$​817.703 млрд
S$​816.809 млрд
дек. 2021
S$​816.809 млрд
S$​811.110 млрд
S$​805.900 млрд
нояб. 2021
S$​805.900 млрд
S$​833.150 млрд
S$​804.036 млрд
окт. 2021
S$​804.036 млрд
S$​832.550 млрд
S$​803.832 млрд
сент. 2021
S$​803.832 млрд
S$​796.508 млрд
S$​790.124 млрд
