Экономический календарь
Объём банковского кредитования в Сингапуре (Singapore Bank Loans)
|Низкая
|S$866.120 млрд
|S$865.925 млрд
|
S$863.761 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|S$870.232 млрд
|
S$866.120 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объём банковского кредитования (Bank Loans) отражает общий объем невыплаченных кредитных средств, имеющихся у граждан и предприятий Сингапура в отчетном месяце. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс сингапурского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём банковского кредитования в Сингапуре (Singapore Bank Loans)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
