КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Валовой внутренний продукт (ВВП) Сингапура г/г (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Страна:
Сингапур
SGD, Сингапурский доллар
Источник:
Департамент статистики (Department of Statistics)
Сектор:
ВВП
Низкая 4.2% 2.9%
2.9%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
6.2%
4.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Валовой внутренний продукт (ВВП) г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) представляет собой процентное изменение общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре за отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Значения индикатора предоставляются без поправки на сезонные колебания. Рост индикатора может благоприятно отразиться на котировках сингапурского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Сингапура г/г (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
4.2%
2.9%
2.9%
3 кв. 2025 предв.
2.9%
3.1%
4.5%
2 кв. 2025
4.4%
4.3%
4.3%
2 кв. 2025 предв.
4.3%
3.0%
4.1%
1 кв. 2025
3.9%
3.8%
3.8%
1 кв. 2025 предв.
3.8%
4.7%
5.0%
4 кв. 2024
5.0%
4.3%
4.3%
4 кв. 2024 предв.
4.3%
4.7%
5.4%
3 кв. 2024
5.4%
4.1%
4.1%
3 кв. 2024 предв.
4.1%
2.6%
2.9%
2 кв. 2024
2.9%
2.9%
2.9%
2 кв. 2024 предв.
2.9%
2.1%
3.0%
1 кв. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
1 кв. 2024 предв.
2.7%
2.3%
2.2%
4 кв. 2023
2.2%
2.8%
2.8%
4 кв. 2023 предв.
2.8%
1.0%
3 кв. 2023
0.7%
0.7%
3 кв. 2023 предв.
0.7%
0.5%
2 кв. 2023
0.5%
0.7%
2 кв. 2023 предв.
0.7%
0.2%
0.4%
1 кв. 2023
0.4%
0.1%
0.1%
1 кв. 2023 предв.
0.1%
2.0%
2.1%
4 кв. 2022
2.1%
2.2%
2.2%
4 кв. 2022 предв.
2.2%
4.0%
4.2%
3 кв. 2022
4.1%
4.4%
4.4%
3 кв. 2022 предв.
4.4%
4.3%
4.5%
2 кв. 2022
4.4%
4.8%
4.8%
2 кв. 2022 предв.
4.8%
3.3%
4.0%
1 кв. 2022
3.7%
3.4%
3.4%
1 кв. 2022 предв.
3.4%
5.7%
6.1%
4 кв. 2021
6.1%
5.9%
5.9%
4 кв. 2021 предв.
5.9%
6.4%
7.1%
3 кв. 2021
7.1%
6.5%
6.5%
3 кв. 2021 предв.
6.5%
15.2%
15.2%
2 кв. 2021
14.7%
14.3%
14.3%
2 кв. 2021 предв.
14.3%
0.6%
1.3%
1 кв. 2021
1.3%
0.2%
0.2%
1 кв. 2021 предв.
0.2%
-2.8%
-2.4%
4 кв. 2020
-2.4%
-3.8%
-3.8%
4 кв. 2020 предв.
-3.8%
-5.8%
-5.6%
3 кв. 2020
-5.8%
-7.0%
-7.0%
3 кв. 2020 предв.
-7.0%
-14.9%
-13.3%
2 кв. 2020
-13.2%
-12.6%
-12.6%
2 кв. 2020 предв.
-12.6%
-0.6%
-0.3%
1 кв. 2020
-0.7%
-2.2%
-2.2%
1 кв. 2020 предв.
-2.2%
0.9%
1.0%
4 кв. 2019
1.0%
0.8%
0.8%
4 кв. 2019 предв.
0.8%
0.1%
0.7%
3 кв. 2019
0.5%
0.1%
0.1%
3 кв. 2019 предв.
0.1%
1.4%
0.1%
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания