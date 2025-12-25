КалендарьРазделы

Объём экспорта отечественных товаров Сингапура без учета нефтепродуктов м/м (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)

Страна:
Сингапур
SGD, Сингапурский доллар
Источник:
Департамент статистики (Department of Statistics)
Сектор:
Торговля
Низкая 6.6% -2.4%
8.8%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-10.0%
6.6%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м (Non-Oil Domestic Exports m/m) представляет собой процентное изменение в стоимости товаров, произведенных или собранных на территории Сингапура в отчетном месяце по сравнению с предыдущим, за исключением продуктов нефтехимической промышленности. Рост индикатора может оказать положительное влияние на курс сингапурского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём экспорта отечественных товаров Сингапура без учета нефтепродуктов м/м (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
6.6%
-2.4%
8.8%
окт. 2025
9.3%
7.7%
13.1%
сент. 2025
13.0%
2.6%
-9.1%
авг. 2025
-8.9%
5.8%
-6.0%
июль 2025
-6.0%
1.0%
14.2%
июнь 2025
14.3%
2.9%
-12.4%
май 2025
-12.0%
-5.3%
10.4%
апр. 2025
10.4%
-10.2%
-7.5%
март 2025
-7.6%
0.3%
2.6%
февр. 2025
2.6%
15.0%
-3.3%
янв. 2025
-3.3%
4.8%
1.3%
дек. 2024
1.7%
1.4%
14.7%
нояб. 2024
14.7%
-2.4%
-7.5%
окт. 2024
-7.4%
-0.1%
-0.6%
сент. 2024
1.1%
-9.2%
-4.7%
авг. 2024
-4.7%
4.3%
12.2%
июль 2024
12.2%
6.7%
-0.4%
июнь 2024
-0.4%
2.4%
-0.7%
май 2024
-0.1%
1.1%
7.3%
апр. 2024
7.6%
-2.0%
-8.5%
март 2024
-8.4%
0.0%
-4.9%
февр. 2024
-4.8%
-12.1%
2.2%
янв. 2024
2.3%
0.6%
-1.7%
дек. 2023
-2.8%
9.9%
0.3%
нояб. 2023
0.3%
-7.7%
5.7%
окт. 2023
3.4%
-0.1%
11.1%
сент. 2023
11.1%
7.4%
-6.6%
авг. 2023
-3.8%
-9.9%
-3.5%
июль 2023
-3.4%
2.6%
5.2%
июнь 2023
5.4%
-3.4%
-14.6%
май 2023
-14.6%
-0.8%
2.6%
апр. 2023
2.7%
8.6%
18.4%
март 2023
18.4%
0.0%
-8.2%
февр. 2023
-8.0%
-0.5%
0.9%
янв. 2023
0.9%
0.4%
-2.9%
дек. 2022
-3.3%
0.3%
-9.2%
нояб. 2022
-9.2%
-0.6%
-4.2%
окт. 2022
-3.7%
0.3%
-3.9%
сент. 2022
-4.0%
0.5%
-3.9%
авг. 2022
-3.9%
-0.7%
1.4%
июль 2022
1.4%
0.1%
3.2%
июнь 2022
3.7%
0.6%
2.8%
май 2022
3.2%
-0.8%
-3.3%
апр. 2022
-3.3%
0.1%
-2.3%
март 2022
-2.3%
1.0%
-2.9%
февр. 2022
-2.8%
-0.7%
5.0%
янв. 2022
5.0%
-0.3%
2.6%
дек. 2021
3.7%
1.2%
1.0%
нояб. 2021
1.1%
-0.9%
4.1%
окт. 2021
4.2%
-0.5%
1.0%
