Валютные резервы Сингапура (Singapore Foreign Exchange Reserves)

Страна:
Сингапур
SGD, Сингапурский доллар
Источник:
Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore)
Сектор:
Деньги
Низкая $​400.020 млрд $​399.043 млрд
$​392.198 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​402.034 млрд
$​400.020 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Валютные резервы (Foreign Exchange Reserves) представляет собой общий объем золотовалютных резервов в распоряжении центрального банка (денежно-кредитного управления) Сингапура. Поскольку в стране отсутствуют природные ресурсы или другие материальные активы, финансовые резервы являются стратегически важными. Индикатор публикуются раз в месяц, а его значения выше ожидаемых могут оказать положительное влияние на котировки сингапурского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные резервы Сингапура (Singapore Foreign Exchange Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​400.020 млрд
$​399.043 млрд
$​392.198 млрд
окт. 2025
$​392.198 млрд
$​404.168 млрд
$​393.135 млрд
сент. 2025
$​393.135 млрд
$​385.398 млрд
$​391.267 млрд
авг. 2025
$​391.267 млрд
$​386.608 млрд
$​397.336 млрд
июль 2025
$​397.336 млрд
$​401.129 млрд
$​404.963 млрд
июнь 2025
$​404.963 млрд
$​411.292 млрд
$​401.730 млрд
май 2025
$​401.730 млрд
$​399.008 млрд
$​389.229 млрд
апр. 2025
$​389.229 млрд
$​390.391 млрд
$​382.606 млрд
март 2025
$​381.075 млрд
$​370.964 млрд
$​379.323 млрд
янв. 2025
$​376.703 млрд
$​383.625 млрд
$​371.433 млрд
дек. 2024
$​371.400 млрд
$​377.200 млрд
нояб. 2024
$​377.200 млрд
$​383.722 млрд
окт. 2024
$​383.722 млрд
$​391.554 млрд
$​389.812 млрд
сент. 2024
$​389.812 млрд
$​387.785 млрд
$​384.587 млрд
авг. 2024
$​384.587 млрд
$​381.884 млрд
$​378.619 млрд
июль 2024
$​378.619 млрд
$​374.319 млрд
$​371.675 млрд
июнь 2024
$​371.675 млрд
$​372.962 млрд
$​370.542 млрд
май 2024
$​370.542 млрд
$​366.466 млрд
$​366.877 млрд
апр. 2024
$​366.877 млрд
$​367.797 млрд
$​368.682 млрд
март 2024
$​368.494 млрд
$​361.382 млрд
$​357.346 млрд
февр. 2024
$​357.346 млрд
$​361.147 млрд
$​357.793 млрд
янв. 2024
$​357.793 млрд
$​350.995 млрд
$​351.031 млрд
дек. 2023
$​351.031 млрд
$​345.174 млрд
$​345.464 млрд
нояб. 2023
$​345.464 млрд
$​336.465 млрд
$​338.242 млрд
окт. 2023
$​338.242 млрд
$​339.398 млрд
$​337.397 млрд
сент. 2023
$​337.397 млрд
$​345.336 млрд
$​337.252 млрд
авг. 2023
$​337.252 млрд
$​349.273 млрд
$​340.793 млрд
июль 2023
$​340.793 млрд
$​338.846 млрд
$​331.188 млрд
июнь 2023
$​331.188 млрд
$​333.920 млрд
$​325.745 млрд
май 2023
$​325.745 млрд
$​336.337 млрд
$​312.010 млрд
апр. 2023
$​312.010 млрд
$​336.533 млрд
$​312.897 млрд
март 2023
$​312.206 млрд
$​305.901 млрд
$​294.085 млрд
февр. 2023
$​294.085 млрд
$​273.082 млрд
$​291.699 млрд
янв. 2023
$​291.699 млрд
$​311.258 млрд
$​289.484 млрд
дек. 2022
$​289.484 млрд
$​313.538 млрд
$​291.275 млрд
нояб. 2022
$​291.275 млрд
$​303.855 млрд
$​282.284 млрд
окт. 2022
$​282.284 млрд
$​265.109 млрд
$​286.067 млрд
сент. 2022
$​286.067 млрд
$​268.167 млрд
$​289.415 млрд
авг. 2022
$​289.411 млрд
$​265.055 млрд
$​288.242 млрд
июль 2022
$​288.242 млрд
$​291.416 млрд
$​314.318 млрд
июнь 2022
$​314.318 млрд
$​322.307 млрд
$​345.277 млрд
май 2022
$​345.277 млрд
$​363.137 млрд
$​365.177 млрд
апр. 2022
$​365.177 млрд
$​397.634 млрд
$​379.666 млрд
март 2022
$​380.964 млрд
$​418.491 млрд
$​426.633 млрд
февр. 2022
$​426.633 млрд
$​415.952 млрд
$​418.390 млрд
янв. 2022
$​418.390 млрд
$​416.911 млрд
$​417.904 млрд
дек. 2021
$​417.904 млрд
$​418.212 млрд
$​412.959 млрд
нояб. 2021
$​412.959 млрд
$​421.028 млрд
$​419.032 млрд
окт. 2021
$​419.032 млрд
$​418.801 млрд
$​416.751 млрд
сент. 2021
$​416.751 млрд
$​414.694 млрд
$​418.147 млрд
1234
