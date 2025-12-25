Экономический календарь
Валютные резервы Сингапура (Singapore Foreign Exchange Reserves)
|Низкая
|$400.020 млрд
|$399.043 млрд
|
$392.198 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$402.034 млрд
|
$400.020 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валютные резервы (Foreign Exchange Reserves) представляет собой общий объем золотовалютных резервов в распоряжении центрального банка (денежно-кредитного управления) Сингапура. Поскольку в стране отсутствуют природные ресурсы или другие материальные активы, финансовые резервы являются стратегически важными. Индикатор публикуются раз в месяц, а его значения выше ожидаемых могут оказать положительное влияние на котировки сингапурского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные резервы Сингапура (Singapore Foreign Exchange Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
